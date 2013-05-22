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Микель Ланда сошёл с Джиро д’Италия-2021 после падения на 5-м этапе

Микель Ланда сошёл с Джиро д’Италия-2021 после падения на 5-м этапе

 

  Микель Ланда, лидер команды Bahrain-Victorious, сошёл с Джиро д’Италия-2021 после падения на 5-м этапе. Испанский гонщик упал на последних пяти километрах равнинного спринтерского этапа вместе с несколькими гонщиками. Они столкнулись с одним из маршалов гонки, предупреждавшим о дорожном островке. Вместе с Ландой упал лидер горной классификации Джо Домбровски (UAE Team Emirates), но он доехал до финиша.

 

Микель Ланда не смог подняться, его увезли на машине скорой помощи.

 

Микель Ланда сошёл с Джиро д’Италия-2021 после падения на 5-м этапе

 

Франко Пеллицотти, спортивный директор команды Bahrain Victorious: «Ему было больно, мы не уверены, сломал он ключицу или запястье. Микель был нашим лидером. Мы хотели бороться с ним за победу на Джиро. Продолжим гонку, у нас есть Пельо Бильбао и Дамиано Карузо».

 

 

Ранее, за 15 км до финиша, упал Павел Сиваков (Ineos Grenadiers), он вернулся на велосипед, но не стал догонять пелотон и доехал до финиша через 13 минут после основного пелотона.

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Теги к статье: Микель Ланда Mikel Landa Bahrain-Victorious

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  1. merlin-

    Сегодня, 19:23 | Регистрация: 9.09.2019

    Печально.

  2. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 19:37 | Регистрация: 15.04.2018

    Капец

  3. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 19:50 | Регистрация: 22.05.2013

    Была одна из сильнейших команд у него, но испанец до гор не доехал даже, обидно и за него и за команду.

  4. Имя: Columbia

    Альоша Шац

    Сегодня, 20:42 | Регистрация: 13.04.2016

    Ужас. Наконец-то вроде собрал форму и тут такое

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