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Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2021

 Фотогалерея и события 8-го этапа Джиро д'Италия-2021

 

 

  На 8-м этапе Джиро д’Италия-2021, горном, с финишем в подъем 4 категории и набором высоты 3400 м победу из отрыва дня одержал 25-летний французский гонщик команды Cofidis Виктор Лафей (Victor Lafay).

 

Отрыв дня на 8-м этапе сформировался лишь за 111 км до финиша. Первые 59 км этапа атаки не прекращались, растягивая пелотон. Винченцо Нибали (Trek-Segafredo) получил прокол, а затем упал, но вернулся в пелотон. На ветру образовались эшелоны, но затем пелотон собрался. В итоге уехать удалось 8 гонщикам.

 

  Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria/UAE Team Emirates), Нельсон Оливейра (Nelson Oliveira/Movistar), Кобе Гооссенс (Kobe Goossens/Lotto Soudal), Алекси Гужар (Alexis Gougeard/AG2R Citroen), Никиас Арндт (Nikias Arndt/DSM), Джованни Карбони (Giovanni Carboni/Bardiani-CSF-Faizane), Франческо Гавацци (Francesco Gavazzi /Eolo-Kometaв) и будущий победитель этапа Виктор Лафей сформировали отрыв дня. К ним через несколько километров переложился Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts/Qhubeka Assos).

 

  Преимущество отрыва перед первым категорийным подъёмом дня составляло семь с половиной минут. Атаки из отрыва начались за 20 км до финиша. Попытки уехать от попутчиков предпринимали Никиас Арндт, Алекси Гужар, Кобе Госсенс, Нельсон Оливейра. За 5 км до финиша на финальном  11,1-км подъёме до финиша в Гуардия-Санфрамонди атаковали и создали просвет Виктор Кампенартс и Джованни Карбони, а затем Карбони через два километра сбросил попутчика. Но и итальянскому гонщику не удалось уехать.

 

  Виктор Лафей за 2,5 км до финиша в одиночку атаковал из второй группы отрыва, обошёл Карбони, и продолжил восхождение, опередив на финише своих преследователей на 36 секунд. Вторым финишировал Франческо Гавацци (EOLO-Kometa), тройку призёров этапа замкнул Никиас Арндт (DSM).

 

  Из пелотона, который большую часть этапа возглавляла команда текущего лидера общего зачёта Аттилы Вальтера Groupama FDJ, атак никто не предпринимал. Но на финальных 3 км из-за падения Маттео Фаббро (Bora-hansgrohe) отстали от группы розовой майки Пельо Бильбао (Bahrain Victorious) и Джей Хиндли (DSM).

 

Аттила Вальтер (Groupama-FDJ) сохранил розовую майку лидера и белую майку лучшего молодого гонщика.

 

В начале этапа сошёл победитель двух этапов Джиро д’Италия-2021 и лидер очковой классификации Калеб Юэн (Lotto Soudal). Цикламеновая майка вернулась на плечи Тима Мерлира (Alpecin-Fenix).

 

Джино Медер (Bahrain Victorious) сохранил синюю майку лучшего в горной классификации.

 

 

 

 

 

Photo Credit: LaPresse

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • VeloVelo
    Итальянский журналист критикуе ... (22)
    VeloVelo-Фото

    Дмитрий, не знаю, к сожалению, кто такой этот Беппе.
    И не читал всю его статью, к сожалению.  

    Я подписываюсь под его лишь одной мыслью:
    Розовую майку нужно уважать.

    И считаю, что Уважение к Малья Роза должно быть, потому что оно свободно и заслуженно. Вот и все, что я хотел сказать )

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (7)
    VeloVelo-Фото
    Победа Лафэя сегодня для вас была нудной и предсказуемой?
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Дмитрий, Дайте уже гонщикам свободу. Нет никаких "проходных этапов".
     
    Пусть тот, кому надо отдохнуть в борьбе за Генерал — отдыхает.

    Пусть тот, кому надо взять свой шанс (Лафэй сегодня) — возьмет его!


  • velodoctor
    Калеб Юэн сошёл с Джиро д’Итал ... (2)
    velodoctor-Фото
    Да у лотто особо звезд нету, они его берегут теперь до тура. Это правильно для таких команд.
  • Sezar
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (15)
    Sezar-Фото

    Я понял), странно что с учетом этого гора отнесена к 1 категории.

    Много шума по поводу этапа. И не очень понятно почему. Наверно, гравий особенный)

  • Sezar
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (15)
    Sezar-Фото

    Существенно более половины. И что означает эта отметка тоже не указано.

  • sqrudgmcduck
    Калеб Юэн сошёл с Джиро д’Итал ... (2)
    sqrudgmcduck-Фото

    Редкостный цинизм по отношению к организаторам гонки и партнёрам по команде. Коленки у него болят, видите ли... Надо спринтерские этапы ставить на второй половине многодневки. Посмотрим, как такие "рекордсмены" будут заявляться. Хоть ланды  будут докатывать больше пяти шести этапов.

  • Earl57
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (15)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Вообще непонятно какой карте верить. На одной гравий-3,2 км. На другой- 1,6 км.
     
    Вот на Финестре гравий действительно составляет половину горы. 9 км. С градиентом 9,1%.

    Информация на сайте Джиро:

    Final kilometres
    The final climb is nearly 6 km long, and the gradients are not very sharp. After a long, well-lit tunnel stretching from 3 to 2 km remaining to the finish, the final 1,600 metres, as well as the home straight, are on unpaved roads, with peaks topping out at 14% over the last 500 m.

     

    Так что 1600 метров гравия.

  • uran
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (15)
    uran-Фото
    Все зависит от самочувствия Берналя, если пойдет нога инеоскай будут выматывать всех на подъездах и тогда этап будет на загляденье, но скорее всего будут локальные стычки.
  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (15)
    EL-Fenomeno-Фото
    Горняки сегодня (вчера) совсем не рыпались, так что силы и энергию с_экономили, а значит верю что будет бой, возможно даже на предпоследней горе, 100% если двинет (а вдруг) кто то из генеральшиков "второго эшелона", ну типа Чикконе, Бильбао или Алмейды (хоть Жоао уже и не капитан).
    Цитата: velodoctor
    А я вот не уверен что завтра можно что-то отграть кому-то, набор большой, но горы пологие. Конечно, зависит от того какой ритм задаст Инеос, но мне видится, что атаки пойдут за 2 км как обычно.
    Зубастый этап провоцирует на атаки и раньше, но ещё посмотрим какие люди отберутся в отрыв. Лично мне бы хотелось чтобы ОТРЫВщиков догнали и между капитанами пошла борьба на последней горе, ведь тогда для них будет важная (!) дополнительная мотивация - возможность победы (а не только генерал)

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