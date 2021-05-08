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Дэн Мартин – победитель 17 этапа Джиро д’Италия-2021

Дэн Мартин вошёл в число победителей этапов на трёх Гранд-турах

 

 

  Дэн Мартин (Dan Martin) одержал первую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия и стал 102-м гонщиком, выигравшим, по меньшей мере, по одному этапа на каждом из трёх Гранд-туров.  34-летний ирландский велогонщик команды Israel Start Up Nation отобрался в многочисленный отрыв дня, на горном 17-м этапе с набором высоты 3400 м и финишем в подъем 1 категории Сега ди Ала ((Sega di Ala, протяженность 11,2 км, 148-1246 м, перепад 1098 м, средний градиент 9,8%, максимальный градиент 17%).

 

На Сега ди Ала Дэн Мартин атаковал в одиночку и сумел удержать минимальное преимущество до финиша над группой претендентов на генеральную классификацию, опередив на 13 секунд Жуана Алмейду (Deceuninick-Quick Step).

 

 

Photo Credit: LaPresse

 

  Дэн Мартин: «У меня нет слов. Я приехал на Джиро, чтобы бороться за высокое место в генеральной классификации и за победу на этапе. Сегодня хотела атаковать, уехать в отрыв. Не думал, что пелотон меня отпустит. Но моя команда великолепно мне помогла. Благодарю ребят. Мне был нужен именно такой подъём как сегодня и солнечная погода, чтобы одержать победу!

 

  Когда я потряс головой, пересекая финиш, хотел показать, что не думал, что иду на победу. Я планировал уехать в отрыв, но встречный ветер был таким сильным, особенно в долине, что это убивало скорость нашей группы. У подножия подъёма я был настроен не слишком оптимистично, но всю прошлую неделю чувствовал себя очень хорошо. Потому я прибавил скорость, сбросил компаньонов по отрыву на самом крутом секторе.

 

После Тура Альп я проводил разведку этого этапа. Это было очень важно сделать. Я сразу понял, что подъём мне подходит, что на нём можно  атаковать, поехать мощно. Я знал, когда начинаются большие градиенты – за 4 км до финиша, и что там нельзя рисковать и заходить в красную зону, но потом на последних 2,5 км становится намного легче, и там есть шанс восстановиться. Я знал, что некоторые генеральщики и другие могут  атаковать на крутом участке. Но надеялся, что удержу хороший просвет за 3 км до финиша, а потом пойду так мощно, как только смогу. В итоге я отлично прошёл подъём. Самому не верилось.   

 

  Это невероятный подъём. Его никогда ещё не было на Джиро. Для меня честь одержать здесь победу. Уверен, этот подъём скоро снова будет в гонке.

Джиро д’Италия – прекрасная гонка, но у меня не получалось хорошо на ней выступить за исключением 2014 года, когда я был в хорошей форме. Но потом не получалось. Я приехал сюда с большим желанием выиграть этап. Погода улучшилась, что мне очень помогло. Невозможно сравнивать разные победы на этапах Гранд-туров, но эта кажется мне потрясающей».

 

  22-летний португальский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Жуан Алмейда удержался в группе розовой майки на финальном подъёме, а потом, атаковав и уехав с  Саймоном Йейтсом (BikeExchange), финишировал вторым.

 

  Жуан Алмейда: «Не думаю, что мы могли сделать сегодня больше. Ребята меня защищали и работали на меня, приложили большие усилия в долине, когда мы приближались к последнему подъёму. Потом, так как я чувствовал себя хорошо, просто попытался что-то предпринять. Если честно, не ожидал, что создам просвет или поднимусь на несколько мест в генеральной классификации. Второй на таком подъёме и 8-й в общем зачёте – этот результат мотивирует и даёт уверенность перед оставшимися этапами».

 

 

 

Photo credit: @Bettiniphoto @TeamBahrainVictorious

 

  Дамиано Карузо (Bahrain-Victorious) финишировав 5-м, сохранил вторую позицию в общем зачёте: «Сегодня был один из самых тяжёлых подъёмов Джиро. Последние полтора часа мы ехали на огромной скорости, в том числе на последнем подъёме. Как я и ожидал, Йейтс атаковал, сделал просвет. Но я чувствовал себя хорошо, даже сохранял свой темп до финиша, и разрыв оказался вполне терпимым, под контролем. Да, я не смог за ним поехать, но в любом случае, мне не оставалось ничего другого, как продолжать ехать своей скоростью. Потом, когда я увидел, что розовая майка, Берналь, мучается, как и я, настроение повысилось, потому что я понял, что всем нам было очень тяжело в этот момент».

 

 

Результаты 17 этапа Джиро д'Италия-2021

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Теги к статье: Дэн Мартин Dan Martin Israel Start-Up Nation Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2021 Giro d'Italia Giro d'Italia-2021 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (46)
    VeloVelo-Фото
    Про Инеос и Берналя:

    Тут же все очевидно, разве нет?
    Команда была готова капитана хоть на Монблан завезти!
    А у Берналя кризис случился. В результате работа команды пошла "коту под хвост".

    Такое очень часто случается, если что.
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (46)
    VeloVelo-Фото
    Да ничего не тихонько )
    Жмал на все педали! ) Красава!
  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Каванья совсем почему-то не видно было до сих пор. Удивительно!

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (46)
    Earl57-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Этап понравился. Ещё би один такой (#19), а лучше два (и #20) и 3-ч неделя Джиро полностью компенсирует то что было за первые 15 дней.

    Через 1,5 недели будет Тур Швейцарии. Там такой интересный состав намечается, что скучно быть не должно. Дюмулан наконец будет, Алафилипп, Ван дер Пул и Пидкок. Еще Адам Йейтс и Хирши. Две разделки, где Том зарубится с Кюнгом и Биссигером. И непременно будет баттл между МВДП, Алафилиппом и Пидкоком - ну не могут эти трое колхозить))

    Как по мне соостав на Швейцарии гораздо интереснее чем на Дофине...

    Не могу дождаться!

  • VeloVelo
    Эган Берналь о потере времени ... (2)
    VeloVelo-Фото

    А я за Каррузо! dance

  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул не выйдет на ст ... (3)
    VeloVelo-Фото

    А что за пиар был? Вроде, Квики изначально говорили, что Ремко поедет генерал в тестовом режиме. 

  • close2you
    Ремко Эвенепул не выйдет на ст ... (3)
    close2you-Фото
    Да, такого пиара никогда не было, а все получилось в итоге "как всегда" ...
  • старт-шоссе 82
    Ремко Эвенепул не выйдет на ст ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото

    Желаю Ремко только одного, не давать манипулировать собой, чтоб потом не превратилось все в абсурд ,а ты не стал заложником ситуации.

    Скорейшего востановления.

  • M-07
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (46)
    M-07-Фото
    Сколько смотрю ГТ, постоянно Карти заметен, но стабильно весь ГТ проехать не может, то и дело на каком-то этапе много сливает.
  • jerzyk
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (46)
    jerzyk-Фото
    Ище нэ вэчир! Пословица такая,украинская!

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