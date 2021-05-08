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Фотогалерея 7-го этапа Джиро д'Италия-2021

 Фотогалерея 7-го этапа Джиро д'Италия-2021

 

  7-й этап Джиро д’Италия-2021 с прохождением единственного подъёма 4-й категории, проложенный по побережью Адриатического моря прошёл без сюрпризов в виде эшелонов и завершился общим спринтом.  

 

  В отрыв  дня со старта уехали Симон Пелло (Simon Pellaud / Androni Giocattoli), Марк Кристиан (Mark Christian / Eolo - Kometa Cycling Team) и Умберто Маренго (Umberto Marengo / Bardiani - CSF – Faizane). Пелотон сразу отпустил их, но следил за разрывом, который на первой половине дистанции не превышал пяти минут, а затем держался в пределах полутора минут. Отрыв нейтрализовали за 17 км до финиша,  после чего команды генеральщиков и спринтеров попеременно сменяли друг друга в голове группы.

 

  Этап завершился общим спринтом, в котором 26-летний австралийский спринтер команды Lotto Soudal Калеб Юэн (Caleb Ewan) уверенно одержал победу, опередив Давиде Чимолаи (Davide Cimolai) из команды Israel Start Up Nation и Тима Мерлира (Tim Merlier) из команды Alpecin-Fenix.

 

  Это второй подряд спринтерский этап, выигранный Калебом Юэном на Джиро д’Италия-2021 и 5-й в его карьере. Благодаря победе на этапе Калеб Юэн перехватил у Джакомо Ниццоло (Qhubeka Assos) цикламеновую майку лидера очковой классификации, где теперь лидирует с преимуществом в 23 очка над Тимом Мерлиром.

 

  22-летний венгерский велогонщик команды Groupama-FDJ Аттила Вальтер (Attila Valter) сохранил на плечах розовую майку лидера, а также продолжает лидировать в классификации лучшего молодого гонщика.

 

Победитель 6 этапа Джиро д’Италия-2021 Джино Медер (Gino Mäder) из команды Bahrain Victorious сохранил синюю майку лидера горной классификации.

  

 

 

 

 

 

Photo Credit: LaPresse

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур фотогалерея

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • Костя К
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (4)
    Костя К-Фото

    Нужно вводить майку "лучший не молодой гонщик"

  • velodoctor
    Том Дюмулин возвращается в вел ... (10)
    velodoctor-Фото

    Когда он как зритель на классиках стоял, смотрелось тоскливо. Не думаю, что он сможет приблизиться к себе образца 18 года, да и молодые с каждым годом напирают. Интересно в какой роли он будет выступать. 

  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (4)
    Николай Н.-Фото

    А наверно снова уедит отрыв и кто то из отрыва выиграет.

  • старт-шоссе 82
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (4)
    старт-шоссе 82-Фото

    Этап сильно напоминает этап под номером 6, примерно таже гора посередине, такой же спуск 40 км , существенно отличается только финальное восхождение.

    Конечно не хочется чтоб был дождь и чтоб этап превратился в очередную пытку для гонцов.

    Мой прогноз, рисковать никто не будет, особенно в предверие воскресного этапа и учитывая то что на финальной горе много не привезти. 

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (4)
    Николай Н.-Фото

    Сагана чуть не завалили, потому он и бросил финишировать. Юэн финишировал как будто его из рогатки выстрелили..

  • Earl57
    Том Дюмулин возвращается в вел ... (10)
    Earl57-Фото

    У Пидкока очередной фотофиниш сегодня. На этот раз с Ван дер Пулом. После финиша Матье рухнул как подкошенный и едва смог отдышаться. Причем догонять пришлось ему и на территории, которую он всегда считал своей.

     

    ПС. Джи вероятнее всего разделку поедет в Токио. На треке у бриттов давно другая команда, Томас от этого отошел.

  • flugegeheimen
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (4)
    flugegeheimen-Фото

    Думаю, Инеосопять будет дергать пелотон, чтобы мощным поездом подвести Берналя к горе. А Ремко постарается как клещ к нему прицепиться

  • flugegeheimen
    Том Дюмулин возвращается в вел ... (10)
    flugegeheimen-Фото

    Пидкок в мтб и Джи на треке

  • Woterman 1980
    Том Дюмулин возвращается в вел ... (10)
    Woterman 1980-Фото
    Цитата: Earl57
    Он изначально не собирался доезжать до Парижа. И Ван Арт не собирается, о чем уже предупредил.
    И босс Альпецина сказал, что и речи быть не может о том что Ван дер Пул поедет Тур де Франс до конца.
    У болельщиков одни приоритеты, у команд другие. ТДФ каждый год, а ОИ только раз в четыре года. И престижно иметь в составе олимпийского медалиста. А уж двух и подавно.
    Вон Инеос тоже создает своим потенциальным олимпионикам все условия для подготовки к Токио, не жалеет для них не времени, ни сил. Потому что если они завоюют медали на ОИ, то это будет мощнейший магнит для спонсоров.
    Угу, у Инеоса кроме Ганны есть еще кое-кто, потенциально способный взять медаль на ОИ. И в него вкладываются еще больше чем в Ганну. Хотя бы потому что он англичанин...
    Потенциально взять медаль на ОИ, у Инеос кроме Ганны, способен только Денис, так как профиль разделки идеально для него подходит
  • Astanaforever
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Очень опасный финальный подъем для не резкого Власова. Здесь территория Эвенпула.

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