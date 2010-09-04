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Эган Берналь сошёл с Тур де Франс-2020 перед стартом 17 этапа

Эган Берналь сошёл с Тур де Франс-2020

 

Photo © Ineos Grenadiers

 

  Эган Берналь завершил Тур де Франс-2020 досрочно. Совместным решением с Дэйвом Брэйлсфордом, руководитель команды Ineos Grenadiers, колумбийский велогонщик не выйдет на старт 17 этапа Тур де Франс-2020. По итогам 16 этапа 23-летний колумбийский велогонщик команды Ineos Grenadiers Эган Берналь занимал 16 строчку в генеральной классификации с проигрышем лидеру 19 минут и 4 секунды. 

 

Теперь 23-летний велогонщик сосредоточится на своем восстановлении после Тур де Франс-2020 и постановке новых целей на оставшуюся часть сезона.

 

 

  Эган Берналь: «Очевидно, что я не хотел, чтобы мой Тур де Франс закончился таким образом, но я согласен, что это правильное решение для меня в данных обстоятельствах. Я испытываю огромное уважение к этой гонке и уже с нетерпением жду возвращения в ближайшие годы».

 

  Руководитель команды INEOS Grenadiers Дэйв Брэйлсфорд сказал: «Мы приняли это решение, исходя из интересов Эган. Эган - настоящий чемпион, который любит гоняться, но он также молодой гонщик, впереди у него много Гран-туров, и на данный момент, в целом, мы считаем, что для него разумнее прекратить гонку».

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal Ineos Ineos Grenadiers Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур Дэйв Брэйлсфорд

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  1. Имя: Елена

    Kitsune-taichou

    Сегодня, 10:23 | Регистрация: 5.10.2016

    вот я сразу говорила, что он еще слишком маленький! 

  2. Имя: Ararat

    ararat

    Сегодня, 10:24 | Регистрация: 11.12.2014

    Да, молод ещо

  3. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 10:37 | Регистрация: 27.07.2011

    Полный провал...

  4. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 10:40 | Регистрация: 4.08.2018

     Получил звание победителя Тур де Франс практически авансом. А авансы, как известно, нужно отрабатывать. Тут начинаетс самое сложное. А организм то еще не до конца сформированный, хоть и колумбийский. 

      Чтобы постоянно пртендовать на самые высокие места, нужно знать свой организм, понимать, что ему нужно. А это опыт, который приходит только по истечении немалого времени. 

      Пройдет время и посмотрим, что из него получится - калиф на час, сильный лидер или обычный средний колумбийский гонщик.

  5. close2you

    Сегодня, 10:43 | Регистрация: 22.07.2017

    Просто разбили пацана ) а как громко говорили на пару м сэром...вот и договорились... молчаливые словенцы без слов забирают подиум ???

  6. Имя: Рокко Сифреди

    patar

    Сегодня, 10:49 | Регистрация: 25.10.2019

    Дорога все расставила по местам))) Геру Томаса жаль...

  7. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 11:22 | Регистрация: 8.07.2017

    Правильное решение команды и гонщика

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити

    1. ЧОРНЫЙ

      Сегодня, 11:56 | Регистрация: 21.10.2016

      Решение правильное, да вот только непонятно, что у них с подготовкой творилось... Вся команда, за исключением, может быть Квято и пары молодых, которые «оцарапались» на первых этапах, находится ниже уровня!

  8. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 11:29 | Регистрация: 4.01.2015

    Цитата: close2you
    Просто разбили пацана ) а как громко говорили на пару м сэром...вот и договорились... молчаливые словенцы без слов забирают подиум ???

    Да уж, шумиха была та ещё: кто поедет и кто КАПИТАНить будет. А тут получилось (ничего не получилось) просто провал, как  сказал бы товарищ Швондер:

    Томас и Фрум конечно джентельмены, но как по мне у каждого их них в какой то мере осадок то после сиего выступления Берналя на Туре остался в душе...или на сердце

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
  9. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 11:35 | Регистрация: 30.06.2017

    Эта такая психилогическая травма, после которой не все могут прийти в себя. Я думаю, что Берналь еще долго будет востанавливаться. А нечего было раздавать победные реляции и петь дифирамбы сосунку с молоком на губах боссам команды. Вот и наступила расплата.

    Вся жизнь это гонка.

  10. Dmitry55

    Сегодня, 11:48 | Регистрация: 18.07.2020

    Второй тур и дальше выигрывают только великие.

  11. Имя: Константин

    Konstantin41

    Сегодня, 11:48 | Регистрация: 4.07.2017

    Ха-ха. Инеосу остаётся надеяться, что Томас и Фрум спасут их сезон на Джиро и Вуэльте

    1. Имя: Сергей

      BaTman

      Сегодня, 12:04 | Регистрация: 8.09.2017

      Фрум пока сырой, разделка показывает что надежд мало. Томас может, но на Джиро обычно мимо кассы он был.
      Кто их будет в следующем году спасать тоже вопрос, Томасу будет 36. С их бюджетом и PR компание, побед не густо.

