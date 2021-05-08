Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2021

Фотогалерея и события 19-го этапа Джиро д'Италия-2021

19-й этап Джиро д’Италия-2021, горный, с набором высоты 2800 м и финишем в подъем 1-й категории, группа генеральщиков не стала отдавать отрыву. Многочисленные атаки продолжались около 20 километров, после чего пелотон отпустил шестерых гонщиков. Но большого преимущества им набрать не удалось. Команда Саймона Йейтса Team BikeExchange контролировала разрыв, а на спуске с подъёма 4-й категории Джиньезе, за 76 км до финиша, пелотон возглавила команда Deceuninck-Quick Step. Пелотон порвался, но отставшие после спуска добрали группу. В начале второго подъёма дня в пелотоне произошёл завал и с гонки сошёл Джанлука Брамбилла (Trek-Segafredo).

К подножию финального подъёма Альпе Ди Мера (Alpe Di Mera, протяженность 9,7 км, 659-1531 м, перепад 872 м, средний градиент 9%, максимальный градиент 14%) преимущество отрыва сократилось до полуминуты, а последний из гонщиков отрыва дня был пройден пелотоном за 7,5 км до финиша.

Первым из группы розовой майки на Альпе ди Мера атаковал Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step), вслед за которым ускорился Саймон Йейтс (BikeExchange), добравший португальского гонщика через несколько сотен метров. К ним переложились идущий вторым в общем зачёте Дамиано Карузо (Bahrain Victorious) и идущий четвёртым Александр Власов (Astana Premier Tech), а также Джордж Беннетт (Jumbo-Visma). Команда Ineos Grenadiers возглавляла проредившуюся группу.

Саймон Йейтс оторвался от попутчиков, ускорившись за 5,8 км до финиша. А группа розовой майки благодаря усилиям Джонатана Кастровьехо и Даниэля Мартинеса (Ineos Grenadiers) добрала атаковавших ранее соперников – Жуана Алмейду, Дамиано Карузо и Александра Власова.

За 4 км до финиша Саймон Йейтс вёз соперникам 28 секунд. За 3 км до финиша Эган Берналь остался без помощников и атаковал, сбросив Дамиано Карузо. Но Жуан Алмейда усидел за колумбийским гонщиком. На последнем километре преимущество Саймона Йейтса стало сокращаться, но Жуан Алмейда и Эган Берналь не смогли догнать британского гонщика. Саймон Йейтс одержал четвёртую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия. Португальский гонщик, занявший в прошлом году на Джиро 5-е место, Жуан Алмейда финишировал 2-м через 11 секунд, Эган Берналь замкнул тройку лучших на этапе, проиграв Йейтсу 28 секунд. Дамиано Карузо стал 4-м, а Александр Власов занял 5-е место на этапе.

Эган Берналь сохранил розовую майку лидера, Петер Саган (Bora-hansgrohe) остался лидером очковой классификации, Жоффрей Бушар (AG2R Citroen) сохранил майку лучшего горного гонщика.

Photo Credit: LaPresse