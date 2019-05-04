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Примож Роглич потерял жёлтую майку лидера на предпоследнем этапе Тур де Франс-2020

Примож Роглич, Ваут ван Арт, Том Дюмулин о 20-м этапе Тур де Франс-2020

 

 

  Примож Роглич проиграл жёлтую майку лидера за день до финиша Тур де Франс-2020, на предпоследнем 20-м этапе. 30-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma надел майку лидера после 9-го этапа.

 

  Перед стартом индивидуальной гонки на время с финишем в подъём первой категории Ла Планш де Бель Фий преимущество Роглича над ближайшим соперником Тадеем Погачаром (UAE Team Emirates) составляло 57 секунд.

 

  Роглич начал проигрывать своему 21-летнему соотечественнику ещё до начала подъёма, уступив на первой отсечке 13 секунд, на второй – 36 секунд. На подъёме, пересев с разделочного на шоссейный велосипед, Роглич продолжил терять время. Когда Погачара проезжал отметку 3 км до финиша, так отставание Роглича уже составляло 20 секунд в генеральной классификации, а на финише в итоге проиграл Тадею Погачару 1 минуту 56 секунд на этапе.

 

Photo ©A.S.O./Alex Broadway

 

  На пресс-конференции после финиша этапа Примож Роглич сказал: «Я разочарован, не буду сдерживать слёзы, уже плакал. Что было, то было. Хотел бы, чтобы всё было немного по-другому, но не могу это изменить. Мне просто надо продолжать двигаться дальше. Да, всё верно, у меня был не лучший день. Тадей для меня был в другом измерении, он точно заслужил победу. Искренне поздравляю его.

 

  Я  отдал все силы – это всё, что могу сказать. Разочарован результатом, но могу гордиться, что занял 2-е место.

 

  Просто недостаточно мощно продавливал. И мне всё больше и больше не хватало мощности, в которой нуждался. Я отдавал все силы до конца».

 

  На вопрос журналистов о том, почему он использовал в решающей разделке Тур де Франс-2020 новый шлем, который надел впервые, Роглич ответил:

 

  «Конечно, идея была не лучшей. Но оставим сейчас вопрос материалов, потому что если можешь продавливать больше ватт, едешь быстрее.

 

  Я не знал, что у меня будет плохой день. Конечно, лучше, когда слышишь про время на промежуточных отсечках. Но я просто терял и терял. Надеялся, что у Тадея будут трудные моменты, и убеждал себя, что у меня есть силы на всю дистанцию. А в конце оказался далёк от результата».

 

  На вопрос, не жалеет ли о том, что мало атаковал во время Тур де Франс-2020, Примож Роглич ответил: «Нам надо проанализировать всё. Сейчас трудно ясно мыслить. С другой стороны, лучше быть вторым, чем третьим.

 

  Мне жаль всех ребят команды, потому что я проехал так не нарочно. Боролся, чтобы выступать как можно лучше, каждый день. Я очень горжусь всеми, выступлением команды на протяжении трёх недель.

 

  Сейчас у меня в голове нет никакого чёткого плана. Я расстроен больше результатом, чем своим выступлением, потому что отдал все силы. Благодарю всех болельщиков из Словении, стоявших вдоль дороги. Они тоже помогали мне преодолевать дистанцию.

 

  Всегда хочется быть сильнее и быстрее. Мотивация есть. Мне ещё есть что совершенствовать. Но, прежде всего, я нуждаюсь в отдыхе, чтобы потом более ясно подумать о том, что делать дальше».

 

Photo ©A.S.O./Alex Broadway

 

  Ваут ван Арт (Jumbo-Visma): «Очень трудно сдаться в последнюю минуту. Мы очень расстроены. Всё шло идеально, ради чего мы много работали. Ничто не указывало, что сегодня что-то пойдёт плохо.

 

Мне было больно смотреть, как Приможу становилось всё тяжелее и тяжелее. Он ехал не так гладко, как обычно, ему не хватало темпа.

 

  Перед стартом всё выглядело так хорошо. Но сочетание фантастического выступления Погачара с тем, что Примож выступил не на своём обычном уровне, привело к этому результату. Мы каждый день напрягали все силы. Мы отдали всё, сделали всё идеально. Так сказать, были готовы праздновать».

