Феличе Джимонди – тот, который никогда не сдаётся

Феличе Джимонди (Felice Gimondi) – гонщик, чей список побед в профессионалах начался ни много, ни мало с победы на Большой Петле. Человек, рассвет карьеры которого пришёлся на «эпоху царствования» Эдди Меркса, не только полностью раскрыл свои таланты, но и стал первым из итальянцев, кто выиграл все три Гран-тура:



Тур де Франс (Tour de France) – 1965

Джиро д'Италия (Giro d'Italia) – 1967, 1969, 1976

Вуэльта Испании (Vuelta a Espana) – 1968

Это так называемая Тройная корона Гран-туров за всю историю велоспорта досталась пока только пятерым велогонщикам – Жаку Анкетилю (Jacques Anquetil), Феличе Джимонди, Эдди Мерксу (Eddy Merckx), Бернару Ино (Bernard Hinault) и Альберто Контадору (Alberto Contador).



Джимонди был хорош в горах, в индивидуальных гонках на время, в рывке, часто забирая финиш в спринте из небольшой группы.





вечно второй» преследовало его всю карьеру. Но тем ценнее были победы над великим Каннибалом Эдди Мерксом. Тем яростнее и напряжённее становились дуэли двух знаменитых гонщиков, которые и по сей день сохранили глубокое уважение друг к другу и остались большими друзьями. Но особенно он отличался умным тактическим ведением гонок, проницательностью, внимательно изучал сильные и слабые стороны соперников и мог долго выжидать удобного момента для атаки. Да и как не стать великим тактиком, если расцвет его таланта пришёлся на эпоху, когда Эдди Меркс сокрушал всех. Как часто Джимонди оставался вторым, и прозвище «» преследовало его всю карьеру. Но тем ценнее были победы над великим Каннибалом Эдди Мерксом. Тем яростнее и напряжённее становились дуэли двух знаменитых гонщиков, которые и по сей день сохранили глубокое уважение друг к другу и остались большими друзьями.

«Сдаться? Никогда. Признать себя побеждённым? Куда там. Даже в тот миг, когда считаешь, что всё потеряно, всегда есть возможность отыграться. И потом, знаете, что я понял за всю мою жизнь, за 15 лет в профессионалах и после более чем ста сорока побед? Даже когда кажется, что ты на дне, всегда можно подняться. Необходимо смирение, здравый смысл и большое желание».



Эти слова, сказанные Феличе Джимонди совсем недавно, подтверждает вся его жизнь и карьера : кроме трёх взятых Гран-туров он становился победителем



- Париж-Рубэ (Paris-Roubaix) – 1966,

- дважды выигрывал Джиро Ломбардии (Giro di Lombardia) (1966, 1973),

- Тур Романдии (Tour de Romandie) (1969)

- Чемпионат Мира (1973)

- Милан - Сан-Ремо (Milano-Sanremo) (1974)

- дважды становился чемпионом Италии в гонке на шоссе (1968, 1972)

- выигрывал Вуэльта Каталонии (Volta Ciclista a Catalunya) в 1972

- дважды выигрывал гонку Париж-Брюссель (Paris-Brussels) (1966, 1976).

Он родился в простой итальянской семье 29 сентября 1942 года в г. Седрина (Sedrina) около Бергамо. Его отец – Мозе, был владельцем небольшой транспортной фирмы – перевозил гравий, а мать почти весь день проводила на велосипеде – она работала почтальоном. Так что с велосипедом Феличе был знаком с детства, и спортивная жизнь стала для него естественным продолжением. Нельзя сказать, что его выступления в детской команде U.S. Sedrianese поражали воображение, но он был очень стабилен в результатах.



А затем Джимонди буквально ворвался в профессиональный пелотон, дав надежду Италии 1960-х., что в его лице они увидят нового героя. Ведь ещё свежа была память о Фаусто Коппи (Fausto Coppi), а царивший тогда Жак Анкетиль не вызывал всеобщего поклонения.





В 1964 году Джимонди выигрывает так называемый «мини» Тур де Франс для любителей и полупрофессионалов – гонку Тур де л’Авенир (Tour de l’Avenir). А уже 1965 стал для него настоящим звёздным часом.



1965. Дебют на Джиро д'Италия и триумф на Тур де Франс



Первый год в профессионалах – в команде Salvarani (в ней же он начинал кататься как любитель с 18 лет и пробыл до 1972 года) для 22- летнего Феличе Джимонди начался очень успешно. Перед началом сезона его главной задачей было стать хорошим помощником для капитана Витторио Адорни (Vittorio Adorni) на Джиро д'Италия. Весной 1965 Джимонди уже показал себя многообещающим гонщиком – он был вторым на Флэш-Валлонь (La Flèche Wallonne), четвёртым на Туре Романдии.



Джиро 1965 года команда провела с блеском: капитан Адорни завоевал первое место, а новичок Salvarani Джимонди тоже не остался без награды – он поднялся на подиум вместе с Адорни, заняв третье место. Неплохое начало карьеры.



«В начале каждого соревнования я всегда думал, что буду счастлив, если просто займу какое-либо высокое место, но потом всегда хотел большего. Я всегда смотрел только вперёд. Когда я был совсем молодым, я мечтал стать любителем. Потом стал мечтать о выигрыше на Чемпионате Италии, и так далее…»

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