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Михал Квятковски и Ричард Карапас о 18-м этапе Тур де Франс-2020

Михал Квятковски – победитель 18-го этапа Тур де Франс-2020, Ричард Карапас – первый эквадорский гонщик в гороховой майке

 

  Велогонщики команды Ineos Grenadiers Михал Квятковски и Ричард Карапас вдвоём пересекли финиш 18-го горного этапа Тур де Франс-2020. 30-летний польский гонщик впервые в карьере выиграл этап Тур де Франс.  27-летний эквадорский гонщик, который третий день подряд отбирался в отрыв, по итогам этапа надел гороховую майку лучшего горного гонщика

 

Михал Квятковски и Ричард Карапас о 18-м этапе Тур де Франс-2020

Photo ©Pressesports/Franck Faugère

 

Михал Квятковски и Ричард Карапас о 18-м этапе Тур де Франс-2020

Photo ©A.S.O./Tissot

 

  Михал Квятковски и Ричард Карапас вместе со своими товарищами по команде Ineos Grenadiers Джонатаном Кастровьехо и Диланом Ван Баарле уехали в многочисленный отрыв, который на первом подъёме дня сократился до 19 гонщиков.

 

  Ричард Карапас вторым после Марка Хирши (Sunweb) пересёк первую вершину дня Корме-де-Розелен, на спуске с которого Хирши и Карапас уехали от попутчиков по отрыву. На втором подъёме дня к ним переложился и Михал Квятковски вместе с Николя Эде (Cofidis) и Пельо Бильбао (Bahrain-McLaren). На вершине подъёма 2-й категории Коль де Сези Марк Хирши вновь опередил Ричарда Карапаса.

 

  Эквадорский гонщик атаковал на спуске, а Марк Хирши, ехавший за Карапасом, не вписался в поворот, упал, вернулся в гонку, но догнать уехавших Карапаса, Квятковски и Пельо Бильбао уже не смог. На финальном подъёме дня – подъёме высшей категории Плато де Глиер Пельо Бильбао выпал, а  гонщики велокоманды Ineos Grenadiers удержали преимущество до финиша, где у них было достаточно времени, чтобы отпраздновать победу.

 

Михал Квятковски и Ричард Карапас о 18-м этапе Тур де Франс-2020

Photo ©A.S.O./Alex Broadway

 

Михал Квятковски и Ричард Карапас о 18-м этапе Тур де Франс-2020

Photo ©A.S.O./Thomas Maheux

 

  Михал Квятковски: «Вот это был день. Не могу описать словами, как я благодарен всей команде и Ричарду. Невероятный для нас день, который я никогда не забуду. У меня были хорошие моменты в карьере, но это совершенное другое – новый опыт. Не знаю, за сколько километров до финиша, у меня пошли мурашки по коже. Просвет был таким большим, что мы оба наслаждались на последних километрах. Это невероятно.

 

  Эган (Берналь) расстроился, когда покидал гонку, но он пожелал нам удачи. Надеюсь, он порадовался тому, что увидел по телевизору, потому что это была великолепная гонка. Общими усилиями последние три дня мы старались, прилагали все силы, чтобы отобраться в отрыв и выиграть этап. Наконец, сегодня, у большинства из нас нога шла лучше, чем когда-либо. То, как мы проехали с Ричардом, просто потрясающе.

 

 Мы будем праздновать сегодня. Мы все заслужили это после стольких этапов. Сегодня мы показали шоу, конечно, отпразднуем».

 

Михал Квятковски и Ричард Карапас о 18-м этапе Тур де Франс-2020

Photo ©A.S.O./Thomas Maheux

 

 

  Ричард Карапас: «Потрясающе! Велоспорт – командный вид, такая победа очень много значит. Квято жертвовал своими личными триумфами ради команды. Я очень рад за него!!!

 

Сейчас у меня гороховая майка. Нам надо разработать лучшую стратегию, чтобы сохранить её до Парижа».

 

Михал Квятковски и Ричард Карапас о 18-м этапе Тур де Франс-2020

Photo ©A.S.O./Alex Broadway

 

 

  Марк Хирши (Sunweb) получил красный номер самого атакующего гонщика: «Чувствовал себя хорошо, набирал очки для гороховой майки, а потом упал. Я пытался вернуться назад, но не получилось. Карапас сделал небольшой просвет, который я хотел закрыть. Но у меня сейчас другие трубки, к которым не привык, и поскользнулся.

 

  Просто слишком сильно рисковал. В левый поворот зашёл на слишком высокой скорости. Досадно, потому что во время этапа в зачёт гороховой майки уже набрал очки. Не знаю, смог ли бы взять очки в конце, но до падения нога шла хорошо.

 

  Квятковски был очень силён в отрыве сегодня, он так много работал. Поэтому не уверен, что у меня хватило бы сил опередить его и Карапаса на финише. Я старался как мог их догнать, закрыть просвет, который начинал уменьшаться, а потом снова рос. А на последнем категорийном подъёме я выдохся. Не ставил целью бороться за красный номер, но посмотрим, смогу ли получить его по итогам гонки. Это Тур де Франс, где надо бороться до конца».

