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Первый подиум Ричи Порта на Тур де Франс

Ричи Порт: «Очень счастлив, что, наконец, на подиуме Гранд-тура»

 

  Ричи Порт впервые в карьере поднялся на подиум Тур де Франс. 35-летний австралийский велогонщик команды Trek-Segafredo 15 раз в карьере стартовал на Гранд-турах, и 10 раз – на Тур де Франс, и это его лучший результат на трёхнедельной велогонке после 5-го места, занятого на Туре в 2016 году.

 

 

Photo ©A.S.O/Pauline Ballet

 

 

 Беспрецедентные изменения в сезоне и осенний Тур де Франс не позволили Ричи Порту присутствовать при рождении его дочери, которая появилась на свет 4 сентября. Но подиум Тур де Франс-2020 стал достаточной наградой за эту жертву.

 

  Из-за боковых ветров на 7-м этапе Тур де Франс-2020 Ричи Порт проиграл 81 секунду большинству главных соперников, но он не сдался.  Команда Trek-Segafredo обеспечила своему капитану полную поддержку, а личным телохранителем Порта стал чемпион мира Мадс Педерсен, который идеально справился с задачей.

 

  В горах начал постепенно отыгрывать отставание, поднявшись на четвёртую строчку генеральной классификации после 17-го этапа. Перед стартом 20-го этапа, индивидуальной гонки на время с финишем на Ла-Планш-де-Бель-Фий, он уступал находящемуся на третьей позиции в общем зачёте Мигелю Лопесу (Astana) 1 минуту 39 секунд. На 20-м этапе австралийский гонщик занял 3-е место, уступив лишь победителю Тадею Погачару (UAE Team Emirates) 81 секунду и Тому Дюмулину (Jumbo-Visma) 58 сотых секунды.

 

  А в генеральной классификации Ричи Порт поднялся на третью строчку с преимуществом в 2 минуты 28 секунд над ближайшим соперником, которым стал Микель Ланда (Bahrain McLaren).

 

  Ричи Порт: «Тур де Франс никогда не бывает лёгким. Я приехал сюда в отличной форме. Команда не давила на меня. Каждый день ехали на полной скорости. Все ребята команды сыграли свою роль. Знаю, что не должен выделять кого-то одного, но Мадс Педерсен был совершенно невероятен. Возможно, он верил в меня и мои способности больше, чем я сам. Каждый вечер он приходил в мой номер и объяснял: «Делаем так - сиди на моём колесе, и всё будет в порядке». Так и получилось. Невозможно добиться результата без команды, такой команды, какая есть у нас!

 

  Когда весь велосезон сломался, а Тур был перенесён, подумал, надо же, какой я «удачливый», и что пропущу рождение дочери. Жена Джемма сказала: «Делай то, что должен, езжай на Тур. Если я включу телевизор и увижу тебя в хвосте пелотона, буду злиться».

 

  Команда давала мне разрешение покинуть гонку, что невероятно. Но у нас очень гуманная команда. Я приехал на Тур де Франс-2020, миссия должна была быть выполнена. Чувствовал, что должен выступить так, чтобы не жалеть о том, что пропустил рождение дочери.

 

  Все говорят, что 21-й этап – это шествие, но этап трудный. Брусчатка не стала мягче за все эти годы, поэтому финишируем с огромным облегчением, что всё закончилось.

 

  Если честно, ощущения великолепные. Сбылась моя мечта – стоять на подиуме в Париже. Это просто невероятно. Было так приятно подниматься на подиум, где стоят два чемпиона. Этот момент буду хранить в памяти всю жизнь.

 

  Результат перекрыл все неудачи, которые преследовали меня годами. Наконец, в трёхнедельной гонке всё прошло по плану. Я по-настоящему поверил на Гран-Коломбье. Конечно, словенские ребята были сильнее, но я приехал третьим. Разделка 20-го этапа стала одной из лучших в моей карьере.

