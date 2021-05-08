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Петер Саган – победитель 10-го этапа Джиро д’Италия-2021

Петер Саган, Фернандо Гавирия, Эган Берналь о 10-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

 

  Второй год подряд на Джиро д’Италия Петер Саган становится победителем 10-го этапа. На этот раз, на Джиро д’Италия-2021,  31-летний словацкий велогонщик команды Bora-hansgrohe выиграл этап не из одиночного отрыва, как в прошлом году,  а в общем спринте, опередив Фернандо Гавирию (UAE Team Emirates) и Давиде Чимолаи (Israel Start Up Nation). 139-км этап, самый короткий из этапов Джиро д’Италия-2021, команда Bora-hansgrohe взяла под свой контроль, начав задавать скорость за 50 км до финиша, на подходе к единственному категорийному подъёму.

 

  Когда отрыв дня был нейтрализован за 43 км до финиша, Bora-hansgrohe продолжила работать в голове пелотона и добилась своей цели. Скорости, задаваемой немецкой командой,  не выдержали несколько соперников Петера Сагана – Тим Мерлир (Alpecin-Fenix), Дилан Груневеген (Jumbo-Visma) и Джакомо Ниццоло (Qhubeka Assos). Эмануэль Бухман, Джованни Алеотт, Даниэль Осс отработали до подъёма, а Чезаре Бенедетти, Феликс Гросшартнер и Маттео Фаббро провели мощные смены на подъёме 4-й категории.

 

 

  На финальных 5 км Bora-hansgrohe оставалась в голове пелотона, где мастерство раздельщика проявил Мацей Боднар. Улицы Фолиньо осложнили подъезд к финишной прямой, но спринтеры прошли их без потерь. Петер Саган с преимуществом в длину велосипеда опередил Фернандо Гавирию и одержал вторую в карьере победу на этапе итальянского Гранд-тура и 117-ю в общей сложности, а также надел цикламеновую майку лучшего в очковой классификации.

 

Петер Саган – победитель 10-го этапа Джиро д’Италия-2021

Петер Саган – победитель 10-го этапа Джиро д’Италия-2021

 

Петер Саган – победитель 10-го этапа Джиро д’Италия-2021

 

Петер Саган – победитель 10-го этапа Джиро д’Италия-2021

Петер Саган – победитель 10-го этапа Джиро д’Италия-2021

 

 

Петер Саган – победитель 10-го этапа Джиро д’Италия-2021

 

Петер Саган – победитель 10-го этапа Джиро д’Италия-2021

 

Петер Саган – победитель 10-го этапа Джиро д’Италия-2021

 

Петер Саган – победитель 10-го этапа Джиро д’Италия-2021

 

Петер Саган – победитель 10-го этапа Джиро д’Италия-2021

 

Петер Саган – победитель 10-го этапа Джиро д’Италия-2021

 

 Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto & VeloImages

 

  

  Петер Саган: «Сегодня хороший день для команды. Огромное спасибо товарищам по команде за их фантастические усилия. Мы показали всё, на что способны, каждый работал изо всех сил, чтобы усложнить этап. На двух последних подъёмах команда превосходно отработала. Ребята держали гонку под контролем.

 

Нам удалось сбросить нескольких чистых спринтеров, но несколько всё равно удержались. Легче бороться, когда весь этап держится высокая скорость. На первых этапах этой Джиро у меня каждый день шла нога, но если первые 150 км пелотон не напрягается, а всё действие сводится к финальным 30 километрам, мне гораздо сложнее опередить чистых спринтеров.

 

Мацей Боднар и Даниэль Осс вывезли меня на позицию к последнем повороту, чтобы я смог спринтовать за победой. Теперь у меня ещё и цикламеновая майка. Но до конца Джиро ещё далеко, мы только на половине пути. Удержать её будет непросто. Поедем от этапа к этапу, посмотрим, чего удастся достичь.

 

Я счастлив, что снова еду Джиро д’Италия, кажется, что прошлый выпуск был только месяц назад. Мне нравится выступать в Италии».

 

  Ян Валах (Jan Valach), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Мы знали, что сегодня у нас есть шанс на победу. Этап подходил спринтерам, но не был похож на предыдущие спринтерские этапы, потому что был коротким и перед днём отдыха. Поэтому существовала вероятность, что контролировать его будет сложно. Нашей первой задачей было гарантировать, чтобы уехала небольшой отрыв. И мы этого добились. Мы понимали, что нам придётся тянуть пелотон вместе с другими четырьмя – пятью командами спринтеров. Но эти команды были заинтересованы только в том, чтобы завершить этап общим спринтом. Мы же, наоборот, хотели осложнить гонку, особенно на подъёмах, чтобы или сбросить несколько спринтеров, или доехать до финиша в небольшой группе. Мы так и сделали, каждый из наших гонщиков приложил невероятные усилия, они идеально работали до финального километра, где Петер принял эстафету и великолепно отспринтовал. Это красивая победа!»

