Джиро д'Италия-2021. Результаты 3 этапа

Сегодня, 17:53 Биелла - Канале, 190 км 1 Taco Van Der Hoorn (Ned) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 4:21:29 2 Davide Cimolai (Ita) Israel Start-Up Nation 00:04 3 Peter Sagan (Svk) Bora-hansgrohe 4 Elia Viviani (Ita) Cofidis 5 Patrick Bevin (Nzl) Israel Start-Up Nation 6 Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Fenix 7 Fernando Gaviria (Col) UAE Team Emirates 8 Alberto Bettiol (Ita) EF Education - Nippo 9 Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal 10 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 11 Andrea Vendrame (Ita) Ag2r - Citroën 12 Quinten Hermans (Bel) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 13 Andrea Pasqualon (Ita) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 14 Gianni Moscon (Ita) INEOS Grenadiers 15 Koen Bouwman (Ned) Jumbo - Visma 16 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 17 Fabio Felline (Ita) Astana – Premier Tech 18 Natnael Tesfatsion (Eri) Androni Giocattoli 19 Marc Soler (Esp) Movistar Team 20 Francesco Gavazzi (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 21 Nikias Arndt (Ger) Team DSM 22 Louis Vervaeke (Bel) Alpecin-Fenix 23 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 24 Matteo Sobrero (Ita) Astana – Premier Tech 25 Larry Warbasse (Usa) Ag2r - Citroën 26 Mikkel Honore (Den) Deceuninck - Quick Step 27 Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers 28 Samuele Zoccarato (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 29 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 30 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 31 Gorka Izagirre (Esp) Astana – Premier Tech 32 Victor Campenaerts (Bel) Team Qhubeka - Assos 33 Fausto Masnada (Ita) Deceuninck - Quick Step 34 Joao Almeida (Por) Deceuninck - Quick Step 35 Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates 36 Simone Consonni (Ita) Cofidis 37 Daniel Martin (Irl) Israel Start-Up Nation 38 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 39 Pavel Sivakov (Rus) INEOS Grenadiers 40 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) UAE Team Emirates 41 Alexander Vlasov (Rus) Astana – Premier Tech 42 Luis Leon Sanchez (Esp) Astana – Premier Tech 43 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 44 Edward Ravasi (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 45 Lorenzo Fortunato (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 46 Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo 47 Romain Bardet (Fra) Team DSM 48 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 49 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 50 Tobias Svendsen Foss (Nor) Jumbo - Visma 51 Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers 52 Attila Valter (Hun) Groupama - FDJ 53 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 54 George Bennett (Nzl) Jumbo - Visma 55 Jai Hindley (Aus) Team DSM 56 Mikel Landa (Esp) Bahrain Victorious 57 Pello Bilbao (Esp) Bahrain Victorious 58 Davide Villella (Ita) Movistar Team 59 Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ 60 Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates 61 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Victorious 62 Remi Cavagna (Fra) Deceuninck - Quick Step 63 Nicolas Roche (Irl) Team DSM 64 Rein Taaramae (Est) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 65 Hugh Carthy (Gbr) EF Education - Nippo 66 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-hansgrohe 67 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team 68 James Knox (Gbr) Deceuninck - Quick Step 69 Einer Rubio (Col) Movistar Team 70 Ruben Guerreiro (Por) EF Education - Nippo 71 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 72 Tanel Kangert (Est) Team BikeExchange 73 Mark Christian (Gbr) Eolo - Kometa Cycling Team 74 Dario Cataldo (Ita) Movistar Team 75 Domenico Pozzovivo (Ita) Team Qhubeka - Assos 76 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education - Nippo 77 Simon Yates (Gbr) Team BikeExchange 78 Nicholas Schultz (Aus) Team BikeExchange 79 