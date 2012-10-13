VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Фейерверк от команды Bora-hansgrohe и слетевшая цепь Петера Сагана на 7-м этапе Тур де Франс-2020

Петер Саган: «Не смог спринтовать из-за слетевшей цепи»

 

 

  Команда Bora-hansgrohe стала главным действующим лицом 7-го этапа Тур де Франс-2020. Гонщики Bora-hansgrohe ставили целью борьбу за зелёную майку лидера очковой классификации. И это удалось, когда Bora-hansgrohe выстроила в голове пелотона всю команду и начала задавать скорость в пелотоне, натянув его на первом из подъёмов 3-й категории.

 

  Это застало врасплох большинство спринтеров, в том числе и главного соперника Петера Сагана – чемпиона Ирландии Сэма Беннетта (Deceuninck-Quick Step). Пелотон разорвался на три группы, которые с каждым километром отставали всё больше. Средняя скорость этапа составила 47,536 км/ч.

 

 

 

Photo ©A.S.O./Alex Broadway

 

  Команда Bora-hansgrohe работала впереди большую часть этапа. Решением жюри организаторов и журналистов – Тьери Гувену (ASO), Лорана Жалабера (France Télévision), Жана Монтуа (AFP) и Александра Рооса (L’Equipe) красный номер самого атакующего гонщика был присуждён Даниэлю Оссу.

 

  Петер Саган  взял очки на промежуточном спринте, который прошёл вторым после Маттео Трентина (CCC). Но количества очков за второе место хватило словацкому гонщику, чтобы перехватить зелёную майку у Сэма Беннетта. Теперь Саган со 138 очками опережает Беннетта на 9 очков.

 

Однако на финише слетевшая цепь не позволила Петеру Сагану побороться за победу на этапе, который выиграл Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma).

 

  Петер Саган: «Очень горжусь всеми товарищами по команде. Они просто фантастически отработали сегодня, контролировали гонку. Они мощно тянули впереди пелотона с самого старта. В конце на боковых ветрах Эму и я оставались в первой группе. Что-то подобное мы предприняли в 2013 году, когда я выиграл. На этот раз ситуация была похожая, но без победы на этапе. Мы вместе придумали этот план. Сначала спортивный директор согласился неохотно, но потом гонка пошла отлично, и даже спортивные директора в итоге остались довольны.

 

  Я могу выиграть зелёную майку на таких этапах. Всё шло отлично до самого финиша, но, к сожалению, в финале у меня слетела цепь. Я не смог закончить спринт. Но это ещё не вся история. Я находился за Ван Артом, но потом потерял позицию. Все поехали налево, мне пришлось постараться, чтобы не упасть, но всё-таки я с кем-то столкнулся. Не знаю с кем. Тогда цепь и слетела. Мне повезло, что не упал. Но после всего этого выбраться вперёд было уже невозможно.

 

 Упустил из-за этого несколько очков, но что я мог сделать?  Таков велоспорт».

 

  Даниэль Осс: «Сегодня мы провели великолепную гонку. Мы хотели зелёную майку, стремились поднять Петера на первое место, и продемонстрировали это нашим выступлением. То, как мы ехали, прибавит нам воодушевления. Мы знали этап, поэтому натянули, чтобы сбросить спринтеров. Всё сделали правильно и на промежуточном спринте тоже. Но в финале из-за неудачи потеряли много очков. Конечно, разочарованы, что не выиграли этап».

 

  Эмануэль Бухманн: «Команда сегодня работала потрясающе. Мы планировали осложнить гонку и сбросить спринтеров, чтобы помочь Петеру. На первом подъёме мы включились по максимуму, сбросили большинство спринтеров, а потом продолжили держать темп. Думаю, сегодня мы показали пелотону, что здесь у нас сильная команда.

 

  Сегодня мы потратили силы, чтобы достичь цели, но, думаю, это не будет большой проблемой перед Пиренеями, потому что не только мы, но и остальные тоже потратились. Даже когда ты едешь позади, приходится работать изо всех сил. Думаю, это сегодня чувствовали все. Что касается меня, я готов к предстоящим дням, могу проехать тяжёлые этапы, которые пройдут один за другим».

