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Эган Берналь о потере времени на 17-м этапе Джиро д’Италия-2021

Эган Берналь о потере времени на 17-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

 

  На 17-м этапе, открывшем третью заключительную неделю Джиро д’Италия-2021, Эган Берналь потерял время, но удержал розовую майку лидера. На финальном подъёме  1-й категории Сега ди Ала (Sega di Ala, протяженность 11,2 км, 148-1246 м, перепад 1098 м, средний градиент 9,8%, максимальный градиент 17%), который впервые вошёл в маршрут Джиро, капитан команды Ineos Grenadiers  не смог выдержать темп соперников - британского гонщика команды BikeExchange Саймона Йейтса и португальского гонщика команды Deceuninck-Quick Step Жуана Алмейды, и выпал за 3,2 км до финиша, на секторе подъёма, где градиент составлял 17%.

 

 

Увидев, что розовая майка выпадает, Жуан Алмейда и Саймон Йейтс ускорились и уехали от Берналя, с которым остался товарищ по команде Даниэль Мартинес. Алмейда на финише атаковал и опередил Саймона Йейтса, финишировав вторым после победителя этапа Дэна Мартина (Israel Start Up Nation). Саймон Йейтс  поднялся на третью строчку общего зачёта, где теперь уступает Берналю 3:23. Алмейда поднялся на две позиции в генеральной классификации и теперь идёт 8-м.

 

Эган Берналь о потере времени на 17-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

Эган Берналь о потере времени на 17-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

Эган Берналь о потере времени на 17-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

Эган Берналь о потере времени на 17-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

Эган Берналь о потере времени на 17-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

Эган Берналь о потере времени на 17-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

Эган Берналь о потере времени на 17-м этапе Джиро д’Италия-2021

Эган Берналь о потере времени на 17-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

 

  Эган Берналь: «Конечно, сегодня был тяжёлый для меня день. Имею в виду, что последние километры были очень крутыми. Я пытался усидеть за Йейтсом, но он был сильнее меня. Потом я просто старался держаться с Карузо, он мой ближайший соперник в генеральной классификации. Я не хотел рисковать. Но да, конечно, Йейтс впечатлил сегодня. А я просто пытался сделать всё, что в моих силах. Может, я ошибся, когда сразу ускорился за ним.

 

  Я доволен, потому что не проиграл слишком много на сегодняшнем этапе. Этот этап идеально подходил Йейтсу. Он поехал очень быстро, впечатляюще прошёл подъём. А потом я проиграл всего несколько метров Карузо, который идёт вторым в общем зачёте. В такой плохой день, как сегодня, относительно него я почти ничего не потерял. У меня осталось некоторое преимущество над Йейтсом, так что мне необходимо просто приехать в Милан с небольшим запасом. Выиграю я Джиро благодаря одной секунде или двум минутам, для меня значения не имеет.

 

В итоге, ещё один день прошёл. Будем думать о завтрашнем дне. Джиро закончится в Милане. Каждый день можно выиграть или проиграть. Надо оставаться сконцентрированным».

 

Результаты 17 этапа Джиро д'Италия-2021

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal Ineos Grenadiers Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2021 Giro d'Italia Giro d'Italia-2021 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 19:54 | Регистрация: 15.04.2018

    Думаю всё под контролем у него! Хочется победы ему,хотя не его поклонник и в целом Инеос!

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • Krakk
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (29)
    Krakk-Фото

    Ну и этапчик. Алмейда, раскидывающий горняков, это конечно, цирк. А если бы Ланда и Бухиан не поломались?..

    Берналь показал, что все-таки не топ. Но по-прежнему главный фаворит здесь, но теперь будет интересно, интрига нарисовалась.

    Власов сегодня проехал намного умнее, чем на Дзонколане. Повезло ему, конечно, с "Астаной", стал капитаном в далеко не последней команде (в плане помощи лидеру). Понял сегодня, кого он мне напоминает - Алафилипп. Может стоит перестроиться на классики и недели, раз способность к тяжелым горовосхождениям на усталости 3-й недели отстутствует напрочь?

  • Александра
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (29)
    Александра-Фото
    Всегда радуюсь победам Мартина. Они у него какие-то особо эпичные.) Власов молодец, все молодцы. Перед этим этапом думала, что с радостью признаю неправоту своих суждений о Бернале, а вот! Но все равно он тоже молодец, боец.
  • Gerasim
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (3)
    Gerasim-Фото
    Саган и Бора будут против
  • Arciv
    Эган Берналь о потере времени ... (1)
    Arciv-Фото
    Думаю всё под контролем у него! Хочется победы ему,хотя не его поклонник и в целом Инеос!
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (29)
    VeloVelo-Фото

    Дэн сегодня просто Зверюга! Эпическая победа!

    Алмейда ехал красиво финишную гору. Браво.

  • laffy
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (29)
    laffy-Фото
    Можно ссылку
  • nightbuster33
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (29)
    nightbuster33-Фото
    А зачем придумывать,когда есть готовая команда из Яндекс велокурьеров г.Алматы, а капитаном поставить"Sd-Paris" он же "Bai Gali".Только, кто его будет финансировать? НУРЕКЕ?- едва ли.
  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Этап для отдыха. Отрыв разыграет финиш.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (29)
    Николай Н.-Фото

    Как я уже писал, Власов ещё сыроват для таких гор с такой крутизной на вершине. Он правильно сделал, что поехал своим темпом. Не нужно ехать выше своих сил, а потом поймать клин. У него всё ещё в переди.

    Рад за Мартина, всё же он смог взять свой этап, смог выдержать такую горку.

  • BaiGali
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (29)
    BaiGali-Фото
    [/quote]https://kzaif.kz/sport/a_nu-ka_uberi_svoy_chemodanchik. А вот что творится в Астане. Конечно не будет побед.[/quote] Надеюсь Самурык Казна откажутся от финансирования данного проекта. А Винокуров и Ко смогут создать свой проект со своими спонсорами без гос участия

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