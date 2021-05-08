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Фотогалерея 4-го этапа Джиро д'Италия-2021

Фотогалерея 4-го этапа Джиро д'Италия-2021

 

 

  На 4-м этапе Джиро д’Италия-2021, среднегорном с финишем после прохождения подъема 2 категории, который осложнил проливной дождь и холод, победу праздновал гонщик команды UAE Team Emirates Джо Домбровски (Joe Dombrowski). 29-летний американский велогонщик входил в число 25 гонщиков отрыва дня, рассыпавшегося во время прохождения череды категорийных и некатегорийных подъёмов.  

 

На спуске с  подъема 3 категории Кастелло ди Карпинети  за 76 км до финиша из отрыва атаковали гонщики команды Intermarché-Wanty-Gobert Кентан Эрман (Quinten Hermans), Рейн Таарамяэ (Rein Taaramae) и гонщик команды BikeExchange Крис Юл-Йенсен (Christopher Juul-Jensen).

 

За 43 км до финиша впереди остались Таарамяэ и Юл-Йенсен, они лидировали с преимуществом в 1 минуту 50 секунд над второй группой отрыва. Пелотон же отпустил многочисленный отрыв дня и находился в восьми минутах.

 

Какое-то время Рейн Таарамяэ был виртуальным лидером гонки. Но упорная погоня Алессандро Де Марки (Israel Start-Up Nation) и Джо Домбровски (UAE Team Emirates) принесла результат. На финальном подъёме 2-й категории Колле Пассерино (Colle Passerino, 630 – 1052 м, протяжённость 4,3 км, перепад 422 м, средний градиент 9,9%, максимальный градиент 16%) Де Марки и Домбровски догнали Таарамяэ и Юла-Йенсена, а затем и обошли их.

 

За 4 км до финиша Джо Домбровски (UAE Team Emirates) атаковал и в одиночку уехал от соперников, одержав в итоге первую в карьере победу на этапе Гранд-тура.

 

Алессандро Де Марки (Israel Start Up Nation) финишировал вторым через 13 секунд после победителя и надел розовую майку лидера Джиро д’Италия-2021.

 

Пока впереди отрыв боролся за победу на этапе, позади него в пелотоне шла своя борьба. Из просеявшегося пелотона на финальном подъёме первым атаковал Джулио Чикконе (Trek-Segafredo). Затем заставил соперников действовать Микель Ланда (Bahrain Victorious), атаковавший за 4 км до финиша. Ланда быстро добрал Чикконе.

 

  На ускорение Ланды первым ответил Александр Власов (Astana – Premier Tech), а затем Эган Берналь (Ineos Grenadiers) обошёл Власова и переложился к Микелю Ланде. Хью Карти (EF Education Nippo) также догнал Ланду, Берналя и Чикконе, а затем их добрал и Александр Власов.

 

  Берналь, Чикконе, Власов, Ланда и Карти финишировали вместе, опередив соперников по генеральной классификации Романа Барде (DSM), Ремко Эвенепула (Deceuninck-Quick Step), Саймона Йейтса (BikeExchange), Дэна Мартина (Israel Start Up Nation), Давиде Формоло (UAE Team Emirates) на 11 секунд. Винченцо Нибали (Trek-Segafredo), Доменико Поццовиво (Qhubeka Assos), Эмануэль Бухман (Bora-hansgrohe), Павел Сиваков (Ineos Grenadiers) финишировали через 34 секунды после пятёрки генеральщиков и через 2:11 после победителя этапа.

 

  Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers), носивший розовую майку лидера после 1-го этапа, расстался с ней на 4-м этапе, потратив силы на погоню за отрывом и помощь товарищам по команде.

 

Алессандро Де Марки (Israel Start Up Nation) возглавил генеральную классификацию, где лидирует с преимуществом в 22 секунды над Джо Домбровски.

Джо Домбровски после победы на этапе возглавил и классификацию лучшего горного гонщика.

 

Цикламеновая майка лучшего в очковой классификации осталась на плечах Тима Мерлира (Alpecin-Fenix).

