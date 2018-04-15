Эган Берналь о потере времени на 17-м этапе Джиро д’Италия-2021

На 17-м этапе, открывшем третью заключительную неделю Джиро д’Италия-2021, Эган Берналь потерял время, но удержал розовую майку лидера. На финальном подъёме 1-й категории Сега ди Ала (Sega di Ala, протяженность 11,2 км, 148-1246 м, перепад 1098 м, средний градиент 9,8%, максимальный градиент 17%), который впервые вошёл в маршрут Джиро, капитан команды Ineos Grenadiers не смог выдержать темп соперников - британского гонщика команды BikeExchange Саймона Йейтса и португальского гонщика команды Deceuninck-Quick Step Жуана Алмейды, и выпал за 3,2 км до финиша, на секторе подъёма, где градиент составлял 17%.

Увидев, что розовая майка выпадает, Жуан Алмейда и Саймон Йейтс ускорились и уехали от Берналя, с которым остался товарищ по команде Даниэль Мартинес. Алмейда на финише атаковал и опередил Саймона Йейтса, финишировав вторым после победителя этапа Дэна Мартина (Israel Start Up Nation). Саймон Йейтс поднялся на третью строчку общего зачёта, где теперь уступает Берналю 3:23. Алмейда поднялся на две позиции в генеральной классификации и теперь идёт 8-м.

Эган Берналь: «Конечно, сегодня был тяжёлый для меня день. Имею в виду, что последние километры были очень крутыми. Я пытался усидеть за Йейтсом, но он был сильнее меня. Потом я просто старался держаться с Карузо, он мой ближайший соперник в генеральной классификации. Я не хотел рисковать. Но да, конечно, Йейтс впечатлил сегодня. А я просто пытался сделать всё, что в моих силах. Может, я ошибся, когда сразу ускорился за ним.

Я доволен, потому что не проиграл слишком много на сегодняшнем этапе. Этот этап идеально подходил Йейтсу. Он поехал очень быстро, впечатляюще прошёл подъём. А потом я проиграл всего несколько метров Карузо, который идёт вторым в общем зачёте. В такой плохой день, как сегодня, относительно него я почти ничего не потерял. У меня осталось некоторое преимущество над Йейтсом, так что мне необходимо просто приехать в Милан с небольшим запасом. Выиграю я Джиро благодаря одной секунде или двум минутам, для меня значения не имеет.

В итоге, ещё один день прошёл. Будем думать о завтрашнем дне. Джиро закончится в Милане. Каждый день можно выиграть или проиграть. Надо оставаться сконцентрированным».

Результаты 17 этапа Джиро д'Италия-2021