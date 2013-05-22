Калеб Юэн сошёл с Джиро д’Италия-2021 на 8-м этапе

Калеб Юэн: «Мне необходимо как можно лучше подготовиться к Тур де Франс-2021»

Сделав дубль на Джиро д’Италия-2021 и надев впервые в карьере цикламеновую майку лучшего в очковой классификации, Калеб Юэн (Caleb Ewan) сошёл с гонки в начале 8-го этапа. Команда Lotto Soudal сообщила, что 26-летний австралийский гонщик покинул Джиро из-за боли в колене.

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Два выигранных спринта на Джиро д’Италия-2021 позволили Калебу Юэну довести общее количество побед на этапах итальянского Гранд-тура до пяти. Столько же побед он одержал на этапах Тур де Франс.

Австралийский спринтер не планировал финишировать в Милане, и цикламеновая майка его планы не изменила. Он несколько раз подчёркивал, что в этом году его главная цель – выиграть этапы на всех трёх Гранд-турах.

После 7-го этапа в интервью Калеб Юэн говорил: «Моя цель не изменилась. Мне необходимо сделать всё возможное, чтобы как можно лучше подготовиться к Тур де Франс. К сожалению, ноги спринтеров восстанавливаются не так, как у гонщиков других специализаций. Если я финиширую на Джиро, но буду «мёртвым» следующие несколько месяцев. В этом году погода была очень неблагоприятной. У многих ребят ноги ужасно болят. Я не должен слишком перенапрягаться, потому что в противном случае стартовать на Туре будет тяжело».