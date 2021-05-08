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Фотогалерея 10-го этапа Джиро д'Италия-2021

 Фотогалерея и события 10-го этапа Джиро д'Италия-2021

 

 

  10-й этап, самый короткий по протяжённости на Джиро д’Италия-2021, с пересечённым рельефом и единственным категорийным подъёмом, завершился общим спринтом. Но нескольким спринтерам не удалось поучаствовать в спринте, так как велокоманда Bora-hansgrohe, решительно настроенная идеально подготовить спринт для своего капитана Петера Сагана, взвинтила скорость и просеяла пелотон.

 

  Отрыв дня, в которой сразу после старта уехали пять гонщиков, поборолся лишь за промежуточный спринт. Пелотон не отпускал беглецов больше, чем на две минуты, и добрал их за 43 км до финиша, перед прохождением вершины подъёма 4-й категории Валико делла Сомма (Valico della Somma, 321 – 655 м, протяжённость 6,7 км, перепад 334 м, средний градиент 5%, максимальный градиент 8%).

 

  Одним из первых из пелотона, возглавляемого командой Bora-hansgrohe, выпал Тим Мерлир (Alpecin-Fenix), потерявший на 10-м этапе цикламеновую майку. Также в пелотоне не удержался Дилан Груневеген (Jumbo-Visma). Чемпион Европы Джакомо Ниццоло (Qhubeka Assos) выпал на подъёме, но не желал сдаваться. Вместе с товарищем по команде Виктором Кампенартсом Ниццоло пытался сократить 25 секунд отставания от пелотона, но за 25 км до финиша признал поражение и поехал своим темпом.

 

  Улицы Фолиньо с многочисленными поворотами и развязками не помешали Петеру Сагану завершить работу своих товарищей по команде победой. В общем спринте Саган опередил колумбийского гонщика Фернандо Гавирию (UAE Team Emirates) и итальянского гонщика команды Israel Start Up Nation Давиде Чимолаи.

 

Победа на этапе принесла Петеру Сагану и цикламеновую майку лидера очковой классификации, где теперь он опережает на 17 очков Фернандо Гавирию.

 

  Эган Берналь (Ineos Grenadiers) сохранил розовую майку лидера и белую майку лучшего молодого гонщика, а на втором промежуточном спринте сразился за бонусные секунды с Ремко Эвенепулом (Deceunick-Quick Step). Ремко Эвенепул отыграл у колумбийского гонщика 1 секунду.

 

Синяя майка лучшего горного гонщика осталась у Жоффрея Бушара (AG2R Citroen).

 

 

 

 

Photo Credit: LaPresse 

 

 

Photo Credit: Tim De Waele-Getty Images

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (16)
    SportSpirit-Фото

    Этап получился динамичный и логично-справедливый в своей последовательности. На антитезе одному из этапов TDF-2020, когда Бора положила всю команду, чтобы догнать отрыв, а у Сагана слетела цепь. По мне, то был решающий момент в борьбе за спринтерскую майку. Возможно, что и сейчас так) 

     

    Сегодня Петер, судя по крупным планам, ехал по-спортивному зло! Может в день отдыха будут закулисные торги за будущий контракт, мы ж не знаем)

     

     

  • oblivion
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (71)
    oblivion-Фото
    Цитата: Wow
    Цитата: oblivion
    Цитата: salomon
    Цитата: kabachok
    сегодня мы прослушали цикл лекций о правильном питании, велотуфлях и горнолыжных курортах.
    я очень уважаю СК, но последнее время его просто несёт, причём зачастую в самый неподходящий момент. 
    и да, Власов внушает.
     
    Ну, некоторым товарищам не угодишь. Да лучше СК нету вело-комментатора!Или вы по нраву например Отар Мамучашвили, который одну половину репортажа молчит, а другую говорит таким ленивым голосом, шо кажется его только что с постели подняли ! Скукотень!
    А я и против Отара ничего плохого не могу сказать. Да, манера речи не очень бодрая. Зато он хорошо следит за гонкой и неплохо читает ее. У них с СК свои плюсы и минусы и это нормально)
    Отар следит за гонкой и неплохо ее читает??? Наиленивейшим голосом идёт простая констатация фактов на протяжении всей гонки «вот слева горы», «прекрасная дорога впереди», «а вот гонщик Инеос взял бачок попить» и т.д.... и даже ни в этом дело,а в его полном негативе ко всем гонщикам и всему пелотону. «Этот атаканул зря,я в него не верю», «тот поехал не знаю зачем,ему ничего не светит»... и так же путает %% 60 гонщиков в пелотоне,называя их чужими фамилиями и более того произнося эти фамилии с ужасными ошибками. На недавнем туре Алгарве единственного российского спортсмена даже не смог произнести правильно! в сравнении с Курдюковым,который заряжает энергией и позитивом,то от Мамучашвили так и прет негатив.Звук на нем ставлю на единичку))))))
    Забавно, что треть комментаторов не любит когда несет СК, вторая треть негодует от пассивности Отара. Хорошо, что есть еще одна треть))
  • nibali
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (16)
    nibali-Фото
    Цитата: Sezar
    А Акула сегодня был такой свежий. Спихнул на упиравшегося Чикконе весь груз ожиданий и прямо ожил! К самым ответственным кстати, дням. Вот что значит опыт)
    как бы хотелось верить что это действительно так!)
  • red
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (16)
    red-Фото
    надел :)
  • Серафим
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (16)
    Серафим-Фото

    Вот такими должны быть спринтерские этапы - не по 240 км. последняя треть этапа была вполне интересная. Спасибо Боре, наглядно показала все этапы развития спринтерского этапа по классике. И достигла цели, не зря потратив усилия. 

      Сагану оставалось сделать свое дело, не запоров финиш какой-нибудь ерундой. 

      Главное -перед днем отдыха оставшиеся добрались без приключений, это радует.

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (16)
    Earl57-Фото

    И даже вставал на педали на горке

  • Sezar
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (16)
    Sezar-Фото

    А Акула сегодня был такой свежий. Спихнул на упиравшегося Чикконе весь груз ожиданий и прямо ожил! К самым ответственным кстати, дням. Вот что значит опыт)

  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (16)
    velodoctor-Фото

    Сегодня смотрел на 48 дюймовом телеке этап, как же круто смотрится Италия. Совсем иные впечатления от просмотра. 

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (16)
    Николай Н.-Фото

    Бора сегодня сработала просто превосходно. Сделала этап интересным. А финиш с такими поворотами как раз был под Саганаи его команда всё сделала для того, чтоб он выиграл.

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (16)
    Earl57-Фото

    Таки добрался Петенька до заветной маечки

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