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Марк Хирши – победитель 12 этапа Тур де Франс-2020

Марк Хирши, Примож Роглич, Эган Берналь о 12-м этапе Тур де Франс-2020

 

 

  Марк Хирши одержал первую в карьере победу на этапе Тур де Франс. Третья попытка 22-летнего швейцарского гонщика велокоманды Sunweb выиграть этап французского Гранд-тура из отрыва увенчалась успехом. Бывший чемпион мира среди андеров, Марк Хирши дважды финишировал в шаге от победы на 2-м и 9-м этапах Тур де Франс-2020.

 

  На 12-м этапе, самом протяжённом в этом выпуске Большой Петли, отрыв дня пелотон, возглавляемый командой Sunweb, прошли за 43 км до финиша, и тут же начались атаки. За ускорившимся Марком Солером (Movistar) на подъёме 3-й категории Кот-де-ла-Круа-дю-Пей поехали гонщики команды Suweb Тьеш Беноот и Сёрен Краг Андерсен. Затем в эту группу переложились Максимилиан Шахман (Bora-hansgrohe), Кентан Паше (B&B Hotels), а также будущий победитель этапа Марк Хирши.

 

  На подъёме 2-й категории Сюк-о-Май Марк Хирши ответил на ускорение Марка Солера и атаковал за 2,6 км до вершины, а на вершине его преимущество над ближайшими преследователями составляло 21 секунду.

 

  Марк Хирши на спуске увеличил преимущество, в то время как за его спиной товарищи по команде Sunweb Сёрен Краг Андерсен и Николас Роч мешали преследователям выстроить слаженную работу. В итоге на финише Марк Хирши обошёл ближайшего преследователя Пьера Ролана (B&B Hotels) на 47 секунд.

 

Генеральщики приехали одной группой, Примож Роглич (Jumbo-Visma) сохранил на плечах майку лидера.

 

Марк Хирши – победитель 12 этапа Тур де Франс-2020

 

Марк Хирши – победитель 12 этапа Тур де Франс-2020

 

Марк Хирши – победитель 12 этапа Тур де Франс-2020

 

Марк Хирши – победитель 12 этапа Тур де Франс-2020

 

Марк Хирши – победитель 12 этапа Тур де Франс-2020

Photo ©A.S.O./Alex Broadway и Pauline Ballet

 

  Марк Хирши (Sunweb): «Невероятно. Дважды я был очень близко. Никогда не думал, что выиграю сегодня, последние несколько сотен метров я ехал на полной скорости. Не могу описать, что чувствую. Все слова потерял.

 

  Я всегда сомневаюсь, выиграл или нет, потому что держу в голове картинку двух последних раз, когда проиграл. А одержать первую победу в профессионалах здесь, на Тур де Франс….лучше и быть не может. Невероятно.

 

  Пиренеи дали мне уверенность для попытки побороться за победу сегодня. В противном случае я бы никогда не атаковал в одиночку на таком подъёме. Прошлая неделя придала мне сил.  Сегодня мы планировали поехать в отрыв. На старте увидели, что команды CCC и Bora-hansgrohe контролируют гонку, поэтому мы поменяли тактику. Решили, что Сёрен и Тьеш атакуют на подъёме 3-й категории, а я подожду следующего.

 

  По плану я должен был ехать за Алафилиппом и другими сильными гонщиками. Потом я увидел, что из пелотона атакуют всё больше, и просто поехал за ними, сел за Юнгельсом. Ребята задавали скорость и вывезли меня вперёд, а потом открылся просвет и мы дали полный газ перед тем, как я атаковал на последнем подъёме.

 

Два подиума и первая профессиональная победа на Туре – это мечта».

 

  Мэтт Уинстон, тренер команды Sunweb: «Сегодня вся команда выступила отлично. Все приложили силы, действуя точно плану в финале. Очень приятно видеть, что ребята настолько уверены друг в друге. Мы хотели усложнить гонку на подъёме 3-й категории, где Сёрен и Тьеш блестяще отработали. Марк переложился, и у нас в группе из шести человек было три гонщика. Мы знали, что на подъёме второй категории будет тяжело, поэтому Марку надо было атаковать там. Нико и Сёрен остались в группе преследователей, фантастически блокировали её, не давали переложиться к Марку. А Марк смог в одиночку доехать до финиша. Это были превосходные командные усилия».

 

  Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Этап не был лёгким. В начале мы думали, что отрыв уедет сразу, но гонщики из других команд тянули и атаковали. Так что этот этап для ног был далеко не днём отдыха. Но, вообще-то, это была хорошая разминка перед горами, которые начнём проходить завтра. Мы думаем, что завтрашний этап будет очень тяжёлым, особенно  в финале. Для нас это новый вызов».

 

  Эган Берналь (Ineos Grenadiers): «Сегодня не было борьбы за генеральную классификацию. Весь день мы думали о бонусных секундах, разыгрываемых на финальном подъёме. Отрыв удержался. Другие команды ловили отрыв, а мы, генеральщики, могли ехать спокойнее. Но весь день не было передышки. Bora – hansgrohe тянула очень мощно, сделала гонку трудной. Думаю, этот этап отзовётся в ногах в ближайшие дни. Завтра, конечно, будут разрывы. Это этап с большим набором высоты, к тому же протяжённый, почти 200 км, и пойдёт сразу за 220-километровым этапом. Он будет более выматывающим, чем сегодняшний, плюс взрывной финал. Последние километры очень крутые. Надо подойти к ним на хорошей позиции, потому что будут разрывы».

