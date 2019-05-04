Примож Роглич потерял жёлтую майку лидера на предпоследнем этапе Тур де Франс-2020

Примож Роглич, Ваут ван Арт, Том Дюмулин о 20-м этапе Тур де Франс-2020

Примож Роглич проиграл жёлтую майку лидера за день до финиша Тур де Франс-2020, на предпоследнем 20-м этапе. 30-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma надел майку лидера после 9-го этапа.

Перед стартом индивидуальной гонки на время с финишем в подъём первой категории Ла Планш де Бель Фий преимущество Роглича над ближайшим соперником Тадеем Погачаром (UAE Team Emirates) составляло 57 секунд.

Роглич начал проигрывать своему 21-летнему соотечественнику ещё до начала подъёма, уступив на первой отсечке 13 секунд, на второй – 36 секунд. На подъёме, пересев с разделочного на шоссейный велосипед, Роглич продолжил терять время. Когда Погачара проезжал отметку 3 км до финиша, так отставание Роглича уже составляло 20 секунд в генеральной классификации, а на финише в итоге проиграл Тадею Погачару 1 минуту 56 секунд на этапе.

Photo ©A.S.O./Alex Broadway

На пресс-конференции после финиша этапа Примож Роглич сказал: «Я разочарован, не буду сдерживать слёзы, уже плакал. Что было, то было. Хотел бы, чтобы всё было немного по-другому, но не могу это изменить. Мне просто надо продолжать двигаться дальше. Да, всё верно, у меня был не лучший день. Тадей для меня был в другом измерении, он точно заслужил победу. Искренне поздравляю его.

Я отдал все силы – это всё, что могу сказать. Разочарован результатом, но могу гордиться, что занял 2-е место.

Просто недостаточно мощно продавливал. И мне всё больше и больше не хватало мощности, в которой нуждался. Я отдавал все силы до конца».

На вопрос журналистов о том, почему он использовал в решающей разделке Тур де Франс-2020 новый шлем, который надел впервые, Роглич ответил:

«Конечно, идея была не лучшей. Но оставим сейчас вопрос материалов, потому что если можешь продавливать больше ватт, едешь быстрее.

Я не знал, что у меня будет плохой день. Конечно, лучше, когда слышишь про время на промежуточных отсечках. Но я просто терял и терял. Надеялся, что у Тадея будут трудные моменты, и убеждал себя, что у меня есть силы на всю дистанцию. А в конце оказался далёк от результата».

На вопрос, не жалеет ли о том, что мало атаковал во время Тур де Франс-2020, Примож Роглич ответил: «Нам надо проанализировать всё. Сейчас трудно ясно мыслить. С другой стороны, лучше быть вторым, чем третьим.

Мне жаль всех ребят команды, потому что я проехал так не нарочно. Боролся, чтобы выступать как можно лучше, каждый день. Я очень горжусь всеми, выступлением команды на протяжении трёх недель.

Сейчас у меня в голове нет никакого чёткого плана. Я расстроен больше результатом, чем своим выступлением, потому что отдал все силы. Благодарю всех болельщиков из Словении, стоявших вдоль дороги. Они тоже помогали мне преодолевать дистанцию.

Всегда хочется быть сильнее и быстрее. Мотивация есть. Мне ещё есть что совершенствовать. Но, прежде всего, я нуждаюсь в отдыхе, чтобы потом более ясно подумать о том, что делать дальше».

Photo ©A.S.O./Alex Broadway

Ваут ван Арт (Jumbo-Visma): «Очень трудно сдаться в последнюю минуту. Мы очень расстроены. Всё шло идеально, ради чего мы много работали. Ничто не указывало, что сегодня что-то пойдёт плохо.

Мне было больно смотреть, как Приможу становилось всё тяжелее и тяжелее. Он ехал не так гладко, как обычно, ему не хватало темпа.

Перед стартом всё выглядело так хорошо. Но сочетание фантастического выступления Погачара с тем, что Примож выступил не на своём обычном уровне, привело к этому результату. Мы каждый день напрягали все силы. Мы отдали всё, сделали всё идеально. Так сказать, были готовы праздновать».

Том Дюмулин: «Что я могу сказать? Так получилось. Не знаю, как Погачар смог пройти подъём на минуты быстрее меня. Это удар. Тур выскользнул из наших рук. Я проехал хорошо, но теперь это уже совсем не важно. Погачар сегодня был слишком силён. Он ехал на совершенно другом уровне, чем мы. Примож чувствовал себя хорошо, он знал, что должен хорошо пройти разделку. Он не проехал лучшую разделку, но она и не была плохой. Мы думали, этого будет достаточно».

В пресс-релизе организаторов сообщается, что по итогам этапа Том Дюмулин и Тони Мартин были оштрафованы на 2000 швейцарских франков каждый согласно статьям 1.3.056 и 1.3.059.