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Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2021

 Фотогалерея и события 19-го этапа Джиро д'Италия-2021

 

 

 19-й этап Джиро д’Италия-2021, горный, с набором высоты 2800 м и финишем в подъем 1-й категории, группа генеральщиков не стала отдавать отрыву. Многочисленные атаки продолжались около 20 километров, после чего пелотон отпустил шестерых гонщиков. Но большого преимущества им набрать не удалось. Команда Саймона Йейтса Team BikeExchange контролировала разрыв, а на спуске с подъёма 4-й категории Джиньезе, за 76 км до финиша, пелотон возглавила команда Deceuninck-Quick Step. Пелотон порвался, но отставшие после спуска добрали группу. В начале второго подъёма дня в пелотоне произошёл завал и с гонки сошёл Джанлука Брамбилла (Trek-Segafredo).

 

К подножию финального подъёма  Альпе Ди Мера (Alpe Di Mera, протяженность 9,7 км, 659-1531 м, перепад 872 м, средний градиент 9%, максимальный градиент 14%) преимущество отрыва сократилось до полуминуты, а последний из гонщиков отрыва дня был пройден пелотоном за 7,5 км до финиша.

 

Первым из группы розовой майки на Альпе ди Мера атаковал Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step), вслед за которым ускорился Саймон Йейтс (BikeExchange), добравший португальского гонщика через несколько сотен метров. К ним переложились идущий вторым в общем зачёте Дамиано Карузо (Bahrain Victorious) и идущий четвёртым Александр Власов (Astana Premier Tech), а также Джордж Беннетт (Jumbo-Visma). Команда Ineos Grenadiers возглавляла проредившуюся группу.

 

Саймон Йейтс оторвался от попутчиков, ускорившись за 5,8 км до финиша. А группа розовой майки благодаря усилиям Джонатана Кастровьехо и Даниэля Мартинеса (Ineos Grenadiers) добрала атаковавших ранее соперников – Жуана Алмейду, Дамиано Карузо и Александра Власова.

 

За 4 км до финиша Саймон Йейтс вёз соперникам 28 секунд. За 3 км до финиша Эган Берналь остался без помощников и атаковал, сбросив Дамиано Карузо. Но Жуан Алмейда усидел за колумбийским гонщиком. На последнем километре преимущество Саймона Йейтса стало сокращаться, но Жуан Алмейда и Эган Берналь не смогли догнать британского гонщика. Саймон Йейтс одержал четвёртую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия. Португальский гонщик, занявший в прошлом году на Джиро 5-е место, Жуан Алмейда финишировал 2-м через 11 секунд, Эган Берналь замкнул тройку лучших на этапе, проиграв Йейтсу 28 секунд. Дамиано Карузо стал 4-м, а Александр Власов занял 5-е место на этапе.

 

Эган Берналь сохранил розовую майку лидера, Петер Саган (Bora-hansgrohe) остался лидером очковой классификации, Жоффрей Бушар (AG2R Citroen) сохранил майку лучшего горного гонщика.

 

 

Photo Credit: LaPresse

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Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2021 Giro d'Italia Giro d'Italia-2021 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • nightbuster33
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (16)
    nightbuster33-Фото
    Хочу напомнить"velo-velo", Берналь победитель Тур де Франс 2019года.
  • nightbuster33
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (16)
    nightbuster33-Фото

    Вот и все. Можно уже констатировать, что в дальнейшем ничего в лучшую сторону ничего не изменится для Астаны. Только запомнится беззубой и однообразной тактикой ведения гоки. Как тут не вспомнить почти генерала-Супермена, генералов-Ф.Ару, В.Нибали и их Лейтенантов-М.Скарпони(вечная память),А.Зейтса иТ.Канггерта. а также Главного стратега Александра Шефера,чью тактику ведения гонки еще никто не повторил.Но по крайней мере сегоднишние руководители Зейтса и Кангерта помнят об этом.Надеюсь, что в будующем,из сегоднишних молодых что- нибудь получится(Пронский, Федоров).

  • VeloVelo
    Организаторы Джиро д'Италия-2 ... (14)
    VeloVelo-Фото
    При одном условии - что там он будет Королем и с хорошим багажом )
  • VeloVelo
    Организаторы Джиро д'Италия-2 ... (14)
    VeloVelo-Фото

    Петя себя в стае только в кошмарном сне может увидеть. 

    Там же надо быть "равноправным членом Стаи"!
    Не Царское это дело )

  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (16)
    VeloVelo-Фото

    Берналь впервые едет первым номером. Для него это серьезное испытание. 
    Ему на самом дел тяжело, прежде всего психологически, что влияет и на физику, конечно.

    Ответственность огромная. Вспомните его реакцию после побед на этапах.
    Завтра для Берналя час ХЭ (час икс). Если сдюжит - родится большой чемпион.

    На завтрашнем этапе может быть все что угодно. 
    Но, победит на Джиро, как всегда, Сильнейший )


  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (16)
    VeloVelo-Фото
    Эти горы не для Каррузо. Завтра он отхватит, к сожалению.
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (30)
    VeloVelo-Фото

    "Восходитель одного рывка"? Ну, не знаю.
    Берналь уже на этой Джиро демонстрировал несколько классных рывков на этапе.

    А вот на последних этапах да, уже не та силушка в ногах, рванет и осядет. Форма уходит. Хватит ли его на концовку - вопрос.

    Другое дело, что и соперники тоже уже не в кондициях.
    Мне кажется, только Алмейда и Йейтс.

  • SportSpirit
    Фотогалерея 17-го этапа Джиро ... (8)
    SportSpirit-Фото

    Ойangel Я вспомнила, что конкретно напоминает мне этот кадр: фильм "Легенда", сцена в баре. Немного голливудского флуда перед финальными разборками: сolumbia pictures не представляет) 

     

    Мартинес: 

    - Я сюда приперся, чтобы нормально отжечь в горах, ждал эпичной борьбы с топовыми горняками. Как в вестерне! Как Контадор и Шлек, как Армстронг и Пантани! А ты нацепил на себя розовую майку и слюни распустил. Макака, твою мать! 

     

    Дамиано на заднем плане солидарен с Дани)

  • Astanaforever
    Крис Фрум о старте на Критериу ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Крис Фрум: одной стороны, это бизнес.@@@@ вот это точно сказал. Классно ты развел самую хитрую нацию. Респект .
  • Kay82
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (30)
    Kay82-Фото
    может еще и откатиться

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