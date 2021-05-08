Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2021

nightbuster33

Джиро д'Италия-2021. Результа ... (10) ...исходя из своей спортивной формы,....Что-то я не видел большую помощь от команды,когда он 3-раза станновился чемпионом Мира.

VeloVelo

Джиро д'Италия-2021. Результа ... (44) Падун Вернется. Уверен. Такие хлопцы не пропадают. Еще будут у Марка Победы.

VeloVelo

Джиро д'Италия-2021. Результа ... (44) Может быть и так. Тут никогда не угадаешь. Но ведь справляется пока. А что будет дальше - посмотрим.

BaiGali

Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (6) Цитата: Astanaforever Завтра для Власова самый решающий этап перевернуть таблицу верх дном. Потом уже ничего не решить. Этап финишем в гору не для него, мы так поняли. И он судя по интервью Вино СК Власов уже мыслями в Инеос с большими деньгами. Новый спонсор и совладелец Премьер Тех просто никакой, мертвый. Новых приобретений как мы видим не светит команде. А с этим составом никакого позитивного результата тоже не светит. Ситуация патовая, тем более в Казахстане вообще хотят отказаться от государственного финансирования команды на следующий год ввиду несостоятельности и отсутствия результатов. Вот такие дела плохие и невнятного будущего команды. Вино полностью утратил контроль над командой. Невнятная политика и стратегия. Погоня за генерал не приносит плоды уже пять лет. Ставка на Супермена и Власова полностью провалились. Надо менять концепцию борьбы за генерал на просто побед за этапы, так как нет лидера в команде который может брать генерал. А он стоит дорого. Денег нет, лидера нет, побед нет. Вот вся реальность сегодняшнего дня. Правильно делают! Надо было лет 5 назад отказаться финансирование таких проектов-кормушек. Пусть директора ищут частные инвестиции и доказывают свою состоятельность. Правильно делают! Надо было лет 5 назад отказаться финансирование таких проектов-кормушек. Пусть директора ищут частные инвестиции и доказывают свою состоятельность.

nibali

Команда Trek-Segafredo оценит ... (1) Да сколько ж можно то уже, а??? Какая-то чёрная полоса!!! Одна из последних Джиро в карьере, а тут столько травм и падений, сколько на всех предыдущих Джиро не было!!! Давай, Нибс держись!!!

Astanaforever

Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (6) Завтра для Власова самый решающий этап перевернуть таблицу верх дном. Потом уже ничего не решить. Этап финишем в гору не для него, мы так поняли. И он судя по интервью Вино СК Власов уже мыслями в Инеос с большими деньгами. Новый спонсор и совладелец Премьер Тех просто никакой, мертвый. Новых приобретений как мы видим не светит команде. А с этим составом никакого позитивного результата тоже не светит. Ситуация патовая, тем более в Казахстане вообще хотят отказаться от государственного финансирования команды на следующий год ввиду несостоятельности и отсутствия результатов. Вот такие дела плохие и невнятного будущего команды. Вино полностью утратил контроль над командой. Невнятная политика и стратегия. Погоня за генерал не приносит плоды уже пять лет. Ставка на Супермена и Власова полностью провалились. Надо менять концепцию борьбы за генерал на просто побед за этапы, так как нет лидера в команде который может брать генерал. А он стоит дорого. Денег нет, лидера нет, побед нет. Вот вся реальность сегодняшнего дня.

uran

Джиро д'Италия-2021. Результа ... (10) Очень спорное утверждение.

Взять последний случай, выиграл бы Саган без командной работы этап Джиро? Вряд ли.

Серафим

Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (6) Профиль этапа внушает священный трепет. Четыре тяжелых подъема ( и самый сложный в конце), общий набор запредельный и еще и дистанция за 200. И погода drek. У Берналя преимущество не только в команде, но главное, что он колумбиец. Ему будет попроще чуть. А может, кто и джокера вытащит. Хотя могу предположить, что Ремко завтра сползет в таблице. За Власова тоже не уверен. Если удержится с "Яцем", Карузо, Чикконе, Карти - уже будет хорошо. Пусть все завтра, если и не доедут до конца, хоть останутся более-менее здоровыми. Для организма нормального человека это запредельные нагрузки.

nightbuster33

Джиро д'Италия-2021. Результа ... (10) Считаю,что Нибали , Саган как и когда - то Кантадор, самые думающие гонщики,знающие, исходя из своей спортивной формы, где, когда и как достичь максимального результата даже если и не будет ожидаемой помощи от команды.

Серафим

Джиро д'Италия-2021. Результа ... (10) Да, минут 30, хотя бы. Но завтра уже он их получит.