Падения Серхио Игиты и Боба Юнгельса на 15-м этапе Тур де Франс-2020

Чемпион Колумбии Серхио Игита сошёл с Тур де Франс-2020 на 15-м этапе

Чемпион Колумбии, 23-летний велогонщик команды EF Pro Cycling Серхио Игита (Sergio Higuita) был вынужден сойти с Тур де Франс-2020 во время 15-го этапа. Сразу после старта Серхио Игита в числе других гонщиков атаковал, чтобы уехать в отрыв.

Люксембургский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Боб Юнгельс, сдавая смену в голове группы, не заметил находившегося сзади чемпиона Колумбии и подрезал его. Серхио Игита упал, но почти сразу вернулся в гонку. Сошёл он после второго падения, которое, как объяснил генеральный менеджер команды EF Pro Cycling Джонатан Воутерс, произошло из-за того, что Игита не смог нормально нажать на тормоз.

Боб Юнгельс после финиша извинился перед Серхио Игитой, сказав, что очень сожалеет об инциденте. Сам Юнгельс в конце этапа попал в такую же ситуацию, когда его случайно сбила машина скорой помощи, присутствовавшая в гонке. Юнгель вернулся в гонку и финишировал 43-м.

Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды EF Pro Cycling: «Хорошие новости, рука Серхио не сломана. Он должен восстановиться в ближайшее время. Травмы головы нет. Второй раз он упал из-за того, что он не смог нормально взяться за тормоз. Очень жаль, что он вот так покинул гонку. Но самое главное, что с ним всё в порядке».

Серхио Игита: «В начале этапа нашей стратегией было уехать в отрыв. Планировали, что попробую я, Альберто и Тиджей. Когда мы атаковали, гонщик впереди меня толкнул моё переднее колесо. Мы ехали довольно быстро, и я упал на скорости около 58 км/ч. Потом, когда пытался вернуться в пелотон, не мог нормально держать руль, и снова упал уже на круговой развязке.

Я вернулся на велосипед и хотел продолжать бороться, потому что мог думать только о том, как хочу доехать до Парижа. Но потом почувствовал сильную боль в руке, понял, что не смогу тормозить. Я стал волноваться, что могу закончить тем, что упаду ещё раз. И тогда мы решили, что мне лучше сойти с гонки.

Риго идёт хорошо, он может выиграть Тур или, по крайней мере, быть на подиуме. Я хотел быть с ним, хотел доехать до Парижа, проехать этот финальный этап. Мне жаль, но, к сожалению, таков велоспорт. Из таких ситуаций выносишь урок, становишься сильнее».

Чарли Вегелиус, спортивный директор команды EF Pro Cycling: «Это был невероятный несчастный случай. Такое случается в гонках. Ему просто невероятно не повезло. Нечего и говорить о том, что я не думаю, что Боб Юнгельс сделал это намеренно. Такое случается, уверен, он сейчас сам переживает. Они ехали очень быстро, Серхио потом старался вернуться, но на круговой развязке его переднее колесо просто заскользило. У него сильно болела рука. Я рад, что обошлось без серьёзной травмы. Это его первый Тур де Франс, впереди у него их будет много, потому что он невероятно талантливый гонщик».

Боб Юнгельс: «Искренне хочу попросить прощения у Серхио Игиты и команды EF Pro Cycling за мой манёвр в начале гонки. Я совершенно ненамеренно стал причиной этого падения, полностью признаю, что я виноват. Надеюсь, что Серхио в порядке, учитывая обстоятельства.

Мы боролись за возможность уехать в отрыв. Я был впереди и решил передать смену Серхио, не зная, что он находится справа. Мне сказали, что в этот момент он смотрел назад.

Мы обычно всегда отъезжаем в сторону, чтобы другой гонщик выходил вперёд. Я не заметил его справа, мне очень жаль. Я очень за него переживал, потом поговорил с его товарищами по команде.

Я тогда даже не знал, виноват был в его падении или нет, но извинился перед ними. Поговорил с Ригоберто Ураном и Йенсом Кёкелейром. Я мало что могу сделать, но мне очень жаль, что всё так получилось».

Боб Юнгельс позже сам оказался в положении Серхио Игиты, когда его сбила проезжающая машина скорой помощи: «Скорая подъехала сзади и сбила меня. Не повезло. Я оказался в неправильном месте в неправильное время».