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck - Quick Step 80 Daniel Martinez (Col) INEOS Grenadiers 81 Salvatore Puccio (Ita) INEOS Grenadiers 82 Mikel Nieve (Esp) Team BikeExchange 83 Jefferson Cepeda (Ecu) Androni Giocattoli 84 Sebastien Reichenbach (Swi) Groupama - FDJ 85 Clement Champoussin (Fra) Ag2r - Citroën 86 Harold Tejada (Col) Astana – Premier Tech 87 Geoffrey Bouchard (Fra) Ag2r - Citroën 88 Eduardo Sepulveda (Arg) Androni Giocattoli 89 Tony Gallopin (Fra) Ag2r - Citroën 90 Jan Hirt (Cze) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 91 Alessandro De Marchi (Ita) Israel Start-Up Nation 92 Tejay Van Garderen (Usa) EF Education - Nippo 93 Guy Niv (Isr) Israel Start-Up Nation 94 Matteo Fabbro (Ita) Bora-hansgrohe 95 Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team 96 Matteo Badilatti (Swi) Groupama - FDJ 97 Lars Van Den Berg (Ned) Groupama - FDJ 98 Chris Hamilton (Aus) Team DSM 99 Simone Ravanelli (Ita) Androni Giocattoli 100 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 101 Simon Pellaud (Swi) Androni Giocattoli 102 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 103 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 104 Jonathan Castroviejo (Esp) INEOS Grenadiers 105 Jhonatan Narvaez (Ecu) INEOS Grenadiers 106 Kilian Frankiny (Swi) Team Qhubeka - Assos 107 Callum Scotson (Aus) Team BikeExchange 108 Victor Lafay (Fra) Cofidis 109 Cameron Meyer (Aus) Team BikeExchange 110 Michael Storer (Aus) Team DSM 111 Vincenzo Albanese (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 00:46 112 Pieter Serry (Bel) Deceuninck - Quick Step 00:59 113 Natnael Berhane (Eri) Cofidis 01:36 114 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 115 Daniel Oss (Ita) Bora-hansgrohe 01:56 116 Rafael Valls (Esp) Bahrain Victorious 08:49 117 Alexis Gougeard (Fra) Ag2r - Citroën 118 Giacomo Nizzolo (Ita) Team Qhubeka - Assos 09:36 119 Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo 120 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana – Premier Tech 121 Alexander Krieger (Ger) Alpecin-Fenix 122 Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious 123 Giovanni Aleotti (Ita) Bora-hansgrohe 124 Filippo Zana (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 125 Francois Bidard (Fra) Ag2r - Citroën 126 Felix Grossschartner (Aut) Bora-hansgrohe 127 Andrii Ponomar (Ukr) Androni Giocattoli 128 Dries De Bondt (Bel) Alpecin-Fenix 129 Lawrence Naesen (Bel) Ag2r - Citroën 130 Cesare Benedetti (Ita) Bora-hansgrohe 131 Edoardo Affini (Ita) Jumbo - Visma 132 Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Trek-Segafredo 133 Juan Sebastian Molano (Col) UAE Team Emirates 134 Simone Petilli (Ita) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 135 Max Kanter (Ger) Team DSM 136 Jos Van Emden (Ned) Jumbo - Visma 137 Paul Martens (Ger) Jumbo - Visma 138 Simon Carr (Gbr) EF Education - Nippo 139 Simon Guglielmi (Fra) Groupama - FDJ 140 Mauro Schmid (Swi) Team Qhubeka - Assos 141 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Qhubeka - Assos 142 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 143 Christopher Juul Jensen (Den) Team BikeExchange 144 Samuele Rivi (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 145 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 10:34 146 Fabio Sabatini (Ita) Cofidis 147 Jens Keukeleire (Bel) EF Education - Nippo 148 Nicola Venchiarutti (Ita) Androni Giocattoli 149 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck - Quick Step 150 Maximiliano Richeze (Arg) UAE Team Emirates 151 Maximilian Walscheid (Ger) Team Qhubeka - Assos 152 Davide Gabburo (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 153 Filippo Fiorelli (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 13:05 154 Filippo Tagliani (Ita) Androni Giocattoli 155 Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo 156 Giovanni Visconti (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 157 Antoine Duchesne (Can) Groupama - FDJ 158 Alex Dowsett (Gbr) Israel Start-Up Nation 159 Matthias Brandle (Aut) Israel Start-Up Nation 