 

 

Результаты 18 этапа Тур де Франс-2020

 

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Теги к статье: Михал Квятковский Michal Kwiatkowski Ineos Grenadiers Ричард Карапас Richard Carapaz Ineos Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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  1. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Вчера, 23:21 | Регистрация: 8.07.2013

    Красивый финиш, молодцы ребята.

    Карапас просто герой этапа , и герой третьей недели тура ,на пару с Лопесом.

  2. Имя: Айдын

    almaty1991

    Вчера, 23:29 | Регистрация: 23.07.2016

    Оба красавцы! Всегда приятно, когда побеждают скромные работяги, которые без всяких громких слов, делают свою работу на ура. 

  3. Имя: Евгений

    shulmeister

    Вчера, 23:50 | Регистрация: 7.09.2020

    Как же переживал за Карапаса, очень рад за него)

  4. ЧОРНЫЙ

    Сегодня, 00:05 | Регистрация: 21.10.2016

    Ну вот! Двое в форме, остальные в раздрае...

  5. Имя: Julia

    SportSpirit

    Сегодня, 01:23 | Регистрация: 4.05.2019

    Радостно за обоих! 

     

    Квято снова при ноге после нескольких так себе сезонов. И такой шанс-подарок от судьбы за терпение! Видно, что Ричард - львиное сердце - сделал это искренне. В общем, редкие спортивные эмоции!  

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Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (18)
    VeloVelo-Фото

    Травяной велодром — это очень круто для маленького городка!
    Эх, пацанам какой кайф! )

    Жаль, что в моей юности не было такого.

  • SportSpirit
    Примож Роглич, Тадей Погачар, ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Присоединяюсь к комменту за ситуацию с Портом и его слова в адрес JV. Получился своеобразный этап дружбы в соревновательном режиме. 

     

    Ваут ван Арт: "Я был абсолютно без сил"... итак 18 этапов, финишируя впереди горняков и опережая спринтеров в спринтерских разборках) 

  • SportSpirit
    Михал Квятковски и Ричард Кара ... (5)
    SportSpirit-Фото

    Радостно за обоих! 

     

    Квято снова при ноге после нескольких так себе сезонов. И такой шанс-подарок от судьбы за терпение! Видно, что Ричард - львиное сердце - сделал это искренне. В общем, редкие спортивные эмоции!  

  • almaty1991
    Примож Роглич, Тадей Погачар, ... (2)
    almaty1991-Фото

    Когда преследовал, не волновался. Из технички Ким говорил мне, сколько я проигрываю, и успокаивал. Я подумал, что у двух гонщиков Jumbo-Visma был свой интерес вернуться к Рогличу. Когда такие ребята как Том (Дюмулин) и Ваут (Ван Арт) едут с тобой, это ценно. Я знаю, что велоспорт – командный спорт, но приятно, когда кто-то из соперников протягивает руку помощи, чтобы вернуть тебя назад. Я очень им благодарен. Хорошо, когда в пелотоне есть друзья. Думаю, я сделал бы то же самое для них.


    Уважение Порту. Вот ни на секунду не сомневаюсь, что он поступил бы аналогично. Этот тур он проехал выше всяких похвал. Многих элитных гонцов оставил позади себя. Не сдался. Что тут говорить, если бы не Лопес, то определенно это тот человек, которого я бы хотел видеть на подуиме. Но пусть сама гонка решит, кто же в итоге окажется на пьедестале. В любом случае, фарта ему от госпожи удачи, пусть хотя бы раз она ему улыбнется в его и так нелёгком пути.

  • patar
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (18)
    patar-Фото
    я тоже. и рад, что он не здается, хоть и знает о поражении
  • patar
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (40)
    patar-Фото
    Красавчик)
  • ЧОРНЫЙ
    Михал Квятковски и Ричард Кара ... (5)
    ЧОРНЫЙ-Фото

    Ну вот! Двое в форме, остальные в раздрае...

  • Astanaforever
    Спортивный директор команды Ju ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: salomon
    Цитата: Адриен
    Интересно бы узнать детали. Что там с велосипедами Jumbo ? Небось скрупулезно искали мотор в велосипеде Роглича ?
    Нашли ???
    У него мотор в тазобедренном суставе)))
  • shulmeister
    Михал Квятковски и Ричард Кара ... (5)
    shulmeister-Фото

    Как же переживал за Карапаса, очень рад за него)

  • Arciv
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (40)
    Arciv-Фото
    Цитата: EL-Fenomeno
    Когда мы ещё увидим парный финиш, ещё и в обнимку, на горном то этапе! Запомним этот день 17.09.20. friends
    Карапаз всегда нравился, не выскочка, не фраер, ещё и СПАСает ИНЭОС на этом Туре. Да не взял этап вчера и сегодня отдал Квято (наверное пересилил себя и по справделивости "вознаградил" комрада по команде). Очень хочу, чтобы Ричард удержал гороховую майку больше чем на 1 день, но разрыв с Погачаром и тем же Рогличем очень малый, нужно будет Барабасу постараться на 20-м этапе.
    Карапас реально крут! Ему надо начало этапа отдохнуть,а в гору дернуть на полную!

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5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
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