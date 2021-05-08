Дэн Мартин – капитан команды Israel Start-Up Nation на Джиро д’Италия-2021

Дэн Мартин (Dan Martin) возглавит велокоманду Israel Start-Up Nation на Джиро д’Италия-2021. 34-летний ирландский велогонщик полностью проехал итальянский Гранд-тур в 2010 году, а в 2014 сошёл после падения на открывающей Джиро разделки, где упал и сломал ключицу. В прошлом году Дэн Мартин показал лучший результат на Гранд-туре – занял 4-е место на Вуэльте Испании.

Состав велокоманды Israel Start-Up Nation на Джиро д’Италия-2021

Велокоманда Israel Start-Up Nation ставит целью борьбу за высокое место в генеральной классификации и победу на этапах. Вместе с Дэном Мартином добиваться этой цели будут 30-летний новозеландский велогонщик Патрик Бевин (Patrick Bevin), 31-летний австрийский велогонщик Маттиас Брендле (Matthias Brändle), 31-летний итальянский велогонщик Давиде Чимолаи (Davide Cimolai), 34-летний итальянский велогонщик Алессандро де Марки (Alessandro De Marchi), 32-летний британский велогонщик Алекс Даусетт (Alex Dowsett), 26-летний латвийский велогонщик Кристс Нейландс (Krists Neilands) и 27-летний израильский велогонщик Гай Нив (Guy Niv).

На данный момент состав команды Israel Start-Up Nation является самым возрастным из команд-участниц Джиро д’Италия-2021.

В прошлом году, когда команда Israel Start-Up Nation впервые принимала участие в Джиро д’Италия, Алекс Даусетт одержал сольную победу на 8-м этапе.

Ники Сёренсен (Nicki Sørensen), спортивный директор команды Israel Start-Up Nation: «Наша главная цель – высокий результат в генеральной классификации с Дэном Мартином. Он в великолепной форме и получит полную поддержку команды в достижении его и наших общих целей. Однако мы также нацелены выиграть этапы, так как наша команда может бороться на всех рельефах гонки».

Дэн Мартин: «В конце прошлого сезона я решил, что пришло время для нового вызов. Очень хотел принять участие в Джиро д’Италия. Маршрут этого года мне полностью подходит. Я знаю, что сейчас сильнее, чем когда-либо, и морально, и физически. Четвёртое место на Вуэльте в прошлом году стало важным мостом к уверенности, что я могу занять высокое место в генеральной классификации. Безусловно, победа на этапе – тоже важная цель. У меня есть два выигранных этапа Тур де Франс и два – Вуэльты Испании, сделать полный комплект побед этапов на всех трёх Гранд-турах – моя большая цель».

Гай Нив: «Я впервые войду в состав команды Israel Start-Up Nation, которая стартует, стремясь бороться за генеральную классификацию. Мы приложим все силы, чтобы помочь Дэну. Для меня эта гонка станет важным вызовом, чтобы доказать, что я могу быть полезным».

Состав команды Israel Start-Up Nation на Джиро д’Италия-2021:

Dan Martin (Ирландия),

Patrick Bevin (Новая Зеландия),

Matthias Brändle (Австрия),

Davide Cimolai (Италия),

Alessandro De Marchi (Италия),

Alex Dowsett (Великобритания),

Krists Neilands (Латвия),

Guy Niv (Израиль)