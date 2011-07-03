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Джиро д'Италия-2021. Розовая майка. Претенденты

Джиро д'Италия-2021. Розовая майка. Претенденты

 

 

 

 

 

 

  30 мая в Милане обладателем главного трофея - «Бесконечной ленты» Джиро д’Италия-2021 (Trofeo Senza Fine) и розовой майки победителя «Корса Роза» станет тот, кого не отсекут «ножницы» двух разделок на старте и финише трёхнедельного путешествия, кто укротит коварные «белые дороги» и покорит суровые альпийские перевалы, кто бросит вызов погоде, трём с половиной тысячам километров и сильным соперникам. Характер Джиро д’Италия с её непредсказуемыми поворотами позволяет проявить себя многим гонщикам. А маршрут этого года обещает напряжённую борьбу до последних метров гонки.

 

  Есть у Джиро д’Италия-2021 и дополнительные подводные камни, о которых не следует забывать, чтобы не оказаться за бортом гонки – это продолжающаяся пандемия и новые правила UCI – о запрете на выброс мусора в необозначенных зонах и соблюдении правильной посадки, нарушение которых грозит немедленной дисквалификацией.

 

  В этом году внимание будет приковано не только к опытным генеральщикам Винченцо Нибали (Trek-Segafredo), Саймону Йейтсу (Team BikeExchange), Микелю Ланде (Bahrain Victorious), но и к дебютантам итальянского Гранд-тура, в числе которых Эган Берналь (Ineos Grenadiers), Александр Власов (настоящий дебют которого состоится в этом году) (Astana Premier Tech), Ремко Эвенепул (Deceuninck-Quick Step), Эмануэль Бухман (Bora-hansgrohe), Марк Солер (Movistar), Роман Барде (DSM), а также к тем, кто проявил себя на Джиро в прошлые годы, и имеет все шансы улучшить результат – Джей Хиндли (DSM), Павел Сиваков (Ineos Grenadiers), Бауке Моллема (Trek-Segafredo), Пельо Бильбао (Bahrain Victorious), Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step), Давиде Формоло (UAE Team Emirates), Джордж Беннетт (Jumbo-Visma), Хью Карти (EF Education Nippo), Фаусто Маснада (Deceuninck-Quick Step), Доменико Поццовиво (Qhubeka Assos), Дэн Мартин (Israel Start Up Nation) и другим.

 

 

 

Мы не ставим целью расставить претендентов от самого сильного до наименее вероятного, а даём лишь общую картину перед стартом 104-го выпуска итальянского Гран-тура, тем самым приглашая  вас, наши читатели, к обсуждению шансов кандидатов на первое и призовые места подиума Джиро д’Италия-2021. Вы можете  принять участие в опросе, прикреплённом к статье, где необходимо выбрать одного претендента.

 

Претенденты на победу и высокие места в генеральной классификации Джиро д'Италия-2021:

 

Винченцо Нибали (Trek-Segafredo)

 

Возраст: 36 лет

Количество участий на Джиро д'Италия: 9 (лучший результат - победа в 2013 и 2016 годах)

Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2021: 22

Лучший результат перед Джиро д'Италия-2021: 9-е место на Тиррено-Адриатико

 

 

 

 Эган Берналь (Ineos Grenadiers)

 

 

 

Возраст: 24 года

Количество участий на Джиро д'Италия: 0

Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2021: 18

Лучший результат перед Джиро д'Италия-2021:  2-е место на Trofeo Laigueglia, 3-е на Страде Бьянке.

 

 

 

 Саймон Йейтс (Team BikeExchange)

 

Возраст: 28 лет

Количество участий на Джиро д'Италия: 3 (лучший результат - 8-е место в 2019 году)

Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2021: 19

Лучший результат перед Джиро д'Италия-2021:  1-е место на этапе и в генеральной классификации Тура Альп.

 

 

Микель Ланда (Bahrain Victorious)

 

 

Возраст: 31 год

Количество участий на Джиро д'Италия: 5 (лучший результат 3-е место в 2015 году)

Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2021: 15

Лучший результат перед Джиро д'Италия-2021:  3-е место на Тиррено-Адриатико.

