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Падения Серхио Игиты и Боба Юнгельса на 15-м этапе Тур де Франс-2020

Чемпион Колумбии Серхио Игита сошёл с Тур де Франс-2020 на 15-м этапе

 

 

 

  Чемпион Колумбии, 23-летний велогонщик команды EF Pro Cycling Серхио Игита  (Sergio Higuita) был вынужден сойти с Тур де Франс-2020 во время 15-го этапа. Сразу после старта  Серхио Игита в числе других гонщиков атаковал, чтобы уехать в отрыв.  

 

  Люксембургский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Боб Юнгельс, сдавая смену в голове группы, не заметил находившегося сзади чемпиона Колумбии и подрезал его. Серхио Игита упал, но почти сразу вернулся в гонку. Сошёл он после второго падения, которое, как объяснил генеральный менеджер команды EF Pro Cycling Джонатан Воутерс, произошло из-за того, что Игита не смог нормально нажать на тормоз.

 

 

  Боб Юнгельс после финиша извинился перед Серхио Игитой, сказав, что очень сожалеет об инциденте. Сам Юнгельс в конце этапа попал в такую же ситуацию, когда его случайно сбила машина скорой помощи, присутствовавшая в гонке. Юнгель вернулся в гонку и финишировал 43-м.

 

 

 

 

 

  Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды EF Pro Cycling: «Хорошие новости, рука Серхио не сломана. Он должен восстановиться в ближайшее время. Травмы головы нет. Второй раз он упал из-за того, что он не смог нормально взяться за тормоз. Очень жаль, что он вот так покинул гонку. Но самое главное, что с ним всё в порядке».

 

  Серхио Игита: «В начале этапа нашей стратегией было уехать в отрыв. Планировали, что попробую я, Альберто и Тиджей. Когда мы атаковали, гонщик впереди меня толкнул моё переднее колесо. Мы ехали довольно быстро, и я упал на скорости около 58 км/ч. Потом, когда  пытался вернуться в пелотон, не мог нормально держать руль, и снова упал уже на круговой развязке.

 

  Я вернулся на велосипед и хотел продолжать бороться, потому что мог думать только о том, как хочу доехать до Парижа. Но потом почувствовал сильную боль в руке, понял, что не смогу тормозить. Я стал волноваться, что могу закончить тем, что упаду ещё раз. И тогда мы решили, что мне лучше сойти с гонки.

 

  Риго идёт хорошо, он может выиграть Тур или, по крайней мере, быть на подиуме. Я хотел быть с ним, хотел доехать до Парижа, проехать этот финальный этап. Мне жаль, но, к сожалению, таков велоспорт. Из таких ситуаций выносишь урок, становишься сильнее».

 

  Чарли Вегелиус, спортивный директор команды EF Pro Cycling: «Это был невероятный несчастный случай. Такое случается в гонках. Ему просто невероятно не повезло. Нечего и говорить о том, что я не думаю, что Боб Юнгельс сделал это намеренно. Такое случается, уверен, он сейчас сам переживает. Они ехали очень быстро, Серхио потом старался вернуться, но на круговой развязке его переднее колесо просто заскользило. У него сильно болела рука. Я рад, что обошлось без серьёзной травмы. Это его первый Тур де Франс, впереди у него их будет много, потому что он невероятно талантливый гонщик».

 

  Боб Юнгельс: «Искренне хочу попросить прощения у Серхио Игиты и команды EF Pro Cycling за мой манёвр в начале гонки. Я совершенно ненамеренно стал причиной этого падения, полностью признаю, что я виноват. Надеюсь, что Серхио в порядке, учитывая обстоятельства.

 

Мы боролись за возможность уехать в отрыв. Я был впереди и решил передать смену Серхио, не зная, что он находится справа. Мне сказали, что в этот момент он смотрел назад.  

 

  Мы обычно всегда отъезжаем в сторону, чтобы другой гонщик выходил вперёд. Я не заметил его справа, мне очень жаль. Я очень за него переживал, потом поговорил с его товарищами по команде.

 

  Я тогда даже не знал, виноват был в его падении или нет, но извинился перед ними. Поговорил с Ригоберто Ураном и Йенсом Кёкелейром. Я мало что могу сделать, но мне очень жаль, что всё так получилось».