 

Белую майку лучшего молодого гонщика у Филиппо Ганны (Ineos Grenadiers) перехватил 22-летний венгерский гонщик команды Groupama-FDJ Аттила Вальтер (Attila Valter), финишировавший на 4-м этапе шестым.

 

Photo Credit: LaPresse 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (24)
    VeloVelo-Фото

    Как-то рановато вы раздачу слонов устроили. Ищо ехать и ехать )

  • Starch27
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (24)
    Starch27-Фото
    Цитата: Николай Н.
    И снова финиш взял одиночка. Третий этап и всё сюрприз. Власов молодец, смог уехать из группы. Но всё же проигрывает 1,24 Де Марки и это многовато.

    А Власова надо по Де Марки ровнять или по реальным генеральщикам?
  • Starch27
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (24)
    Starch27-Фото
    Цитата: Arciv
    Думаю все такиберналь возьмёт Джиро! Алмейда удивил и ещё больше удивил со знаком минус Беннет!


    Алмейда не увидил, ибо никогда не был крепким генеральщиком. Просто человек зацепился за розовую майку в прошлом году аля Вёклер или Аллафилипп.
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (24)
    EL-Fenomeno-Фото

    Погодка внесла свои коррективы для всего пелотона, особенно на участках спусков.

    Алессандро не зря финишировал с таким диким оскалом, боролся за розовую майку общего зачёта до конца и ему это удалось! А какие эмоции и мужские РАДОСТНЫЕ слёзы от Де Марки когда он узнал что запаса на 1 место хватило. Вот она вся отдача себя на гонке и даже после окончания этапа.

    Ланда первым среди генеральщиков двинул на короткой хоть и крутой горе 2-й категории. Вангую и верю что в больших горах если у Микэля всё будет в норме с кондициями (тела) он двинет уже по настоящему. Йейтс - выжидает, Берналь в полном порядке, Власов тоже - пытается показать что тру кэп и ему это удается, ведь среди генеральщиков он сейчас первым идёт по общему зачёту. А вот Алмейда как то неожиданно и даже странновато...как бы сказал С.Курдюков в этом случае "португалец кончывся" (на генерал)

    Цитата: Arciv
    Алмейда удивил и ещё больше удивил со знаком минус Беннет!

    Баукэ Моллема ещё больше удивил; уже собирает минуты чтобы потом, где то в Альпах (а может и раньше) двинуть за победой на отборном горном этапе.

    Цитата: uran
    Альмейда финиш в генерале. А сколько было заочных батлов с Ремко.

    Возможно в Квиках начнутся снова новые/старые тёрки...Эвенпул такой что может и с_язвить и потролить комрада. Или даже П.Лефевр снова подкинет "масла в огонь" каким то своим интервью после неудачи Жоао и неплохим держанием Ремко на этапе на фоне остальных капитанов

  • старт-шоссе 82
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (2)
    старт-шоссе 82-Фото

    На таком рельефе отрыв 10-раз догонят, скорее всего все пройдет по классике.

    Просто почему не смогли догнать на третьем этапе - 2 причины.

    1- это поздно взялись , до последнего никто не хотел взвалить на себя эту ношу.

    2- это то что на холмистых этапах спринтерским командам всегда тяжело догонять.

  • uran
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (24)
    uran-Фото
    Альмейда финиш в генерале. А сколько было заочных батлов с Ремко.
  • kwwk
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (24)
    kwwk-Фото
    На Дзонколане расшифруется)))
  • sixpack
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (24)
    sixpack-Фото
    и в чем нежданчик?
  • sixpack
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (24)
    sixpack-Фото

    генеральщиков поубыло, хотя реальных неожиданностей нет. Те 10 сек, которые потеряла вторая группа, вряд ли можно всерьез рассматривать, вся борьба впереди. Разве что отмеченная выше осторожность Ейтса вызывает подозрения, да и то мелочи. А вот полминуты до следующей группы на такой горке - это уже серьезно.

     

    Паша увы. В Инеосе остался один генеральщик.

    Чикконе теперь капитан Трека?

    Ремко крут. Понятно, почему он поехал за Ландой. Но ведь не потерял!

  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (2)
    Николай Н.-Фото

    И снова группа будет отдыхать, а финиш выиграет кто-то из отрыва, если конечно отрыв не догонят.

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