 

 

Результаты 12 этапа Тур де Франс-2020

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Теги к статье: Марк Хирши Marc Hirschi Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • Николай Степаныч
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (9)
    Николай Степаныч-Фото
    Именно. Всё остальное – сказки, которые мы слушаем много лет, про то, что претендент на жёлтую майку якобы готов сегодня отдать полминуты времени, чтобы завтра на сложный этап выйти чуть посвежее.
  • Earl57
    Тиррено-Адриатико-2020. Резуль ... (8)
    Earl57-Фото
    Бедный Нибали))) Дожил до того, что его к второму или третьему эшелону причисляют. Только если он не впечатляет на ТА, совсем не означает что так же будет и на Джиро. Хотя он как раз хочет, чтобы его не принимали всерьез. "Не обращайте на меня внимания, рагацци. Я только-только с гор спустился, то есть с тренировочного лагеря. И сам не знаю в какой я форме сейчас..." Он явно не надрывается и едет свою гонку.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вот уже и Санвеб с победой на ТдФ.

    Генеральщики вобоще то могли натянуть и догнать. Уж тех преследователей во главе с Алафилиппом так точно, но завтра ведь горный этап, решили особо не напрягаться.

    Цитата: zhekinson
    Хирши молодчага - после 2 и 3 мест на этапах не прекратил атаковать и был вознаграждён за настойчивость и упорство!

    Настырный малый, этот Хирши. Считаю его пока что претендентом №1 на Супер-Комбатив по итогам всего Тура.

  • Student
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (9)
    Student-Фото
    Цитата: Гонщик
    Цитата: Student
    Завтра многое решится, разрывы значительно вырастут.
    Ничего не решиться , слишком крутой и короткий подъём , разрывы если и будут среди генералов  , то небольшие , пара этапов где всё решиться впереди .
    Если есть форма, то её не обязательно держать до воскресенья.
  • Sezar
    Тиррено-Адриатико-2020. Резуль ... (8)
    Sezar-Фото

    Власов да, мне прям тоже нравится. Молодежь уже двигает горы, поэтому... . Я смотрю с прицелом на Джиро. Поэтому Вудс - не то. Саймон всем хорош, если в форме. Такое бывает раз в 3 года. Но все равно, этим ребятам далеко до уровня нынешнего Тура. Второй эшелон. Если не третий.

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (9)
    старт-шоссе 82-Фото
    =Незабывайте, что этот этап идет в связке с двумя воскресными и если даже ни чего не произойдет ,то последствия обязательно аукнутся на следующих этапах.=
    Как Вы думаете для чего организаторы ставят такие этапы?... в том числе и для того ,что-бы когда понадобится идти на все деньги ,этих денег в карманах у гонщиков было поменьше.
    190км по такому рельефу даже в тренировочном режиме, просто так бесследно не проходят.
  • Earl57
    Тиррено-Адриатико-2020. Резуль ... (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    На фоне имеющихся соперников, наверно. На Дофинэ Джи смотрелся хуже Дюмолана, а тот моложе и таки не тянет.

    А чем Саймон плох? И Вудс явно в лучшей форме, чем Дюмулан хоть на Дофине, хоть на Туре. У Власова форма прямо звенит, англоязычные комментаторы постоянно о нем говорят. Меттьюс в отличных кондициях. Это люди, которых на Дофине не было, но хуже они от этого не стали.

    Саймон, к слову, стал шифроваться в последнее время. Кто меньше знает, лучше спит))

     

    Р.С. Через две недели на чемпионате мира Вудс точно даст жару всем претендентам. Вот уж кого не стоит недооценивать. Если не травмируется, конечно. Разделки у него нет, но горная форма просто изумительна сейчас.

  • Sezar
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (9)
    Sezar-Фото

    Думаю Погачар пойдет пораньше чем на последнем км. Надеюсь, кто-то вообще борзанет и пойдет на предпоследней горе, следующий этап-несложный.

    Вообще интересно как поведут себя Юмбо. Будут развозить или пойдут закрыто от обороны. Если последнее, то Роглич идет на удержание и, скорее всего, скоро начнет понемногу терять.

    Кстати, набор 4 км. - это серьезно.

  • Гонщик
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (9)
    Гонщик-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    Именно начиная с этого и далее на каждом этапе ,решится может многое.
    Незабывайте, что этот этап идет в связке с двумя воскресными и если даже ни чего не произойдет ,то последствия обязательно аукнутся на следующих этапах.
     
    Cкорее всего атаковать будут =все=, этап подходит как для генеральщиков, так и для охотников за этапами. Поедут и гороховые претенденты,  поедет и Саган за своим промежутком. 
    А если говорить о значимости этапов на оставшиеся пол-торы недели, то это №15 №17 и разделка.
    Не будет никто себя в кризис загонять именно завтра , ведь  в воскресенье нужно ехать  все деньги . Газанут опять на последнем километре и усё .

  • Александра
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (15)
    Александра-Фото

    Красивый финиш!

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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