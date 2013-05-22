Микель Ланда сошёл с Джиро д’Италия-2021 после падения на 5-м этапе

Микель Ланда, лидер команды Bahrain-Victorious, сошёл с Джиро д’Италия-2021 после падения на 5-м этапе. Испанский гонщик упал на последних пяти километрах равнинного спринтерского этапа вместе с несколькими гонщиками. Они столкнулись с одним из маршалов гонки, предупреждавшим о дорожном островке. Вместе с Ландой упал лидер горной классификации Джо Домбровски (UAE Team Emirates), но он доехал до финиша.

Микель Ланда не смог подняться, его увезли на машине скорой помощи.

Франко Пеллицотти, спортивный директор команды Bahrain Victorious: «Ему было больно, мы не уверены, сломал он ключицу или запястье. Микель был нашим лидером. Мы хотели бороться с ним за победу на Джиро. Продолжим гонку, у нас есть Пельо Бильбао и Дамиано Карузо».

Ранее, за 15 км до финиша, упал Павел Сиваков (Ineos Grenadiers), он вернулся на велосипед, но не стал догонять пелотон и доехал до финиша через 13 минут после основного пелотона.