Фейерверк от команды Bora-hansgrohe и слетевшая цепь Петера Сагана на 7-м этапе Тур де Франс-2020

Петер Саган: «Не смог спринтовать из-за слетевшей цепи»

Команда Bora-hansgrohe стала главным действующим лицом 7-го этапа Тур де Франс-2020. Гонщики Bora-hansgrohe ставили целью борьбу за зелёную майку лидера очковой классификации. И это удалось, когда Bora-hansgrohe выстроила в голове пелотона всю команду и начала задавать скорость в пелотоне, натянув его на первом из подъёмов 3-й категории.

Это застало врасплох большинство спринтеров, в том числе и главного соперника Петера Сагана – чемпиона Ирландии Сэма Беннетта (Deceuninck-Quick Step). Пелотон разорвался на три группы, которые с каждым километром отставали всё больше. Средняя скорость этапа составила 47,536 км/ч.

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Команда Bora-hansgrohe работала впереди большую часть этапа. Решением жюри организаторов и журналистов – Тьери Гувену (ASO), Лорана Жалабера (France Télévision), Жана Монтуа (AFP) и Александра Рооса (L’Equipe) красный номер самого атакующего гонщика был присуждён Даниэлю Оссу.

Петер Саган взял очки на промежуточном спринте, который прошёл вторым после Маттео Трентина (CCC). Но количества очков за второе место хватило словацкому гонщику, чтобы перехватить зелёную майку у Сэма Беннетта. Теперь Саган со 138 очками опережает Беннетта на 9 очков.

Однако на финише слетевшая цепь не позволила Петеру Сагану побороться за победу на этапе, который выиграл Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma).

Петер Саган: «Очень горжусь всеми товарищами по команде. Они просто фантастически отработали сегодня, контролировали гонку. Они мощно тянули впереди пелотона с самого старта. В конце на боковых ветрах Эму и я оставались в первой группе. Что-то подобное мы предприняли в 2013 году, когда я выиграл. На этот раз ситуация была похожая, но без победы на этапе. Мы вместе придумали этот план. Сначала спортивный директор согласился неохотно, но потом гонка пошла отлично, и даже спортивные директора в итоге остались довольны.

Я могу выиграть зелёную майку на таких этапах. Всё шло отлично до самого финиша, но, к сожалению, в финале у меня слетела цепь. Я не смог закончить спринт. Но это ещё не вся история. Я находился за Ван Артом, но потом потерял позицию. Все поехали налево, мне пришлось постараться, чтобы не упасть, но всё-таки я с кем-то столкнулся. Не знаю с кем. Тогда цепь и слетела. Мне повезло, что не упал. Но после всего этого выбраться вперёд было уже невозможно.

Упустил из-за этого несколько очков, но что я мог сделать? Таков велоспорт».

Даниэль Осс: «Сегодня мы провели великолепную гонку. Мы хотели зелёную майку, стремились поднять Петера на первое место, и продемонстрировали это нашим выступлением. То, как мы ехали, прибавит нам воодушевления. Мы знали этап, поэтому натянули, чтобы сбросить спринтеров. Всё сделали правильно и на промежуточном спринте тоже. Но в финале из-за неудачи потеряли много очков. Конечно, разочарованы, что не выиграли этап».

Эмануэль Бухманн: «Команда сегодня работала потрясающе. Мы планировали осложнить гонку и сбросить спринтеров, чтобы помочь Петеру. На первом подъёме мы включились по максимуму, сбросили большинство спринтеров, а потом продолжили держать темп. Думаю, сегодня мы показали пелотону, что здесь у нас сильная команда.

Сегодня мы потратили силы, чтобы достичь цели, но, думаю, это не будет большой проблемой перед Пиренеями, потому что не только мы, но и остальные тоже потратились. Даже когда ты едешь позади, приходится работать изо всех сил. Думаю, это сегодня чувствовали все. Что касается меня, я готов к предстоящим дням, могу проехать тяжёлые этапы, которые пройдут один за другим».

Энрико Пойтшке, спортивный директор: «Утром мы планировали сделать гонку трудной, использовать преимущество боковых и попутно-боковых ветров. Мы сильно стартовали, рано атаковали. Особенно на втором трёхкилометровом подъёме мы планировали задать самый трудный темп, пользуясь боковым ветром. Там выпали первые ребята, но мы продолжили продавливать.

Вся команда фантастически работала до самого финиша. Мы надеялись побороться за этап, Петер ехал с Эму в лидирующей группе. Но Петера подстерегла неудача в виде технической проблемы на финальной прямой. Итог такой – ребята прекрасно работали, Эму чувствует себя отлично, мы всё ещё боремся за генеральную классификацию и за зелёную майку. Могу сказать, что день для нас сложился хорошо. Команда сделала всю работу сама, без помощи других команд, чем показала свою силу».