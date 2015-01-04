У директора Тур де Франс-2020 положительный результат теста на COVID-19

У Кристиана Прюдомма положительный результат теста на COVID-19

Тест, взятый у директора Тур де Франс Кристиана Прюдомма, дал положительный результат на Covid-19. Об этом объявили организаторы Тур де Франс, компания ASO и Международный союз велосипедистов (UCI), объединившие силы в кампании по тестированию участников французского Гранд-тура на Covid-19.

Директор Тур де Франс прошёл 4 теста на Covid-19 за этот месяц. Теперь он находится на карантине на 7 дней. Кристиан Прюдомм решил пройти тест, хотя не являлся частью «пузыря гонки» и не контактировал напрямую ни с одним из велогонщиков или их окружением.

В отсутствие Кристиана Прюдомма с 10-го до 16-го этапа Тур де Франс-2020 возглавлять велогонку в автомобиле организаторов будет Франсуа Лемаршан (Francois Lamerchand), который возглавлял гонку Париж-Ницца в автомобиле организаторов.

Также ASO и UCI объявили, что по результаты тестов, взятых у велогонщиков 7 и 8 сентября, ни у одного из гонщиков нет Covid-19. Всего был сделан 841 тест.

Позитивный тест на Covid-19 у четырёх человек – по одному из команд Cofidis, AG2R La Mondiale, Ineos Grenadiers, Mitchelton-Scott. Они покинули «пузырь гонки».

Также один положительный тест у человека из технического персонала, обслуживающего гонку. Он также покинул Тур де Франс.