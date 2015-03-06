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Сэм Беннетт – победа на Елисейских полях и зелёная майка Тур де Франс-2020

Дубль Сэма Беннетта и зелёная майка на Тур де Франс-2020

 

 

  29-летний Сэм Беннетт вошёл в историю Тур де Франс как первый ирландский велогонщик, ставший победителем престижного спринтерского 21-го этапа на Елисейских полях.  Эту победу спринтер команды Deceuninck-Quick Step одержал, будучи в зелёной майке лидера очковой классификации.  

 

  В спринте на 21-м этапе Сэм Беннетт опередил действующего чемпиона мира, 24-летнего датского гонщика команды Trek-Segafredo Мадса Педерсена и семикратного победителя зелёной майки, трёхкратного чемпиона мира, 30-летнего словацкого гонщика команды Bora-hansgrohe Петера Сагана.

 

  Сэм Беннетт вернулся на Тур де Франс впервые с 2016 года и заложил первый камень, чтобы пойти по стопам своего великого ирландского велогонщика Шона Келли, четыре раза завоёвывавшего зелёную майку Тур де Франс. Сэмм Беннетт и Шон Келли родом из одного ирландского города Каррик он Сур (Carrick-on-Suir).

 

Сэм Беннетт – победа на Елисейских полях и зелёная майка Тур де Франс-2020

 

Сэм Беннетт – победа на Елисейских полях и зелёная майка Тур де Франс-2020

 

Сэм Беннетт – победа на Елисейских полях и зелёная майка Тур де Франс-2020

 

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

  10-й этап Тур де Франс-2020 стал первым в карьере Беннетта выигранным этапом Большой Петли, после которого он продолжил борьбу за зелёную майку. Он удержался в горах, боролся на промежуточных спринтах все три недели и довёз майку до Парижа, где добавил в список достижений победу на Елисейских полях.

 

  Команда Deceuninck-Quick Step обеспечила Сэму Беннетту идеальный развоз. Михаэль Мёркёв вывез Беннетта на лучшую позицию, откуда ирландский гонщик спринтовал к 99-й для команды Патрика Лефевра победе на Гранд-туре и первой зелёной майке команды Quick Step после победы Тома Боонена в 2007.

 

  Сэм Беннетт: «Не могу передать словами, насколько я счастлив, стоя здесь, на Елисейских полях как победитель этапа и обладатель зелёной майки.  Это чемпионат мира для спринтеров. Никогда не думал, что выиграю этот этап, а сделать это ещё и в зелёной майке – фантастика! Я часть команды мечты. Мучения в горах того стоили. Дорога сюда заняла у меня так много времени. Собираюсь наслаждаться каждым мгновением этой победы.

 

  Финал был техническим и очень быстрым. Я нервничал, когда мы выходили вперёд. Они вышли в голову пелотона после туннеля, и я подумал, что это слишком рано. Команда Trek подъехала, но у нас были прикрыты все стороны. Там был небольшой встречный ветер, и мы дали им начать первыми, а потом я открыл спринт. Стейвен выехал вперёд, работая на Педерсена. Я подумал, что кто-то меня обойдёт, не поверил, что выиграл.

 

  Я вырос, пересматривая спринты на Елисейских полях с каждого ракурса, а теперь выиграл здесь сам в зелёной майке! Это невероятно! Лучшая победа в моей карьере! Она станет ценным воспоминанием на всю жизнь, потому что я одержал её в зелёной, которую никогда не мечтал выиграть!»

 

Результаты 21 этапа Тур де Франс-2020

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Теги к статье: Сэм Беннетт Sam Bennett Deceuninck - Quick Step Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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  1. Имя: Elina

    flugegeheimen

    Сегодня, 10:39 | Регистрация: 14.03.2018

    Просто супер финал для DQS и Беннета. Вот так надо выигрывать зеленую майку. 

  2. Имя: Gonza Golanov

    Gonza Golanov

    Сегодня, 10:45 | Регистрация: 6.03.2015

    Отличная дуэль с Саганом вышла. Победил действительно сильнейший! Посмотреть бы ещё на их борьбу с Аккерманом.

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Комментарии

  • Arciv
    Предварительные составы команд ... (7)
    Arciv-Фото
    Конечно Джиро на много слабее Тура будет! Ну может тем интереснее будет)
  • Gonza Golanov
    Предварительные составы команд ... (7)
    Gonza Golanov-Фото
    Саган едет, а как же Хакерман? На Тирено-Адриатике он смотрелся неплохо, жаль если его оставят только как развозящего под Сагана.
  • Earl57
    Предварительные составы команд ... (7)
    Earl57-Фото
    Еще даже на чемпионат мира, который будет раньше Джиро, большая часть команд не определилась с составами. Вон у французов главный тренер сборной говорил что надо дать шанс Пино, поддержать его. Но все-таки на ЧМ его не берут в итоге. Говорить - это одно, сделать в итоге - это другое.
  • EL-Fenomeno
    Тадей Погачар – победитель Тур ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Рекорд Берналя продержался всего год, но какие всё же это две разыне победы на ТдФ. Да и вообще молодой Тадей одним махом заклепал столько ТУРовских рекордов, что даже не знаю кто и когда его теперь превзойдёт. разве что Эвенпул (?) или Пидкок (!)

    Кстати, три майки на одном туре (ещё и в таком возрасте) это мне кажется абсолютный рекорд, который даже Мэрксу не покорясля. Поправьте, если ошибаюсь. Та даже в спринтерском зачёте Погачар выше среди всех остальных генеральщиков и вошёл в итоговую десятку (8 место!).

    Да, товарищ, Гонщик, перестаньте называть его Янычаром, уж лучше тогда КОЧЕГАРом))

  • Konstantin41
    Предварительные составы команд ... (7)
    Konstantin41-Фото

    Про то что Лопес едет Джиро, чтобы помогать Фульсангу, вчера сказал Винокуров в прямом эфире Евроспорта, так что, я думаю, можно верить

  • Ice
    Марк Хирши – самый атакующий в ... (1)
    Ice-Фото

    Хирши - настоящее открытие на этом туре. Да и Санвеб в целом приятно порадовал, а то до начала на них вообще мало кто ставил.

  • SoulThief
    Тадей Погачар – победитель Тур ... (11)
    SoulThief-Фото
    Ник хороший у Вас.
  • Earl57
    Предварительные составы команд ... (7)
    Earl57-Фото

    Написано же что составы предварительные. Откуда берется такая информация? Кто-то где-то что-то сказал, журналисты что-то предположили и где-то опубликовали. Велолайв взял оттуда информацию, предупреждая, что это все предварительно. Официально составы подтвердили только Джамбо и Санвеб.
    Все остальное пока ОБС. Например Чикконе лечится от короновируса. Куда и когда он поедет, в Треке не знают. Говорят что будут это решать только после окончательного вердикта врачей. Но здесь Чикконе в предварительном списке.

  • арлекин
    Тадей Погачар – победитель Тур ... (11)
    арлекин-Фото

    фармацевт перед разделкой что то с дозой напутал видать... надо было дозу  поменьше было  по правдоподобней

  • AlGalgalim
    Предварительные составы команд ... (7)
    AlGalgalim-Фото
    Бетанкур до Испании таки добрался. И сразу на Джиро без предварительных гонок.

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