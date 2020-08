Филипп Жильбер и Джон Дегенкольб сошли с Тур де Франс-2020

Дождь превратил дороги 1-го этапа Тур де Франс-2020 в каток, приведя к массовым падениям. Команда Lotto Soudal потеряла из-за этого сразу двух велогонщиков – Джона Дегенкольба и Филиппа Жильбера. Они оба с трудом финишировали на этапе, но Джон Дегенкольб, повредивший оба колена, приехал на финиш через 18 минут после победителя, Александра Кристоффа, и не вписался в лимит времени.

Филипп Жильбер финишировал на этапе через 11 минут после победителя. Первый рентген, сделанный сразу после финиша, не обнаружил перелома. Но МРТ в больнице дало неутешительный диагноз – перелом (трещина) коленной левой коленной чашечки, той самой, которая была повреждена во время падения на Тур де Франс в 2018 году во время спуска с Порте-д’Аспе.

Филипп Жильбер: «Я ехал на двадцатой позиции в пелотоне, когда передо мной упали. Мне сначала удалось удержаться, я объехал двух или трёх упавших гонщиков. Только подумал, что я в безопасности, как снова упали гонщики, и на этот раз я не смог избежать падения. Лежали 10 – 15 человек. Я сразу попробовал подняться, но у меня не получилось. Подождал две минуты, облокотился на ограждения. Потом я остался один. Не мог прокручивать педали как надо. Финишировал без помощи других в маленькой группе выпавших гонщиков. Было больно. Эту боль я сразу узнал по 2018 году…

Перелом ли этой двухлетней давности или новый, мы сможем точно узнать после ультразвуковой диагностики. Был диагностирован свежий перелом. Хорошая новость, что перелом без смещения. Сначала мы опасались проблем со связками или сухожилиями. Врач больницы, который принимал нас в первый раз, оставался с нами до 11 часов вечера. Он говорил, что без движения придётся провести 2 – 3 недели. Могло быть и хуже.

Мы очень разочарованы. Мы с Джоном оба любим велоспорт и свою работу, всегда уважаем гонки, команду, спонсоров. Всегда боремся, разделяем одни ценности. Я с глубоким уважением отношусь к тому, что сделал Джон. Он финишировал после ужасного падения, 65 км ехал в одиночку и не вписался в лимит времени на 2 минуты. Джон сделал всё, но комиссары не проявили ни крупицы уважения. При всех падениях, дожде он ,по крайней мере, заслужил, чтобы его вписали в лимит, даже если после этого этапа он всё равно не смог бы продолжать гонку. Это неприемлемо».

Джон Дегенкольб: «Иногда выигрываешь, иногда проигрываешь. Сегодня я проиграл всё, над чем работал и ради чего тренировался в этот особенный 2020 год. Мы попали в завалы. Калеб, я, другие гонщики упали на мокрой дороге. Все мои мечты разрушены. Мой Тур разрушен за один день. Я смог финишировать на этапе с повреждёнными коленями, финишировал через 18 минут, но, понятно, что далеко за пределами лимита. Конечно, ужасно расстроен, но такова суровая реальность велоспорта. Жаль.

Ударил я оба колена, но больше всего пострадало правое. Я с большим трудом добрался до финиша из-за боли. Возможно, я был слишком целеустремлённым. Но после такой большой подготовки не хочется немедленно сходить с гонки. Поэтому я старался. Когда надавливал на педали, было очень больно. Поэтому я не смог вписаться в лимит.

Ничего не сломано, к счастью. Коленные чашечки в порядке. Но в синовиальной сумке скопилась жидкость. Колени отекли, боль ужасная. Пока рано давать прогнозы. Надо обследовать. Конечно, очень разочарован. Я бы в любом случае не смог стартовать на 2-м этапе. Я не из тех, кто жалуется, если боль можно терпеть. Но в этом случае я не смог больше её терпеть».

Losing two of your leaders @PhilippeGilbert @johndegenkolb

at the first day @LeTour due to very suspicious crashes is hard to accept

We will miss them a lot.

Wishing both a good recovery we will keep on going to find that first win here in France@Lotto_Soudal @CaptofCycling pic.twitter.com/eZaVJKbTBo