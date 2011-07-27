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- Дата:
- Сегодня, 13:28
Предварительные составы команд на Джиро д'Италия-2021
8 мая 2021 года стартует 104-е издание Джиро д'Италия. Всего в гонке примут участие 23 команды - 184 велогонщика. Предлагаем вашему вниманию предварительные составы команд. Команды DSM, Jumbo - Visma объявили составы. По мере объявления командами таблица будет заполняться.
|INEOS GRENADIERS (GBR)
|1
|BERNAL GOMEZ Egan Arley
|COL
|2
|CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan
|ESP
|3
|GANNA Filippo
|ITA
|4
|MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe
|COL
|5
|MOSCON Gianni
|ITA
|6
|PUCCIO Salvatore
|ITA
|7
|SIVAKOV Pavel
|RUS
|8
|SOSA CUERVO Ivan Ramiro
|COL
|AG2R CITROEN TEAM (FRA)
|11
|GALLOPIN Tony
|FRA
|12
|BIDARD François
|FRA
|13
|BOUCHARD Geoffrey
|FRA
|14
|CHAMPOUSSIN Clément
|FRA
|15
|FRANK Mathias
|SUI
|16
|GASTAUER Ben
|LUX
|17
|VENDRAME Andrea
|ITA
|18
|WARBASSE Lawrence
|USA
|ALPECIN-FENIX (BEL)
|21
|MERLIER Tim
|BEL
|22
|DE BONDT Dries
|BEL
|23
|JANSSENS Jimmy
|BEL
|24
|KRIEGER Alexander
|GER
|25
|LEYSEN Senne
|BEL
|26
|RIESEBEEK Oscar
|NED
|27
|VERMEERSCH Gianni
|BEL
|28
|VERVAEKE Louis
|BEL
|ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC (ITA)
|31
|CEPEDA Jefferson
|ECU
|32
|PELLAUD Simon
|SUI
|33
|PONOMAR Andrii
|UKR
|34
|RAVANELLI Simone
|ITA
|35
|SEPULVEDA Eduardo
|ARG
|36
|TAGLIANI Filippo
|ITA
|37
|TESFAZION Natnael
|ERI
|38
|VENCHIARUTTI Nicola
|ITA
|ASTANA - PREMIER TECH (KAZ)
|41
|VLASOV Aleksandr
|RUS
|42
|BATTISTELLA Samuele
|ITA
|43
|FELLINE Fabio
|ITA
|44
|IZAGIRRE INSAUSTI Gorka
|ESP
|45
|PRONSKIY Vadim
|KAZ
|46
|SANCHEZ Luis Leon
|ESP
|47
|SOBRERO Matteo
|ITA
|48
|TEJADA CANACUE Harold Alfonso
|COL
|BAHRAIN VICTORIOUS (BRN)
|51
|LANDA MEANA Mikel
|ESP
|52
|BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello
|ESP
|53
|BUITRAGO SANCHEZ Santiago
|COL
|54
|CARUSO Damiano
|ITA
|55
|MÄDER Gino
|SUI
|56
|MOHORIC Matej
|SLO
|57
|NOVAK Domen
|SLO
|58
|TRATNIK Jan
|SLO
|BARDIANI CSF FAIZANE' (ITA)
|61
|VISCONTI Giovanni
|ITA
|62
|BATTAGLIN Enrico
|ITA
|63
|FIORELLI Filippo
|ITA
|64
|GABBURO Davide
|ITA
|65
|MARENGO Umberto
|ITA
|66
|TONELLI Alessandro
|ITA
|67
|ZANA Filippo
|ITA
|68
|ZOCCARATO Samuele
|ITA
|BORA - HANSGROHE (GER)
|71
|SAGAN Peter
|SVK
|72
|ALEOTTI Giovanni
|ITA
|73
|BENEDETTI Cesare
|ITA
|74
|BODNAR Maciej
|POL
|75
|BUCHMANN Emanuel
|GER
|76
|FABBRO Matteo
|ITA
|77
|GROSSSCHARTNER Felix
|AUT
|78
|OSS Daniel
|ITA
|COFIDIS (FRA)
|81
|VIVIANI Elia
|ITA
|82
|BERHANE Natnael
|ERI
|83
|CONSONNI Simone
|ITA
|84
|EDET Nicolas
|FRA
|85
|LAFAY Victor
|FRA
|86
|ROCHAS Rémy
|FRA
|87
|SABATINI Fabio
|ITA
|88
|VIVIANI Attilio
|ITA
|DECEUNINCK - QUICK-STEP (BEL)
|91
|EVENEPOEL Remco
|BEL
|92
|ALMEIDA João
|POR
|93
|CAVAGNA Rémi
|FRA
|94
|HONORÉ Mikkel
|DEN
|95
|KEISSE Iljo
|BEL
|96
|KNOX James
|GBR
|97
|MASNADA Fausto
|ITA
|98
|SERRY Pieter
|BEL
|EF EDUCATION - NIPPO (USA)
|101
|CARTHY Hugh John
|GBR
|102
|BARTA William
|USA
|103
|BETTIOL Alberto
|ITA
|104
|CAICEDO Jonathan
|ECU
|105
|CARR Simon
|GBR
|106
