Тако ван дер Хорн – победитель 3 этапа Джиро д’Италия-2021

Тако ван дер Хорн и Филиппо Ганна о 3-м этапе Джиро д’Италия-2021

Дебютант Джиро д’Италия Тако ван дер Хорн (Taco van der Hoorn) одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура и принёс первую победу на этапе итальянского Гранд-тура команде Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.

Photo Credit: LaPresse

На 3-м этапе Джиро д’Италия-2021, который стартовал под дождём, Тако ван дер Хорн вместе с шестью другими гонщиками уехал в отрыв дня. Пелотон отпустил беглецов, к которым через несколько километров присоединился самый молодой участник этого выпуска Джиро – 18-летний украинский велогонщик команды Androni Giocattoli Андрей Пономарь.

В отрыве находился и лидер горной классификации Винченцо Альбанезе (Vincenzo Albanese / Eolo – Kometa), который первым прошёл два категорийных подъёма этапа. За 25 км до финиша из восьми гонщиков в отрыве осталось пятеро, за 16 км – трое: Тако ван дер Хорн, Симон Пелло (Simon Pellaud/Androni Giocattoli) и Самуэле Дзоккарато (Samuele Zoccarato/ Bardiani - CSF – Faizane). Пелотон в это время сократил отставание от отрыва до полуминуты.

На некатегорийном подъеме Гварене (Guarene) протяжённостью 2,6 км со средним градиентом 7,1%, максимальный градиент 15%, из пелотона атаковали Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) и Тони Галлопан (AGR Citroen). Но их побег не удался – за 4 км до финиша их добрал пелотон, возглавляемый командами UAE Team Emirates и Bora-hansgrohe.

Тако ван дер Хорн атаковал за 8 км, сбросив своего попучтика Симона Пелло. Преимущество нидерландского гонщика за 3 км до финиша составляло полминуты.

За 1 км до финиша в запасе у Тако ван дер Хорна оставалось 15 секунд, которых хватило, чтобы первому пересечь линию финиша и одержать самую крупную в карьере победу.

Первым из пелотона линию финиша пересёк Давиде Чимолаи (Israel Start Up Nation), Петер Саган (Bora-hansgrohe) замкнул тройку призёров 3 этапа. Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers) сохранил на плечах розовую майку лидера, Тим Мерлир (Alpecin-Fenix) остался в цикламеновой майке лучшего в очковой классификации, Винченцо Альбанезе (EOLO-Kometa), боровшийся за очки на категорийных подъёмах в отрыве, сохранил на плечах синюю майку лидера горной классификации.

Photo Credit: LaPresse

Тако ван дер Хорн: «Просто потрясающе! Если честно, ещё не осознал. Я выиграл этап Джиро д’Италия, об этом никогда даже не мечтал. Просто хотел в атакующем стиле ехать всю Джиро. Знал, что выиграть этап очень трудно. Я использовал свой шанс, но не верил, что у нас получится с минутой в запасе. Однако Симон Пелло очень мощно прошёл подъёмы. Потом он устал, я сбросил его. По радио услышал, что лидирую с 40 секундами. За километр оглянулся назад, и начал верить, что смогу выиграть. Это невероятно.

Я не знал, что между мной и пелотоном оставалось только четыре секунды. Может, потому так долго праздновал на последних ста метрах. Я чувствовал давление пелотона, но, оглянувшись несколько раз, видел, что группа ещё довольно далеко.

Знал, что на финальном километре будут два поворота, но не знал, насколько они крутые. Прошёл их очень осторожно, а потом наслаждался финальной прямой.

Три года назад у меня после падения было серьёзное сотрясение мозга. Пришлось отказаться от велосипеда на восемь месяцев. Тогда моя карьера висела на волоске. Это случилось в конце сезона, когда я оставался без контракта. Но я упорно хотел продолжать, и, наконец, получил шанс в команде Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.

Счастлив, что после двух лет в Jumbo-Visma, где я работал на Ваута Ван Арта на классиках или догонял отрывы для Дилана Груневегена, в этой команде получил хорошую программу и некоторую свободу.

Очень рад, что смог отблагодарить команду этой победой. Мне нравится здесь работать, в группе фантастическая атмосфера.

Мы долго шли к этой победе. Мы её заслужили.Эта моя первая победа в сезоне и первая победа для моей новой команды, она очень много значит для нас».

Валерио Пива (Valerio Piva), спортивный директор команды Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux: «Мы боролись ради этого успеха с самого начала сезона, старались на каждой гонке, не сдавались. Сегодня мы вознаграждены. И как. Мы знали, что отрыв – наш лучший шанс на успех, и это сработало на третьем этапе. Я говорил Тако о разрывах, подбадривал его выложиться полностью. Он использовал шанс и одержал лучшую победу в карьере, и историческую победу для нашей команды. Чтобы бороться с пелотоном, который решительно настроен поймать, у него должна была хорошо идти нога. Сегодня я самый счастливый спортивный директор».

Филиппо Ганна: «Конечно, на старте Джиро я был не слишком уверен в себе после поражений, но справился в Турине. Сегодня моей личной целью было удержать розовую майку. Каждый может думать, что хочет, но завтра я буду в распоряжении команды. Я видел, что Эган Берналь настроен решительно.

Надеюсь, розовая майка останется у нас, но если завтра она перейдёт другой команде, мы сможем повести гонку более спокойно. Ремко Эвенепул поразил меня, когда увидел, что на подъёме к бонусному спринту он едет на большой звёздочке на самой большой передаче. У него отлично идёт нога. Не знаю, где он находит силы, снимаю шляпу перед ним. Очень возвращением в пелотон после падения. Завтра мне будет трудно сохранить розовую майку».