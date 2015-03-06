Сэм Беннетт – победа на Елисейских полях и зелёная майка Тур де Франс-2020

Дубль Сэма Беннетта и зелёная майка на Тур де Франс-2020

29-летний Сэм Беннетт вошёл в историю Тур де Франс как первый ирландский велогонщик, ставший победителем престижного спринтерского 21-го этапа на Елисейских полях. Эту победу спринтер команды Deceuninck-Quick Step одержал, будучи в зелёной майке лидера очковой классификации.

В спринте на 21-м этапе Сэм Беннетт опередил действующего чемпиона мира, 24-летнего датского гонщика команды Trek-Segafredo Мадса Педерсена и семикратного победителя зелёной майки, трёхкратного чемпиона мира, 30-летнего словацкого гонщика команды Bora-hansgrohe Петера Сагана.

Сэм Беннетт вернулся на Тур де Франс впервые с 2016 года и заложил первый камень, чтобы пойти по стопам своего великого ирландского велогонщика Шона Келли, четыре раза завоёвывавшего зелёную майку Тур де Франс. Сэмм Беннетт и Шон Келли родом из одного ирландского города Каррик он Сур (Carrick-on-Suir).

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

10-й этап Тур де Франс-2020 стал первым в карьере Беннетта выигранным этапом Большой Петли, после которого он продолжил борьбу за зелёную майку. Он удержался в горах, боролся на промежуточных спринтах все три недели и довёз майку до Парижа, где добавил в список достижений победу на Елисейских полях.

Команда Deceuninck-Quick Step обеспечила Сэму Беннетту идеальный развоз. Михаэль Мёркёв вывез Беннетта на лучшую позицию, откуда ирландский гонщик спринтовал к 99-й для команды Патрика Лефевра победе на Гранд-туре и первой зелёной майке команды Quick Step после победы Тома Боонена в 2007.

Сэм Беннетт: «Не могу передать словами, насколько я счастлив, стоя здесь, на Елисейских полях как победитель этапа и обладатель зелёной майки. Это чемпионат мира для спринтеров. Никогда не думал, что выиграю этот этап, а сделать это ещё и в зелёной майке – фантастика! Я часть команды мечты. Мучения в горах того стоили. Дорога сюда заняла у меня так много времени. Собираюсь наслаждаться каждым мгновением этой победы.

Финал был техническим и очень быстрым. Я нервничал, когда мы выходили вперёд. Они вышли в голову пелотона после туннеля, и я подумал, что это слишком рано. Команда Trek подъехала, но у нас были прикрыты все стороны. Там был небольшой встречный ветер, и мы дали им начать первыми, а потом я открыл спринт. Стейвен выехал вперёд, работая на Педерсена. Я подумал, что кто-то меня обойдёт, не поверил, что выиграл.

Я вырос, пересматривая спринты на Елисейских полях с каждого ракурса, а теперь выиграл здесь сам в зелёной майке! Это невероятно! Лучшая победа в моей карьере! Она станет ценным воспоминанием на всю жизнь, потому что я одержал её в зелёной, которую никогда не мечтал выиграть!»

Результаты 21 этапа Тур де Франс-2020