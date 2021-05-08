Фотогалерея 10-го этапа Джиро д'Италия-2021

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 21:19
Фотогалерея и события 10-го этапа Джиро д'Италия-2021
10-й этап, самый короткий по протяжённости на Джиро д’Италия-2021, с пересечённым рельефом и единственным категорийным подъёмом, завершился общим спринтом. Но нескольким спринтерам не удалось поучаствовать в спринте, так как велокоманда Bora-hansgrohe, решительно настроенная идеально подготовить спринт для своего капитана Петера Сагана, взвинтила скорость и просеяла пелотон.
Отрыв дня, в которой сразу после старта уехали пять гонщиков, поборолся лишь за промежуточный спринт. Пелотон не отпускал беглецов больше, чем на две минуты, и добрал их за 43 км до финиша, перед прохождением вершины подъёма 4-й категории Валико делла Сомма (Valico della Somma, 321 – 655 м, протяжённость 6,7 км, перепад 334 м, средний градиент 5%, максимальный градиент 8%).
Одним из первых из пелотона, возглавляемого командой Bora-hansgrohe, выпал Тим Мерлир (Alpecin-Fenix), потерявший на 10-м этапе цикламеновую майку. Также в пелотоне не удержался Дилан Груневеген (Jumbo-Visma). Чемпион Европы Джакомо Ниццоло (Qhubeka Assos) выпал на подъёме, но не желал сдаваться. Вместе с товарищем по команде Виктором Кампенартсом Ниццоло пытался сократить 25 секунд отставания от пелотона, но за 25 км до финиша признал поражение и поехал своим темпом.
Улицы Фолиньо с многочисленными поворотами и развязками не помешали Петеру Сагану завершить работу своих товарищей по команде победой. В общем спринте Саган опередил колумбийского гонщика Фернандо Гавирию (UAE Team Emirates) и итальянского гонщика команды Israel Start Up Nation Давиде Чимолаи.
Победа на этапе принесла Петеру Сагану и цикламеновую майку лидера очковой классификации, где теперь он опережает на 17 очков Фернандо Гавирию.
Эган Берналь (Ineos Grenadiers) сохранил розовую майку лидера и белую майку лучшего молодого гонщика, а на втором промежуточном спринте сразился за бонусные секунды с Ремко Эвенепулом (Deceunick-Quick Step). Ремко Эвенепул отыграл у колумбийского гонщика 1 секунду.
Синяя майка лучшего горного гонщика осталась у Жоффрея Бушара (AG2R Citroen).
Photo Credit: LaPresse
Photo Credit: Tim De Waele-Getty Images
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