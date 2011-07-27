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Предварительные составы команд на Джиро д'Италия-2021

Предварительные составы команд на Джиро д'Италия-2021

Джиро д'Италия-2021

 

 

8 мая 2021 года стартует 104-е издание Джиро д'Италия. Всего в гонке примут участие 23 команды - 184 велогонщика. Предлагаем вашему вниманию предварительные составы команд. Команды DSM, Jumbo - Visma объявили составы. По мере объявления командами таблица будет заполняться.  

 

INEOS GRENADIERS (GBR)
  1   BERNAL GOMEZ Egan Arley   COL  
  2   CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan   ESP  
  3   GANNA Filippo   ITA  
  4   MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe   COL  
  5   MOSCON Gianni   ITA  
  6   PUCCIO Salvatore   ITA  
  7   SIVAKOV Pavel   RUS  
  8   SOSA CUERVO Ivan Ramiro   COL  
             
AG2R CITROEN TEAM (FRA)
  11   GALLOPIN Tony   FRA  
  12   BIDARD François   FRA  
  13   BOUCHARD Geoffrey   FRA  
  14   CHAMPOUSSIN Clément   FRA  
  15   FRANK Mathias   SUI  
  16   GASTAUER Ben   LUX  
  17   VENDRAME Andrea   ITA  
  18   WARBASSE Lawrence   USA  
             
ALPECIN-FENIX (BEL)
  21   MERLIER Tim   BEL  
  22   DE BONDT Dries   BEL  
  23   JANSSENS Jimmy   BEL  
  24   KRIEGER Alexander   GER  
  25   LEYSEN Senne   BEL  
  26   RIESEBEEK Oscar   NED  
  27   VERMEERSCH Gianni   BEL  
  28   VERVAEKE Louis   BEL  
             
ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC (ITA)
  31   CEPEDA Jefferson   ECU  
  32   PELLAUD Simon   SUI  
  33   PONOMAR Andrii   UKR  
  34   RAVANELLI Simone   ITA  
  35   SEPULVEDA Eduardo   ARG  
  36   TAGLIANI Filippo   ITA  
  37   TESFAZION Natnael   ERI  
  38   VENCHIARUTTI Nicola   ITA  
             
ASTANA - PREMIER TECH (KAZ)
  41   VLASOV Aleksandr   RUS  
  42   BATTISTELLA Samuele   ITA  
  43   FELLINE Fabio   ITA  
  44   IZAGIRRE INSAUSTI Gorka   ESP  
  45   PRONSKIY Vadim   KAZ  
  46   SANCHEZ Luis Leon   ESP  
  47   SOBRERO Matteo   ITA  
  48   TEJADA CANACUE Harold Alfonso   COL  
             
BAHRAIN VICTORIOUS (BRN)
  51   LANDA MEANA Mikel   ESP  
  52   BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello   ESP  
  53   BUITRAGO SANCHEZ Santiago   COL  
  54   CARUSO Damiano   ITA  
  55   MÄDER Gino   SUI  
  56   MOHORIC Matej   SLO  
  57   NOVAK Domen   SLO  
  58   TRATNIK Jan   SLO  
             
BARDIANI CSF FAIZANE' (ITA)
  61   VISCONTI Giovanni   ITA  
  62   BATTAGLIN Enrico   ITA  
  63   FIORELLI Filippo   ITA  
  64   GABBURO Davide   ITA  
  65   MARENGO Umberto   ITA  
  66   TONELLI Alessandro   ITA  
  67   ZANA Filippo   ITA  
  68   ZOCCARATO Samuele   ITA  
             
BORA - HANSGROHE (GER)
  71   SAGAN Peter   SVK  
  72   ALEOTTI Giovanni   ITA  
  73   BENEDETTI Cesare   ITA  
  74   BODNAR Maciej   POL  
  75   BUCHMANN Emanuel   GER  
  76   FABBRO Matteo   ITA  
  77   GROSSSCHARTNER Felix   AUT  
  78   OSS Daniel   ITA  
             
COFIDIS (FRA)
  81   VIVIANI Elia   ITA  
  82   BERHANE Natnael   ERI  
  83   CONSONNI Simone   ITA  
  84   EDET Nicolas   FRA  
  85   LAFAY Victor   FRA  
  86   ROCHAS Rémy   FRA  
  87   SABATINI Fabio   ITA  
  88   VIVIANI Attilio   ITA  
             
