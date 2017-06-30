- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 08:00
Тур де Франс-2020: Гороховая майка. Претенденты
Майка с красным горохом на белом фоне – символ атак в горах и награда лучшему горному гонщику. Острая борьба за горные очки начнётся с первых же этапов. Так как Тур де Франс-2020 в этом году – первый Гранд-тур сезона, то и никто не может предугадать, какой будет форма записных горняков, как пойдёт гонка, и сколько претендентов будет сражаться за гороховую майку в итоге.
Скорее всего, в 107-м выпуске Тур де Франс гороховая майка не уйдёт к генеральщику, а достанется специалисту-горняку, как получалось в последние годы.
На восьми этапах на горных вершинах будут разыграны "Бонусные премии" с бонификацией 8, 5 и 2 секунды в генеральную классификацию для первых трех велогонщиков. Прошлогодний победитель горного зачета Роман Барде (Romain Bardet) стартует в гонке
Удвоение горных очков будет только на вершине Коль де ла Лоз - Col de la Loze - наивысшей отметки финиша этапа Тур де Франс-2020, где первый гонщик получит 40 очков. Гороховая майка, скорее всего, достанется гонщикам, которые будут бороться за неё из отрывов.
Горы на Тур де Франс-2020:
5 горных премий высшей категории (Categorie H);
16 горных премий 1 категории;
8 горных премий 2 категории;
21 горная премий 3 категории;
15 горных премий 4 категории.
Горы высшей категории: 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 очка за 1-8 места соответственно;
Горы 1 категории: 10, 8, 6, 4, 2, 1 очко за 1-6 места соответственно;
Горы 2 категории: 5, 3, 2, 1 очко за 1-4 места соответственно;
Горы 3 категории: 2, 1 очко за 1-2 места соответственно;
Горы 4 категории: 1 очко за 1 место.
Удвоение очков:
40 очков в зачет гороховой майки за 1 место на вершине Коль де ла Лоз - Col de la Loze на финише 17 этапа.
17 этап - самый "урожайный" этап на горные очки на Тур де Франс-2020 - максимум для одного велогонщика составит 60 очка.
18 этап - второй по "урожайности" этап на горные очки на Тур де Франс-2020 - максимум для одного велогонщика составит 47 очков.
Победитель горной классификации Тур де Франс-2020 получит 120 очков в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 120; 50; 25).
Претенденты:
Роман Барде (Ag2r La Mondiale)
Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux
Возраст: 29
Количество участий в Тур де Франс: 7
Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: выиграл горную классификацию Тур де Франс-2019.
Жулиан Алафилипп (Deceuninck - Quick Step)
Photo © ASO/Bruno BADE/Alex Broadway
Возраст: 28
Количество участий в Тур де Франс: 3
Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: выиграл горную классификацию Тур де Франс-2018.
Варран Баргиль (Arkea - Samsic)
Возраст: 29
Количество участий в Тур де Франс: 6
Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: победа в горной классификации в 2017 году
Томас Де Гендт (Lotto Soudal)
Возраст: 34
Количество участий в Тур де Франс: 8
Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: 2-е место в 2016 году
Пьер Роллан (B&B Hotels - Vital Concept)
Возраст: 33
Количество участий в Тур де Франс: 10
Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: 3-е место в 2013 году
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