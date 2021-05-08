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Джино Медер – победитель 6 этапа Джиро д’Италия-2021

Джино Медер  и Аттила Вальтер о 6-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

 

  24-летний швейцарский велогонщик команды Bahrain Victorious Джино Медер (Gino Mäder) одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура – 6-й этап Джиро д’Италия-2021. На этапе с финишем в подъем 2 категории, который стал ещё тяжелее из-за проливного дождя и холода, Джино Медер упорно двигался к цели, атакуя несколько раз.

 

  Он отобрался в отрыв дня, а затем атаковал в одиночку на финальном подъёме за 3,5 км до финиша. Со швейцарским гонщиком команды Bahrain Victorious едва не повторилась ситуация 7-го этапа Париж-Ниццы, когда Медера на последних метрах перед финишем обошёл Примож Роглич (Jumbo-Visma). На этот раз он не дал себя обойти претендентам на генеральную классификацию, финишировав с запасом в 12 секунд.

 

  Медер – второй гонщик по имени Джино в истории Джиро, выигравший этап после Джино Бартали, одержавшего 17 побед на этапах Джиро с 1935 по 1950 годы. Джино Медер надел синюю майку лидера горной классификации.

 

  Ещё один молодой гонщик – дебютант Джиро д’Италия, 22-летний уроженец Венгрии из команды Groupama-FDJ Аттила Вальтер (Attila Valter) должен был ехать этот Гранд-тур в качестве помощника Тибо Пино. Но Вальтер финишировал в группе сильнейших и надел первую в карьере розовую майку лидера. В генеральной классификации Аттила Вальтер опережает на 11 секунд Ремко Эвенепула (Deceuninck-Quick Step) и на 16 секунд победителя Тур де Франс-2019 Эгана Берналя (Ineos Grenadiers).

 

  Никогда ещё представитель Венгрии не надевал на Джиро майку лидера. Также впервые на Джиро д’Италия за первые шесть дней гонки этапы выиграли гонщики из шести разных стран – Италия (Филиппо Ганна), Бельгия (Тим Мерлир), Нидерланды (Тако ван дер Хорн), США (Джо Домбровски), Австралия (Калеб Юэн) и Швейцарияч (Джино Медер).

 

Джино Медер – победитель 6 этапа Джиро д’Италия-2021

Джино Медер – победитель 6 этапа Джиро д’Италия-2021

Photo Credit: LaPresse

 

  Джино Медер: «Вчера был очень грустный день, из-за падения мы потеряли Микеля. Сегодня мы поставили другие цели. Конечно, теперь, когда нам не нужно больше защищать Микеля, мы должны атаковать и уезжать в отрывы. Матей Мохорич невероятно отработал сегодня. Он верил в меня, сказал вчера, что этот этап мне подходит для борьбы за победу. Я очень счастлив, что получилось выиграть.

 

  На прошлых гонках я научился тому, что если ты не сильнейший, то надо уезжать в отрыв и использовать шанс что-то предпринять. Невозможно повлиять на то, как ведут гонку другие, поэтому, как только предоставляется возможность, надо разыгрывать свою карту, вкладывать все силы и бороться до финиша. Единственное, на что ты можешь влиять – твоя мощность, скорость и концентрация. Нельзя терять силы, думая о других.

 

  Мы обсуждали в автобусе, как нам вести следующие этапы. Моё мнение – мы должны продолжать атаковать, пользоваться шансами. Если я снова смогу уехать в отрыв, конечно, буду пытаться. Если мне придётся работать на кого-то ещё, буду рад это делать, буду наслаждаться Джиро. Для меня это самая красивая гонка в мире».

