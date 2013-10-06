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Хет-трик Тадея Погачара на Тур де Франс-2020: три этапа и три майки

Тадей Погачар: «Даже через неделю или месяц мне не будет вериться, что выиграл Тур де Франс-2020»

 

  Действующий чемпион Словении в гонке с раздельным стартом Тадей Погачар (Tadej Pogacar) из команды UAE Team Emirates, которому через 2 дня должно исполниться 22 года, стал победителем 20 этапа Тур де Франс-2020, оформив хет-трик. На этот раз он одержал победу в индивидуальной гонке с раздельным стартом протяженностью 36,2 км с финишем в подъем первой категории Ла Планш де Бель Фий (La Planche des Belles Filles).

 

 

Photo ©A.S.O./Pauline Ballet

 

  Благодаря победе Тадей Погачар смог перехватить желтую майку лидера у своего соотечественника Приможа Роглича (Primoz Roglic) из команды Jumbo - Visma, а также гороховую майку у эквадорца Ричарда Карапса (Richard Carapaz) из команды INEOS Grenadiers.

 

  На первой промежуточной отсечке времени, расположенной на 14,45 км маршрута, Тадей Погачар, стартовавший в белой майке лидера молодежной классификации, уступал 17 секунд действующему чемпиону Франции в гонке с раздельным стартом Реми Каванье (Remi Cavagna) из команды Deceuninck - Quick Step, проехавшему дистанцию за 16 минут и 57,91 секунды со средней скоростью 51,150 км/час, и 5 секунд нидерландскому велогонщику Тому Дюмолину (Tom Dumoulin) из команды Jumbo - Visma.

 

  Стартовавший следом в желтой майке лидера словенец Примож Роглич (Primoz Roglic) из команды Jumbo - Visma уступил своему соотечественнику на отсечке 13 секунд.

 

  На второй промежуточной отсечки времени, расположенной на 30,3 км маршрута, Тадей Погачар уступал полсекунды Тому Дюмулину, показавшему результат 39 минут и 43,9 секунды, и опережал Реми Каванью на 17 секунд. А обладатель желтой майке лидера Примож Роглич уступил обладателю белой майки 36 секунд.

 

  Тадей Погачар, Примож Роглич, а также австралиец Ричи Порт (Richie Porte) из команды Trek-Segafredo, уступавший 1 минуту Погачару на отсечке, сменили велосипед с разделочного на обычный перед началом восхождения на подъём 1-й категории Ла Планш де Бель Фий (La Planche des Belles Filles), протяжённость 5,9 км, 532-1035 м, перепад высот 503 м, средний градиент 8,5%, максимальный градиент 20%.

 

Том Дюмолин не стал менять велосипед.

 

  Подъем начинался с километрового участка с градиентами в районе 9-13% и разрыв между двумя словенцами начал стремительно сокращаться. На промежуточной отсечке на 33,55 км маршрута Тадей Погачар показал время 49 минут и 15,99 секунд, опередив Тома Дюмолина на 48 секунд, а Ричи Порта на 1 минуту и 6 секунд. Ехавший следом Примож Роглич уступал уже 1 минуту и 22 секунды, таким образом, Тадей Погачар становился виртуальным обладателем желтой майки.

 

  В итоге 21-летний словенец, стартовав в белой майке, финишировал, став обладателем 3-х маек: белой лучшего молодого гонщика, белой майки в красный горох лидера горной классификации и желтой майки лидера Тур де Франс-2020.

 

 

   

 

Photo ©A.S.O./Alex Broadway

 

 

  Тадей Погачар финишировал на вершине подъема Ла Планш де Бель Фий со временем 55 минут и 55 секунд, преодолев 36,2 км дистанции со средней скоростью 38,841 км/час, и опередив на 1 минуту и 21 секунду Тома Дюмулина и Ричи Порта, которых в свою очередь разделили 58 сотых секунды.

Четвертым на 20-м этапе стал действующий чемпион Бельгии в гонке с раздельным стартом Ваут Ван Арт (Wout Van Aert) из команды Jumbo - Visma со временем 57 минут и 26 секунд.

 

  Примож Роглич в итоге финишировал 5-м, проиграв своему соотечественнику 1 минуту 56 секунд и желтую майку лидера генеральной классификации Тур де Франс-2020.

 

  Тадей Погачар, стартовав с отставанием в 57 секунд, по итогам 20-го этапа опережает на 59 секунд Приможа Роглича, занимающего 2-ю строчку в генеральной классификации.

 

  На 3-ю строчку с отставанием в 3 минуты 30 секунд переместился австралиец Ричи Порт. Мигель Лопес (Miguel Lopez) из команды Astana, занимавший 3 место перед стартом этапа, проехал индивидуальную разделку со временем 1 час 2 минуты и 12 секунды и в итоге переместился на 6-ю строчку.

4-м в генеральной классификации стал испанец Микель Ланда (Mikel Landa) из команды Bahrain McLaren, 5-м - испанец Энрик Мас (Enric Mas) из команды Movistar.

 

На вершине 1-й категории Ла Планш де Бель Фий (La Planche des Belles Filles) также решилась судьба гороховой майки лидера горной классификации Тур де Франс-2020. Очки распределялись по времени прохождения подъема, где лучший становился обладателем 10 очков в зачет гороховой майки.

 

  В итоге гороховую майку забрал Тадей Погачар, который преодолел подъем протяжённостью 5,9 км с перепадом высоты 503 м за 16 минут и 10,8 секунды со средней скоростью 21,879 км/час и вертикальной скоростью VAM 1865 м/ч.

