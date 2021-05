Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2021

Цитата: Sezar

Вообще непонятно какой карте верить. На одной гравий-3,2 км. На другой- 1,6 км.



Вот на Финестре гравий действительно составляет половину горы. 9 км. С градиентом 9,1%.



Информация на сайте Джиро:

Final kilometres

The final climb is nearly 6 km long, and the gradients are not very sharp. After a long, well-lit tunnel stretching from 3 to 2 km remaining to the finish, the final 1,600 metres, as well as the home straight, are on unpaved roads, with peaks topping out at 14% over the last 500 m.

Так что 1600 метров гравия.