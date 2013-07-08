VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Филипп Жильбер и Джон Дегенкольб сошли с Тур де Франс-2020

Травма колен у Филиппа Жильбера и Джона Дегенкольба

 

 

  Дождь превратил дороги 1-го этапа Тур де Франс-2020 в каток, приведя к массовым падениям. Команда Lotto Soudal потеряла из-за этого сразу двух велогонщиков – Джона Дегенкольба и Филиппа Жильбера. Они оба с трудом финишировали на этапе, но Джон Дегенкольб, повредивший оба колена, приехал на финиш через 18 минут после победителя, Александра Кристоффа, и не вписался в лимит времени.

 

Травма колен у Филиппа Жильбера и Джона Дегенкольба

 

  Филипп Жильбер финишировал  на этапе через 11 минут после победителя. Первый рентген, сделанный сразу после финиша, не обнаружил перелома. Но МРТ в больнице дало неутешительный диагноз – перелом (трещина) коленной левой коленной чашечки, той самой, которая была повреждена во время падения на Тур де Франс в 2018 году во время спуска с Порте-д’Аспе.

 

 Филипп Жильбер: «Я ехал на двадцатой позиции в пелотоне, когда передо мной упали. Мне сначала удалось удержаться, я объехал двух или трёх упавших гонщиков. Только подумал, что  я в безопасности, как снова упали гонщики, и на этот раз я не смог избежать падения. Лежали 10 – 15 человек. Я сразу попробовал подняться, но у меня не получилось. Подождал две минуты, облокотился на ограждения. Потом я остался один. Не мог прокручивать педали как надо. Финишировал без помощи других в маленькой группе выпавших гонщиков. Было больно. Эту боль я сразу узнал по 2018 году…

 

  Перелом ли этой двухлетней давности или новый, мы сможем точно узнать после ультразвуковой диагностики. Был диагностирован свежий перелом. Хорошая новость, что перелом без смещения. Сначала мы опасались проблем со связками или сухожилиями. Врач больницы, который принимал нас в первый раз, оставался с нами до 11 часов вечера. Он говорил, что без движения придётся провести 2 – 3 недели. Могло быть и хуже.

 

  Мы очень разочарованы. Мы с Джоном оба любим велоспорт и свою работу, всегда уважаем гонки, команду, спонсоров. Всегда боремся, разделяем одни ценности. Я с глубоким уважением отношусь к тому, что сделал Джон. Он финишировал после ужасного падения, 65 км ехал в одиночку и не вписался в лимит времени на 2 минуты. Джон сделал всё, но комиссары не проявили ни крупицы уважения. При всех падениях, дожде он ,по крайней мере, заслужил, чтобы его вписали в лимит, даже если после этого этапа он всё равно не смог бы продолжать гонку. Это неприемлемо».

 

  Джон Дегенкольб: «Иногда выигрываешь, иногда проигрываешь. Сегодня я проиграл всё, над чем работал и ради чего тренировался в этот особенный 2020 год. Мы попали в завалы. Калеб, я, другие гонщики упали на мокрой дороге. Все мои мечты разрушены. Мой Тур разрушен за один день. Я смог финишировать на этапе с повреждёнными коленями, финишировал через 18 минут, но, понятно, что далеко за пределами лимита. Конечно, ужасно расстроен, но такова суровая реальность велоспорта. Жаль.

 

  Ударил я оба колена, но больше всего пострадало правое. Я с большим трудом добрался до финиша из-за боли. Возможно,  я был слишком целеустремлённым. Но после такой большой подготовки не хочется немедленно сходить с гонки. Поэтому я старался. Когда надавливал на педали, было очень больно. Поэтому я не смог вписаться в лимит.

 

  Ничего не сломано, к счастью. Коленные чашечки в порядке. Но в синовиальной сумке скопилась жидкость. Колени отекли, боль ужасная. Пока рано давать прогнозы. Надо обследовать. Конечно, очень разочарован. Я бы в любом случае не смог стартовать на 2-м этапе. Я не из тех, кто жалуется, если боль можно терпеть. Но в этом случае я не смог больше её терпеть».

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Филипп Жильбер Philippe Gilbert Lotto Soudal Джон Дегенкольб John Degenkolb Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 10:49 | Регистрация: 27.05.2017

    Железные люди, надеюсь ещё по воюют.

