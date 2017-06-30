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Тур де Франс-2020: Гороховая майка. Претенденты

 Тур де Франс-2020: Гороховая майка. Претенденты

 

 

 

 

 

  

  Майка с красным горохом на белом фоне – символ атак в горах и награда лучшему горному гонщику. Острая борьба за горные очки начнётся с первых же этапов. Так как Тур де Франс-2020 в этом году – первый Гранд-тур сезона, то и никто не может предугадать, какой будет форма записных горняков, как пойдёт гонка, и сколько претендентов будет сражаться за гороховую майку в итоге.

 

   Скорее всего, в 107-м выпуске Тур де Франс гороховая майка не уйдёт к генеральщику, а достанется специалисту-горняку, как получалось в последние годы.  

 

 На восьми этапах на горных вершинах будут разыграны "Бонусные премии" с бонификацией 85 и 2 секунды в генеральную классификацию для первых трех велогонщиков. Прошлогодний победитель горного зачета Роман Барде (Romain Bardet) стартует в гонке

 

  Удвоение горных очков будет только на вершине Коль де ла Лоз - Col de la Loze - наивысшей отметки финиша этапа Тур де Франс-2020, где первый гонщик получит 40 очков. Гороховая майка, скорее всего, достанется гонщикам, которые будут бороться за неё из отрывов.

 

 

Горы на Тур де Франс-2020:

5 горных премий высшей категории (Categorie H);
16 горных премий 1 категории;
8 горных премий 2 категории;
21 горная премий 3 категории;
15 горных премий 4 категории.

 

Горы высшей категории: 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 очка за 1-8 места соответственно;
Горы 1 категории: 10, 8, 6, 4, 2, 1 очко за 1-6 места соответственно;
Горы 2 категории: 5, 3, 2, 1 очко за 1-4 места соответственно;
Горы 3 категории: 2, 1 очко за 1-2 места соответственно;
Горы 4 категории: 1 очко за 1 место.

 

Удвоение очков:

 

40 очков в зачет гороховой майки за 1 место на вершине Коль де ла Лоз - Col de la Loze на финише 17 этапа.

  

17 этап - самый "урожайный" этап на горные очки на Тур де Франс-2020 - максимум для одного велогонщика составит 60 очка. 

18 этап - второй по "урожайности" этап на горные очки на Тур де Франс-2020 - максимум для одного велогонщика составит 47 очков. 

 

Победитель горной классификации Тур де Франс-2020 получит 120 очков в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 120; 50; 25).

 


Претенденты:

 

 Роман Барде (Ag2r La Mondiale)

 

Роман Барде – обладатель гороховой майки Тур де Франс-2019

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux

 

Возраст: 29
Количество участий в Тур де Франс: 7
Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: выиграл горную классификацию Тур де Франс-2019. 

 

 

Жулиан Алафилипп (Deceuninck - Quick Step)  

 

 

Жулиан Алафилипп – победитель горной классификации Тур де Франс-2018

Photo © ASO/Bruno BADE/Alex Broadway

 

Возраст: 28
Количество участий в Тур де Франс: 3
Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: выиграл горную классификацию Тур де Франс-2018. 

  


Варран Баргиль (Arkea - Samsic)

 

 

Возраст: 29
Количество участий в Тур де Франс: 6
Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: победа в горной классификации в 2017 году 



Томас Де Гендт (Lotto Soudal)

 



 

 

 

Возраст: 34
Количество участий в Тур де Франс: 8
Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: 2-е место в 2016 году

 

Пьер Роллан (B&B Hotels - Vital Concept)

 

Возраст: 33
Количество участий в Тур де Франс: 10
Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: 3-е место в 2013 году

 

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Теги к статье: Тур де Франс гороховая майка Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2020 Мировой Тур UCI WorldTour превью горная классификация

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Кто станет обладателем гороховой майки Тур де Франс-2020?


