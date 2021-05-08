Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2021

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 23:28
Фотогалерея и события 15-го этапа Джиро д'Италия-2021
15-й этап Джиро д’Италия-2021, проложенный по территории Италии и Словении, завершился победой гонщика из отрыва. Пересечённый рельеф и расположение этапа в маршруте между двумя горными делало его идеальным для отрыва.
Атаки начались с самого старта, сильный попутный ветер и нервозность пелотона косвенно стали причиной большого завала через пять километров после старта. Организаторы итальянского Гранд-тура остановили гонку на 30 минут, чтобы врачи смогли оказать помощь всем пострадавшим.
После падений на Джиро прекратили борьбу капитан команды Bora-hansgrohe Эмануэль Бухман, который шёл 6-м в общем зачёте, а также Йос Ван Эмден (Jos Van Emden (Ned) Jumbo – Visma), Натнаэль Берхане (Natnael Berhane (Eri) Cofidis) и Рубен Геррейро (Ruben Guerreiro (Por) EF Education – Nippo).
Как только гонка рестартовала, атаки продолжились. В итоге за 135 км до финиша вперёд уехали 15 гонщиков, сформировавшие отрыв дня. Пелотон отпустил беглецов, преимущество которых за 30 км до финиша составляло около 12 минут.
Финал этапа осложнили ливень и холод. За 30 км до финиша из отрыва атаковали трое – Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts (Bel) Team Qhubeka – Assos), Альберт Торрес (Albert Torres (Esp) Movistar) и Оскар Ризебек (Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Fenix).
За 18 км до финиша беглецы набрали полминуты преимущества над бывшими попутчиками по отрыву. На финальном подъёме из первого отрыва выпал Альберт Торрес. Виктор Кампенартс и Оскар Ризебек в итоге удержали до финиша небольшое преимущество и разыграли спринт, в котором 29-летний бельгийский гонщик команды Qhubeka Assos Виктор Кампенартс обошёл 28-летнего нидерландского гонщика команды Alpecin-Fenix Оскара Ризебека.
Пелотон, который осторожно повёл гонку под проливным дождём, благополучно финишировал через 17 минут 21 секунду после победителя этапа.
Эган Берналь (Ineos Grenadiers), чья команда на протяжении всего этапа контролировала ситуацию в голове пелотона, сохранил на плечах розовую майку лидера. Петер Саган (Bora-hansgrohe), хотя и не смог отобраться в отрыв и побороться за промежуточные спринты, сохранил цикламеновую майку лучшего в очковой классификации. Жоффрей Бушар (AG2R Citroen) остался в синей майке лучшего горного гонщика.
Photo Credit: LaPresse
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