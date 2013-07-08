Михал Квятковски и Ричард Карапас о 18-м этапе Тур де Франс-2020

Михал Квятковски – победитель 18-го этапа Тур де Франс-2020, Ричард Карапас – первый эквадорский гонщик в гороховой майке

Велогонщики команды Ineos Grenadiers Михал Квятковски и Ричард Карапас вдвоём пересекли финиш 18-го горного этапа Тур де Франс-2020. 30-летний польский гонщик впервые в карьере выиграл этап Тур де Франс. 27-летний эквадорский гонщик, который третий день подряд отбирался в отрыв, по итогам этапа надел гороховую майку лучшего горного гонщика

Photo ©Pressesports/Franck Faugère

Photo ©A.S.O./Tissot

Михал Квятковски и Ричард Карапас вместе со своими товарищами по команде Ineos Grenadiers Джонатаном Кастровьехо и Диланом Ван Баарле уехали в многочисленный отрыв, который на первом подъёме дня сократился до 19 гонщиков.

Ричард Карапас вторым после Марка Хирши (Sunweb) пересёк первую вершину дня Корме-де-Розелен, на спуске с которого Хирши и Карапас уехали от попутчиков по отрыву. На втором подъёме дня к ним переложился и Михал Квятковски вместе с Николя Эде (Cofidis) и Пельо Бильбао (Bahrain-McLaren). На вершине подъёма 2-й категории Коль де Сези Марк Хирши вновь опередил Ричарда Карапаса.

Эквадорский гонщик атаковал на спуске, а Марк Хирши, ехавший за Карапасом, не вписался в поворот, упал, вернулся в гонку, но догнать уехавших Карапаса, Квятковски и Пельо Бильбао уже не смог. На финальном подъёме дня – подъёме высшей категории Плато де Глиер Пельо Бильбао выпал, а гонщики велокоманды Ineos Grenadiers удержали преимущество до финиша, где у них было достаточно времени, чтобы отпраздновать победу.

Photo ©A.S.O./Alex Broadway

Photo ©A.S.O./Thomas Maheux

Михал Квятковски: «Вот это был день. Не могу описать словами, как я благодарен всей команде и Ричарду. Невероятный для нас день, который я никогда не забуду. У меня были хорошие моменты в карьере, но это совершенное другое – новый опыт. Не знаю, за сколько километров до финиша, у меня пошли мурашки по коже. Просвет был таким большим, что мы оба наслаждались на последних километрах. Это невероятно.

Эган (Берналь) расстроился, когда покидал гонку, но он пожелал нам удачи. Надеюсь, он порадовался тому, что увидел по телевизору, потому что это была великолепная гонка. Общими усилиями последние три дня мы старались, прилагали все силы, чтобы отобраться в отрыв и выиграть этап. Наконец, сегодня, у большинства из нас нога шла лучше, чем когда-либо. То, как мы проехали с Ричардом, просто потрясающе.

Мы будем праздновать сегодня. Мы все заслужили это после стольких этапов. Сегодня мы показали шоу, конечно, отпразднуем».

Photo ©A.S.O./Thomas Maheux

Ричард Карапас: «Потрясающе! Велоспорт – командный вид, такая победа очень много значит. Квято жертвовал своими личными триумфами ради команды. Я очень рад за него!!!

Сейчас у меня гороховая майка. Нам надо разработать лучшую стратегию, чтобы сохранить её до Парижа».

Photo ©A.S.O./Alex Broadway

Марк Хирши (Sunweb) получил красный номер самого атакующего гонщика: «Чувствовал себя хорошо, набирал очки для гороховой майки, а потом упал. Я пытался вернуться назад, но не получилось. Карапас сделал небольшой просвет, который я хотел закрыть. Но у меня сейчас другие трубки, к которым не привык, и поскользнулся.

Просто слишком сильно рисковал. В левый поворот зашёл на слишком высокой скорости. Досадно, потому что во время этапа в зачёт гороховой майки уже набрал очки. Не знаю, смог ли бы взять очки в конце, но до падения нога шла хорошо.

Квятковски был очень силён в отрыве сегодня, он так много работал. Поэтому не уверен, что у меня хватило бы сил опередить его и Карапаса на финише. Я старался как мог их догнать, закрыть просвет, который начинал уменьшаться, а потом снова рос. А на последнем категорийном подъёме я выдохся. Не ставил целью бороться за красный номер, но посмотрим, смогу ли получить его по итогам гонки. Это Тур де Франс, где надо бороться до конца».