  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 08:19 | Регистрация: 30.06.2017

    На всей территории Парижа с сегодняшнего дня вводится обязательный масочный режим из-за коронавируса. Париж классифицирован среди департаментов с активным распространением вируса. Власти французской столицы с необходимостью усиления мер согласны – они объявили о введении масочного режима на всей территории города. До этого требование действовало для отдельных районов. Отмечается, что во Франции за последние недели ситуация с распространением коронавируса заметно ухудшилась. Почти 5,5 тысяч новых случаев заболевания выявили накауне, всего более 250 тысяч. Власти готовятся ко второй волне, которая, как они предполагают, начнется в ноябре. Ранее из-за новой вспышки были усилены карантинные меры в Марселе – там введен масочный режим, действуют ограничения на работу баров и ресторанов. Поэтому есть риски, что в любую минуту гонка может быть прервана.

    Вся жизнь это гонка.
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Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • Astanaforever
    Тур де Франс-2020: Гороховая м ... (1)
    Astanaforever-Фото
    На всей территории Парижа с сегодняшнего дня вводится обязательный масочный режим из-за коронавируса. Париж классифицирован среди департаментов с активным распространением вируса. Власти французской столицы с необходимостью усиления мер согласны – они объявили о введении масочного режима на всей территории города. До этого требование действовало для отдельных районов. Отмечается, что во Франции за последние недели ситуация с распространением коронавируса заметно ухудшилась. Почти 5,5 тысяч новых случаев заболевания выявили накауне, всего более 250 тысяч. Власти готовятся ко второй волне, которая, как они предполагают, начнется в ноябре. Ранее из-за новой вспышки были усилены карантинные меры в Марселе – там введен масочный режим, действуют ограничения на работу баров и ресторанов. Поэтому есть риски, что в любую минуту гонка может быть прервана.
  • motte
    Новая велоформа и название ком ... (9)
    motte-Фото
    Нашёл этот байк
    Dogma F12 и Dogma F12 Xtra Light
    Тормоза классика
  • sixpack
    Велокоманда Lotto Soudal отстр ... (1)
    sixpack-Фото

    массажисты и гонщики в разных пузырях?

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2020: Белая майка ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Я вот думаю, что если в ИНЭОСе случится "что то не так", а именно: Берналь не потянет на генерал, а Карапаз сможет (план Бэ?), тогда молодому Игану как раз можно бороться за бельйо, пардон, за белую майку. Но есть конечно ещё и сильный Погачар. Короче Д.Мартинэс там - третий лишний))
    P.S.
    Выходит что П.Сиваков это уже план Цэ в ИНЭОСе (как сказал бы С.Курдюков).

  • SportSpirit
    Тур де Франс-2020: Белая майка ... (5)
    SportSpirit-Фото
    Стандартно - 23, как "юниоры" на ЧМ и ЧЕ, не только в велоспорте. Как-то не вяжется с Педерсеном или Асгреном эпитет "молодой гонщик")
  • AlGalgalim
    Тур де Франс-2020: Белая майка ... (5)
    AlGalgalim-Фото
    Так мы имеем 26 претендентов, а если омолодить до 22 лет, останется 4, до 21 года вообще один, и то если не сойдёт по ходу гонки.
  • Александра
    Новая велоформа и название ком ... (9)
    Александра-Фото

    У Скай/Инеос всегда была самая стильная форма, и эта не стала исключением. Выглядят прекрасно, Догма 12 - великолепна. Посмотрим, как поедут.)

  • veloster
    Команда Movistar объявила сост ... (4)
    veloster-Фото

    Да бог этап зацепить хотя бы

  • Гонщик
    Новая велоформа и название ком ... (9)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Skvoretc
    Удивительно, а байк то не на дисковых тормозах;-)
    Ничего удивительного , в экстимальной ситуации никакие тормоза на веле не помогут , потому что их придумали трусы , чтобы притормаживать достаточно обычных тормозов .



    Цитата: motte
    За себя и за двух парней ,минимум, работать надо на глазах пелотона с таким логотипом...тут уже не до гарнира впринципе.
    А велик просто сказка! Педальная,  шоссейно - гоночная машина!
    Эта Догма спецом к туру в боевом раскрасе.
    Вел действително шедеврален .

  • wintermute
    Новая веломайка команды BORA - ... (3)
    wintermute-Фото
    Он из-за пандемии действительно отстал, что характерно.
    Но слово читается скорее как Эцталь :) Крупнейшая долина в Восточных Альпах, не баран чихнул.

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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