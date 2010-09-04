Эган Берналь сошёл с Тур де Франс-2020 перед стартом 17 этапа

- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 09:58
Эган Берналь сошёл с Тур де Франс-2020
Photo © Ineos Grenadiers
Эган Берналь завершил Тур де Франс-2020 досрочно. Совместным решением с Дэйвом Брэйлсфордом, руководитель команды Ineos Grenadiers, колумбийский велогонщик не выйдет на старт 17 этапа Тур де Франс-2020. По итогам 16 этапа 23-летний колумбийский велогонщик команды Ineos Grenadiers Эган Берналь занимал 16 строчку в генеральной классификации с проигрышем лидеру 19 минут и 4 секунды.
Теперь 23-летний велогонщик сосредоточится на своем восстановлении после Тур де Франс-2020 и постановке новых целей на оставшуюся часть сезона.
Эган Берналь: «Очевидно, что я не хотел, чтобы мой Тур де Франс закончился таким образом, но я согласен, что это правильное решение для меня в данных обстоятельствах. Я испытываю огромное уважение к этой гонке и уже с нетерпением жду возвращения в ближайшие годы».
Руководитель команды INEOS Grenadiers Дэйв Брэйлсфорд сказал: «Мы приняли это решение, исходя из интересов Эган. Эган - настоящий чемпион, который любит гоняться, но он также молодой гонщик, впереди у него много Гран-туров, и на данный момент, в целом, мы считаем, что для него разумнее прекратить гонку».
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