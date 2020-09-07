Даниэль Мартинес – победитель 13 этапа Тур де Франс-2020

Даниэль Мартинес, Леннард Кемна, Примож Роглич, Тадей Погачар, Эган Берналь о 13-м этапе Тур де Франс-2020

На 13-м этапе Тур де Франс-2020 с горным финишем в подъём 1-й категории победу одержал 24-летний колумбийский гонщик велокоманды EF Pro Cycling Даниэль Мартинес, для которого это первая в карьере победа на этапе французского Гранд-тура.

Этап начался с многочисленных атак, в итоге впереди сформировалось две группы гонщиков, которые объединились за 2 км до вершины подъёма 3-й категории Коль-де-Гери (Col de Guéry) через 62 км после старта. Преимущество отрыва за 50 км до финиша составляло 10 минут 40 секунд. На спуске из группы атаковал Нельсон Паулесс (EF Pro Cycling), к которому переложился Максимилиан Шахман (Bora-hansgrohe). За 18 км до финиша Шахман уехал от попутчика, но затем за 1,8 км до финиша его добрали Ленард Кемна (Bora-hansgrohe) и Даниэль Мартинес (EF Pro Cycling). В итоге Кемна и Мартинес разыграли финиш, где колумбийский гонщик сумел обойти соперника.

В группе жёлтой майки на финальном подъёме шла своя борьба. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) атаковал из просеявшейся группы фаворитов за 2 км до финиша. На его ускорение сразу ответил лидер общего зачёта Примож Роглич (Jumbo-Visma), вдвоём они уехали от соперников, опередив их на финише на 13 секунд.

Тадей Погачар благодаря этой атаке поднялся на вторую строчку общего зачёта и перехватил у Эгана Берналя (Ineos Grenadiers) белую майку лучшего молодого гонщика. Защищающий титул Эган Берналь в общем зачёте потерял одну позицию и теперь идёт на 3-м месте, уступая Приможу Рогличу 59 секунд.

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Даниэль Мартинес (EF Pro Cycling): «Эти недели были не из лёгких, и нога шла не идеально. После падения немного потерял собранность. Но я знал, что могу выиграть этап, и просто сделал это. После победы на Критериуме Дофине, конечно, чувствовал себя великолепно, восстановился довольно хорошо, и в начале Тура ощущения были хорошими. Но после падения и потери времени потерял настрой. Но потом сказал себе, что должен уезжать в отрыв, бороться за победу на этапе. Я искал этап, на котором мог бы выиграть, и просто выиграл этот. Конечно, я опасался, когда остался один с двумя гонщиками команды Bora-hansgrohe. Но я работал и работал, отдал всё на подъёме. За 5 км до финиша увидел, что им обоим трудно. Заметил, что Кемна не может удержать скорость в спринте, и понял, что смогу его обойти.

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Когда мы узнали, что Нельсон Паулесс вместе с Шахманом, я немного расслабился. Но когда он выпал, мне пришлось снова приложить силы, чтобы вернуться с ним к другим гонщикам в отрыве. Когда я остался один с Кемной, то решил идти своей скоростью, на максимуме до самого конца. Чувствовал, что Макс Шахман немного сильнее меня на ровном отрезке и спуске. Но я смог уехать от него за 2 км до финиша.

Стратегией команды было помогать Риго до самого финиша. Но обстоятельства рано изменились. Я увидел, что у меня идёт нога, увидел шанс отобраться в отрыв и бороться за победу на этапе.

Мы переживаем великие моменты колумбийского велоспорта. У нас четыре гонщика в десятке сильнейших общего зачёта, что больше, чем когда-либо в истории любой страны. И у каждого есть шанс бороться за победу. Впереди много трудных этапов. У меня одна задача – поддерживать Ригоберто Урана, который сейчас в великолепной форме».

Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды EF Pro Cycling: «Команда великолепно проехала. Отправили Хью, Нельсона и Дани в отрыв. На Тур де Франс этого тяжело добиться. Но в итоге не тактика победила в гонке, а воля Дани. Редко когда гонщик может выиграть в ситуации два против одного. То, что он сделал – невероятно. Он проявил не только свой талант, но и решимость, которой нельзя научить. Он просто сделал это. Я счастлив за Дани, очень рад за всю команду. Гонка ещё не закончена».

Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Очень доволен тем, как прошёл этап. Я выиграл ценное время у соперников за исключением Погачара. Он очень силён, он трудный соперник. И не удивлён, что он так хорошо едет. Мы видели его выступление на Вуэльте Испании в прошлом году.

В общем, день прошёл хорошо. Пока выигрываешь время, всё в порядке. Каждая секунда имеет значение. Команда снова выступила сильно. Это не только моё выступление, а выступление всей команды. Мы добились результата вместе. День был тяжёлым, финальный подъём, особенно последние два километра, очень крутые. Трудно было всем, каждый шёл на пределе. Тур ещё не закончен. Мы будем придерживаться плана, посмотрим, куда это нас приведёт».

Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Очень трудный день, первый час ехали на полной скорости. Потом пелотон немного замедлился. Когда начала тянуть команда Ineos Grenadiers, стало очень тяжело. На финальном подъёме я решил попробовать атаковать. С Приможем нам удалось сохранить просвет. Прекрасный день, чтобы выиграть несколько секунд.

Я видел, насколько силён Примож в финале. Было тяжело усидеть за ним на последних 500 метрах. Он в отличной форме. Не знаю, что случится в Альпах, но я продолжу бороться».

Леннард Кемна (Bora-hansgrohe): «Я хотел сбросить Мартинеса, потому что я – не самый быстрый в спринте. Но в конце он ехал очень сильно, я не смог ничего сделать. Думал, что я хорошо ускорился, но потом встал. Не могу изменить результат. Просто надеюсь, что смогу, может быть, выиграть этап».

Эган Берналь (Ineos Grenadiers): «Я сделал всё, что было в моих силах, но другие были сильнее меня. Не мог сделать больше. Весь день чувствовал себя очень хорошо. Глядя на мои данные на сегодняшнем этапе, могу сказать, что они почти лучшие. Просто остальные были быстрее. Посмотрим, что получится в ближайшие дни. Сейчас поеду гонку день за днём. Надо продолжать фокусироваться на работе и распределять силы. Я не сдаюсь. Настрой у нас боевой, мы сделаем всё, что в наших силах».