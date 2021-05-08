Дэн Мартин – победитель 17 этапа Джиро д’Италия-2021

Дэн Мартин вошёл в число победителей этапов на трёх Гранд-турах

Дэн Мартин (Dan Martin) одержал первую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия и стал 102-м гонщиком, выигравшим, по меньшей мере, по одному этапа на каждом из трёх Гранд-туров. 34-летний ирландский велогонщик команды Israel Start Up Nation отобрался в многочисленный отрыв дня, на горном 17-м этапе с набором высоты 3400 м и финишем в подъем 1 категории Сега ди Ала ((Sega di Ala, протяженность 11,2 км, 148-1246 м, перепад 1098 м, средний градиент 9,8%, максимальный градиент 17%).

На Сега ди Ала Дэн Мартин атаковал в одиночку и сумел удержать минимальное преимущество до финиша над группой претендентов на генеральную классификацию, опередив на 13 секунд Жуана Алмейду (Deceuninick-Quick Step).

Photo Credit: LaPresse

Дэн Мартин: «У меня нет слов. Я приехал на Джиро, чтобы бороться за высокое место в генеральной классификации и за победу на этапе. Сегодня хотела атаковать, уехать в отрыв. Не думал, что пелотон меня отпустит. Но моя команда великолепно мне помогла. Благодарю ребят. Мне был нужен именно такой подъём как сегодня и солнечная погода, чтобы одержать победу!

Когда я потряс головой, пересекая финиш, хотел показать, что не думал, что иду на победу. Я планировал уехать в отрыв, но встречный ветер был таким сильным, особенно в долине, что это убивало скорость нашей группы. У подножия подъёма я был настроен не слишком оптимистично, но всю прошлую неделю чувствовал себя очень хорошо. Потому я прибавил скорость, сбросил компаньонов по отрыву на самом крутом секторе.

После Тура Альп я проводил разведку этого этапа. Это было очень важно сделать. Я сразу понял, что подъём мне подходит, что на нём можно атаковать, поехать мощно. Я знал, когда начинаются большие градиенты – за 4 км до финиша, и что там нельзя рисковать и заходить в красную зону, но потом на последних 2,5 км становится намного легче, и там есть шанс восстановиться. Я знал, что некоторые генеральщики и другие могут атаковать на крутом участке. Но надеялся, что удержу хороший просвет за 3 км до финиша, а потом пойду так мощно, как только смогу. В итоге я отлично прошёл подъём. Самому не верилось.

Это невероятный подъём. Его никогда ещё не было на Джиро. Для меня честь одержать здесь победу. Уверен, этот подъём скоро снова будет в гонке.

Джиро д’Италия – прекрасная гонка, но у меня не получалось хорошо на ней выступить за исключением 2014 года, когда я был в хорошей форме. Но потом не получалось. Я приехал сюда с большим желанием выиграть этап. Погода улучшилась, что мне очень помогло. Невозможно сравнивать разные победы на этапах Гранд-туров, но эта кажется мне потрясающей».

22-летний португальский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Жуан Алмейда удержался в группе розовой майки на финальном подъёме, а потом, атаковав и уехав с Саймоном Йейтсом (BikeExchange), финишировал вторым.

Жуан Алмейда: «Не думаю, что мы могли сделать сегодня больше. Ребята меня защищали и работали на меня, приложили большие усилия в долине, когда мы приближались к последнему подъёму. Потом, так как я чувствовал себя хорошо, просто попытался что-то предпринять. Если честно, не ожидал, что создам просвет или поднимусь на несколько мест в генеральной классификации. Второй на таком подъёме и 8-й в общем зачёте – этот результат мотивирует и даёт уверенность перед оставшимися этапами».

Photo credit: @Bettiniphoto @TeamBahrainVictorious

Дамиано Карузо (Bahrain-Victorious) финишировав 5-м, сохранил вторую позицию в общем зачёте: «Сегодня был один из самых тяжёлых подъёмов Джиро. Последние полтора часа мы ехали на огромной скорости, в том числе на последнем подъёме. Как я и ожидал, Йейтс атаковал, сделал просвет. Но я чувствовал себя хорошо, даже сохранял свой темп до финиша, и разрыв оказался вполне терпимым, под контролем. Да, я не смог за ним поехать, но в любом случае, мне не оставалось ничего другого, как продолжать ехать своей скоростью. Потом, когда я увидел, что розовая майка, Берналь, мучается, как и я, настроение повысилось, потому что я понял, что всем нам было очень тяжело в этот момент».