 

 

 

Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step)

 

Возраст: 22 года

Количество участий на Джиро д'Италия: 1 (лучший результат - 4-е место в 2021 году)

Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2021: 23

Лучший результат перед Джиро д'Италия-2021:  3-е место в генеральной классификации Тура ОАЭ, 6-е место на Тиррено-Адриатико, 7-е место на Вуэльте Каталонии.

 

 

 

Джей Хиндли (DSM)

 

 

Возраст: 25 лет (исполняется 5 мая)

Количество участий на Джиро д'Италия: 2 (лучший результат - 2-е место в 2020 году)

Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2021: 15

Лучший результат перед Джиро д'Италия-2021: 6-е место на этапе Тура Альп.

 

 

Александр Власов (Astana - Premier Tech)

 

 

Возраст: 25 лет

Количество участий на Джиро д'Италия: 1 (0)

Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2021: 19

Лучший результат перед Джиро д'Италия-2021: 2-е место на Париж-Ницца, 3-е место на Туре Альп.

 

 

Павел Сиваков (Ineos Grenadiers)

 

 

Возраст: 23 года

Количество участий на Джиро д'Италия: 1 (9-е место)

Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2021: 16

Лучший результат перед Джиро д'Италия-2021: 2-е место на этапе и 6-е в генеральной классификации Тура Альп.

 

 

Бауке Моллема (Trek-Segafredo)

 

 

Возраст: 34 года

Количество участий на Джиро д'Италия: 3 (лучший результат - 5-е место в 2019 году)

Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2021: 25

Лучший результат перед Джиро д'Италия-2021: 1-е место на этапе Tour des Alpes Maritimes et du Var, 1-е место на Trofeo Laigueglia

 

 

Фаусто Маснада (Deceuninck-Quick Step)

 

Photo  © Deceuninck - Quick-Step - © Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: © Luc Claessen / Getty Images

 

 

Возраст: 27 лет

Количество участий на Джиро д'Италия: 3 (лучший результат - 9-е место в 2020 году)

Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2021: 19

Лучший результат перед Джиро д'Италия-2021: 3-е место на Туре Романдии

 

 

Хью Карти (EF Education Nippo)

 

 

 

 

Возраст: 26 лет

Количество участий на Джиро д'Италия: 3 (лучший результат - 11-е место в 2019 году)

Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2021: 20

Лучший результат перед Джиро д'Италия-2021: 3-е место на Faun-Ardèche Classic, 5-е место на Туре Альп.

 

 

Давиде Формоло (UAE Team Emirates)

 

Возраст: 28 лет

Количество участий на Джиро д'Италия: 3 (лучший результат 15-е место в 2019 году)

Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2021: 17

Лучший результат перед Джиро д'Италия-2021: 6-е на этапе Тиррено-Адриатико, 16-е на Льеж-Бастонь-Льеж.

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур розовая майка претенденты

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Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?


  1. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 08:31 | Регистрация: 3.07.2011

    Рандомно что-ли выбирали?)) В первый раз вижу такой странный список.

  2. Имя: Алексей

    Evergreen

    Сегодня, 09:50 | Регистрация: 5.08.2020

    Реальных претендентов, уже доказавших свою состоятельность на ГТ, всего несколько: Саймон, Карти, Алмейда. Берналь похоже балансирует на грани со своей спиной. Остаются трековские старички (уважаю Винченцо, но возраст и травма...) и несовершенная непредсказуемо вспыхивающая молодежь типа Хиндли. Саша Власов талантлив, но уверенно генералить на ГТ ещё рановато. От Ремко можно ожидать что угодно от схода на первых этапах до итоговой победы. Вот так.

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Ближайшие старты

5 - 9 мая 2021

Volta ao Algarve em Bicicleta

8 - 30 мая 2021

Giro d'Italia

18 - 22 мая 2021

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

30 мая - 6 июня 2021

Criterium du Dauphine

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Какой из Гранд-туров ждёте больше всего?

