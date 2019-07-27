Давиде Формоло сошёл с Тур де Франс-2020 после 10-го этапа

Падения на 10-м этапе Тур де Франс-2020

27-летний итальянский гонщик команды UAE Team Emirates Давиде Формоло не сможет продолжить Тур де Франс-2020 из-за перелома ключицы. На 10-м этапе, равнинном, но с маршрутом, проложенным по улицам городов с многочисленными развязками, бордюрами и дорожной архитектурой, падения в пелотоне происходили несколько раз.

За 100 км до финиша упал Николаc Роч (Sunweb), Нельсон Паулесс (EF Pro Cycling), Роберт Гесинк (Jumbo-Visma), а также Сэм Бьюли (Mitchelton-Scott). Сэм Бьюли сошёл с гонки с переломом запястья.

За 65 км до финиша в завал попали гонщики команд UAE Team Emirates – Тадей Погачар и Давиде Формоло, Cofidis – Гийом Мартан, NTT – Эдвальд Боассон Хаген, Israel Start-Up Nation – Нильс Политт, B&B Hotels-Vital Concept – Бриан Кокар, Bahrain McLaren – Дамиано Карузо. За 31 км до финиша упали два гонщика команды Arkea-Samsic Варран Баргиль и Кевин Ледануа.

Все гонщики кроме Сэма Бюьли после падения вернулись в гонку. Давиде Формоло финишировал последним, через 14 с половиной минут после победителя. Команда UAE Team Emirates после 10-го этапа объявила, что Давиде Формоло не сможет продолжить гонку, так как у него диагностирован перелом ключицы.

Врач команды UAE Team Emirates Эроен Сварт (Jeroen Swart) сказал: «У Давиде перелом по середине ключицы с минимальным смещением. В следующие 48 часов ему проведут операцию, надеюсь, он вернётся в гонки через 5 – 6 недель».

Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Команда весь день держалась впереди и максимально уберегала меня от неприятностей. Когда я упал, ребята подождали меня и вернули в пелотон. Давиде сильно ударился, хотя доехал до финиша. Но у него сильная боль».

Гийом Мартан (Cofidis): «Это произошло, когда мы въезжали в Рошфор. Впереди меня случился завал, я не смог его избежать. Весь день гонка шла очень нервно, было много круговых развязок, островков безопасности и тому подобное. А боковые ветра добавили напряжения.

После падения немного болит спина, возможно, ушиб позвоночник, посмотрим позже, когда смогу немного восстановиться. Надеюсь, что всё в порядке, и я смогу быстро восстановиться. Скоро мы вернёмся в горы, где в гонке больше решает физическая форма, а не удача".