Хет-трик Тадея Погачара на Тур де Франс-2020: три этапа и три майки

Тадей Погачар: «Даже через неделю или месяц мне не будет вериться, что выиграл Тур де Франс-2020»

Действующий чемпион Словении в гонке с раздельным стартом Тадей Погачар (Tadej Pogacar) из команды UAE Team Emirates, которому через 2 дня должно исполниться 22 года, стал победителем 20 этапа Тур де Франс-2020, оформив хет-трик. На этот раз он одержал победу в индивидуальной гонке с раздельным стартом протяженностью 36,2 км с финишем в подъем первой категории Ла Планш де Бель Фий (La Planche des Belles Filles).

Photo ©A.S.O./Pauline Ballet

Благодаря победе Тадей Погачар смог перехватить желтую майку лидера у своего соотечественника Приможа Роглича (Primoz Roglic) из команды Jumbo - Visma, а также гороховую майку у эквадорца Ричарда Карапса (Richard Carapaz) из команды INEOS Grenadiers.

На первой промежуточной отсечке времени, расположенной на 14,45 км маршрута, Тадей Погачар, стартовавший в белой майке лидера молодежной классификации, уступал 17 секунд действующему чемпиону Франции в гонке с раздельным стартом Реми Каванье (Remi Cavagna) из команды Deceuninck - Quick Step, проехавшему дистанцию за 16 минут и 57,91 секунды со средней скоростью 51,150 км/час, и 5 секунд нидерландскому велогонщику Тому Дюмолину (Tom Dumoulin) из команды Jumbo - Visma.

Стартовавший следом в желтой майке лидера словенец Примож Роглич (Primoz Roglic) из команды Jumbo - Visma уступил своему соотечественнику на отсечке 13 секунд.

На второй промежуточной отсечки времени, расположенной на 30,3 км маршрута, Тадей Погачар уступал полсекунды Тому Дюмулину, показавшему результат 39 минут и 43,9 секунды, и опережал Реми Каванью на 17 секунд. А обладатель желтой майке лидера Примож Роглич уступил обладателю белой майки 36 секунд.

Тадей Погачар, Примож Роглич, а также австралиец Ричи Порт (Richie Porte) из команды Trek-Segafredo, уступавший 1 минуту Погачару на отсечке, сменили велосипед с разделочного на обычный перед началом восхождения на подъём 1-й категории Ла Планш де Бель Фий (La Planche des Belles Filles), протяжённость 5,9 км, 532-1035 м, перепад высот 503 м, средний градиент 8,5%, максимальный градиент 20%.

Том Дюмолин не стал менять велосипед.

Подъем начинался с километрового участка с градиентами в районе 9-13% и разрыв между двумя словенцами начал стремительно сокращаться. На промежуточной отсечке на 33,55 км маршрута Тадей Погачар показал время 49 минут и 15,99 секунд, опередив Тома Дюмолина на 48 секунд, а Ричи Порта на 1 минуту и 6 секунд. Ехавший следом Примож Роглич уступал уже 1 минуту и 22 секунды, таким образом, Тадей Погачар становился виртуальным обладателем желтой майки.

В итоге 21-летний словенец, стартовав в белой майке, финишировал, став обладателем 3-х маек: белой лучшего молодого гонщика, белой майки в красный горох лидера горной классификации и желтой майки лидера Тур де Франс-2020.

Photo ©A.S.O./Alex Broadway

Тадей Погачар финишировал на вершине подъема Ла Планш де Бель Фий со временем 55 минут и 55 секунд, преодолев 36,2 км дистанции со средней скоростью 38,841 км/час, и опередив на 1 минуту и 21 секунду Тома Дюмулина и Ричи Порта, которых в свою очередь разделили 58 сотых секунды.

Четвертым на 20-м этапе стал действующий чемпион Бельгии в гонке с раздельным стартом Ваут Ван Арт (Wout Van Aert) из команды Jumbo - Visma со временем 57 минут и 26 секунд.