160 Lukasz Wisniowski (Pol) Team Qhubeka - Assos 161 Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Fenix 162 Samuele Battistella (Ita) Astana – Premier Tech 163 Romain Seigle (Fra) Groupama - FDJ 164 Kobe Goossens (Bel) Lotto Soudal 165 Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix 14:06 166 Umberto Marengo (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 167 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 168 Michael Hepburn (Aus) Team BikeExchange 169 Attilio Viviani (Ita) Cofidis 170 Nico Denz (Ger) Team DSM 171 Julius Van den Berg (Ned) EF Education - Nippo 172 David Dekker (Ned) Jumbo - Visma 173 Senne Leysen (Bel) Alpecin-Fenix 174 Wesley Kreder (Ned) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 175 Maciej Bodnar (Pol) Bora-hansgrohe 176 Riccardo Minali (Ita) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 177 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 178 Dylan Groenewegen (Ned) Jumbo - Visma 179 Manuel Belletti (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 180 Marton Dina (Hun) Eolo - Kometa Cycling Team 181 Albert Torres (Esp) Movistar Team 182 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 183 Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Fenix Промежуточный спринт Canelli - 114 км 1 Simon Pellaud (Swi) Androni Giocattoli 12 2 Samuele Zoccarato (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 8 3 Samuele Rivi (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 6 4 Vincenzo Albanese (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 5 5 Andrii Ponomar (Ukr) Androni Giocattoli 4 6 Taco Van Der Hoorn (Ned) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 3 7 Alexis Gougeard (Fra) Ag2r - Citroën 2 8 Lars Van Den Berg (Ned) Groupama - FDJ 1 Очки на финише 1 Taco Van Der Hoorn (Ned) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 25 2 Davide Cimolai (Ita) Israel Start-Up Nation 18 3 Peter Sagan (Svk) Bora-hansgrohe 12 4 Elia Viviani (Ita) Cofidis 8 5 Patrick Bevin (Nzl) Israel Start-Up Nation 6 6 Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Fenix 5 7 Fernando Gaviria (Col) UAE Team Emirates 4 8 Alberto Bettiol (Ita) EF Education - Nippo 3 9 Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal 2 10 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 1 Горная премия 3 кат. Piancanelli - 122.2 км 1 Vincenzo Albanese (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 9 2 Lars Van Den Berg (Ned) Groupama - FDJ 4 3 Simon Pellaud (Swi) Androni Giocattoli 2 4 Alexis Gougeard (Fra) Ag2r - Citroën 1 Горная премия 4 кат. Castino - 144.5 км 1 Vincenzo Albanese (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 3 2 Lars Van Den Berg (Ned) Groupama - FDJ 2 3 Simon Pellaud (Swi) Androni Giocattoli 1 Горная премия 4 кат. Manera - 153.8 км 1 Simon Pellaud (Swi) Androni Giocattoli 3 2 Samuele Zoccarato (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 2 3 Vincenzo Albanese (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 1 Командная классификация этапа 1 Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux (Bel) 13:04:35 2 Israel Start-Up Nation (Isr) 00:04 3 Trek-Segafredo (USA) 4 Astana – Premier Tech (Kaz) 5 UAE Team Emirates (UAE) 6 Team INEOS Grenadiers (GBr) 7 Bardiani CSF - Faizane (Ita) 8 Deceuninck - Quick Step (Bel) 9 Eolo - Kometa Cycling Team (Ita) 10 Jumbo - Visma (Ned) 11 Ag2r - Citroën (Fra) 12 Team DSM (Ger) 13 Movistar (Spa) 14 Bahrain Victorious (Brn) 15 Cofidis (Fra) 16 EF Education - Nippo (USA) 17 Bora-hansgrohe (Ger) 18 Androni Giocattoli - Sidermec (Ita) 19 Groupama - FDJ (Fra) 20 Team Qhubeka - Assos (RSA) 21 Team BikeExchange (Aus) 22 Alpecin-Fenix (Bel) 09:36 23 Soudal Lotto (Bel) Генеральная классификация после 3 этапа 1 Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers 8:51:26 2 Tobias Svendsen Foss (Nor) Jumbo - Visma 00:16 3 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck - Quick Step 00:20 4 Joao Almeida (Por) Deceuninck - Quick Step 5 Remi Cavagna (Fra) Deceuninck - Quick Step 00:21 6 Gianni Moscon (Ita) INEOS Grenadiers 