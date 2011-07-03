Джиро д'Италия-2021. Розовая майка. Претенденты

30 мая в Милане обладателем главного трофея - «Бесконечной ленты» Джиро д’Италия-2021 (Trofeo Senza Fine) и розовой майки победителя «Корса Роза» станет тот, кого не отсекут «ножницы» двух разделок на старте и финише трёхнедельного путешествия, кто укротит коварные «белые дороги» и покорит суровые альпийские перевалы, кто бросит вызов погоде, трём с половиной тысячам километров и сильным соперникам. Характер Джиро д’Италия с её непредсказуемыми поворотами позволяет проявить себя многим гонщикам. А маршрут этого года обещает напряжённую борьбу до последних метров гонки.

Есть у Джиро д’Италия-2021 и дополнительные подводные камни, о которых не следует забывать, чтобы не оказаться за бортом гонки – это продолжающаяся пандемия и новые правила UCI – о запрете на выброс мусора в необозначенных зонах и соблюдении правильной посадки, нарушение которых грозит немедленной дисквалификацией.

В этом году внимание будет приковано не только к опытным генеральщикам Винченцо Нибали (Trek-Segafredo), Саймону Йейтсу (Team BikeExchange), Микелю Ланде (Bahrain Victorious), но и к дебютантам итальянского Гранд-тура, в числе которых Эган Берналь (Ineos Grenadiers), Александр Власов (настоящий дебют которого состоится в этом году) (Astana Premier Tech), Ремко Эвенепул (Deceuninck-Quick Step), Эмануэль Бухман (Bora-hansgrohe), Марк Солер (Movistar), Роман Барде (DSM), а также к тем, кто проявил себя на Джиро в прошлые годы, и имеет все шансы улучшить результат – Джей Хиндли (DSM), Павел Сиваков (Ineos Grenadiers), Бауке Моллема (Trek-Segafredo), Пельо Бильбао (Bahrain Victorious), Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step), Давиде Формоло (UAE Team Emirates), Джордж Беннетт (Jumbo-Visma), Хью Карти (EF Education Nippo), Фаусто Маснада (Deceuninck-Quick Step), Доменико Поццовиво (Qhubeka Assos), Дэн Мартин (Israel Start Up Nation) и другим.

Мы не ставим целью расставить претендентов от самого сильного до наименее вероятного, а даём лишь общую картину перед стартом 104-го выпуска итальянского Гран-тура, тем самым приглашая вас, наши читатели, к обсуждению шансов кандидатов на первое и призовые места подиума Джиро д’Италия-2021. Вы можете принять участие в опросе, прикреплённом к статье, где необходимо выбрать одного претендента.

Претенденты на победу и высокие места в генеральной классификации Джиро д'Италия-2021:

Винченцо Нибали (Trek-Segafredo)

Возраст: 36 лет

Количество участий на Джиро д'Италия: 9 (лучший результат - победа в 2013 и 2016 годах)



Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2021: 22

Лучший результат перед Джиро д'Италия-2021: 9-е место на Тиррено-Адриатико

Эган Берналь (Ineos Grenadiers)

Возраст: 24 года



Количество участий на Джиро д'Италия: 0

Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2021: 18

Лучший результат перед Джиро д'Италия-2021: 2-е место на Trofeo Laigueglia, 3-е на Страде Бьянке.



Саймон Йейтс (Team BikeExchange)

Возраст: 28 лет



Количество участий на Джиро д'Италия: 3 (лучший результат - 8-е место в 2019 году)



Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2021: 19

Лучший результат перед Джиро д'Италия-2021: 1-е место на этапе и в генеральной классификации Тура Альп.



Микель Ланда (Bahrain Victorious)

Возраст: 31 год



Количество участий на Джиро д'Италия: 5 (лучший результат 3-е место в 2015 году)



Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2021: 15

Лучший результат перед Джиро д'Италия-2021: 3-е место на Тиррено-Адриатико.



Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step)

Возраст: 22 года



Количество участий на Джиро д'Италия: 1 (лучший результат - 4-е место в 2021 году)



Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2021: 23

Лучший результат перед Джиро д'Италия-2021: 3-е место в генеральной классификации Тура ОАЭ, 6-е место на Тиррено-Адриатико, 7-е место на Вуэльте Каталонии.



Джей Хиндли (DSM)

Возраст: 25 лет (исполняется 5 мая)



Количество участий на Джиро д'Италия: 2 (лучший результат - 2-е место в 2020 году)



Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2021: 15



Лучший результат перед Джиро д'Италия-2021: 6-е место на этапе Тура Альп.

Александр Власов (Astana - Premier Tech)

Возраст: 25 лет



Количество участий на Джиро д'Италия: 1 (0)



Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2021: 19



Лучший результат перед Джиро д'Италия-2021: 2-е место на Париж-Ницца, 3-е место на Туре Альп.



Павел Сиваков (Ineos Grenadiers)

Возраст: 23 года



Количество участий на Джиро д'Италия: 1 (9-е место)



Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2021: 16



Лучший результат перед Джиро д'Италия-2021: 2-е место на этапе и 6-е в генеральной классификации Тура Альп.



Бауке Моллема (Trek-Segafredo)

Возраст: 34 года



Количество участий на Джиро д'Италия: 3 (лучший результат - 5-е место в 2019 году)



Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2021: 25



Лучший результат перед Джиро д'Италия-2021: 1-е место на этапе Tour des Alpes Maritimes et du Var, 1-е место на Trofeo Laigueglia



Фаусто Маснада (Deceuninck-Quick Step)

Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: © Luc Claessen / Getty Images

Возраст: 27 лет



Количество участий на Джиро д'Италия: 3 (лучший результат - 9-е место в 2020 году)



Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2021: 19



Лучший результат перед Джиро д'Италия-2021: 3-е место на Туре Романдии



Хью Карти (EF Education Nippo)

Возраст: 26 лет



Количество участий на Джиро д'Италия: 3 (лучший результат - 11-е место в 2019 году)



Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2021: 20



Лучший результат перед Джиро д'Италия-2021: 3-е место на Faun-Ardèche Classic, 5-е место на Туре Альп.



Давиде Формоло (UAE Team Emirates)

Возраст: 28 лет



Количество участий на Джиро д'Италия: 3 (лучший результат 15-е место в 2019 году)



Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2021: 17



Лучший результат перед Джиро д'Италия-2021: 6-е на этапе Тиррено-Адриатико, 16-е на Льеж-Бастонь-Льеж.

