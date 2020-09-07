Марк Хирши – победитель 12 этапа Тур де Франс-2020

Марк Хирши, Примож Роглич, Эган Берналь о 12-м этапе Тур де Франс-2020

Марк Хирши одержал первую в карьере победу на этапе Тур де Франс. Третья попытка 22-летнего швейцарского гонщика велокоманды Sunweb выиграть этап французского Гранд-тура из отрыва увенчалась успехом. Бывший чемпион мира среди андеров, Марк Хирши дважды финишировал в шаге от победы на 2-м и 9-м этапах Тур де Франс-2020.

На 12-м этапе, самом протяжённом в этом выпуске Большой Петли, отрыв дня пелотон, возглавляемый командой Sunweb, прошли за 43 км до финиша, и тут же начались атаки. За ускорившимся Марком Солером (Movistar) на подъёме 3-й категории Кот-де-ла-Круа-дю-Пей поехали гонщики команды Suweb Тьеш Беноот и Сёрен Краг Андерсен. Затем в эту группу переложились Максимилиан Шахман (Bora-hansgrohe), Кентан Паше (B&B Hotels), а также будущий победитель этапа Марк Хирши.

На подъёме 2-й категории Сюк-о-Май Марк Хирши ответил на ускорение Марка Солера и атаковал за 2,6 км до вершины, а на вершине его преимущество над ближайшими преследователями составляло 21 секунду.

Марк Хирши на спуске увеличил преимущество, в то время как за его спиной товарищи по команде Sunweb Сёрен Краг Андерсен и Николас Роч мешали преследователям выстроить слаженную работу. В итоге на финише Марк Хирши обошёл ближайшего преследователя Пьера Ролана (B&B Hotels) на 47 секунд.

Генеральщики приехали одной группой, Примож Роглич (Jumbo-Visma) сохранил на плечах майку лидера.

Photo ©A.S.O./Alex Broadway и Pauline Ballet

Марк Хирши (Sunweb): «Невероятно. Дважды я был очень близко. Никогда не думал, что выиграю сегодня, последние несколько сотен метров я ехал на полной скорости. Не могу описать, что чувствую. Все слова потерял.

Я всегда сомневаюсь, выиграл или нет, потому что держу в голове картинку двух последних раз, когда проиграл. А одержать первую победу в профессионалах здесь, на Тур де Франс….лучше и быть не может. Невероятно.

Пиренеи дали мне уверенность для попытки побороться за победу сегодня. В противном случае я бы никогда не атаковал в одиночку на таком подъёме. Прошлая неделя придала мне сил. Сегодня мы планировали поехать в отрыв. На старте увидели, что команды CCC и Bora-hansgrohe контролируют гонку, поэтому мы поменяли тактику. Решили, что Сёрен и Тьеш атакуют на подъёме 3-й категории, а я подожду следующего.

По плану я должен был ехать за Алафилиппом и другими сильными гонщиками. Потом я увидел, что из пелотона атакуют всё больше, и просто поехал за ними, сел за Юнгельсом. Ребята задавали скорость и вывезли меня вперёд, а потом открылся просвет и мы дали полный газ перед тем, как я атаковал на последнем подъёме.

Два подиума и первая профессиональная победа на Туре – это мечта».

Мэтт Уинстон, тренер команды Sunweb: «Сегодня вся команда выступила отлично. Все приложили силы, действуя точно плану в финале. Очень приятно видеть, что ребята настолько уверены друг в друге. Мы хотели усложнить гонку на подъёме 3-й категории, где Сёрен и Тьеш блестяще отработали. Марк переложился, и у нас в группе из шести человек было три гонщика. Мы знали, что на подъёме второй категории будет тяжело, поэтому Марку надо было атаковать там. Нико и Сёрен остались в группе преследователей, фантастически блокировали её, не давали переложиться к Марку. А Марк смог в одиночку доехать до финиша. Это были превосходные командные усилия».

Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Этап не был лёгким. В начале мы думали, что отрыв уедет сразу, но гонщики из других команд тянули и атаковали. Так что этот этап для ног был далеко не днём отдыха. Но, вообще-то, это была хорошая разминка перед горами, которые начнём проходить завтра. Мы думаем, что завтрашний этап будет очень тяжёлым, особенно в финале. Для нас это новый вызов».

Эган Берналь (Ineos Grenadiers): «Сегодня не было борьбы за генеральную классификацию. Весь день мы думали о бонусных секундах, разыгрываемых на финальном подъёме. Отрыв удержался. Другие команды ловили отрыв, а мы, генеральщики, могли ехать спокойнее. Но весь день не было передышки. Bora – hansgrohe тянула очень мощно, сделала гонку трудной. Думаю, этот этап отзовётся в ногах в ближайшие дни. Завтра, конечно, будут разрывы. Это этап с большим набором высоты, к тому же протяжённый, почти 200 км, и пойдёт сразу за 220-километровым этапом. Он будет более выматывающим, чем сегодняшний, плюс взрывной финал. Последние километры очень крутые. Надо подойти к ним на хорошей позиции, потому что будут разрывы».