  12. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 11:54 | Регистрация: 3.07.2011

    Берналь - отличный гонщик с прекрасным горным ходом. Умный, хотя и психологически не устойчивый. Исходя из своих предыдущих успехов думал что теперь будет выигрывать Туры в полноги. Не вышло, к настоящей борьбе не был готов. Только и всего. Да, отходить от шока будет непросто. Чтобы выигрывать и дальше придется вырасти личностно, научиться готовиться с самоотдачей как тот же Фрум, биться до конца и не сдаваться, если что-то не выходит. Посмотрим что получится и удачи!

  13. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 11:57 | Регистрация: 4.09.2010

    на такой улыбочке вчера сливал, показалось - ну наверное жахнет парень на королевском, чтоб, такскать, на оптимизме закончить

    жахнул

    как кукушёнок длинным языком повытолкал заслуженных сэров-пэров, команда поверила, возила.. а он поулыбался в камеру и теперь просто "согласен"

     

    были времена, со сломанной ключицей не просто доезжали до парижу, а с этапом и 4-м в генерале

  14. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 11:58 | Регистрация: 22.05.2013

    Все нормально у Берналя будет, психологически он кажется крепким парнем. Интересно, Вуэльту он поедет и в каком качестве.

  15. Имя: Елена

    Kitsune-taichou

    Сегодня, 12:06 | Регистрация: 5.10.2016

    ох, как же хочется щас заглянуть на кулисы инеоса и подслушать! biggrin

    1. Имя: Евгений

      zhekinson

      Сегодня, 14:48 | Регистрация: 30.06.2015

      ну,это нужно Моллему просить,он в таких делах спец.

  16. Имя: Кирилл

    Cyrill

    Сегодня, 12:26 | Регистрация: 8.05.2013

    А вот если бы на этом Туре не было бы Роглича и Погачара, то смог бы Берналь доехать Тур и на каком месте в генерале ??? То есть, если бы исходно Берналь тратился бы, чтобы быть на равне с Лопесом, Ураном... Вот в чём вопрос ...

    "As a father, as a husband, as a son, things that happen are gifted by God and I believe that everything in my life is going to improve."
    Carlos Alberto Betancur Gómez (Ciudad Bolívar, Antioquia, 13 de octubre de 1989).
  17. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 12:40 | Регистрация: 17.05.2015

    Надо вычистить мозги от мусора звезданутости, работать и в следующий раз выезжать на трассу КАК В ПЕРВЫЙ РАЗ - без громких заявлений, обещаний и рассуждений. И показать ВСЁ, на что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО способен. И, кстати, УВАЖАТЬ более старших и ЗАСЛУЖЕННЫХ коллег...

  18. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 12:44 | Регистрация: 20.06.2019

    Следить за языком - великое умение. Заявления о том, что он очень уверен в себе, готов к ТдФ и все в этом роде с нейтрально-пренебрежительными комментариями касательно Фрума и Томаса аукнулись так, как и должны были. Вряд ли Томас выступил бы на этой ТдФ хуже Берналя, но почему-то оказался за бортом и теперь Инеосу остается только охота за этапами. Уж сколько этих колумбийцев молодых выстреливало... Как какой-то злой рок над ними. Хотя, Берналь не скрывал, что чуть ли не пару месяцев вообще не ездил на велике, как он хотел выдержать ТдФ? В прошлом году многие были уверены, что за Берналем будущее, а Погачар обязательно капнет в самый отвественный момент. Но на сегодняшний день в сравнении с колумбийцем словенец буквально божит и в любом случае он выступил на этом туре успешнее в разы. Даже если не выдержит (хотя предпосылок нет особых), все равно тур для него успешен. 

  19. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 13:20 | Регистрация: 27.05.2017

    Цитата: Dmitry55
    Второй тур и дальше выигрывают только великие.
    Нибали один раз выиграл, и что сразу в лузеры?

  20. Имя: Андрей

    Student

    Сегодня, 13:40 | Регистрация: 1.10.2012

    Цитата: Astanaforever
    Эта такая психилогическая травма, после которой не все могут прийти в себя. Я думаю, что Берналь еще долго будет востанавливаться. А нечего было раздавать победные реляции и петь дифирамбы сосунку с молоком на губах боссам команды. Вот и наступила расплата.
    Что ты несешь? Такое впечатление, что не думает, что пишет. ..

    Цитата: velodoctor
    Все нормально у Берналя будет, психологически он кажется крепким парнем. Интересно, Вуэльту он поедет и в каком качестве.
    Думаю поедет и будет сокапитаном минимум, а может и возьмёт её, по примеру Кинтаны.

  21. Dmitry55

    Сегодня, 15:15 | Регистрация: 18.07.2020

    Цитата: uran
    Цитата: Dmitry55
    Второй тур и дальше выигрывают только великие.
    Нибали один раз выиграл, и что сразу в лузеры?
    Индурайн, Армстронг, Конта, Фрум. Это за последние лет 30. Не много, да?

