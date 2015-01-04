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У директора Тур де Франс-2020 положительный результат теста на COVID-19

У Кристиана Прюдомма положительный результат теста на COVID-19

 

 

 

  Тест, взятый у директора Тур де Франс Кристиана Прюдомма, дал положительный результат на Covid-19.  Об этом объявили организаторы Тур де Франс, компания ASO и Международный союз велосипедистов (UCI), объединившие силы в кампании по тестированию участников французского Гранд-тура на Covid-19.

 

  Директор Тур де Франс прошёл 4 теста на Covid-19 за этот месяц. Теперь он находится на карантине на 7 дней.  Кристиан Прюдомм решил пройти тест, хотя не являлся частью «пузыря гонки» и не контактировал напрямую ни с одним из велогонщиков или их окружением.

 

  В отсутствие Кристиана Прюдомма с 10-го до 16-го этапа Тур де Франс-2020 возглавлять велогонку в автомобиле организаторов будет Франсуа Лемаршан (Francois Lamerchand), который  возглавлял гонку Париж-Ницца в автомобиле организаторов.

 

  Также ASO и UCI объявили, что по результаты тестов, взятых у велогонщиков 7 и 8 сентября, ни у одного из гонщиков нет Covid-19. Всего был сделан  841  тест.

 

  Позитивный тест на Covid-19 у четырёх человек – по одному из команд Cofidis, AG2R La Mondiale, Ineos Grenadiers, Mitchelton-Scott. Они покинули «пузырь гонки».

 

Также один положительный тест у человека из технического персонала, обслуживающего гонку. Он также покинул Тур де Франс.

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Теги к статье: Кристиан Прюдомм Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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  1. Adriano

    Сегодня, 15:03 | Регистрация: 2.04.2015

    Ну и что из этого. Новость ради новости.Ладно еще бы у гонщиков,а стафф и менеджеров можно пропускать

  2. Имя: Julia

    SportSpirit

    Сегодня, 15:15 | Регистрация: 4.05.2019

    2 "+ теста" в команде = "- команда".

     

    Прюдом во время езды в машине по этапам катал с собой высокопоставленных гостей.

  3. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 15:29 | Регистрация: 4.01.2015

    Вот это поворот. И что теперь? Как в том фильме: "Шеф, всё пропало..."?

    И вообще то он должен быть на карантина 14 дней, а не 7, как раз в Париже бы и объявился в здравие, так сказать.

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • Astanaforever
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Достали эти спринтерские этапы. Никакого креатива. Катят и катят. А их на этом туре целых девять. Кто говорил, что этот Тур самый горный? Не верьте..врут. Зачем их столько напихали? Хоть бы торчки какие нибудь были.
  • Astanaforever
    Тиррено-Адриатико-2020. Резуль ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Акерманн самый мощный спринтер на сегодняшний день. С.Беннет и он.
  • Серафим
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (2)
    Серафим-Фото

      В первый раз на Туре Саган был за 250 метров в идеальной позиции - четвертым в струне за Юэном. Но, похоже, нет в ногах былой конской мощи. 

      Зато Беннетт выдал все.

  • Pinkerton
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (2)
    Pinkerton-Фото
    рад за квиков, наконец-то в этом сезоне спринтерский этап в кармане
  • EL-Fenomeno
    У директора Тур де Франс-2020 ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вот это поворот. И что теперь? Как в том фильме: "Шеф, всё пропало..."?

    И вообще то он должен быть на карантина 14 дней, а не 7, как раз в Париже бы и объявился в здравие, так сказать.

  • SportSpirit
    У директора Тур де Франс-2020 ... (3)
    SportSpirit-Фото

    2 "+ теста" в команде = "- команда".

     

    Прюдом во время езды в машине по этапам катал с собой высокопоставленных гостей.

  • Adriano
    У директора Тур де Франс-2020 ... (3)
    Adriano-Фото

    Ну и что из этого. Новость ради новости.Ладно еще бы у гонщиков,а стафф и менеджеров можно пропускать

  • Альоша Шац
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (14)
    Альоша Шац-Фото
    Скучно
  • Бакеша
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (14)
    Бакеша-Фото
    Цитата: старт-шоссе 82
    А если не будет ветра ,нас ждет увлекательный шести-часовой разказ Курдюкова о красотах Франции.
    По моему ведущии ББС , ДИСКАВЕРИ и НАЦИОНАЛ ГЕОГРАФИИ отдыхают.
    Лично мне очень нравится его репортажи с велогонок. Не в обиду других комментаторов, он самый лучший!
  • Earl57
    Giro Ciclistico d'Italia-2020 ... (13)
    Earl57-Фото

    Кто хотел комбинированную призовую майку?

    Один рукав розовый, другой зеленый. Низ синий, центр белый, с надписями и логотипами. На плече кусок от вишневой командной майки. Плюс желтые полоски. "Папагено, папагено..." 

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