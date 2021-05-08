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Состав велокоманды Israel Start-Up Nation на Джиро д’Италия-2021

Дэн Мартин – капитан команды Israel Start-Up Nation на Джиро д’Италия-2021

 

 

  Дэн Мартин (Dan Martin) возглавит велокоманду Israel Start-Up Nation на Джиро д’Италия-2021.  34-летний ирландский велогонщик полностью проехал итальянский Гранд-тур в 2010 году, а в 2014 сошёл после падения на открывающей Джиро разделки, где упал и сломал ключицу. В прошлом году Дэн Мартин показал лучший результат на Гранд-туре – занял 4-е место на Вуэльте Испании.

 

 

Состав велокоманды Israel Start-Up Nation на Джиро д&rsquo;Италия-2021Состав велокоманды Israel Start-Up Nation на Джиро д&rsquo;Италия-2021

 

  Велокоманда Israel Start-Up Nation ставит целью борьбу за высокое место в генеральной классификации и победу на этапах. Вместе с Дэном Мартином добиваться этой цели будут 30-летний новозеландский велогонщик Патрик Бевин (Patrick Bevin), 31-летний австрийский велогонщик Маттиас Брендле (Matthias Brändle), 31-летний итальянский велогонщик Давиде Чимолаи (Davide Cimolai), 34-летний итальянский велогонщик Алессандро де Марки (Alessandro De Marchi), 32-летний британский велогонщик Алекс Даусетт (Alex Dowsett), 26-летний латвийский велогонщик Кристс Нейландс (Krists Neilands) и 27-летний израильский велогонщик Гай Нив (Guy Niv).

 

На данный момент состав команды Israel Start-Up Nation является самым возрастным из команд-участниц Джиро д’Италия-2021.

 

  В прошлом году, когда команда Israel Start-Up Nation впервые принимала участие в Джиро д’Италия, Алекс Даусетт одержал сольную победу на 8-м этапе.

 

  Ники Сёренсен (Nicki Sørensen), спортивный директор команды Israel Start-Up Nation: «Наша главная цель – высокий результат в генеральной классификации с Дэном Мартином. Он в великолепной форме и получит полную поддержку команды в достижении его и наших общих целей. Однако мы также нацелены выиграть этапы, так как наша команда может бороться на всех рельефах гонки».

 

 Дэн Мартин: «В конце прошлого сезона я решил, что пришло время для нового вызов. Очень хотел принять участие в Джиро д’Италия. Маршрут этого года мне полностью подходит. Я знаю, что сейчас сильнее, чем когда-либо, и морально, и физически. Четвёртое место на Вуэльте в прошлом году стало важным мостом к уверенности, что я могу занять высокое место в генеральной классификации. Безусловно, победа на этапе – тоже важная цель. У меня есть два выигранных этапа Тур де Франс и два – Вуэльты Испании, сделать полный комплект побед этапов на всех трёх Гранд-турах – моя большая цель».

 

  Гай Нив: «Я впервые войду в состав команды Israel Start-Up Nation, которая стартует, стремясь бороться за генеральную классификацию. Мы приложим все силы, чтобы помочь Дэну. Для меня эта гонка станет важным вызовом, чтобы доказать, что я могу быть полезным».

 

 

Состав команды Israel Start-Up Nation на Джиро д’Италия-2021:

 

Dan Martin (Ирландия),

Patrick Bevin (Новая Зеландия),

Matthias Brändle (Австрия),

Davide Cimolai (Италия),

Alessandro De Marchi (Италия),

Alex Dowsett (Великобритания),

Krists Neilands (Латвия),

Guy Niv (Израиль)

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Теги к статье: Israel Start-Up Nation Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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Комментарии

  • VeloVelo
    Предварительные составы команд ... (30)
    VeloVelo-Фото

    goodХорошо вы так вспомнили.

  • VeloVelo
    Предварительные составы команд ... (30)
    VeloVelo-Фото
    Удачи! )
  • Ice
    Тур Романдии-2021. Этап 1 (12)
    Ice-Фото

    Цитата: Camel
    Тем не менее, Саган все 3 свои ЧМ взял в спринте, зелёные майки в том же стиле. У него больше побед в спринтах, чем в классике.

    И он никогда не был чистым спринтером, всегда были те, кто быстрее, мощнее, а он выигрывал) У него подиумов в спринте наверное больше, чем у кого бы то ни было, столько вторых мест ни у кого не помню. Как бы там ни было, уникум)

  • Shalam s Urala
    Предварительные составы команд ... (30)
    Shalam s Urala-Фото
    эк вы вспомнили то как далеко
    вашими-б устами мёд пить! но я, понятно, ЗА! )
    будет, будет. но, кмк, не нынче
  • Camel
    Тур Романдии-2021. Этап 1 (12)
    Camel-Фото
    Тем не менее, Саган все 3 свои ЧМ взял в спринте, зелёные майки в том же стиле. У него больше побед в спринтах, чем в классике.
  • RVL
    Тур Романдии-2021. Этап 1 (12)
    RVL-Фото
    Так общий уровень спринта низкий, если "деды" молодняк хоть и невнятно, но делают
  • дрокер
    Предварительные составы команд ... (30)
    дрокер-Фото

    Жду повторения 1994, 1996, 2009гг

    Вариант 1995г с двумя нашими на подиуме также был бы желанен.

    Тем более, что Александр земляк Евгения, оба родом из Выборга.

     

    Саше и Паше удачи и хорошей ноги!

  • Адриен
    Тур Романдии-2021. Этап 1 (12)
    Адриен-Фото
    Слушайте, но вы же великолепно знаете, что Кэвендиш - чистый спринтер, а Саган - классик. Да, способный побороться за любой спринтерский финиш, но всё же цели у него немного иные. И, соответственно, таковы и оценки его успехов и неудач.
  • motte
    Джиро д'Италия-2021. Цифры и ... (2)
    motte-Фото

    Грандиозный тур, полный наследия и истории, а также маршрут, который избегает большей части южной Италии, но пересекает широкий спектр ландшафтов и предлагает возможность блистать каждому типу гонщиков.

  • Earl57
    Тур Романдии-2021. Этап 1 (12)
    Earl57-Фото
    Кольбрелли уже к третьеразрядным спринтерам относится?

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