00:26 7 Alexander Vlasov (Rus) Astana – Premier Tech 00:27 8 Alberto Bettiol (Ita) EF Education - Nippo 00:29 9 Jonathan Castroviejo (Esp) INEOS Grenadiers 00:30 10 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 00:32 11 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 12 Alessandro De Marchi (Ita) Israel Start-Up Nation 00:33 13 Fabio Felline (Ita) Astana – Premier Tech 00:34 14 Domenico Pozzovivo (Ita) Team Qhubeka - Assos 15 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 16 Victor Campenaerts (Bel) Team Qhubeka - Assos 00:35 17 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 18 Mikkel Honore (Den) Deceuninck - Quick Step 00:36 19 Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates 20 Matteo Sobrero (Ita) Astana – Premier Tech 21 Pavel Sivakov (Rus) INEOS Grenadiers 00:37 22 Daniel Martinez (Col) INEOS Grenadiers 00:39 23 Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team 24 Peter Sagan (Svk) Bora-hansgrohe 00:40 25 Hugh Carthy (Gbr) EF Education - Nippo 00:41 26 Pello Bilbao (Esp) Bahrain Victorious 27 Simon Yates (Gbr) Team BikeExchange 28 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 29 Fausto Masnada (Ita) Deceuninck - Quick Step 30 Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers 00:42 31 Tejay Van Garderen (Usa) EF Education - Nippo 32 Gorka Izagirre (Esp) Astana – Premier Tech 00:43 33 Nicolas Roche (Irl) Team DSM 34 Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ 35 Fernando Gaviria (Col) UAE Team Emirates 00:44 36 Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo 37 George Bennett (Nzl) Jumbo - Visma 38 Harold Tejada (Col) Astana – Premier Tech 39 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 40 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 41 Marc Soler (Esp) Movistar Team 00:45 42 Nikias Arndt (Ger) Team DSM 43 Cameron Meyer (Aus) Team BikeExchange 44 Tanel Kangert (Est) Team BikeExchange 00:46 45 Tony Gallopin (Fra) Ag2r - Citroën 46 Patrick Bevin (Nzl) Israel Start-Up Nation 00:47 47 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 00:48 48 Clement Champoussin (Fra) Ag2r - Citroën 00:49 49 Jai Hindley (Aus) Team DSM 50 Elia Viviani (Ita) Cofidis 00:50 51 Ruben Guerreiro (Por) EF Education - Nippo 52 Koen Bouwman (Ned) Jumbo - Visma 53 Mikel Landa (Esp) Bahrain Victorious 00:52 54 Lars Van Den Berg (Ned) Groupama - FDJ 55 Kilian Frankiny (Swi) Team Qhubeka - Assos 56 Jhonatan Narvaez (Ecu) INEOS Grenadiers 00:53 57 Quinten Hermans (Bel) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 58 Salvatore Puccio (Ita) INEOS Grenadiers 59 Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates 60 Larry Warbasse (Usa) Ag2r - Citroën 61 Louis Vervaeke (Bel) Alpecin-Fenix 62 Romain Bardet (Fra) Team DSM 00:55 63 Matteo Fabbro (Ita) Bora-hansgrohe 64 Attila Valter (Hun) Groupama - FDJ 00:56 65 Andrea Vendrame (Ita) Ag2r - Citroën 66 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Victorious 67 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education - Nippo 68 Callum Scotson (Aus) Team BikeExchange 69 Rein Taaramae (Est) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 00:57 70 Chris Hamilton (Aus) Team DSM 00:58 71 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-hansgrohe 72 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 00:59 73 Daniel Martin (Irl) Israel Start-Up Nation 01:00 74 Michael Storer (Aus) Team DSM 01:01 75 Simone Consonni (Ita) Cofidis 76 Geoffrey Bouchard (Fra) Ag2r - Citroën 01:02 77 Nicholas Schultz (Aus) Team BikeExchange 78 Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Fenix 01:04 79 Simone Ravanelli (Ita) Androni Giocattoli 80 Mark Christian (Gbr) Eolo - Kometa Cycling Team 81 James Knox (Gbr) Deceuninck - Quick Step 01:05 82 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 01:06 83 Andrea Pasqualon (Ita) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 01:07 84 Victor Lafay (Fra) Cofidis 85 Davide Cimolai (Ita) Israel Start-Up Nation 86 Taco Van Der Hoorn (Ned) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 01:08 87 Jan Hirt (Cze) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 01:09 88 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 89 Davide Villella (Ita) Movistar Team 01:11 90 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) UAE Team Emirates 01:12 91 Dario Cataldo (Ita) Movistar Team 01:13 92 Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal 01:14 93 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 01:15 94 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team 01:18 95 Francesco Gavazzi (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 96 Eduardo Sepulveda (Arg) Androni Giocattoli 97 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 01:21 98 Simon Pellaud (Swi) Androni Giocattoli 99 Natnael Tesfatsion (Eri) Androni Giocattoli 01:22 100 Sebastien Reichenbach (Swi) Groupama - FDJ 01:23 101 Edward Ravasi (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 01:27 102 Mikel Nieve (Esp) Team BikeExchange 103 Samuele Zoccarato (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 01:28 104 Einer Rubio (Col) Movistar Team 01:29 105 Jefferson Cepeda (Ecu) Androni Giocattoli 01:31 106 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 01:33 107 Lorenzo Fortunato (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 01:35 108 Guy Niv (Isr) Israel Start-Up Nation 01:37 109 Vincenzo Albanese (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 01:39 110 Luis Leon Sanchez (Esp) Astana – Premier Tech 01:40 111 Matteo Badilatti (Swi) Groupama - FDJ 01:48 112 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 02:36 113 Daniel Oss (Ita) Bora-hansgrohe 02:51 114 Natnael Berhane (Eri) Cofidis 02:58 115 Pieter Serry (Bel) Deceuninck - Quick Step 04:23 116 Edoardo Affini (Ita) Jumbo - Visma 09:45 117 Alexis Gougeard (Fra) Ag2r - Citroën 09:50 118 Jos Van Emden (Ned) Jumbo - Visma 09:53 119 Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious 10:07 120 Felix Grossschartner (Aut) Bora-hansgrohe 10:14 121 Simon Carr (Gbr) EF Education - Nippo 10:15 122 Giacomo Nizzolo (Ita) Team Qhubeka - Assos 10:17 123 Mauro Schmid (Swi) Team Qhubeka - Assos 10:18 124 Juan Sebastian Molano (Col) UAE Team Emirates 10:19 125 Christopher Juul Jensen (Den) Team BikeExchange 10:20 126 Paul Martens (Ger) Jumbo - Visma 10:25 127 Giovanni Aleotti (Ita) Bora-hansgrohe 10:26 128 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana – Premier Tech 10:34 129 Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo 130 Rafael Valls (Esp) Bahrain Victorious 10:36 131 Andrii Ponomar (Ukr) Androni Giocattoli 10:37 132 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 10:38 133 Max Kanter (Ger) Team DSM 10:41 134 Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Trek-Segafredo 135 Dries De Bondt (Bel) Alpecin-Fenix 10:44 136 Francois Bidard (Fra) Ag2r - Citroën 137 Filippo Zana (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 10:45 138 Simone Petilli (Ita) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 139 Alexander Krieger (Ger) Alpecin-Fenix 10:47 140 Lawrence Naesen (Bel) Ag2r - Citroën 10:49 141 Simon Guglielmi (Fra) Groupama - FDJ 142 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Qhubeka - Assos 10:51 143 Samuele Rivi (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 10:52 144 Maximilian Walscheid (Ger) Team Qhubeka - Assos 145 Cesare Benedetti (Ita) Bora-hansgrohe 11:07 146 Maximiliano Richeze (Arg) UAE Team Emirates 11:17 147 Jens Keukeleire (Bel) EF Education - Nippo 11:18 148 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 11:25 149 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck - Quick Step 11:29 150 Fabio Sabatini (Ita) Cofidis 11:37 151 Davide Gabburo (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 12:03 152 Nicola Venchiarutti (Ita) Androni Giocattoli 12:04 153 Matthias Brandle (Aut) Israel Start-Up Nation 13:26 154 Alex Dowsett (Gbr) Israel Start-Up Nation 13:31 155 Samuele Battistella (Ita) Astana – Premier Tech 13:37 156 Romain Seigle (Fra) Groupama - FDJ 13:43 157 Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Fenix 13:46 158 Kobe