Джино Медер – победитель 6 этапа Джиро д’Италия-2021

Джино Медер и Аттила Вальтер о 6-м этапе Джиро д’Италия-2021

24-летний швейцарский велогонщик команды Bahrain Victorious Джино Медер (Gino Mäder) одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура – 6-й этап Джиро д’Италия-2021. На этапе с финишем в подъем 2 категории, который стал ещё тяжелее из-за проливного дождя и холода, Джино Медер упорно двигался к цели, атакуя несколько раз.

Он отобрался в отрыв дня, а затем атаковал в одиночку на финальном подъёме за 3,5 км до финиша. Со швейцарским гонщиком команды Bahrain Victorious едва не повторилась ситуация 7-го этапа Париж-Ниццы, когда Медера на последних метрах перед финишем обошёл Примож Роглич (Jumbo-Visma). На этот раз он не дал себя обойти претендентам на генеральную классификацию, финишировав с запасом в 12 секунд.

Медер – второй гонщик по имени Джино в истории Джиро, выигравший этап после Джино Бартали, одержавшего 17 побед на этапах Джиро с 1935 по 1950 годы. Джино Медер надел синюю майку лидера горной классификации.

Ещё один молодой гонщик – дебютант Джиро д’Италия, 22-летний уроженец Венгрии из команды Groupama-FDJ Аттила Вальтер (Attila Valter) должен был ехать этот Гранд-тур в качестве помощника Тибо Пино. Но Вальтер финишировал в группе сильнейших и надел первую в карьере розовую майку лидера. В генеральной классификации Аттила Вальтер опережает на 11 секунд Ремко Эвенепула (Deceuninck-Quick Step) и на 16 секунд победителя Тур де Франс-2019 Эгана Берналя (Ineos Grenadiers).

Никогда ещё представитель Венгрии не надевал на Джиро майку лидера. Также впервые на Джиро д’Италия за первые шесть дней гонки этапы выиграли гонщики из шести разных стран – Италия (Филиппо Ганна), Бельгия (Тим Мерлир), Нидерланды (Тако ван дер Хорн), США (Джо Домбровски), Австралия (Калеб Юэн) и Швейцарияч (Джино Медер).

Photo Credit: LaPresse

Джино Медер: «Вчера был очень грустный день, из-за падения мы потеряли Микеля. Сегодня мы поставили другие цели. Конечно, теперь, когда нам не нужно больше защищать Микеля, мы должны атаковать и уезжать в отрывы. Матей Мохорич невероятно отработал сегодня. Он верил в меня, сказал вчера, что этот этап мне подходит для борьбы за победу. Я очень счастлив, что получилось выиграть.

На прошлых гонках я научился тому, что если ты не сильнейший, то надо уезжать в отрыв и использовать шанс что-то предпринять. Невозможно повлиять на то, как ведут гонку другие, поэтому, как только предоставляется возможность, надо разыгрывать свою карту, вкладывать все силы и бороться до финиша. Единственное, на что ты можешь влиять – твоя мощность, скорость и концентрация. Нельзя терять силы, думая о других.

Мы обсуждали в автобусе, как нам вести следующие этапы. Моё мнение – мы должны продолжать атаковать, пользоваться шансами. Если я снова смогу уехать в отрыв, конечно, буду пытаться. Если мне придётся работать на кого-то ещё, буду рад это делать, буду наслаждаться Джиро. Для меня это самая красивая гонка в мире».

Photo Credit: LaPresse

Аттила Вальтер: «У меня хорошо идёт нога на Джиро. Но мне пришлось держаться с сильнейшими горняками. Я был решительно настроен. Мне жаль разочаровывать Ремко и Берналя, но у них ещё будут шансы. Мне удалось удержаться с ними. Чем ближе был финиш, тем больше я верил, что надену розовую майку. Я боролся за неё изо всех сил. Очень счастлив, что у меня получилось. Я уже доволен тем, чего мы достигли на гонке, но не удивлюсь, если кто-то ещё позже преподнесёт сюрприз. Я надеюсь повторить Алмейду, долго держать розовую майку. Она даёт мне большую уверенность. В будущем хочу вернуться и выиграть розовую майку в последний день. Я всё ещё надеюсь, что волшебный торжественный старт Джиро в Будапеште состоится, и что я буду участвовать в той гонке».