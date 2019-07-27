VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Давиде Формоло сошёл с Тур де Франс-2020 после 10-го этапа

Падения на 10-м этапе Тур де Франс-2020

 

 

  27-летний итальянский гонщик команды UAE Team Emirates Давиде Формоло не сможет продолжить Тур де Франс-2020 из-за перелома ключицы. На 10-м этапе, равнинном, но с маршрутом, проложенным по улицам городов с многочисленными развязками, бордюрами и дорожной архитектурой, падения в пелотоне происходили несколько раз.

 

  За 100 км до финиша упал Николаc Роч (Sunweb), Нельсон Паулесс (EF Pro Cycling), Роберт Гесинк (Jumbo-Visma), а также Сэм Бьюли (Mitchelton-Scott). Сэм Бьюли сошёл с гонки с переломом запястья.

 

  За 65 км до финиша в завал попали гонщики команд UAE Team Emirates – Тадей Погачар и Давиде Формоло, Cofidis – Гийом Мартан, NTT – Эдвальд Боассон Хаген, Israel Start-Up Nation – Нильс Политт, B&B Hotels-Vital Concept – Бриан Кокар, Bahrain McLaren – Дамиано Карузо. За 31 км до финиша упали два гонщика команды Arkea-Samsic Варран Баргиль и Кевин Ледануа.

 

  Все гонщики кроме Сэма Бюьли после падения вернулись в гонку. Давиде Формоло финишировал последним, через 14 с половиной минут после победителя.  Команда UAE Team Emirates после 10-го этапа объявила, что Давиде Формоло не сможет продолжить гонку, так как у него диагностирован перелом ключицы.

 

 

 

  Врач команды UAE Team Emirates Эроен Сварт (Jeroen Swart) сказал: «У Давиде перелом по середине ключицы с минимальным смещением. В следующие 48 часов ему проведут операцию, надеюсь, он вернётся в гонки через 5 – 6 недель».

 

  Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Команда весь день держалась впереди и максимально уберегала меня от неприятностей. Когда я упал, ребята подождали меня и вернули в пелотон. Давиде сильно ударился, хотя доехал до финиша. Но у него сильная боль».

 

 

  Гийом Мартан (Cofidis): «Это произошло, когда мы въезжали в Рошфор. Впереди меня случился завал, я не смог его избежать. Весь день гонка шла очень нервно, было много круговых развязок, островков безопасности и тому подобное. А боковые ветра добавили напряжения.

 

  После падения немного болит спина, возможно, ушиб позвоночник, посмотрим позже, когда смогу немного восстановиться. Надеюсь, что всё в порядке, и я смогу быстро восстановиться. Скоро мы вернёмся в горы, где в гонке больше решает физическая форма, а не удача".

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Давиде Формоло Davide Formolo UAE Team Emirates Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Максим

    Ineos

    Вчера, 23:53 | Регистрация: 27.07.2019

    Всем быстрого восстановления

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

29 августа - 20 сентября 2020

Tour de France

7 - 14 сентября 2020

Tirreno-Adriatico

29 сентября - 3 октября 2020

BinckBank Tour

3 - 25 октября 2020

Giro d'Italia

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • Ineos
    Давиде Формоло сошёл с Тур де ... (1)
    Ineos-Фото
    Всем быстрого восстановления
  • Still
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (13)
    Still-Фото
    Просто раньше спринтеры нацеливались в основном на этапы, а Беннетт и за промежутки борется
  • Mike790
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (13)
    Mike790-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Mike790
    Похоже, что не светит Сагану 8-ая зелёная майка в Париже. Беннет способен перетерпеть горы 3ей недели и не сойти с гонки.
    Так в том и дело что Бенетт не тянет горы никак по сравнению с Саганом. Вот на третьей неделе Бенетт и сдуется. А Саган перетерпит горы и в Париж заедет в зеленом.
    У Беннета один сход с Тура и один доезд до Парижа. 2е Джиро он полностью проехал и Вуэльту.
  • Ice
    Вилко Келдерман подписал контр ... (8)
    Ice-Фото

    Цитата: veloster
    Стабильнее? Такое ощущение, что скорее "стабильно плох", судя по последним результатам.

    Хз, нормально он ехал, стабильно набирал форму до падения, его отсутствие на ТДФ - однозначная потеря для Юмбо.

  • Hammill
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (13)
    Hammill-Фото
    как спринтер Саган примерно похож на Боньку или Хушовда. с возрастом финиш все сильнее будет угасать. он скорее классик, умевший финишировать
  • BaTman
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (13)
    BaTman-Фото
    Не плохо, он третий. Но рывок не такой как раньше, в этом году ему тяжело придётся. Но не всё потеряно, может вернётся форма к Джиро
  • Arciv
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (3)
    Arciv-Фото
    Надо дать волю тут Вауту! Под него финиш
  • AXEL87
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (3)
    AXEL87-Фото
    С большим удовольствием посмотрел сегодняшний спринтерский этап, который был очень богатым на события. Причем это был первый действительно равнинный этап на этом Туре...
  • Серафим
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (13)
    Серафим-Фото
    Из пяти грандтуров Беннетт сошел только с одного.Так что бабушка надвое сказала.Взять максимум сейчас и как-нибудь перевалить горы. И почему нет? Такого Сагана надо обыгрывать, когда еще такой шанс.
  • patar
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (13)
    patar-Фото

    Цитата: Серафим
    В первый раз на Туре Саган был за 250 метров в идеальной позиции - четвертым в струне за Юэном. Но, похоже, нет в ногах былой конской мощи.

    А мне наоборот показалось, что у Сагана развоза не было, он километра с пятого всё мскал колесо Беннета. Был всё время в коробке и лишь после последнего поворота вышел на позицию.

    И спринт его вроде был лучше, чем до этого на туре. В конце он, вроде, даже начал обходить и Беннета и Юэна.

    Ну, может показалось...В любом случае завтра будет этап, который должен решить судьбу зеленой майки на этом туре.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

8 сентября

Koen De Kort (Trek-Segafredo)

Jetse Bol (Burgos - BH)

Jay Mccarthy (Bora-hansgrohe)

9 сентября

Lennard Kamna (Bora-hansgrohe)

Martijn Tusveld (Team Sunweb)

Alfdan De Decker (Circus - Wanty-Gobert)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2020 (61)
Август 2020 (228)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)
Май 2020 (76)
Апрель 2020 (76)