DECEUNINCK - QUICK-STEP (BEL)
  91   EVENEPOEL Remco   BEL  
  92   ALMEIDA João   POR  
  93   CAVAGNA Rémi   FRA  
  94   HONORÉ Mikkel   DEN  
  95   KEISSE Iljo   BEL  
  96   KNOX James   GBR  
  97   MASNADA Fausto   ITA  
  98   SERRY Pieter   BEL  
             
EF EDUCATION - NIPPO (USA)
  101   CARTHY Hugh John   GBR  
  102   BARTA William   USA  
  103   BETTIOL Alberto   ITA  
  104   CAICEDO Jonathan   ECU  
  105   CARR Simon   GBR  
  106   GUERREIRO Ruben   POR  
  107   KEUKELEIRE Jens   BEL  
  109   VAN GARDEREN Tejay   USA  
             
EOLO-KOMETA CYCLING TEAM (ITA)
  111   WACKERMANN Luca   ITA  
  112   ALBANESE Vincenzo   ITA  
  113   BAIS Davide   ITA  
  114   BELLETTI Manuel   ITA  
  115   FORTUNATO Lorenzo   ITA  
  116   GAVAZZI Francesco   ITA  
  117   RAVASI Edward   ITA  
  118   ROPERO MOLINA Alejandro   ESP  
             
GROUPAMA - FDJ (FRA)
  121   MOLARD Rudy   FRA  
  122   BADILATTI Matteo   SUI  
  123   DUCHESNE Antoine   CAN  
  124   GUGLIELMI Simon   FRA  
  125   LUDVIGSSON Tobias   SWE  
  126   REICHENBACH Sébastien   SUI  
  127   VALTER Attila   HUN  
  128   VAN DEN BERG Lars   NED  
             
INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX (BEL)
  131   HIRT Jan   CZE  
  132   HERMANS Quinten   BEL  
  133   KREDER Wesley   NED  
  134   MINALI Riccardo   ITA  
  135   PASQUALON Andrea   ITA  
  136   PETILLI Simone   ITA  
  137   TAARAMÄE Rein   EST  
  138   VAN DER HOORN Taco   NED  
             
ISRAEL START-UP NATION (ISR)
  141   MARTIN Daniel   IRL  
  142   BEVIN Patrick   NZL  
  143   BRÄNDLE Matthias   AUT  
  144   CIMOLAI Davide   ITA  
  145   DE MARCHI Alessandro   ITA  
  146   DOWSETT Alex   GBR  
  147   NEILANDS Krists   LAT  
  148   NIV Guy   ISR  
             
JUMBO-VISMA (NED) *
  151   BENNETT George   NZL  
  152   AFFINI Edoardo   ITA  
  153   BOUWMAN Koen   NED  
  154   DEKKER David   NED  
  155   FOSS Tobias   NOR  
  156   GROENEWEGEN Dylan   NED  
  157   MARTENS Paul   GER  
  158   VAN EMDEN Jos   NED  
             
LOTTO SOUDAL (BEL)
  161   EWAN Caleb   AUS  
  162   DE BUYST Jasper   BEL  
  163   DE GENDT Thomas   BEL  
  164   GOOSSENS Kobe   BEL  
  165   KLUGE Roger   GER  
  166   MARCZYNSKI Tomasz   POL  
  167   OLDANI Stefano   ITA  
  168   VANHOUCKE Harm   BEL  
             
MOVISTAR TEAM (ESP)
  171   SOLER Marc   ESP  
  172   CATALDO Dario   ITA  
  173   JORGENSON Matteo   USA  
  174   OLIVEIRA Nelson   POR  
  175   PEDRERO Antonio   ESP  
  176   RUBIO REYES Einer Augusto   COL  
  177   TORRES BARCELO Albert   ESP  
  178   VILLELLA Davide   ITA  
             
TEAM BIKEEXCHANGE (AUS)
  181   YATES Simon Philip   GBR  
  182   HEPBURN Michael   AUS  
  183   JUUL JENSEN Christopher   DEN  
  184   KANGERT Tanel   EST  
  185   MEYER Cameron   AUS  
  186   NIEVE ITURRALDE Mikel   ESP  
  187   SCHULTZ Nicholas   AUS  
  188   SCOTSON Callum   AUS  
             
TEAM DSM (GER) *
  191   HINDLEY Jai   AUS  
  192   ARNDT Nikias   GER  
  193   BARDET Romain   FRA  
  194   DENZ Nico   GER  
  195   HAMILTON Christopher   AUS  
  196   KANTER Max   GER  
  197   ROCHE Nicolas   IRL  
  198   STORER Michael   AUS  
             