 

 

  Том Дюмулин: «Что я могу сказать? Так получилось. Не знаю, как Погачар смог пройти подъём на минуты быстрее меня. Это удар. Тур выскользнул из наших рук. Я проехал хорошо, но теперь это уже совсем не важно. Погачар сегодня был слишком силён. Он ехал на совершенно другом уровне, чем мы. Примож чувствовал себя хорошо, он знал, что должен хорошо пройти разделку. Он не проехал лучшую разделку, но она и не была плохой. Мы думали, этого будет достаточно».

 

  В пресс-релизе организаторов сообщается, что по итогам этапа Том Дюмулин и Тони Мартин были оштрафованы на 2000 швейцарских франков каждый согласно статьям 1.3.056 и 1.3.059.

 

 

Результаты 20 этапа Тур де Франс-2020

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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  1. Имя: Julia

    SportSpirit

    Сегодня, 01:56 | Регистрация: 4.05.2019

    Приможу это нужно еще осознать и пережить. Только время. Слова Тома - слова Чемпиона, который падал. И в его ситуации возвращения и с его психологией, Том не будет жалеть, что пожертвовал своими амбициями. 

     

    А вот Ваут - без обиняков все сказал. И ведь уже пошли разговорчики, чтобы сделать из него генеральщика) 

     

     

  2. Имя: Андрей

    4ndrew

    Сегодня, 03:55 | Регистрация: 10.09.2020

    А за что оштрафовали то?

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • 4ndrew
    Примож Роглич потерял жёлтую м ... (2)
    4ndrew-Фото
    А за что оштрафовали то?
  • M-07
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (155)
    M-07-Фото
    Вроде 13-го года Вуэльта, там ещё Нибали старику Хорнеру в общем зачёте уступил.
  • M-07
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (155)
    M-07-Фото
    И именно горные в конце, чтобы генеральщики-раздельщики не надеялись дотянуть до разделки. Но также хотелось бы разделку и более 100 км хоть на одном ГТ и хоть один ГТ больше среднегорный и холмистый, с тяжёлыми горами пару этапов и всё.
  • M-07
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (155)
    M-07-Фото
    Ну в 2007 году Рабобанк не проигрывал, а решил отдать победу (думаю, за них решили).
  • M-07
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (155)
    M-07-Фото

    Ну так-то у Порта были этапы, на котрых не везло, когда он же отстал на ветрах, или прокол на предыдущем этапе, но несмотря на это выгрыз подиум. Молодец, очень рад за него.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (155)
    VeloVelo-Фото

    Ну вот и завершился открытый чемпионат Словении по шоссейному велоспорту.
    Победил Сильнейший.

  • M-07
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (155)
    M-07-Фото
    Ну Роглич мог пару раз-то реально атаковать, чтобы увеличить преимущество, и будь Джамбо более грамотна тактически, они бы пытались это провернуть и не отпускали бы Погачара, после того, как он отстал на ветрах. Скай такого не допускали и сами атаковали один-два раза за Тур, чтобы упрочить преимущество. Ну и модно было ещё и Тому дать полноценно быть вторым капитаном, а не запрягать его.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (155)
    VeloVelo-Фото

    Никакой эры "горняков-генеральщиков" никогда не было.
    Всегда побеждали "раздельщики" способные отдержаться в горах
    или "горняки", способные хорошо ехать разделку. 
    Иными словами, ГТ почти всегда брали универсалы.

    Были иногда исключения, Пират, Кинтана, например.


  • M-07
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (155)
    M-07-Фото
    А в Туре если и выигрывали часто горняки, то очень давно такие времена были. С нулевых по крайней мере Тур горняки не берут почти, тот же Контадор разделки ездил обычно хорошо на ГТ.
    НО считаю, что нужен один ГТ для универсалов, а не только для тех, кто может хорошо держаться в тяжёлых горах, то есть ГТ с максимум двумя этапами с горами протяжённостью более 5-6 км, ну и с тремя разделками, одна из которых более 100 км.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (155)
    VeloVelo-Фото

    Ну сейчас можно всё, что угодно сказать.
    Ведь мы никогда уже не узнаем о том, что было бы, если бы Димуля был капитаном или сокапитаном.

    Про тактику пчёл не согласен. Команда Потрясающе отработала весь Тур!
    Причина в капитане. Что-то у него не так пошло, так бывает...

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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