|GUERREIRO Ruben
|POR
|107
|KEUKELEIRE Jens
|BEL
|109
|VAN GARDEREN Tejay
|USA
|EOLO-KOMETA CYCLING TEAM (ITA)
|111
|WACKERMANN Luca
|ITA
|112
|ALBANESE Vincenzo
|ITA
|113
|BAIS Davide
|ITA
|114
|BELLETTI Manuel
|ITA
|115
|FORTUNATO Lorenzo
|ITA
|116
|GAVAZZI Francesco
|ITA
|117
|RAVASI Edward
|ITA
|118
|ROPERO MOLINA Alejandro
|ESP
|GROUPAMA - FDJ (FRA)
|121
|MOLARD Rudy
|FRA
|122
|BADILATTI Matteo
|SUI
|123
|DUCHESNE Antoine
|CAN
|124
|GUGLIELMI Simon
|FRA
|125
|LUDVIGSSON Tobias
|SWE
|126
|REICHENBACH Sébastien
|SUI
|127
|VALTER Attila
|HUN
|128
|VAN DEN BERG Lars
|NED
|INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX (BEL)
|131
|HIRT Jan
|CZE
|132
|HERMANS Quinten
|BEL
|133
|KREDER Wesley
|NED
|134
|MINALI Riccardo
|ITA
|135
|PASQUALON Andrea
|ITA
|136
|PETILLI Simone
|ITA
|137
|TAARAMÄE Rein
|EST
|138
|VAN DER HOORN Taco
|NED
|ISRAEL START-UP NATION (ISR)
|141
|MARTIN Daniel
|IRL
|142
|BEVIN Patrick
|NZL
|143
|BRÄNDLE Matthias
|AUT
|144
|CIMOLAI Davide
|ITA
|145
|DE MARCHI Alessandro
|ITA
|146
|DOWSETT Alex
|GBR
|147
|NEILANDS Krists
|LAT
|148
|NIV Guy
|ISR
|JUMBO-VISMA (NED) *
|151
|BENNETT George
|NZL
|152
|AFFINI Edoardo
|ITA
|153
|BOUWMAN Koen
|NED
|154
|DEKKER David
|NED
|155
|FOSS Tobias
|NOR
|156
|GROENEWEGEN Dylan
|NED
|157
|MARTENS Paul
|GER
|158
|VAN EMDEN Jos
|NED
|LOTTO SOUDAL (BEL)
|161
|EWAN Caleb
|AUS
|162
|DE BUYST Jasper
|BEL
|163
|DE GENDT Thomas
|BEL
|164
|GOOSSENS Kobe
|BEL
|165
|KLUGE Roger
|GER
|166
|MARCZYNSKI Tomasz
|POL
|167
|OLDANI Stefano
|ITA
|168
|VANHOUCKE Harm
|BEL
|MOVISTAR TEAM (ESP)
|171
|SOLER Marc
|ESP
|172
|CATALDO Dario
|ITA
|173
|JORGENSON Matteo
|USA
|174
|OLIVEIRA Nelson
|POR
|175
|PEDRERO Antonio
|ESP
|176
|RUBIO REYES Einer Augusto
|COL
|177
|TORRES BARCELO Albert
|ESP
|178
|VILLELLA Davide
|ITA
|TEAM BIKEEXCHANGE (AUS)
|181
|YATES Simon Philip
|GBR
|182
|HEPBURN Michael
|AUS
|183
|JUUL JENSEN Christopher
|DEN
|184
|KANGERT Tanel
|EST
|185
|MEYER Cameron
|AUS
|186
|NIEVE ITURRALDE Mikel
|ESP
|187
|SCHULTZ Nicholas
|AUS
|188
|SCOTSON Callum
|AUS
|TEAM DSM (GER) *
|191
|HINDLEY Jai
|AUS
|192
|ARNDT Nikias
|GER
|193
|BARDET Romain
|FRA
|194
|DENZ Nico
|GER
|195
|HAMILTON Christopher
|AUS
|196
|KANTER Max
|GER
|197
|ROCHE Nicolas
|IRL
|198
|STORER Michael
|AUS
|TEAM QHUBEKA ASSOS (RSA)
|201
|NIZZOLO Giacomo
|ITA
|202
|CAMPENAERTS Victor
|BEL
|203
|FRANKINY Kilian
|SUI
|204
|LINDEMAN Bert-Jan
|NED
|205
|POZZOVIVO Domenico
|ITA
|206
|SCHMID Mauro
|SUI
|207
|WALSCHEID Maximilian Richard
|GER
|208
|WISNIOWSKI Lukasz
|POL
|TREK - SEGAFREDO (USA)
|211
|NIBALI Vincenzo
|ITA
|212
|BRAMBILLA Gianluca
|ITA
|213
|CICCONE Giulio
|ITA
|214
|GHEBREIGZABHIER Amanuel
|ERI
|215
|MOLLEMA Bauke
|NED
|216
|MOSCA Jacopo
|ITA
|217
|MOSCHETTI Matteo
|ITA
|218
|MULLEN Ryan
|IRL
|UAE TEAM EMIRATES (UAE)
|221
|FORMOLO Davide
|ITA
|222
|CONTI Valerio
|ITA
|223
|COVI Alessandro
|ITA
|224
|DOMBROWSKI Joseph Lloyd
|USA
|225
|GAVIRIA RENDON Fernando
|COL
|226
|MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian
|COL
|227
|RICHEZE Maximiliano Ariel
|ARG
|228
|ULISSI Diego
|ITA
Примечание:
* - состав, подтвержденный командой
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