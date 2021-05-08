Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2021

Фотогалерея и события 8-го этапа Джиро д'Италия-2021

На 8-м этапе Джиро д’Италия-2021, горном, с финишем в подъем 4 категории и набором высоты 3400 м победу из отрыва дня одержал 25-летний французский гонщик команды Cofidis Виктор Лафей (Victor Lafay).

Отрыв дня на 8-м этапе сформировался лишь за 111 км до финиша. Первые 59 км этапа атаки не прекращались, растягивая пелотон. Винченцо Нибали (Trek-Segafredo) получил прокол, а затем упал, но вернулся в пелотон. На ветру образовались эшелоны, но затем пелотон собрался. В итоге уехать удалось 8 гонщикам.

Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria/UAE Team Emirates), Нельсон Оливейра (Nelson Oliveira/Movistar), Кобе Гооссенс (Kobe Goossens/Lotto Soudal), Алекси Гужар (Alexis Gougeard/AG2R Citroen), Никиас Арндт (Nikias Arndt/DSM), Джованни Карбони (Giovanni Carboni/Bardiani-CSF-Faizane), Франческо Гавацци (Francesco Gavazzi /Eolo-Kometaв) и будущий победитель этапа Виктор Лафей сформировали отрыв дня. К ним через несколько километров переложился Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts/Qhubeka Assos).

Преимущество отрыва перед первым категорийным подъёмом дня составляло семь с половиной минут. Атаки из отрыва начались за 20 км до финиша. Попытки уехать от попутчиков предпринимали Никиас Арндт, Алекси Гужар, Кобе Госсенс, Нельсон Оливейра. За 5 км до финиша на финальном 11,1-км подъёме до финиша в Гуардия-Санфрамонди атаковали и создали просвет Виктор Кампенартс и Джованни Карбони, а затем Карбони через два километра сбросил попутчика. Но и итальянскому гонщику не удалось уехать.

Виктор Лафей за 2,5 км до финиша в одиночку атаковал из второй группы отрыва, обошёл Карбони, и продолжил восхождение, опередив на финише своих преследователей на 36 секунд. Вторым финишировал Франческо Гавацци (EOLO-Kometa), тройку призёров этапа замкнул Никиас Арндт (DSM).

Из пелотона, который большую часть этапа возглавляла команда текущего лидера общего зачёта Аттилы Вальтера Groupama FDJ, атак никто не предпринимал. Но на финальных 3 км из-за падения Маттео Фаббро (Bora-hansgrohe) отстали от группы розовой майки Пельо Бильбао (Bahrain Victorious) и Джей Хиндли (DSM).

Аттила Вальтер (Groupama-FDJ) сохранил розовую майку лидера и белую майку лучшего молодого гонщика.

В начале этапа сошёл победитель двух этапов Джиро д’Италия-2021 и лидер очковой классификации Калеб Юэн (Lotto Soudal). Цикламеновая майка вернулась на плечи Тима Мерлира (Alpecin-Fenix).

Джино Медер (Bahrain Victorious) сохранил синюю майку лучшего в горной классификации.

Photo Credit: LaPresse