 

  Ричард Карапас (Richard Carapaz) из команды INEOS Grenadiers, стартовавший в гороховой майке лидера, преодолел подъем на 1 минуту и 12 секунд медленнее молодого словенца и не смог набрать очки в зачет, показав 7-е время.

 

 

 

Photo ©A.S.O./Alex Broadway

 

 

  Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Я сплю. Чувствую, будто голова сейчас взорвётся. С ума сойти. Я радовался второму месту, а теперь я с жёлтой майкой. Не знаю, что сказать, это невероятно.

 

  Очень горжусь командой, которая много работала все три недели, и этой майкой, вознаградившей за все усилия, приложенные командой перед этим последним рывком, одевшим меня в жёлтое. Мечтал выиграть Тур де Франс с детства, а теперь мечта сбылась.

 

  Должен сказать, что эта победа одержана не мной одним, а всеми членами команды UAE Team Emirates, и спонсорами, которые нас поддерживают. Мы приезжали сюда на разведку дистанции. Поэтому я знал, что делать, где ускоряться, как распределять силы. Сегодня думал только о том, чтобы продавливать изо всех сил от старта до финиша. После всей работы персонала и товарищей по команде мне оставалось только давить на педали. Нога шла отлично. Я слушал по радио про временные отсечки на равнинной части, но когда пошёл подъём, больше ничего не слышал, потому что болельщики очень громко кричали. Я хорошо знал этот подъём, поэтому просто дал полный газ.

 

  Во время разделки чувствовал, что иду мощно, и это подгоняло меня ещё больше. Как велогонщик, я мечтал принять участие в Тур де Франс, но победа в гонке, это точно больше, чем думал.

 

  Огорчён из-за Приможа Роглича. Он отлично ехал Тур де Франс, превосходил в течение всей гонки. Его команда работала потрясающе. А сегодня у него случился плохой день.

 

  Для меня надеть жёлтую майку в финальный день – это мечта и большое достижение. Потрясающе.

 

  Первое, что сделал после финиша, позвонил своей девушке. Вообще-то, я не думал о победе на Тур де Франс, мечтал пока только принять в нём участие. Даже после того, как финишировал 3-м на Вуэльте Испании, не думал, что смогу выиграть Гранд-тур. Просто знал, что могу соперничать с лучшими. Если спросите меня через неделю или месяц, мне всё ещё не будет вериться, что я выиграл Тур де Франс».

 

 

Результаты 20 этапа Тур де Франс-2020

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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  1. ЧОРНЫЙ

    Вчера, 23:52 | Регистрация: 21.10.2016

    Звезда родилась!

  2. Имя: Андрей Вязов

    Meridale

    Сегодня, 01:11 | Регистрация: 6.10.2013

    Космонавт, в 21 год "супер приз на барабане".
    Главное, чтобы в будущем его не "тормознули" функционеры из Швейцарии, как и остальную словенскую бригаду.

     

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • 4ndrew
    Примож Роглич потерял жёлтую м ... (2)
    4ndrew-Фото
    А за что оштрафовали то?
  • M-07
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (155)
    M-07-Фото
    Вроде 13-го года Вуэльта, там ещё Нибали старику Хорнеру в общем зачёте уступил.
  • M-07
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (155)
    M-07-Фото
    И именно горные в конце, чтобы генеральщики-раздельщики не надеялись дотянуть до разделки. Но также хотелось бы разделку и более 100 км хоть на одном ГТ и хоть один ГТ больше среднегорный и холмистый, с тяжёлыми горами пару этапов и всё.
  • M-07
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (155)
    M-07-Фото
    Ну в 2007 году Рабобанк не проигрывал, а решил отдать победу (думаю, за них решили).
  • M-07
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (155)
    M-07-Фото

    Ну так-то у Порта были этапы, на котрых не везло, когда он же отстал на ветрах, или прокол на предыдущем этапе, но несмотря на это выгрыз подиум. Молодец, очень рад за него.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (155)
    VeloVelo-Фото

    Ну вот и завершился открытый чемпионат Словении по шоссейному велоспорту.
    Победил Сильнейший.

  • M-07
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (155)
    M-07-Фото
    Ну Роглич мог пару раз-то реально атаковать, чтобы увеличить преимущество, и будь Джамбо более грамотна тактически, они бы пытались это провернуть и не отпускали бы Погачара, после того, как он отстал на ветрах. Скай такого не допускали и сами атаковали один-два раза за Тур, чтобы упрочить преимущество. Ну и модно было ещё и Тому дать полноценно быть вторым капитаном, а не запрягать его.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (155)
    VeloVelo-Фото

    Никакой эры "горняков-генеральщиков" никогда не было.
    Всегда побеждали "раздельщики" способные отдержаться в горах
    или "горняки", способные хорошо ехать разделку. 
    Иными словами, ГТ почти всегда брали универсалы.

    Были иногда исключения, Пират, Кинтана, например.


  • M-07
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (155)
    M-07-Фото
    А в Туре если и выигрывали часто горняки, то очень давно такие времена были. С нулевых по крайней мере Тур горняки не берут почти, тот же Контадор разделки ездил обычно хорошо на ГТ.
    НО считаю, что нужен один ГТ для универсалов, а не только для тех, кто может хорошо держаться в тяжёлых горах, то есть ГТ с максимум двумя этапами с горами протяжённостью более 5-6 км, ну и с тремя разделками, одна из которых более 100 км.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (155)
    VeloVelo-Фото

    Ну сейчас можно всё, что угодно сказать.
    Ведь мы никогда уже не узнаем о том, что было бы, если бы Димуля был капитаном или сокапитаном.

    Про тактику пчёл не согласен. Команда Потрясающе отработала весь Тур!
    Причина в капитане. Что-то у него не так пошло, так бывает...

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