Примож Роглич в итоге финишировал 5-м, проиграв своему соотечественнику 1 минуту 56 секунд и желтую майку лидера генеральной классификации Тур де Франс-2020.

Тадей Погачар, стартовав с отставанием в 57 секунд, по итогам 20-го этапа опережает на 59 секунд Приможа Роглича, занимающего 2-ю строчку в генеральной классификации.

На 3-ю строчку с отставанием в 3 минуты 30 секунд переместился австралиец Ричи Порт. Мигель Лопес (Miguel Lopez) из команды Astana, занимавший 3 место перед стартом этапа, проехал индивидуальную разделку со временем 1 час 2 минуты и 12 секунды и в итоге переместился на 6-ю строчку.

4-м в генеральной классификации стал испанец Микель Ланда (Mikel Landa) из команды Bahrain McLaren, 5-м - испанец Энрик Мас (Enric Mas) из команды Movistar.

На вершине 1-й категории Ла Планш де Бель Фий (La Planche des Belles Filles) также решилась судьба гороховой майки лидера горной классификации Тур де Франс-2020. Очки распределялись по времени прохождения подъема, где лучший становился обладателем 10 очков в зачет гороховой майки.

В итоге гороховую майку забрал Тадей Погачар, который преодолел подъем протяжённостью 5,9 км с перепадом высоты 503 м за 16 минут и 10,8 секунды со средней скоростью 21,879 км/час и вертикальной скоростью VAM 1865 м/ч.

Ричард Карапас (Richard Carapaz) из команды INEOS Grenadiers, стартовавший в гороховой майке лидера, преодолел подъем на 1 минуту и 12 секунд медленнее молодого словенца и не смог набрать очки в зачет, показав 7-е время.

Photo ©A.S.O./Alex Broadway

Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Я сплю. Чувствую, будто голова сейчас взорвётся. С ума сойти. Я радовался второму месту, а теперь я с жёлтой майкой. Не знаю, что сказать, это невероятно.

Очень горжусь командой, которая много работала все три недели, и этой майкой, вознаградившей за все усилия, приложенные командой перед этим последним рывком, одевшим меня в жёлтое. Мечтал выиграть Тур де Франс с детства, а теперь мечта сбылась.

Должен сказать, что эта победа одержана не мной одним, а всеми членами команды UAE Team Emirates, и спонсорами, которые нас поддерживают. Мы приезжали сюда на разведку дистанции. Поэтому я знал, что делать, где ускоряться, как распределять силы. Сегодня думал только о том, чтобы продавливать изо всех сил от старта до финиша. После всей работы персонала и товарищей по команде мне оставалось только давить на педали. Нога шла отлично. Я слушал по радио про временные отсечки на равнинной части, но когда пошёл подъём, больше ничего не слышал, потому что болельщики очень громко кричали. Я хорошо знал этот подъём, поэтому просто дал полный газ.

Во время разделки чувствовал, что иду мощно, и это подгоняло меня ещё больше. Как велогонщик, я мечтал принять участие в Тур де Франс, но победа в гонке, это точно больше, чем думал.

Огорчён из-за Приможа Роглича. Он отлично ехал Тур де Франс, превосходил в течение всей гонки. Его команда работала потрясающе. А сегодня у него случился плохой день.

Для меня надеть жёлтую майку в финальный день – это мечта и большое достижение. Потрясающе.

Первое, что сделал после финиша, позвонил своей девушке. Вообще-то, я не думал о победе на Тур де Франс, мечтал пока только принять в нём участие. Даже после того, как финишировал 3-м на Вуэльте Испании, не думал, что смогу выиграть Гранд-тур. Просто знал, что могу соперничать с лучшими. Если спросите меня через неделю или месяц, мне всё ещё не будет вериться, что я выиграл Тур де Франс».