 

Джино Медер – победитель 6 этапа Джиро д’Италия-2021

Photo Credit: LaPresse

 

  Аттила Вальтер: «У меня хорошо идёт нога на Джиро. Но мне пришлось держаться с сильнейшими горняками. Я был решительно настроен. Мне жаль разочаровывать Ремко и Берналя, но у них ещё будут шансы. Мне удалось удержаться с ними. Чем ближе был финиш, тем больше я верил, что надену розовую майку. Я боролся за неё изо всех сил. Очень счастлив, что у меня получилось. Я уже доволен тем, чего мы достигли на гонке, но не удивлюсь, если кто-то ещё позже преподнесёт сюрприз. Я надеюсь повторить Алмейду, долго держать розовую майку. Она даёт мне большую уверенность. В будущем хочу вернуться и выиграть розовую майку в последний день. Я всё ещё надеюсь, что волшебный торжественный старт Джиро в Будапеште состоится, и что я буду участвовать в той гонке».

 

Результаты 6 этапа Джиро д’Италия-2021

Фотогалерея 6 этапа Джиро д’Италия-2021

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Теги к статье: Джино Медер Gino Mader Bahrain Victorious Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (27)
    VeloVelo-Фото

    А что с Поццовиво приключилось?



    А с Дж. Беннетом?

  • VeloVelo
    Итальянский журналист критикуе ... (20)
    VeloVelo-Фото
    Дмитрий, не понял вашу мысль.
  • Sezar
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (27)
    Sezar-Фото

    И Берналь и Ремко далеки от своих лучших кондиций, но несмотря на это именно они делают гонку. А Чикконе, похоже догнала его форма, тратит силы напропалую, а их все равно более чем достаточно. Эх, рацио бы ему чуть больше..

  • MVDP
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (27)
    MVDP-Фото
    Ремкомплект зарешает, и к бабке не ходи. На разделке минуты полторы всем бросит.
  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Верней всего будут эшелоны. Вдоль берега та ещё с ветром.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (27)
    Николай Н.-Фото

    Этап получился красивым. Не такой как раньше, котились до последней горки. Атаки была по всему этапу. Инеос сработал грамотно. Когда Бернал остался с напарником, то тот сделал ложную атаку, чтоб заставить Волчью стаю работать. А Бернал потом взял свою. Я вчера писал, что выиграет беглец из отрыва, так и получилось.

  • DenisRodikov
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (27)
    DenisRodikov-Фото
    Там пытались передать ветровку между техничками, насколько я смог рассмотреть
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (27)
    EL-Fenomeno-Фото

    6 этапов - 6 разных победителей, причём из 6 разных стран clapping Кто завтра ?)

    У Мадера на финише даже сил не было на празднование, но как же хорошо, что после схода Ланды на горном этапе победу взял именно велогонщик комнады Бахрейн(а). Рад за него, может даже поборется за синюю майку.

    Парень out of nowhere или кто такой мистер Бисигер Аттила Вальтер. У молодого две майки Джиро, причем не по наследству, а заработанные, так сказать.

    Берналь - да - пока выглядит лучше всех, а вот Йейтс опять как тень. Не верю что у него траблы (настоящих больших гор то не было ещё), но и как то совсем не оправдывает статус фаворита №1 коим был Саймон перед началом ГТ

    Цитата: SportSpirit
    Водитель технички BikeEcChange: "Про авто-вело рестлинг не слышали? Ща покажу."locny
    Надеюсь, с Серри все ок. А этап в целом искры не зажег.

    Спрашивается куда "гнал" водитель? Стукнул так прилично спортсмена. Было опасно

    Giro d'Italia 2021 stage 6 | CRASH : a RIDER and a CAR - 12 KM

    Дать штраф и придумать какое то ещё наказание для команды BikeExchange.

     

  • Meridale
    Том Дюмулин возвращается в вел ... (4)
    Meridale-Фото

    Насвежака стратанёт, нормально.

     

  • rude_rider
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (27)
    rude_rider-Фото
    Прошлогодние чемпионы джиро Алмейда и Джай пока в гарнире . Нибали все таки возраст.

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