Примож Роглич, Тадей Погачар, Жулиан Алафилипп, Эган Берналь о 4-м этапе Тур де Франс-2020

Примож Роглич – победитель 4 этапа Тур де Франс-2020

Photo ©A.S.O./Presse Sports / Bernard Papon

Чемпион Словении Примож Роглич одержал победу на 4-м этапе Тур де Франс-2020. Этап с горным финишем решился на финальном подъёме 1-й категории. Отрыв дня, в который уехали шесть гонщиков, удержался до последних километров этапа. За 20 км до финиша впереди остались трое – Алексис Вийермоз (Alexis Vuillermoz / AG2R La Mondiale), Кристс Нейландс (Krists Neilands /Israel Start-Up Nation) и Кентан Паше (Quentin Pacher / B&B Hotels - Vital Concept).

26-летний латвийский гонщик Кристс Нейландс атаковал из отрыва за 19,5 км до финиша и в одиночку удержался впереди до финальных 7 километров, где начинался решающий подъём 1-й категории Орсьер-Мерлетт (Orcières-Merlette), протяжённость 7,1 км, 1348-1825 м, перепад 477 м, средний градиент 6,7%, максимальный градиент 10%.

Команда Jumbo-Visma – Тони Мартин, Ваут ван Арт и Сеп Кусс - на финальном подъёме Орсьер-Мерлетт задала высокую скорость. Когда Ваут ван Арт закончил свою смену, вперёд вышел Михал Квятковски (Ineos Grenadiers), но команда Jumbo-Visma не дала ему шанса, отправив в голову пелотона Сепа Кусса.

Французский гонщик команды Cofidis Гийом Мартан (Guillaume Martin) атаковал за 500 м до финиша, но словенские гонщики Примож Роглич (Jumbo-Visma) и Тадей Погачар (UAE Team Emirates) обошли его на финише.

Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step), финишировавший 5-м, сохранил на плечах жёлтую майку лидера. Его ближайший соперник, британский гонщик Адам Йейтс (Mitchelton-Scott) также пересёк финиш в группе генеральщиков и сохранил вторую позицию в общем зачёте. Примож Роглич поднялся на третью строчку генеральной классификации, где теперь уступает Алафилиппу 7 секунд.

21-летний Тадей Погачар, финишировавший 2-м, надел белую майку лучшего молодого гонщика, и в этой классификации теперь его ближайшим соперником является Эган Берналь (Ineos Grenadiers), уступающий Погачару 6 секунд.

Петер Саган (Bora-hansgrohe) проиграл промежуточный спринт чемпиону Ирландии Сэму Беннетту (Deceuninck-Quick Step) и теперь у обоих гонщиков по 83 очка в классификации по очкам. Но зелёная майка осталась у Петера Сагана, так как, согласно правилам, при равном количестве очков первенство отдаётся гонщику, находящемуся выше в генеральной классификации.

Photo credit: ©A.S.O./Pauline Ballet

Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Этап был быстрым и трудным. Ребята постоянно держали меня на хорошей позиции. Все были сильными. В конце я смог хорошо спринтовать. Очень этим доволен. Надо продолжать в том же духе. С каждым днём чувствую себя лучше. Я не в жёлтой майке, но придётся это принять. Мы прошли этап без неприятностей, а победа сделала день ещё лучше. Хорошо вернуться после падения на Критериуме Дофине-2020, но я уже на 2-м этапе доказал, что готов к Туру».

Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Я хотел добиться белой майки. Надеть белую майку на Тур де Франс – великолепно. Когда пересекал финиш, не был уверен, взял я её или нет. Белая майка на Вуэльте Испании была важна, но значимость этой майки ещё выше. Сегодня этап не был трудным, но в финальной части дали полный газ. Роглич был силён. Возможно, спринтуй я с его колеса, смог бы с ним сравняться. Но никогда не знаешь.

Примож был немного быстрее меня, но я доволен своим результатом. Команда отлично работала. Давид де ла Крус всё ещё восстанавливается после падения, но ему уже лучше. Вся команда настроена очень решительно».

Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step): «Главной задачей команды было контролировать гонку и удержать майку. Ребята потрясающе отработали, я очень ими горжусь. Я ставил двойную цель – удержать майку и выиграть этап. Победа на втором этапе была бы особенной. Но темп на завершающих километрах оказался очень высоким, я шёл на пределе.

