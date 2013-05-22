VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Калеб Юэн сошёл с Джиро д’Италия-2021 на 8-м этапе

Калеб Юэн: «Мне необходимо как можно лучше подготовиться к Тур де Франс-2021»

 

 

  Сделав дубль на Джиро д’Италия-2021 и надев впервые в карьере цикламеновую майку лучшего в очковой классификации, Калеб Юэн (Caleb Ewan) сошёл с гонки в начале 8-го этапа. Команда Lotto Soudal сообщила, что 26-летний австралийский гонщик покинул Джиро из-за боли в колене.

 

Калеб Юэн сошёл с Джиро д’Италия-2021 на 8-м этапе

Photo Credit: LaPresse

 

  Два выигранных спринта на Джиро д’Италия-2021 позволили Калебу Юэну довести общее количество побед на этапах итальянского Гранд-тура до пяти. Столько же побед он одержал на этапах Тур де Франс.

 

  Австралийский спринтер не планировал финишировать в Милане, и цикламеновая майка его планы не изменила. Он  несколько раз подчёркивал, что в этом году его главная цель – выиграть этапы на всех трёх Гранд-турах.

 

  После 7-го этапа в интервью Калеб Юэн говорил: «Моя цель не изменилась. Мне необходимо сделать всё возможное, чтобы как можно лучше подготовиться к Тур де Франс. К сожалению, ноги  спринтеров восстанавливаются не так, как у гонщиков других специализаций. Если я финиширую на Джиро, но буду «мёртвым» следующие несколько месяцев. В этом году погода была очень неблагоприятной. У многих ребят ноги ужасно болят. Я не должен слишком перенапрягаться, потому что в противном случае стартовать на Туре будет тяжело».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Калеб Юэн Caleb Ewan Lotto Soudal Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Евгений

    sqrudgmcduck

    Вчера, 23:35 | Регистрация: 4.07.2017

    Редкостный цинизм по отношению к организаторам гонки и партнёрам по команде. Коленки у него болят, видите ли... Надо спринтерские этапы ставить на второй половине многодневки. Посмотрим, как такие "рекордсмены" будут заявляться. Хоть ланды  будут докатывать больше пяти шести этапов.

    1. Имя: Михаил

      velodoctor

      Сегодня, 00:17 | Регистрация: 22.05.2013

      Да у лотто особо звезд нету, они его берегут теперь до тура. Это правильно для таких команд.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

8 - 30 мая 2021

Giro d'Italia

18 - 22 мая 2021

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

30 мая - 6 июня 2021

Criterium du Dauphine

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • VeloVelo
    Итальянский журналист критикуе ... (22)
    VeloVelo-Фото

    Дмитрий, не знаю, к сожалению, кто такой этот Беппе.
    И не читал всю его статью, к сожалению.  

    Я подписываюсь под его лишь одной мыслью:
    Розовую майку нужно уважать.

    И считаю, что Уважение к Малья Роза должно быть, потому что оно свободно и заслуженно. Вот и все, что я хотел сказать )

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (7)
    VeloVelo-Фото
    Победа Лафэя сегодня для вас была нудной и предсказуемой?
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Дмитрий, Дайте уже гонщикам свободу. Нет никаких "проходных этапов".
     
    Пусть тот, кому надо отдохнуть в борьбе за Генерал — отдыхает.

    Пусть тот, кому надо взять свой шанс (Лафэй сегодня) — возьмет его!


  • velodoctor
    Калеб Юэн сошёл с Джиро д’Итал ... (2)
    velodoctor-Фото
    Да у лотто особо звезд нету, они его берегут теперь до тура. Это правильно для таких команд.
  • Sezar
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (15)
    Sezar-Фото

    Я понял), странно что с учетом этого гора отнесена к 1 категории.

    Много шума по поводу этапа. И не очень понятно почему. Наверно, гравий особенный)

  • Sezar
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (15)
    Sezar-Фото

    Существенно более половины. И что означает эта отметка тоже не указано.

  • sqrudgmcduck
    Калеб Юэн сошёл с Джиро д’Итал ... (2)
    sqrudgmcduck-Фото

    Редкостный цинизм по отношению к организаторам гонки и партнёрам по команде. Коленки у него болят, видите ли... Надо спринтерские этапы ставить на второй половине многодневки. Посмотрим, как такие "рекордсмены" будут заявляться. Хоть ланды  будут докатывать больше пяти шести этапов.

  • Earl57
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (15)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Вообще непонятно какой карте верить. На одной гравий-3,2 км. На другой- 1,6 км.
     
    Вот на Финестре гравий действительно составляет половину горы. 9 км. С градиентом 9,1%.

    Информация на сайте Джиро:

    Final kilometres
    The final climb is nearly 6 km long, and the gradients are not very sharp. After a long, well-lit tunnel stretching from 3 to 2 km remaining to the finish, the final 1,600 metres, as well as the home straight, are on unpaved roads, with peaks topping out at 14% over the last 500 m.

     

    Так что 1600 метров гравия.

  • uran
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (15)
    uran-Фото
    Все зависит от самочувствия Берналя, если пойдет нога инеоскай будут выматывать всех на подъездах и тогда этап будет на загляденье, но скорее всего будут локальные стычки.
  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (15)
    EL-Fenomeno-Фото
    Горняки сегодня (вчера) совсем не рыпались, так что силы и энергию с_экономили, а значит верю что будет бой, возможно даже на предпоследней горе, 100% если двинет (а вдруг) кто то из генеральшиков "второго эшелона", ну типа Чикконе, Бильбао или Алмейды (хоть Жоао уже и не капитан).
    Цитата: velodoctor
    А я вот не уверен что завтра можно что-то отграть кому-то, набор большой, но горы пологие. Конечно, зависит от того какой ритм задаст Инеос, но мне видится, что атаки пойдут за 2 км как обычно.
    Зубастый этап провоцирует на атаки и раньше, но ещё посмотрим какие люди отберутся в отрыв. Лично мне бы хотелось чтобы ОТРЫВщиков догнали и между капитанами пошла борьба на последней горе, ведь тогда для них будет важная (!) дополнительная мотивация - возможность победы (а не только генерал)

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

16 мая

Anthony Turgis (Total Direct Energie)

Maxime Chevalier (BB Hotels)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4886
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3918
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3811
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2423
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2381
6 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1910
7 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
8 Демар А. (Fra) (GFC) 1781
9 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1761
10 Власов А. (Rus) (AST) 1644

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2021 (107)
Апрель 2021 (151)
Март 2021 (169)
Февраль 2021 (113)
Январь 2021 (90)
Декабрь 2020 (99)