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • Dmitry55
    Эган Берналь сошёл с Тур де Фр ... (24)
    Dmitry55-Фото
    Цитата: uran
    Цитата: Dmitry55
    Второй тур и дальше выигрывают только великие.
    Нибали один раз выиграл, и что сразу в лузеры?
    Индурайн, Армстронг, Конта, Фрум. Это за последние лет 30. Не много, да?
  • zhekinson
    Эган Берналь сошёл с Тур де Фр ... (24)
    zhekinson-Фото
    ну,это нужно Моллему просить,он в таких делах спец.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (39)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: velodoctor
    Все нормально у Берналя будет, психологически он кажется крепким парнем. Интересно, Вуэльту он поедет и в каком качестве.

    Я вот тоже подумал, что отправят юнца к ФРУМИнатору на "перевоспитание" будет помогать Крису на Вуэльте, но как ПЛАН Бэ сам Берналь вполне возможно "запасной кэп" на испанском ГТ.

    Цитата: Gonza Golanov
    Так Пьеро получит гороховую майку? У него с Кознефроем очков поровну.

    Вот если у велогонцов одинаковое количество очков в горном зачёте, то я бы расспределял призовую майку так: кто больше БОЛЬШИХ гор взял до этого момента тому и колесить в горохе. А то какой то ноунейм Коснефрой аж до 17 этапа (!) проехал в майке горного короля ибо набрал аж 36 (!!) очков за 2 недели баталий на Туре.

    Прям настоящий тру горняк sarcastic

  • Student
    Эган Берналь сошёл с Тур де Фр ... (24)
    Student-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Эта такая психилогическая травма, после которой не все могут прийти в себя. Я думаю, что Берналь еще долго будет востанавливаться. А нечего было раздавать победные реляции и петь дифирамбы сосунку с молоком на губах боссам команды. Вот и наступила расплата.
    Что ты несешь? Такое впечатление, что не думает, что пишет. ..

    Цитата: velodoctor
    Все нормально у Берналя будет, психологически он кажется крепким парнем. Интересно, Вуэльту он поедет и в каком качестве.
    Думаю поедет и будет сокапитаном минимум, а может и возьмёт её, по примеру Кинтаны.
  • uran
    Эган Берналь сошёл с Тур де Фр ... (24)
    uran-Фото
    Цитата: Dmitry55
    Второй тур и дальше выигрывают только великие.
    Нибали один раз выиграл, и что сразу в лузеры?
  • Konstantin41
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (34)
    Konstantin41-Фото
    Извиняюсь, слишком хорошо о нём подумал. После критериума Дофине уже следовало бы понять, что при трудностях он предпочитает сходить с гонки, а не бороться до конца
  • dmar
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (34)
    dmar-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno

    У П.Сивакова такой рейд пошёл: с последней позиции на 1-й недели в генерале - уже в ТОП 90 он. Завтра Берналя черёд отъезжать в отрыв ?)

    Поздравляем также Никколо Бонифацио с ТОП 150!

  • Ice
    Эган Берналь сошёл с Тур де Фр ... (24)
    Ice-Фото

    Следить за языком - великое умение. Заявления о том, что он очень уверен в себе, готов к ТдФ и все в этом роде с нейтрально-пренебрежительными комментариями касательно Фрума и Томаса аукнулись так, как и должны были. Вряд ли Томас выступил бы на этой ТдФ хуже Берналя, но почему-то оказался за бортом и теперь Инеосу остается только охота за этапами. Уж сколько этих колумбийцев молодых выстреливало... Как какой-то злой рок над ними. Хотя, Берналь не скрывал, что чуть ли не пару месяцев вообще не ездил на велике, как он хотел выдержать ТдФ? В прошлом году многие были уверены, что за Берналем будущее, а Погачар обязательно капнет в самый отвественный момент. Но на сегодняшний день в сравнении с колумбийцем словенец буквально божит и в любом случае он выступил на этом туре успешнее в разы. Даже если не выдержит (хотя предпосылок нет особых), все равно тур для него успешен. 

  • Адриен
    Эган Берналь сошёл с Тур де Фр ... (24)
    Адриен-Фото

    Надо вычистить мозги от мусора звезданутости, работать и в следующий раз выезжать на трассу КАК В ПЕРВЫЙ РАЗ - без громких заявлений, обещаний и рассуждений. И показать ВСЁ, на что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО способен. И, кстати, УВАЖАТЬ более старших и ЗАСЛУЖЕННЫХ коллег...

  • Cyrill
    Эган Берналь сошёл с Тур де Фр ... (24)
    Cyrill-Фото

    А вот если бы на этом Туре не было бы Роглича и Погачара, то смог бы Берналь доехать Тур и на каком месте в генерале ??? То есть, если бы исходно Берналь тратился бы, чтобы быть на равне с Лопесом, Ураном... Вот в чём вопрос ...

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
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