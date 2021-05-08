Фотогалерея 4-го этапа Джиро д'Италия-2021

На 4-м этапе Джиро д’Италия-2021, среднегорном с финишем после прохождения подъема 2 категории, который осложнил проливной дождь и холод, победу праздновал гонщик команды UAE Team Emirates Джо Домбровски (Joe Dombrowski). 29-летний американский велогонщик входил в число 25 гонщиков отрыва дня, рассыпавшегося во время прохождения череды категорийных и некатегорийных подъёмов.

На спуске с подъема 3 категории Кастелло ди Карпинети за 76 км до финиша из отрыва атаковали гонщики команды Intermarché-Wanty-Gobert Кентан Эрман (Quinten Hermans), Рейн Таарамяэ (Rein Taaramae) и гонщик команды BikeExchange Крис Юл-Йенсен (Christopher Juul-Jensen).

За 43 км до финиша впереди остались Таарамяэ и Юл-Йенсен, они лидировали с преимуществом в 1 минуту 50 секунд над второй группой отрыва. Пелотон же отпустил многочисленный отрыв дня и находился в восьми минутах.

Какое-то время Рейн Таарамяэ был виртуальным лидером гонки. Но упорная погоня Алессандро Де Марки (Israel Start-Up Nation) и Джо Домбровски (UAE Team Emirates) принесла результат. На финальном подъёме 2-й категории Колле Пассерино (Colle Passerino, 630 – 1052 м, протяжённость 4,3 км, перепад 422 м, средний градиент 9,9%, максимальный градиент 16%) Де Марки и Домбровски догнали Таарамяэ и Юла-Йенсена, а затем и обошли их.

За 4 км до финиша Джо Домбровски (UAE Team Emirates) атаковал и в одиночку уехал от соперников, одержав в итоге первую в карьере победу на этапе Гранд-тура.

Алессандро Де Марки (Israel Start Up Nation) финишировал вторым через 13 секунд после победителя и надел розовую майку лидера Джиро д’Италия-2021.

Пока впереди отрыв боролся за победу на этапе, позади него в пелотоне шла своя борьба. Из просеявшегося пелотона на финальном подъёме первым атаковал Джулио Чикконе (Trek-Segafredo). Затем заставил соперников действовать Микель Ланда (Bahrain Victorious), атаковавший за 4 км до финиша. Ланда быстро добрал Чикконе.

На ускорение Ланды первым ответил Александр Власов (Astana – Premier Tech), а затем Эган Берналь (Ineos Grenadiers) обошёл Власова и переложился к Микелю Ланде. Хью Карти (EF Education Nippo) также догнал Ланду, Берналя и Чикконе, а затем их добрал и Александр Власов.

Берналь, Чикконе, Власов, Ланда и Карти финишировали вместе, опередив соперников по генеральной классификации Романа Барде (DSM), Ремко Эвенепула (Deceuninck-Quick Step), Саймона Йейтса (BikeExchange), Дэна Мартина (Israel Start Up Nation), Давиде Формоло (UAE Team Emirates) на 11 секунд. Винченцо Нибали (Trek-Segafredo), Доменико Поццовиво (Qhubeka Assos), Эмануэль Бухман (Bora-hansgrohe), Павел Сиваков (Ineos Grenadiers) финишировали через 34 секунды после пятёрки генеральщиков и через 2:11 после победителя этапа.

Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers), носивший розовую майку лидера после 1-го этапа, расстался с ней на 4-м этапе, потратив силы на погоню за отрывом и помощь товарищам по команде.

Алессандро Де Марки (Israel Start Up Nation) возглавил генеральную классификацию, где лидирует с преимуществом в 22 секунды над Джо Домбровски.

Джо Домбровски после победы на этапе возглавил и классификацию лучшего горного гонщика.

Цикламеновая майка лучшего в очковой классификации осталась на плечах Тима Мерлира (Alpecin-Fenix).

Белую майку лучшего молодого гонщика у Филиппо Ганны (Ineos Grenadiers) перехватил 22-летний венгерский гонщик команды Groupama-FDJ Аттила Вальтер (Attila Valter), финишировавший на 4-м этапе шестым.

Photo Credit: LaPresse