 

  Боб Юнгельс позже сам оказался в положении Серхио Игиты, когда его сбила проезжающая машина скорой помощи: «Скорая подъехала сзади и сбила меня. Не повезло. Я оказался в неправильном месте в неправильное время».  

 

 

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Теги к статье: Серхио Игита Sergio Higuita EF Pro Cycling Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • close2you
    Примож Роглич: «Я хотел выигра ... (1)
    close2you-Фото
    Ох интересно будет если его обрубит на этой неделе, и тадей заберёт тур... ну будет что-то... парень без команды в одного выиграет тур, да ещё и в 22 года ???
  • SportSpirit
    Эган Берналь: “Нога не шла с ... (4)
    SportSpirit-Фото

    К вопросу о "я был пустым" - возвращаемся, как минимум, на Критериум Дофине и думаем, что и зачем они там делали. 

     

    Еще тогда за ширмой громких мотивирующих слов от Брэйлфорда и Берналя – как будто сами хотели себя убедить! – я видела панику. Они не привыкли, что все идет не так, как они хотят. Сэр Дэйв не привык, что столько решений приходится принимать самому. Он ошибся. 

     

    Хотя системные проблемы начались, конечно же, раньше. Как они будут их разгребать - посмотрим. Но по ситуации на момент сейчас я не уверена, что Томас останется в команде.

  • Александра
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (50)
    Александра-Фото
    В целом плюсую, но не согласна, что Берналь зазвездился. Его победа на прошлом Туре во многом нечаянная и техническая. Что тут поделать? Переиграть финал прошлого года нельзя, этот год все расставляет по местам.
  • Brodyazhnik
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (50)
    Brodyazhnik-Фото
    Про Серхио я в курсе. Я про то, что карма вернулась и его вроде как машина медиков сбила?
  • Александра
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (50)
    Александра-Фото

    Сил нет смотреть, как мучается молодой Берналь.

    Я не любила "колзоз имени Скай" и без восторга смотрю на "колхоз имени Джамбо". При этом Роглич, Дюмулан и остальные желто-черные нерационально вызывают куда большую симпатию. Вкусовщина - дело тонкое и необъяснимое.

    А Риго тем не менее едет третьим! Пойду, напишу ему что-нибудь хорошее в инстаграм. Я за Риго!))

  • Shega
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (50)
    Shega-Фото

    Если бы в пелотоне был тот самый "Sky во главе со Фруминатором", то точно так же "остальным нечего было бы им противопоставить") Джамбо сидела бы тихо-тихо) А так они взяли тактику Скай и старательно воплощают её в жизнь. Подхватили эстафету, так сказать. (Это только моё мнение, не более.)
    Надеялась, что Тур станет смотрибельнее при отсутствии Скаевской армады, ан нет... свято место пусто не бывает. Логично... но грустно. И времена тех и те, кто ездил "по зову сердца", вспоминаются всё чаще и чаще.

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (50)
    EL-Fenomeno-Фото

    Всё, что хотел написАть уже отписАли коллегы выше (и о сравнение Юмбо со Скайем, и о не хватке "своего" Контадора, Фёклера или там Пантани), поэтому только констатирую факт(ы): классный по профилю был этап, отборные, т.е. отличные горы, но в итоге...скукотище и унылость((

    Цитата: Brodyazhnik
    А что за трэш с Юнгельсом случился?

    Уходил влево и подцепил Серхио И., бедняга так шлёпнулся (жестковато вмазался в асфальт), что вынужден был сойти почти сразу же. Интересно Боба наказали/накажут за такой манёвр, хотя бы из-за последствий для самого Игиты и потери молодого гонца командой EF1.

  • Sezar
    Тадей Погачар - победитель 15 ... (1)
    Sezar-Фото

    Теперь Юмбо наверно уйдет в глухую оборону и будет отпускать отрывы, чтобы Тадей не насшибал бонусов.

  • Sezar
    Эган Берналь: “Нога не шла с ... (4)
    Sezar-Фото

    К сожалению проблема глубже и так просто ( типа джорнато но) ее под ковер не замести. Как быть с тем, что Берналь регрессирует с момента появления в Инеос? А с тем, что все горняки в Инеос только регрессируют? С этим что делать?

  • ЧОРНЫЙ
    Эган Берналь: “Нога не шла с ... (4)
    ЧОРНЫЙ-Фото

    Теперь Брейсфолда сожрут...

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