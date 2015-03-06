Первый подиум Ричи Порта на Тур де Франс

Ричи Порт: «Очень счастлив, что, наконец, на подиуме Гранд-тура»

Ричи Порт впервые в карьере поднялся на подиум Тур де Франс. 35-летний австралийский велогонщик команды Trek-Segafredo 15 раз в карьере стартовал на Гранд-турах, и 10 раз – на Тур де Франс, и это его лучший результат на трёхнедельной велогонке после 5-го места, занятого на Туре в 2016 году.

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Беспрецедентные изменения в сезоне и осенний Тур де Франс не позволили Ричи Порту присутствовать при рождении его дочери, которая появилась на свет 4 сентября. Но подиум Тур де Франс-2020 стал достаточной наградой за эту жертву.

Из-за боковых ветров на 7-м этапе Тур де Франс-2020 Ричи Порт проиграл 81 секунду большинству главных соперников, но он не сдался. Команда Trek-Segafredo обеспечила своему капитану полную поддержку, а личным телохранителем Порта стал чемпион мира Мадс Педерсен, который идеально справился с задачей.

В горах начал постепенно отыгрывать отставание, поднявшись на четвёртую строчку генеральной классификации после 17-го этапа. Перед стартом 20-го этапа, индивидуальной гонки на время с финишем на Ла-Планш-де-Бель-Фий, он уступал находящемуся на третьей позиции в общем зачёте Мигелю Лопесу (Astana) 1 минуту 39 секунд. На 20-м этапе австралийский гонщик занял 3-е место, уступив лишь победителю Тадею Погачару (UAE Team Emirates) 81 секунду и Тому Дюмулину (Jumbo-Visma) 58 сотых секунды.

А в генеральной классификации Ричи Порт поднялся на третью строчку с преимуществом в 2 минуты 28 секунд над ближайшим соперником, которым стал Микель Ланда (Bahrain McLaren).

Ричи Порт: «Тур де Франс никогда не бывает лёгким. Я приехал сюда в отличной форме. Команда не давила на меня. Каждый день ехали на полной скорости. Все ребята команды сыграли свою роль. Знаю, что не должен выделять кого-то одного, но Мадс Педерсен был совершенно невероятен. Возможно, он верил в меня и мои способности больше, чем я сам. Каждый вечер он приходил в мой номер и объяснял: «Делаем так - сиди на моём колесе, и всё будет в порядке». Так и получилось. Невозможно добиться результата без команды, такой команды, какая есть у нас!

Когда весь велосезон сломался, а Тур был перенесён, подумал, надо же, какой я «удачливый», и что пропущу рождение дочери. Жена Джемма сказала: «Делай то, что должен, езжай на Тур. Если я включу телевизор и увижу тебя в хвосте пелотона, буду злиться».

Команда давала мне разрешение покинуть гонку, что невероятно. Но у нас очень гуманная команда. Я приехал на Тур де Франс-2020, миссия должна была быть выполнена. Чувствовал, что должен выступить так, чтобы не жалеть о том, что пропустил рождение дочери.

Все говорят, что 21-й этап – это шествие, но этап трудный. Брусчатка не стала мягче за все эти годы, поэтому финишируем с огромным облегчением, что всё закончилось.

Если честно, ощущения великолепные. Сбылась моя мечта – стоять на подиуме в Париже. Это просто невероятно. Было так приятно подниматься на подиум, где стоят два чемпиона. Этот момент буду хранить в памяти всю жизнь.

Результат перекрыл все неудачи, которые преследовали меня годами. Наконец, в трёхнедельной гонке всё прошло по плану. Я по-настоящему поверил на Гран-Коломбье. Конечно, словенские ребята были сильнее, но я приехал третьим. Разделка 20-го этапа стала одной из лучших в моей карьере.

Я очень счастлив, что, наконец, на подиуме Гранд-тура».

Итоговые результаты Тур де Франс-2020