 

Я очень счастлив, что, наконец, на подиуме Гранд-тура».

 

Итоговые результаты Тур де Франс-2020

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Теги к статье: Ричи Порт Richie Porte Trek-Segafredo Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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  1. Имя: Gonza Golanov

    Gonza Golanov

    Сегодня, 10:43 | Регистрация: 6.03.2015

    Он это заслужил на все 100%! Так долго и упорно к этому шёл, не взирая на все трудности и удары судьбы не пал духом и, наконец, награда!

  2. Имя: Елена

    Kitsune-taichou

    Сегодня, 11:11 | Регистрация: 5.10.2016

    сделал-таки! я уж думала все, зря из ская уходил

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Комментарии

  • Arciv
    Предварительные составы команд ... (7)
    Arciv-Фото
    Конечно Джиро на много слабее Тура будет! Ну может тем интереснее будет)
  • Gonza Golanov
    Предварительные составы команд ... (7)
    Gonza Golanov-Фото
    Саган едет, а как же Хакерман? На Тирено-Адриатике он смотрелся неплохо, жаль если его оставят только как развозящего под Сагана.
  • Earl57
    Предварительные составы команд ... (7)
    Earl57-Фото
    Еще даже на чемпионат мира, который будет раньше Джиро, большая часть команд не определилась с составами. Вон у французов главный тренер сборной говорил что надо дать шанс Пино, поддержать его. Но все-таки на ЧМ его не берут в итоге. Говорить - это одно, сделать в итоге - это другое.
  • EL-Fenomeno
    Тадей Погачар – победитель Тур ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Рекорд Берналя продержался всего год, но какие всё же это две разыне победы на ТдФ. Да и вообще молодой Тадей одним махом заклепал столько ТУРовских рекордов, что даже не знаю кто и когда его теперь превзойдёт. разве что Эвенпул (?) или Пидкок (!)

    Кстати, три майки на одном туре (ещё и в таком возрасте) это мне кажется абсолютный рекорд, который даже Мэрксу не покорясля. Поправьте, если ошибаюсь. Та даже в спринтерском зачёте Погачар выше среди всех остальных генеральщиков и вошёл в итоговую десятку (8 место!).

    Да, товарищ, Гонщик, перестаньте называть его Янычаром, уж лучше тогда КОЧЕГАРом))

  • Konstantin41
    Предварительные составы команд ... (7)
    Konstantin41-Фото

    Про то что Лопес едет Джиро, чтобы помогать Фульсангу, вчера сказал Винокуров в прямом эфире Евроспорта, так что, я думаю, можно верить

  • Ice
    Марк Хирши – самый атакующий в ... (1)
    Ice-Фото

    Хирши - настоящее открытие на этом туре. Да и Санвеб в целом приятно порадовал, а то до начала на них вообще мало кто ставил.

  • SoulThief
    Тадей Погачар – победитель Тур ... (11)
    SoulThief-Фото
    Ник хороший у Вас.
  • Earl57
    Предварительные составы команд ... (7)
    Earl57-Фото

    Написано же что составы предварительные. Откуда берется такая информация? Кто-то где-то что-то сказал, журналисты что-то предположили и где-то опубликовали. Велолайв взял оттуда информацию, предупреждая, что это все предварительно. Официально составы подтвердили только Джамбо и Санвеб.
    Все остальное пока ОБС. Например Чикконе лечится от короновируса. Куда и когда он поедет, в Треке не знают. Говорят что будут это решать только после окончательного вердикта врачей. Но здесь Чикконе в предварительном списке.

  • арлекин
    Тадей Погачар – победитель Тур ... (11)
    арлекин-Фото

    фармацевт перед разделкой что то с дозой напутал видать... надо было дозу  поменьше было  по правдоподобней

  • AlGalgalim
    Предварительные составы команд ... (7)
    AlGalgalim-Фото
    Бетанкур до Испании таки добрался. И сразу на Джиро без предварительных гонок.

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