Goossens (Bel) Lotto Soudal 13:54 159 Lukasz Wisniowski (Pol) Team Qhubeka - Assos 160 Antoine Duchesne (Can) Groupama - FDJ 14:01 161 Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo 14:09 162 Filippo Fiorelli (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 14:29 163 Giovanni Visconti (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 14:31 164 Maciej Bodnar (Pol) Bora-hansgrohe 14:33 165 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 14:35 166 David Dekker (Ned) Jumbo - Visma 14:37 167 Filippo Tagliani (Ita) Androni Giocattoli 14:38 168 Michael Hepburn (Aus) Team BikeExchange 14:39 169 Julius Van den Berg (Ned) EF Education - Nippo 14:44 170 Senne Leysen (Bel) Alpecin-Fenix 14:48 171 Nico Denz (Ger) Team DSM 14:50 172 Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix 14:53 173 Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Fenix 15:03 174 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 15:07 175 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 15:16 176 Marton Dina (Hun) Eolo - Kometa Cycling Team 15:18 177 Dylan Groenewegen (Ned) Jumbo - Visma 178 Riccardo Minali (Ita) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 15:21 179 Wesley Kreder (Ned) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 15:27 180 Umberto Marengo (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 15:28 181 Manuel Belletti (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 15:37 182 Attilio Viviani (Ita) Cofidis 15:38 183 Albert Torres (Esp) Movistar Team 15:43 Очки, общий зачет 1 Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix 50 2 Elia Viviani (Ita) Cofidis 38 3 Giacomo Nizzolo (Ita) Team Qhubeka - Assos 35 4 Peter Sagan (Svk) Bora-hansgrohe 29 5 Taco Van Der Hoorn (Ned) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 28 6 Davide Cimolai (Ita) Israel Start-Up Nation 25 7 Dylan Groenewegen (Ned) Jumbo - Visma 18 8 Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers 15 9 Simon Pellaud (Swi) Androni Giocattoli 12 10 Filippo Tagliani (Ita) Androni Giocattoli 12 11 Edoardo Affini (Ita) Jumbo - Visma 12 12 Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo 12 13 Fernando Gaviria (Col) UAE Team Emirates 10 14 Filippo Fiorelli (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 10 15 Tobias Svendsen Foss (Nor) Jumbo - Visma 9 16 Samuele Zoccarato (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 8 17 Lawrence Naesen (Bel) Ag2r - Citroën 8 18 Umberto Marengo (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 8 19 Joao Almeida (Por) Deceuninck - Quick Step 7 20 Remi Cavagna (Fra) Deceuninck - Quick Step 6 21 Patrick Bevin (Nzl) Israel Start-Up Nation 6 22 Samuele Rivi (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 6 23 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 6 24 Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Fenix 5 25 Vincenzo Albanese (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 5 26 Jos Van Emden (Ned) Jumbo - Visma 5 27 Juan Sebastian Molano (Col) UAE Team Emirates 5 28 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck - Quick Step 4 29 Andrea Pasqualon (Ita) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 4 30 Andrii Ponomar (Ukr) Androni Giocattoli 4 31 Max Kanter (Ger) Team DSM 4 32 Alberto Bettiol (Ita) EF Education - Nippo 3 33 Maximilian Walscheid (Ger) Team Qhubeka - Assos 3 34 Manuel Belletti (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 3 35 Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal 2 36 Alexis Gougeard (Fra) Ag2r - Citroën 2 37 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 2 38 Maximiliano Richeze (Arg) UAE Team Emirates 2 39 Matthias Brandle (Aut) Israel Start-Up Nation 2 40 Riccardo Minali (Ita) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 2 41 Gianni Moscon (Ita) INEOS Grenadiers 1 42 Lars Van Den Berg (Ned) Groupama - FDJ 1 43 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 1 Общий зачет горной классификации 1 Vincenzo Albanese (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 16 2 Simon Pellaud (Swi) Androni