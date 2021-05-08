Фотогалерея 10-го этапа Джиро д'Италия-2021

SportSpirit

Джиро д'Италия-2021. Результа ... (16) Этап получился динамичный и логично-справедливый в своей последовательности. На антитезе одному из этапов TDF-2020, когда Бора положила всю команду, чтобы догнать отрыв, а у Сагана слетела цепь. По мне, то был решающий момент в борьбе за спринтерскую майку. Возможно, что и сейчас так) Сегодня Петер, судя по крупным планам, ехал по-спортивному зло! Может в день отдыха будут закулисные торги за будущий контракт, мы ж не знаем)

oblivion

Джиро д'Италия-2021. Результа ... (71) Цитата: Wow Цитата: oblivion Цитата: salomon Цитата: kabachok сегодня мы прослушали цикл лекций о правильном питании, велотуфлях и горнолыжных курортах.

я очень уважаю СК, но последнее время его просто несёт, причём зачастую в самый неподходящий момент.

и да, Власов внушает.



Ну, некоторым товарищам не угодишь. Да лучше СК нету вело-комментатора!Или вы по нраву например Отар Мамучашвили, который одну половину репортажа молчит, а другую говорит таким ленивым голосом, шо кажется его только что с постели подняли ! Скукотень! Ну, некоторым товарищам не угодишь. Да лучше СК нету вело-комментатора!Или вы по нраву например Отар Мамучашвили, который одну половину репортажа молчит, а другую говорит таким ленивым голосом, шо кажется его только что с постели подняли ! Скукотень! А я и против Отара ничего плохого не могу сказать. Да, манера речи не очень бодрая. Зато он хорошо следит за гонкой и неплохо читает ее. У них с СК свои плюсы и минусы и это нормально) Отар следит за гонкой и неплохо ее читает??? Наиленивейшим голосом идёт простая констатация фактов на протяжении всей гонки «вот слева горы», «прекрасная дорога впереди», «а вот гонщик Инеос взял бачок попить» и т.д.... и даже ни в этом дело,а в его полном негативе ко всем гонщикам и всему пелотону. «Этот атаканул зря,я в него не верю», «тот поехал не знаю зачем,ему ничего не светит»... и так же путает %% 60 гонщиков в пелотоне,называя их чужими фамилиями и более того произнося эти фамилии с ужасными ошибками. На недавнем туре Алгарве единственного российского спортсмена даже не смог произнести правильно! в сравнении с Курдюковым,который заряжает энергией и позитивом,то от Мамучашвили так и прет негатив.Звук на нем ставлю на единичку)))))) Забавно, что треть комментаторов не любит когда несет СК, вторая треть негодует от пассивности Отара. Хорошо, что есть еще одна треть))

nibali

Джиро д'Италия-2021. Результа ... (16) Цитата: Sezar А Акула сегодня был такой свежий. Спихнул на упиравшегося Чикконе весь груз ожиданий и прямо ожил! К самым ответственным кстати, дням. Вот что значит опыт)

как бы хотелось верить что это действительно так!) как бы хотелось верить что это действительно так!)

red

Джиро д'Италия-2021. Результа ... (16) надел :)

Серафим

Джиро д'Италия-2021. Результа ... (16) Вот такими должны быть спринтерские этапы - не по 240 км. последняя треть этапа была вполне интересная. Спасибо Боре, наглядно показала все этапы развития спринтерского этапа по классике. И достигла цели, не зря потратив усилия. Сагану оставалось сделать свое дело, не запоров финиш какой-нибудь ерундой. Главное -перед днем отдыха оставшиеся добрались без приключений, это радует.

Earl57

Джиро д'Италия-2021. Результа ... (16) И даже вставал на педали на горке

Sezar

Джиро д'Италия-2021. Результа ... (16) А Акула сегодня был такой свежий. Спихнул на упиравшегося Чикконе весь груз ожиданий и прямо ожил! К самым ответственным кстати, дням. Вот что значит опыт)

velodoctor

Джиро д'Италия-2021. Результа ... (16) Сегодня смотрел на 48 дюймовом телеке этап, как же круто смотрится Италия. Совсем иные впечатления от просмотра.

Николай Н.

Джиро д'Италия-2021. Результа ... (16) Бора сегодня сработала просто превосходно. Сделала этап интересным. А финиш с такими поворотами как раз был под Саганаи его команда всё сделала для того, чтоб он выиграл.

Earl57

Джиро д'Италия-2021. Результа ... (16) Таки добрался Петенька до заветной маечки