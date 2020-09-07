Ваут Ван Арт, Адам Йейтс, Эган Берналь о 7-м этапе Тур де Франс-2020

Дубль Ваута ван Арта на Тур де Франс-2020

25-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт сделал дубль, выиграв на Тур де Франс-2020 второй этап. 7-й этап, транзитный перед горными этапами в Пиренеях, не дал пелотону ни секунды передышки.

При первых разрывах пелотона, образовавшихся после натяжки команды Bora-hansgrohe, пострадали спринтеры. Второе ускорение предприняла команда Ineos Grenadiers, добрав за 35 км до финиша уехавшего в одиночный отрыв Томаса Де Гендта (Lotto Soudal).

Но после неудачи Ричарда Карапаса, проколовшего колесо и отставшего от пелотона, команда перестала работать в голове пелотона. Однако к этому времени пелотон второй раз порвался на группы, которые уже не могли догнать пелотон. К поддержанию высокого темпа в голове первой группы присоединились другие команды – Groupama-FDJ, Astana, B&B Hotels. На финише был разыгран спринт, в котором Ваут Ван Арт опередил Эдвальда Боассона Хагена (NTT) и Бриана Кокара (B&B Hotels).

Адам Йейтс (Mitchelton-Scott) финишировал в первой группе и сохранил жёлтую майку лидера. Эган Берналь (Ineos Grenadiers) также финишировал в первой группе и перехватил белую майку лучшего молодого гонщика у Тадея Погачара (UAE Team Emirates), который финишировал во второй группе через 1:21 после победителя.

Photo ©A.S.O./Presse Sports

Photo ©A.S.O./Alex Broadway







Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma): «Очень горжусь этой победой. Также горжусь тем, как сегодня мы проехали с командой. Этап был очень быстрым, потому что Bora-hansgrohe на первом подъёме сразу взвинтила темп. А потом уже не замедлялись до самого финала. В конце из-за боковых ветров начался хаос. Все опасались ветра. Наша задача состояла в том, чтобы на этапе уберечь от проблем и потери времени Приможа и Тома. Это получилось.

Команда сегодня снова была очень сильна. Совершенно не ожидал такой неразберихи и такой борьбы. Так как многие спринтеры выпали, в первой группе их осталось мало. Я снова использовал свой шанс. Ребята начали спринт довольно рано, я смог проехать за ними в слипстриме. Когда ускорился Боассон Хаген, я поехал с ним и отлично рассчитал время своего спринта. Пришлось потратить много сил, но результат того стоил».

Адам Йейтс (Mitchelton-Scott): «Есть только несколько критических моментов, когда надо находиться на правильной позиции. Сегодня ветер не был безумно сильным, но его окзалось достаточно, чтобы создать разрывы.

Но ребята идеально за мной приглядывали, даже в финале я в итоге рассчитывал только на свои силы, потому что они вывезли меня на позицию и потратили все силы, чтобы меня на ней удержать.

Следующие два дня будут очень тяжёлыми. Думаю, сегодня все ожидали лёгкого дня перед двумя горными этапами, но у Bora-hansgrohe были другие планы, и нам всем пришлось ехать на полной скорости от старта до финиша. Всем было тяжело».

Мэтт Уайт, спортивный директор команды Mitchelton-Scott: «Адама отлично защищали до тех пор, пока Ineos не порвали группу. Здесь наши ребята ошиблись. Ineos поймал нескольких генеральщиков, потерявших бдительность во время проезда через города. Они порвали группу на круговых развязках.

Ветер был не слишком сильный, просто скорость была очень высокой. Да, наши ребята ошиблись, что не находились впереди. Но Адам до финишной черты отлично справился самостоятельно.

Думаю, многие ждут, что мы не отдадим жёлтую майку легко. Но на этих этапах у отрывов есть шансы. Поэтому завтра жду невероятной активности в первый час гонки. Начинаются важные дни. Будут ли команды довольны, если мы удержим майку в выходные? Или они надавят на нас, или будут давить друг н друга, чтобы посмотреть, кто по-настоящему хорош на эпических подъёмах, которые ждут нас в следующие два дня».

Том Дюмулин (Jumbo-Visma): «Просто невероятно. Ваут весь день защищал Приможа, сильно подставлялся под ветер. Невероятно, что потом он смог ещё и выдать такой спринт. У меня нет слов. Команда снова сегодня была великолепна. Мы всё время вшестером держались в голове пелотона. Факт, что наши горняки Джордж и Сепп могли выдавать мощные смеены в конце этапа, многое говорит о силе команды. Мы понимали, что нам необходимо держаться впереди, так боковые ветра могли порвать группу. Прекрасно, что Ваут отфинишировал. Прекрасный день. Теперь в Пиренеи».

Photo ©A.S.O./Alex Broadway

Эган Берналь (Ineos Grenadiers): «Мы знали, что после города будут две круговых развязки при попутно-боковом ветре. А когда при таких условиях выходишь после развязки, сесть на колесо трудно. Было понятно, что мы должны находиться на первой позиции. Команда отлично отработала. Только у Ричарда случился прокол в финале. Но это мы контролировать не можем. Мне очень жаль, что так получилось, и он потерял время в генеральной классификации. Но в общем мы можем быть довольны.

Весь этап проходил напряжённо. Надо было всё время подвигаться вперёд. В финале мы увидели возможность и воспользовались, чтобы порвать группу. Тур де Франс выигрывается в том числе и на таких этапах. Надо использовать все территории.

Завтра и послезавтра два трудных этапа. Конечно, завтра день генеральщиков. Нам нельзя терять концентрацию, надо постараться не проиграть время, пользоваться шансами, а если не получится, то просто оставаться спокойными».