Giocattoli 6 3 Lars Van Den Berg (Ned) Groupama - FDJ 6 4 Samuele Zoccarato (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 2 5 Filippo Tagliani (Ita) Androni Giocattoli 2 6 Alexis Gougeard (Fra) Ag2r - Citroën 1 7 Umberto Marengo (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 1 Молодежная классификация 1 Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers 8:51:26 2 Tobias Svendsen Foss (Nor) Jumbo - Visma 00:16 3 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck - Quick Step 00:20 4 Joao Almeida (Por) Deceuninck - Quick Step 5 Alexander Vlasov (Rus) Astana – Premier Tech 00:27 6 Mikkel Honore (Den) Deceuninck - Quick Step 00:36 7 Matteo Sobrero (Ita) Astana – Premier Tech 8 Pavel Sivakov (Rus) INEOS Grenadiers 00:37 9 Daniel Martinez (Col) INEOS Grenadiers 00:39 10 Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team 11 Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers 00:42 12 Harold Tejada (Col) Astana – Premier Tech 00:44 13 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 14 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 00:48 15 Clement Champoussin (Fra) Ag2r - Citroën 00:49 16 Jai Hindley (Aus) Team DSM 17 Lars Van Den Berg (Ned) Groupama - FDJ 00:52 18 Jhonatan Narvaez (Ecu) INEOS Grenadiers 00:53 19 Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates 20 Attila Valter (Hun) Groupama - FDJ 00:56 21 Callum Scotson (Aus) Team BikeExchange 22 Michael Storer (Aus) Team DSM 01:01 23 Victor Lafay (Fra) Cofidis 01:07 24 Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal 01:14 25 Natnael Tesfatsion (Eri) Androni Giocattoli 01:22 26 Samuele Zoccarato (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 01:28 27 Einer Rubio (Col) Movistar Team 01:29 28 Jefferson Cepeda (Ecu) Androni Giocattoli 01:31 29 Lorenzo Fortunato (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 01:35 30 Vincenzo Albanese (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 01:39 31 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 02:36 32 Edoardo Affini (Ita) Jumbo - Visma 09:45 33 Simon Carr (Gbr) EF Education - Nippo 10:15 34 Mauro Schmid (Swi) Team Qhubeka - Assos 10:18 35 Giovanni Aleotti (Ita) Bora-hansgrohe 10:26 36 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana – Premier Tech 10:34 37 Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo 38 Andrii Ponomar (Ukr) Androni Giocattoli 10:37 39 Max Kanter (Ger) Team DSM 10:41 40 Filippo Zana (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 10:45 41 Simon Guglielmi (Fra) Groupama - FDJ 10:49 42 Samuele Rivi (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 10:52 43 Nicola Venchiarutti (Ita) Androni Giocattoli 12:04 44 Samuele Battistella (Ita) Astana – Premier Tech 13:37 45 Kobe Goossens (Bel) Lotto Soudal 13:54 46 David Dekker (Ned) Jumbo - Visma 14:37 47 Julius Van den Berg (Ned) EF Education - Nippo 14:44 48 Senne Leysen (Bel) Alpecin-Fenix 14:48 49 Marton Dina (Hun) Eolo - Kometa Cycling Team 15:18 50 Attilio Viviani (Ita) Cofidis 15:38 Командный зачет 1 Jumbo - Visma (Ned) 26:35:08 2 Team INEOS Grenadiers (GBr) 00:09 3 Deceuninck - Quick Step (Bel) 00:13 4 Israel Start-Up Nation (Isr) 00:38 5 Team Qhubeka - Assos (RSA) 00:41 6 Astana – Premier Tech (Kaz) 00:47 7 UAE Team Emirates (UAE) 00:52 8 Bahrain Victorious (Brn) 01:01 9 EF Education - Nippo (USA) 01:02 10 Movistar (Spa) 01:06 11 Bora-hansgrohe (Ger) 01:07 12 Team BikeExchange (Aus) 01:13 13 Groupama - FDJ (Fra) 01:23 14 Team DSM (Ger) 01:26 15 Trek-Segafredo (USA) 01:37 16 Ag2r - Citroën (Fra) 01:38 17 Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux (Bel) 02:03 18 Cofidis (Fra) 02:09 19 Eolo - Kometa Cycling Team (Ita) 02:27 20 Androni Giocattoli - Sidermec (Ita) 02:37 21 Bardiani CSF - Faizane (Ita) 02:58 22 Soudal Lotto (Bel) 10:56 23 Alpecin-Fenix (Bel) 11:06 Джиро д'Италия-2021. Превью этапов Результаты 1 этапа Джиро д'Италия-2021 Результаты 2 этапа Джиро д'Италия-2021 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур Тако ван дер Хорн Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



