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Феличе Джимонди – тот, который никогда не сдаётся

Феличе Джимонди – тот, который никогда не сдаётся

 

Феличе Джимонди

Феличе Джимонди (Felice Gimondi) – гонщик, чей список побед в профессионалах начался ни много, ни мало с победы на Большой Петле. Человек, рассвет карьеры которого пришёлся на «эпоху царствования» Эдди Меркса, не только полностью раскрыл свои таланты, но и стал первым  из итальянцев, кто выиграл все три Гран-тура:


     Тур де Франс (Tour de France) 1965
     Джиро д'Италия (Giro d'Italia) – 1967, 1969, 1976
     Вуэльта Испании (Vuelta a Espana) – 1968

 

Это так называемая Тройная корона Гран-туров за всю историю велоспорта досталась пока только пятерым велогонщикам – Жаку Анкетилю (Jacques Anquetil), Феличе Джимонди, Эдди Мерксу (Eddy Merckx), Бернару Ино (Bernard Hinault) и Альберто Контадору (Alberto Contador).

Джимонди был хорош в горах, в индивидуальных гонках на время, в рывке, часто забирая финиш в спринте из небольшой группы.

Но особенно он отличался умным тактическим ведением гонок, проницательностью, внимательно изучал сильные и слабые стороны соперников и мог долго выжидать удобного момента для атаки. Да и как не стать великим тактиком, если расцвет его таланта пришёлся на эпоху, когда Эдди Меркс сокрушал всех. Как часто Джимонди оставался вторым, и прозвище «вечно второй» преследовало его всю карьеру. Но тем ценнее были победы над великим Каннибалом Эдди Мерксом. Тем яростнее и напряжённее становились дуэли двух знаменитых гонщиков, которые и по сей день сохранили глубокое уважение друг к другу и остались большими друзьями. 
  «Сдаться? Никогда. Признать себя побеждённым? Куда там. Даже в тот миг, когда считаешь, что всё потеряно, всегда есть возможность отыграться. И потом, знаете, что я понял за всю мою жизнь, за 15 лет в профессионалах и после более чем ста сорока побед? Даже когда кажется, что ты на дне, всегда можно подняться. Необходимо смирение, здравый смысл и большое желание». 

 Эти слова, сказанные Феличе Джимонди совсем недавно, подтверждает вся его жизнь и карьера : кроме трёх взятых Гран-туров он становился победителем 
 

   Париж-Рубэ (Paris-Roubaix) – 1966,
   - дважды выигрывал Джиро Ломбардии (Giro di Lombardia) (1966, 1973),
   - Тур Романдии (Tour de Romandie) (1969)
   - Чемпионат Мира (1973)
   - Милан - Сан-Ремо (Milano-Sanremo) (1974)
   - дважды становился чемпионом Италии в гонке на шоссе (1968, 1972)
   - выигрывал Вуэльта Каталонии (Volta Ciclista a Catalunya) в 1972
   - дважды выигрывал гонку Париж-Брюссель (Paris-Brussels) (1966, 1976).

 

Феличе Джимонди – тот, который никогда не сдаётся

Он родился в простой итальянской семье 29 сентября 1942 года в г. Седрина (Sedrina) около Бергамо. Его отец – Мозе, был владельцем небольшой транспортной фирмы – перевозил гравий, а мать почти весь день проводила на велосипеде – она работала почтальоном. Так что с велосипедом Феличе был знаком с детства, и спортивная жизнь стала для него естественным продолжением. Нельзя сказать, что его выступления в детской команде U.S. Sedrianese поражали воображение, но он был очень стабилен в результатах.


А затем Джимонди буквально ворвался в профессиональный пелотон, дав надежду Италии 1960-х., что в его лице они увидят нового героя. Ведь ещё свежа была память о Фаусто Коппи (Fausto Coppi), а царивший тогда Жак Анкетиль не вызывал всеобщего поклонения.

В 1964 году Джимонди выигрывает так называемый «мини» Тур де Франс для любителей и полупрофессионалов – гонку Тур де л’Авенир (Tour de l’Avenir). А уже 1965 стал для него настоящим звёздным часом.


1965. Дебют на Джиро д'Италия и триумф на Тур де Франс


Первый год в профессионалах – в команде Salvarani (в ней же он начинал кататься как любитель с 18 лет и пробыл до 1972 года) для 22- летнего Феличе Джимонди начался очень успешно. Перед началом сезона его главной задачей было стать хорошим помощником для капитана Витторио Адорни (Vittorio Adorni) на Джиро д'Италия. Весной 1965 Джимонди уже показал себя многообещающим гонщиком – он был вторым на Флэш-Валлонь (La Flèche Wallonne), четвёртым на Туре Романдии.