  2. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 12:47 | Регистрация: 15.04.2018

    Жаль ребят! Филипп прав,можно было бы и вписать Джона в лимит,это не красиво очень!

  3. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 12:51 | Регистрация: 18.09.2014

    Очень жаль, просто очень. Для меня победители Парж-Рубе стоят на той же ступени, что победители Гранд Туров, всегда с большой симпатией и уважением следила за их успехами.

    Особенно обидно за Джона, после той злополучной аварии в шестнадцатом году все пошло наперекосяк.

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
  4. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 14:18 | Регистрация: 8.07.2013

    Очень жаль чтот так начался тур ,самые худшие мои опасения. Лижбы еще и сегодня не было сходов.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

29 августа - 20 сентября 2020

Tour de France

29 августа - 5 сентября 2020

Giro Ciclistico d'Italia

7 - 14 сентября 2020

Tirreno-Adriatico

29 сентября - 3 октября 2020

BinckBank Tour

3 - 25 октября 2020

Giro d'Italia

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Филипп Жильбер и Джон Дегенкол ... (4)
    старт-шоссе 82-Фото

    Очень жаль чтот так начался тур ,самые худшие мои опасения. Лижбы еще и сегодня не было сходов.

  • drevgen
    VeloLIVE на старте Тур де Фран ... (3)
    drevgen-Фото

    все так несколько фантасмагорично. немного печально... но все же есть.

  • Гонщик
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (8)
    Гонщик-Фото

    Примо ли Димуля должны одеть жёлтое сегодня .

  • Александра
    Многочисленные падения и завал ... (3)
    Александра-Фото

    Какое драматическое начало тура. Вчера смогла посмотреть финиш, только порадовалась, а тут такое...

  • Александра
    Филипп Жильбер и Джон Дегенкол ... (4)
    Александра-Фото

    Очень жаль, просто очень. Для меня победители Парж-Рубе стоят на той же ступени, что победители Гранд Туров, всегда с большой симпатией и уважением следила за их успехами.

    Особенно обидно за Джона, после той злополучной аварии в шестнадцатом году все пошло наперекосяк.

  • Arciv
    Филипп Жильбер и Джон Дегенкол ... (4)
    Arciv-Фото
    Жаль ребят! Филипп прав,можно было бы и вписать Джона в лимит,это не красиво очень!
  • uran
    Филипп Жильбер и Джон Дегенкол ... (4)
    uran-Фото
    Железные люди, надеюсь ещё по воюют.
  • Earl57
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (8)
    Earl57-Фото

    И промежуточный спринт через 16 км после финиша. Саган и конкуренты быстренько ломанулись, разобрали свои очки в зачет зеленомаечный зачет и могут спокойненько, с чувством выполненного долга  неторопливо доезжать этап в групетто. Главное в лимит времени попасть... 

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (8)
    старт-шоссе 82-Фото

    Вся оригинальность этапа заключается в том что он идет под номером -2. В остальном... да две горы 1- категории но после будет 100 км до финиша из них 50 это спуск. Мой прогноз-преположение , отрыва не будет ,но скорее всего группа разделится на несколько частей , финиш может быть из группы лидеров которая растянется на последних км. Может кто-то из гонщиков которые вчера падали, сегодня еще отстанет. Ну и последнее, если будет такая же погода как и вчера, то............. плюс спуск перед финишем . Этап шанс для резких горняков (восхождение на Катр -Шемен) и самых универсалистых универсалов типа Алафилиппа.

  • Eugeny1210
    Многочисленные падения и завал ... (3)
    Eugeny1210-Фото

    Ещё и Жильбер сошёл.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

30 августа

Juri Hollmann (Movistar Team)

31 августа

Moreno Hofland (EF Pro Cycling)

Salvatore Puccio (Team INEOS)

Maurits Lammertink (Circus - Wanty-Gobert)

Martijn Budding (Riwal - Readynez Cycling Team)

Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick Step)

Kim Magnusson (Riwal - Readynez Cycling Team)

Sergio Samitier (Movistar Team)

Giovanni Carboni (Bardiani CSF - Faizane)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2020 (214)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)
Май 2020 (76)
Апрель 2020 (76)
Март 2020 (118)