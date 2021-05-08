- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 22:18
Фотогалерея 7-го этапа Джиро д'Италия-2021
7-й этап Джиро д’Италия-2021 с прохождением единственного подъёма 4-й категории, проложенный по побережью Адриатического моря прошёл без сюрпризов в виде эшелонов и завершился общим спринтом.
В отрыв дня со старта уехали Симон Пелло (Simon Pellaud / Androni Giocattoli), Марк Кристиан (Mark Christian / Eolo - Kometa Cycling Team) и Умберто Маренго (Umberto Marengo / Bardiani - CSF – Faizane). Пелотон сразу отпустил их, но следил за разрывом, который на первой половине дистанции не превышал пяти минут, а затем держался в пределах полутора минут. Отрыв нейтрализовали за 17 км до финиша, после чего команды генеральщиков и спринтеров попеременно сменяли друг друга в голове группы.
Этап завершился общим спринтом, в котором 26-летний австралийский спринтер команды Lotto Soudal Калеб Юэн (Caleb Ewan) уверенно одержал победу, опередив Давиде Чимолаи (Davide Cimolai) из команды Israel Start Up Nation и Тима Мерлира (Tim Merlier) из команды Alpecin-Fenix.
Это второй подряд спринтерский этап, выигранный Калебом Юэном на Джиро д’Италия-2021 и 5-й в его карьере. Благодаря победе на этапе Калеб Юэн перехватил у Джакомо Ниццоло (Qhubeka Assos) цикламеновую майку лидера очковой классификации, где теперь лидирует с преимуществом в 23 очка над Тимом Мерлиром.
22-летний венгерский велогонщик команды Groupama-FDJ Аттила Вальтер (Attila Valter) сохранил на плечах розовую майку лидера, а также продолжает лидировать в классификации лучшего молодого гонщика.
Победитель 6 этапа Джиро д’Италия-2021 Джино Медер (Gino Mäder) из команды Bahrain Victorious сохранил синюю майку лидера горной классификации.
Photo Credit: LaPresse
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (160)