 

  Энрико Пойтшке, спортивный директор: «Утром мы планировали сделать гонку трудной, использовать преимущество боковых и попутно-боковых ветров. Мы сильно стартовали, рано атаковали. Особенно на втором трёхкилометровом подъёме мы планировали задать самый трудный темп, пользуясь боковым ветром. Там выпали первые ребята, но мы продолжили продавливать.

 

  Вся команда фантастически работала до самого финиша. Мы надеялись побороться за этап, Петер ехал с Эму в лидирующей группе. Но Петера подстерегла неудача в виде технической проблемы на финальной прямой. Итог такой – ребята прекрасно работали, Эму чувствует себя отлично, мы всё ещё боремся за генеральную классификацию и за зелёную майку. Могу сказать, что день для нас сложился хорошо. Команда сделала всю работу сама, без помощи других команд, чем показала свою силу».

 

 

Результаты 7 этапа Тур де Франс-2020

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Bora-hansgrohe Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. DIM

    Сегодня, 03:52 | Регистрация: 13.10.2012

    Шикарный этап!

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

29 августа - 20 сентября 2020

Tour de France

29 августа - 5 сентября 2020

Giro Ciclistico d'Italia

7 - 14 сентября 2020

Tirreno-Adriatico

29 сентября - 3 октября 2020

BinckBank Tour

3 - 25 октября 2020

Giro d'Italia

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • DIM
    Фейерверк от команды Bora-hans ... (1)
    DIM-Фото
    Шикарный этап!
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (13)
    VeloVelo-Фото

    Не важно, насколько горный этап.
    Если Финиш не в гору, есть нейтрализация.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (13)
    VeloVelo-Фото

    Зачем им встрепенуться? Чтобы потом испытывать проблемы на 2-й и 3-й неделе?
    Кто едет первую неделю незаметно, у того есть шансы быть на третьей высоко )

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (13)
    VeloVelo-Фото
    РАно.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    В идеале "проверка паспортов" должна начаться уже на Порт да Бале. Испанцы, колумбийцы просто обязанны проявить себя.

    На финише этапа действует нейтрализация.

    Странно, может НЕ действует? Этап то горный.

    Цитата: Arciv
    Интересный этап,но лучше бы без финального спуска

    Да уж, в этом году Пиренейские этапы без финишей на горе иль перевалах.

    Но есть надежда, что кто то да и рискнёт на спусках после горных вершин.

  • Rokka
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (44)
    Rokka-Фото
    После контакта у Сагана слетела цепь, а у половины комментаторов их маски, скрывающие ехидство
  • GTX
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (44)
    GTX-Фото
    Джамбо скоро и Груневеген не нужен будет
  • Gottliche_Recht
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (44)
    Gottliche_Recht-Фото

    Больше всех удивила Групама, когда горняки выходили на смены. И Тибо рядом. Обычно он терял контакт в таких ситуациях, а здесь близенько.

  • Ice
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (44)
    Ice-Фото

    Цитата: aksbor
    Сокрушительное поражение Сагана!
    Бора отлично сработала на Ван Арта.
    Этап смотрелся на одном дыхании. Всегда бы так!

    Вообще-то у него слетела цепь) А сокрушительное поражение у Беннета, Саган показал, кто тут батя) Раздраконили Петюню, показал, где чье место)))



    Цитата: uran
    Саган из гонщика-шута превращается в шута...((
    С самой большой зарпплатой в пелотоне и шут? Тогда кто все эти люди, гоняющие вокруг него за копейки по его меркам?)))

     



    И вопрос, много гонщиков не шутов по регалиям переплюнули Сагана? 90% пелотона мечтают быть такими шутами, только вот не дано...

     

  • salomon
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (44)
    salomon-Фото
    Ёлы-палы, как же обидно за Порта! Вот у кого невезуха по жизни!

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

4 сентября

Joey Rosskopf (CCC Team)

Eduard-Michael Grosu (Nippo - Delko - Marseille-Provence)

Laurens De Plus (Team Jumbo - Visma)

5 сентября

Daniel Moreno (EF Pro Cycling)

Ivo Oliveira (UAE Team Emirates)

Rui Oliveira (UAE Team Emirates)

James Piccoli (Israel Start-Up Nation)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2020 (33)
Август 2020 (229)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)
Май 2020 (76)
Апрель 2020 (76)