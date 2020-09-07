Адам Йейтс, Роман Барде, Ригоберто Уран, Наиро Кинтана о 9-м этапе Тур де Франс-2020

Адам Йейтс потерял жёлтую майку лидера на 9-м этапе Тур де Франс-2020

Четыре дня в жёлтой майке лидера Адама Йейтса завершились на 9-м этапе Тур де Франс-2020. 28-летний британский гонщик поехал своим темпом, выпав из группы генеральщиков, когда на финальном подъёме Коль-де-Мари-Бланк атаковал Тадей Погачар (UAE Team Emirates). В итоге Йейтс финишировал через 54 секунды после победителя, за второй группой генеральщиков, в которой были Ричи Порт и Бауке Моллема (Trek-Segafredo), Гийом Мартан (Cofidis), Роман Барде (AG2R La Mondiale), Ригоберто Уран (EF Pro Cycling) и Наиро Кинтана (Arkea-Samsic), проигравшие на финише 11 секунд относительно победителя.

Адам Йейтс (Mitchelton-Scott): «Отрыва не было до начала горы. Я сделал всё, что в моих силах, зная, что приехал на эту гонку, не будучи готов на 100%. Я отдал все силы, чтобы удержаться. Думаю, мы можем гордиться тем, что сделали. Теперь наберёмся свежих сил в день отдыха и будем бороться за этапы.

Сегодня скорость была немного выше. Как я уже сказал, я сделал всё, что мог, но некоторые ребята в лучшей форме, чем я. Для меня было большой честью ехать в жёлтой майке, это очень приятно.

Следующая пара этапов по равнине, там могут быть боковые ветра, будет довольно легко потерять время. Посмотрим, что получится. Я уже говорил, что на последней неделе мне подходит много этапов, посмотрим, что получится сделать».

Мэтт Уайт, спортивный директор команды Mitchelton-Scott: «Первый час гонки был невероятно трудным. Отрыв не отпускали больше, чем на пять секунд. Поэтому к подножию первого категорийного подъёма все приехали одной группой после 50 км гонки. Стало ясно, что Jumbo-Visma хочет взять этап и майку.

В подъём атаковали, но они ничего не дали сделать, у них была чёткая цель – взять майку.

Мы же приехали на гонку с целью постараться в первую неделю, а это принесло жёлтую майку. Мы удерживали её несколько дней, а теперь возвращаемся к изначальному плану – борьбе за этапы. Следующий настоящий тест для генеральщиков будет не раньше следующей пятницы. Там есть несколько хороших этапов, но, думаю, позиция Адама в генеральной классификации не позволит уезжать за этапами до тех пор, пока мы не вернёмся в горы в следующие выходные».

Наиро Кинтана (Arkea-Samsic): «Это был нелёгкий для меня этап. Чувствовал себя не слишком хорошо, к этому добавилось, что целый день ехали на высокой скорости. Считаю, что потеря 11 секунд относительно других фаворитов – меньшее из зол. До конца Тура далеко. Завтра день отдыха, поеду на час – полтора потренируюсь перед следующими этапами по равнине. Продолжу смотреть вперёд».

Ригоберто Уран (EF Pro Cycling): «Ещё один тяжёлый этап, на котором снова ехали на высокой скорости. Но я чувствовал себя довольно хорошо. Проиграл немного, около 11 секунд, но для этапа в Пиренеях это не так много. Думаю, по завершении первой недели можем быть вполне довольны. И, как всегда, продолжим ехать день за днём».

Роман Барде (AG2R): «Я шёл на пределе, но ноги хватило, чтобы ехать с лучшими. На финише мы проиграли только 11 секунд. Мы слаженно работали вместе. Сегодня был мой лучший день за эту неделю. Так что с оптимизмом смотрю в будущее».

Эмануэль Бухманн (Bora-hansgrohe): «Сегодня весь день ужасно себя чувствовал. Шёл на пределе уже на первом подъёме и весь этап. Я действительно сделал всё, что было моих силах. Выдать больше было невозможно».