Джиро 1965 года команда провела с блеском: капитан Адорни завоевал первое место, а новичок Salvarani Джимонди тоже не остался без награды – он поднялся на подиум вместе с Адорни, заняв третье место. Неплохое начало карьеры.

«В начале каждого соревнования я всегда думал, что буду счастлив, если просто займу какое-либо высокое место, но потом всегда хотел большего. Я всегда смотрел только вперёд. Когда я был совсем молодым, я мечтал стать любителем. Потом стал мечтать о выигрыше на Чемпионате Италии, и так далее…»

 

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Наталья Матросова

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Феличе Джимонди Felice Gimondi Тройная корона Гран-туров велоспорт Бернар Ино Bernard Hinault Грег Лемонд Greg Lemond Тур де Франс Tour de Franc Милан - Сан-Ремо Milano-Sanremo

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В тему:

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  1. Имя: 0xF3759DF

    0x5F375A86

    Сегодня, 00:48 | Регистрация: 17.08.2015

    Это так называемая Тройная корона Гран-туров за всю историю велоспорта досталась пока только пятерым велогонщикам – Жаку Анкетилю (Jacques Anquetil), Феличе Джимонди, Эдди Мерксу (Eddy Merckx), Бернару Ино (Bernard Hinault) и Альберто Контадору (Alberto Contador).

     

    А как же Нибали и Фруми?

  2. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 00:53 | Регистрация: 22.05.2013

    Меня больше привлекает связка Тур+Рубэ. Сейчас это нереально. Из всех генеральщиков победителей тура, только Джи был в 10ке на Рубэ. Но и это был немного другой Джи. Еще не супергенеральщик. 

    Бернар Ино последний кто делал такой дубль, при чем по ходу 1 сезона, еще были близки Лемонд и Шон Келли. Лемонд помнится даже на евроспорте рассказывал о своем самом удачном Рубэ. 

  3. close2you

    Сегодня, 01:30 | Регистрация: 22.07.2017

    Спасибо за статью! Ушла еще одна легенда!

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Комментарии

  • VeloVelo
    Арктическая гонка Норвегии-201 ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Саша, коль вы были на гонке, с вас подробности )
    Хоть пару строк, пожалуйста! )

  • close2you
    Феличе Джимонди – тот, который ... (3)
    close2you-Фото
    Спасибо за статью! Ушла еще одна легенда!
  • SportSpirit
    Состав команды Mitchelton-SCOT ... (4)
    SportSpirit-Фото
    Йетсы в этом году не те. Поступательный прогресс остановился. Кстати, они остаются в MS?
  • SportSpirit
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (3)
    SportSpirit-Фото
    Бомбический состав) главное с холодной головой подойти к статусу фаворитов.
  • velodoctor
    Феличе Джимонди – тот, который ... (3)
    velodoctor-Фото

    Меня больше привлекает связка Тур+Рубэ. Сейчас это нереально. Из всех генеральщиков победителей тура, только Джи был в 10ке на Рубэ. Но и это был немного другой Джи. Еще не супергенеральщик. 

    Бернар Ино последний кто делал такой дубль, при чем по ходу 1 сезона, еще были близки Лемонд и Шон Келли. Лемонд помнится даже на евроспорте рассказывал о своем самом удачном Рубэ. 

  • 0x5F375A86
    Феличе Джимонди – тот, который ... (3)
    0x5F375A86-Фото

    Это так называемая Тройная корона Гран-туров за всю историю велоспорта досталась пока только пятерым велогонщикам – Жаку Анкетилю (Jacques Anquetil), Феличе Джимонди, Эдди Мерксу (Eddy Merckx), Бернару Ино (Bernard Hinault) и Альберто Контадору (Alberto Contador).

     

    А как же Нибали и Фруми?

  • 0x5F375A86
    Дэн Мартин переходит в команду ... (7)
    0x5F375A86-Фото
    Тур Юты очень важная гонка, очень красивая с мощным составом, никакой дворовости и любителей там нет и рядом.
    Ну и люучше атаковать и выигрывать на Туре Юты, чем никем незамеченным подметать конец 3-го десятка на ТДФ.
  • Arciv
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (3)
    Arciv-Фото
    Ого ого,я как в воду глядел,когда писал в посте про «составы команд» о Рогличе,Гессинке и Мартине)) Вот это совсем другое дело уже.
  • 0x5F375A86
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (3)
    0x5F375A86-Фото

    Наверное это будет самая сильная команда на этой Вуэльте

  • SSS
    Арктическая гонка Норвегии-201 ... (6)
    SSS-Фото
    он "грамотный", пока эти его финиши еще неожиданны для многих. Скоро его раскусят и будут пасти, а пока дают порезвиться.

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