TEAM QHUBEKA ASSOS (RSA)
  201   NIZZOLO Giacomo   ITA  
  202   CAMPENAERTS Victor   BEL  
  203   FRANKINY Kilian   SUI  
  204   LINDEMAN Bert-Jan   NED  
  205   POZZOVIVO Domenico   ITA  
  206   SCHMID Mauro   SUI  
  207   WALSCHEID Maximilian Richard   GER  
  208   WISNIOWSKI Lukasz   POL  
             
TREK - SEGAFREDO (USA)
  211   NIBALI Vincenzo   ITA  
  212   BRAMBILLA Gianluca   ITA  
  213   CICCONE Giulio   ITA  
  214   GHEBREIGZABHIER Amanuel   ERI  
  215   MOLLEMA Bauke   NED  
  216   MOSCA Jacopo   ITA  
  217   MOSCHETTI Matteo   ITA  
  218   MULLEN Ryan   IRL  
             
UAE TEAM EMIRATES (UAE)
  221   FORMOLO Davide   ITA  
  222   CONTI Valerio   ITA  
  223   COVI Alessandro   ITA  
  224   DOMBROWSKI Joseph Lloyd   USA  
  225   GAVIRIA RENDON Fernando   COL  
  226   MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian   COL  
  227   RICHEZE Maximiliano Ariel   ARG  
  228   ULISSI Diego   ITA  

 

Примечание: 

* - состав, подтвержденный командой

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  1. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 15:09 | Регистрация: 27.07.2011

    А Нибали типа еще не решил или трамва серьезная?

  2. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 16:39 | Регистрация: 22.05.2013

    Жаль Йетса нет, из Израиля который, составы пока отличные, за исключение Джамбо и UAE. Жду с нетерпением. 

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Комментарии

  • velodoctor
    Предварительные составы команд ... (2)
    velodoctor-Фото

    Жаль Йетса нет, из Израиля который, составы пока отличные, за исключение Джамбо и UAE. Жду с нетерпением. 

  • AvA
    Йонас Вингегор вошёл в состав ... (7)
    AvA-Фото

    Не-не, он именно датчанин. Jonas Vingegaard, Nationality: Denmark , Place of birth: Hillerslev

    Это я почему-то его приписал к голландцам, по аналогии с командой. И, соответственно, да, тогда должны быть другая транскрипция и другое произошение.

    Что-то типа такого, как я полагаю: _https://ru.forvo.com/word/jonas_vingegaard/

  • rude_rider
    Предварительные составы команд ... (2)
    rude_rider-Фото

    А Нибали типа еще не решил или трамва серьезная?

  • RVL
    Тур Романдии-2021. Маршрут и у ... (6)
    RVL-Фото
    сомневаюсь
  • GTX
    Тур Романдии-2021. Маршрут и у ... (6)
    GTX-Фото
    Инеос снова могут заколхозить как на Каталонии
  • sixpack
    Йонас Вингегор вошёл в состав ... (7)
    sixpack-Фото
    вы путаете Danish и Dutch -- датское с голландским.

    по-зеландси произносится скорее Винегор. Последняя d не читается точно, и в "ng" этого "g" не услышите. Но Йонас с Ютландии. Транскрипция с датского на русский - дело вообще неблагодарное. Очень трудно освоить произношение.
  • Earl57
    Дилан Груневеген в составе ком ... (2)
    Earl57-Фото

    Цитата: Ice
    Хм, может произойти всякое, либо будет вкатываться и раскатывать Деккера, либо форма хороша и начнет кошмарить других спринтеров)

    На первой неделе скорее будет вкатываться и помогать Деккеру. На Джиро в предварительных списках топовых спринтеров немного, но Юэна и Сагана особо не покошмаришь)). В каком состоянии Вивиани по-прежнему непонятно. Ниццоло еще есть. Но в любом случае для Дилана хорошо, что на 1-м этапе короткая разделка, а не спринт.

  • Ice
    Дилан Груневеген в составе ком ... (2)
    Ice-Фото

    Хм, может произойти всякое, либо будет вкатываться и раскатывать Деккера, либо форма хороша и начнет кошмарить других спринтеров)

  • oblivion
    Тур Романдии-2021. Маршрут и у ... (6)
    oblivion-Фото
    Хотелось бы увидеть победу Сеппа, но 2 разделки(1 пролог), пусть и холмистые, не для него
  • Freejazz
    Йонас Вингегор вошёл в состав ... (7)
    Freejazz-Фото
    Правила транскрипции касаются англо-основанных имен. Вингегор - датчанин. Пример - устоявшийся канонический перевод Kirkegaard - Киркегор (философ).

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