Комментарии

  • Evergreen
    Джиро д'Италия-2021. Розовая ... (2)
    Evergreen-Фото
    Реальных претендентов, уже доказавших свою состоятельность на ГТ, всего несколько: Саймон, Карти, Алмейда. Берналь похоже балансирует на грани со своей спиной. Остаются трековские старички (уважаю Винченцо, но возраст и травма...) и несовершенная непредсказуемо вспыхивающая молодежь типа Хиндли. Саша Власов талантлив, но уверенно генералить на ГТ ещё рановато. От Ремко можно ожидать что угодно от схода на первых этапах до итоговой победы. Вот так.
  • sixpack
    Джиро д'Италия-2021. Альтимет ... (18)
    sixpack-Фото

    хороший маршрут, много этапов на большую борьбу. интересно отсутствие высоких гор, нетипичное для Джиро.

  • Sezar
    Микель Ланда – капитан команды ... (8)
    Sezar-Фото

    Насчет бестолковости, это да, сложно повторить. Но при всем том он был и на подиуме и много раз зарабатывал деревянную медаль. А это говорит, что раньше мог. Я согласен с психологией и с горным королем, но ведь хочется большего))
    Ланда боится ответственности, поэтому для облегчения жизни его подсознание постоянно ставит ему подножку - на первой неделе творятся какие-то чудеса, падения, попадания под обрез, проколы (но, что характерно, он остается в гонке, не сходит:), все, чтобы по итогу он имел большое отставание и к нему никто не лез с майкой и он героически мог отыграть 3 из 5 минут и получить деревяшку. Но у страха есть границы и с ним можно бороться. Сейчас вокруг одна молодежь, ее опасаться как-то странно. Да и опыт учит как справляться с ответственностью. Так что, думаю шансы есть, хоть Микель в последнее время уже не так и хорош как раньше.

    А нынешняя Джиро для него идеальна - на прологе проиграет 1,5 мин (даже падать не надо) и можно начинать догонять! А разделка будет сразу после гор, много совсем не проиграешь.

  • motte
    Джиро д'Италия-2021. Альтимет ... (18)
    motte-Фото

    Цитата: kwwk
    Отличный маршрут, должно быть живенько и интересно.

    Это точно,  маршрут просто шикарный! 

    Ни дня без интриги. 

  • veloliveuser
    Микель Ланда – капитан команды ... (8)
    veloliveuser-Фото
    согласен.
    вот п.роллан понял это и переключился.
    до тиджеев дольше доходит.
    влпрос в другом - неужели не нашлось тренера, который бы ему на пальцах объяснил его оптимальный профиль?
    но я уверен, в астане его не делали генералом именно по этой причине, однако он не внял...
  • Sezar
    Джиро д'Италия-2021. Розовая ... (2)
    Sezar-Фото

    Рандомно что-ли выбирали?)) В первый раз вижу такой странный список.

  • Sezar
    Состав велокоманды Deceuninck- ... (2)
    Sezar-Фото

    Каттанео здесь совсем бы не помешал. Но, вообще говоря, и так все здраво и сбалансировано.

  • rude_rider
    Джиро д'Италия-2021. Альтимет ... (18)
    rude_rider-Фото

    эммм а кто хороший раздельщик тут представлен среди генералов???
    все посредственно едут,ну иногда выстреливают .
    Пельео хорош но генеральщик ли он
    разделка имхо не зарешает тут вообще.
    Саймон например не плохо едет.
    Берналь в лушей форме своей
    Антираздельщик как обычно Ланда.

     

    если вы про Ремко,но он после длительного востановления.да в начале пошумит а потом посмотрим как на Дзонколане он встанет.

  • sixpack
    Джиро д'Италия-2021. Альтимет ... (18)
    sixpack-Фото
    не отношу его к претендентам на розовое. слишком долго не выступалю скорее, будет поначалу пробовать ногу, набирать форму уже по ходу гонки
  • sixpack
    Джиро д'Италия-2021. Альтимет ... (18)
    sixpack-Фото
    на 2 не отстанет, конечно. 2 часа куда более вероятны. Вряд ли на последней разделке Симон проиграет 2 мин вообще кому-либо, а из претендентов на ГК уж тем более.

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