Я не разочарован, другие были сегодня сильнее. Жёлтая майка делает меня счастливым, каждый день в ней приносит массу радости и удовлетворения. Я доволен своей формой, хотя трудно сравнивать её с прошлым годом. Мы не сможем удерживать этот ритм три недели. Скоро уже не мы станем контролировать гонку».

Петер Саган (Bora-hansgrohe): «Сегодня день прошёл так себе. Этап был трудным, больше транзитным. Я спринтовал, взял несколько очков, всё в порядке. Завтра посмотрим, что получится сделать. Я видел финал этапа, он мне подходит. Посмотрим».

Эган Берналь (Ineos Grenadiers): «Был очень быстрый этап, на котором чувствовалось, что гонка идёт ещё недолго. Финал был взрывным. Думаю, я прошёл подъём хорошо, учитывая, как финишировали генеральщики. Доволен, потому что было очень тяжело. Когда ещё другой генеральщик набирает секунды, не слишком хорошо. Но надо оставаться очень терпеливым, так как наша цель – добраться до третьей недели, не потеряв слишком много. А потом постараться отыграть время на долгих подъёмах. Для нас главное – минимизировать потери, подойти к последней неделе как можно более свежими».

Мигель Лопес (Astana): «Сегодня чувствовал себя хорошо, нога шла идеально. Такой тип подъёмов мне подходит. Команда отлично работала на меня весь день. В финале я остался с главными претендентами. К сожалению, на последних двух километрах меня дважды закрыли в коробочку. Но я могу быть доволен шестым местом. Это был только первый настоящий тест в горах. Рад, что моя форма растёт, состояние улучшается с каждым днём. Идёт всё ещё первая неделя гонки, вся борьба впереди. Продолжу идти гонку день за днём».

Адам Йетс (Mitchelton-Scott): «В целом день был трудным. Все подъёмы проходили на высокой скорости, а в финале, на последних двух километрах поехали очень быстро. Поэтому было сложно что-то предпринять. День не идеальный, но в общем можно быть довольным».

Эстебан Чавес (Mitchelton-Scott): «Вперёд уехали шесть сильных ребят, поэтому весь день мы ехали очень быстро, растянувшись по одному. Ребята отлично отработали, защищая меня и Адама в финале. Я предпочитаю более крутые подъёмы, потому что на пяти, шести процентах, как сегодня, проходишь на большой передаче, а это подходит для сильных ребят. Сейчас у всех свежие ноги, всего лишь четвёртый этап. Мне же нужны подъёмы покруче и попротяжённее, они появятся в гонке позже».

Мэтт Уайт, спортивный директор команды Mitchelton-Scott: «Шли на ровной скорости весь день, потому что команда Deceuninck-Quick Step хотела удержать майку, а в отрыв уехали несколько хороших горняков, один из которых проигрывал 3:50. Поэтому шестеро в голове пелотона сильно тянули весь день до подножия финального подъёма. В финале ехали быстро, слишком быстро, чтобы чистые горняки смогли создать просвет. Очень высокий темп особенно на последней паре километров задали гонщики Jumbo-Visma».

Том Дюмулин (Jumbo-Visma): «Фантастический день для команды. Примож снова показал класс. Он очень силён, сегодня также обозначил, что хочет победить. По развозу Ваута и Сеппа можно понять, как невероятно сильна команда. Я сегодня чувствовал себя не очень хорошо. В конце сражался, чтобы доехать до финиша. К счастью, я смог удержаться с первой группой. Надеюсь, что в ближайшие дни мой уровень улучшится».

Эмануэль Бухманн (Bora-hansgrohe): «До последних полутора километров чувствовал себя нормально, но когда они поехали по-настоящему быстро, я был в этот момент слишком далеко в группе. Из-за ветра потратил массу сил, чтобы удержать свою позицию, поэтому, когда они ускорились, не смог поехать за ними и потерял время на финише, но не слишком много. После травм с каждым днём чувствую себя всё лучше, боли больше нет. Но пока что я ещё не в 100% форме, надеюсь, в следующие дни будет лучше. До Парижа ещё далеко, впереди много горных этапов».

Тьеш Беноот (Sunweb), перелетел через ограждение, не вписавшись в поворот, но отделался ушибами и ссадинами. Врач команды Камиель Альдерсхоф после этапа рассказал о состоянии бельгийского гонщика: «Тьеш упал, не рассчитав траекторию на спуске. У него ссадины по всем телу, травма руки, из-за чего после финиша пришлось сделать рентген. Перелома нет, но есть ушиб. Он сможет продолжить гонку».