 

  Фернандо Гавирия: «Отличной формы недостаточно для победы. Но если продолжать бороться, уверен, победа будет. Финальный спринт был сложным, я почти выпал за километр до финиша, хотя это не оправдание. Думаю, нога у меня идёт хорошо, хотя на подъёме мне было тяжело, потому что Bora – hansgrohe поехали на высокой скорости. Должен поздравить Петера, он заслужил победу, ради неё его команда много работала. Я доволен, что подошёл к победе ещё ближе, буду бороться за ней на второй неделе».

 

  24-летний колумбийский велогонщик команды Ineos Grenadiers Эган Берналь сохранил на плечах розовую майку лидера. Но на втором промежуточном спринте его ближайший соперник, 21-летний бельгийским гонщик команды Deceuninck-Quick Step Ремко Эвенепул отыграл у Берналя 1 секунду.

 

 

  Эган Берналь: «Сегодня благодаря розовой майке ехал этап с особенным чувством. Хочу надеть эту майку и в Милане, но до него ещё далеко. Надо оставаться сфокусированными каждую секунду. Перед промежуточным спринтом я услышал, как спортивный директор попросил Джанни Москона и Джонатана Нарваэса побороться за секунды. Я сел на колесо Пиппо (Ганны), поэтому мне было так легко выехать вперёд. Я взял одну секунду, но, конечно, Джиро не выиграешь и не проиграешь из-за одной секунды, когда мы говорим о минутах на больших подъёмах. Не считаю, что Джиро сводится к психологической борьбе между Ремко и мной. Все гонщики, которые идут в минуте в генеральной классификации, являются претендентами на победу в генеральной классификации».

 

 

Результаты 10 этапа Джиро д’Италия-2021

 

Фотогалерея 10 этапа Джиро д’Италия-2021

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Bora-hansgrohe Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (16)
    SportSpirit-Фото

    Этап получился динамичный и логично-справедливый в своей последовательности. На антитезе одному из этапов TDF-2020, когда Бора положила всю команду, чтобы догнать отрыв, а у Сагана слетела цепь. По мне, то был решающий момент в борьбе за спринтерскую майку. Возможно, что и сейчас так) 

     

    Сегодня Петер, судя по крупным планам, ехал по-спортивному зло! Может в день отдыха будут закулисные торги за будущий контракт, мы ж не знаем)

     

     

  • oblivion
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (71)
    oblivion-Фото
    Цитата: Wow
    Цитата: oblivion
    Цитата: salomon
    Цитата: kabachok
    сегодня мы прослушали цикл лекций о правильном питании, велотуфлях и горнолыжных курортах.
    я очень уважаю СК, но последнее время его просто несёт, причём зачастую в самый неподходящий момент. 
    и да, Власов внушает.
     
    Ну, некоторым товарищам не угодишь. Да лучше СК нету вело-комментатора!Или вы по нраву например Отар Мамучашвили, который одну половину репортажа молчит, а другую говорит таким ленивым голосом, шо кажется его только что с постели подняли ! Скукотень!
    А я и против Отара ничего плохого не могу сказать. Да, манера речи не очень бодрая. Зато он хорошо следит за гонкой и неплохо читает ее. У них с СК свои плюсы и минусы и это нормально)
    Отар следит за гонкой и неплохо ее читает??? Наиленивейшим голосом идёт простая констатация фактов на протяжении всей гонки «вот слева горы», «прекрасная дорога впереди», «а вот гонщик Инеос взял бачок попить» и т.д.... и даже ни в этом дело,а в его полном негативе ко всем гонщикам и всему пелотону. «Этот атаканул зря,я в него не верю», «тот поехал не знаю зачем,ему ничего не светит»... и так же путает %% 60 гонщиков в пелотоне,называя их чужими фамилиями и более того произнося эти фамилии с ужасными ошибками. На недавнем туре Алгарве единственного российского спортсмена даже не смог произнести правильно! в сравнении с Курдюковым,который заряжает энергией и позитивом,то от Мамучашвили так и прет негатив.Звук на нем ставлю на единичку))))))
    Забавно, что треть комментаторов не любит когда несет СК, вторая треть негодует от пассивности Отара. Хорошо, что есть еще одна треть))
  • nibali
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (16)
    nibali-Фото
    Цитата: Sezar
    А Акула сегодня был такой свежий. Спихнул на упиравшегося Чикконе весь груз ожиданий и прямо ожил! К самым ответственным кстати, дням. Вот что значит опыт)
    как бы хотелось верить что это действительно так!)
  • red
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (16)
    red-Фото
    надел :)
  • Серафим
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (16)
    Серафим-Фото

    Вот такими должны быть спринтерские этапы - не по 240 км. последняя треть этапа была вполне интересная. Спасибо Боре, наглядно показала все этапы развития спринтерского этапа по классике. И достигла цели, не зря потратив усилия. 

      Сагану оставалось сделать свое дело, не запоров финиш какой-нибудь ерундой. 

      Главное -перед днем отдыха оставшиеся добрались без приключений, это радует.

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (16)
    Earl57-Фото

    И даже вставал на педали на горке

  • Sezar
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (16)
    Sezar-Фото

    А Акула сегодня был такой свежий. Спихнул на упиравшегося Чикконе весь груз ожиданий и прямо ожил! К самым ответственным кстати, дням. Вот что значит опыт)

  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (16)
    velodoctor-Фото

    Сегодня смотрел на 48 дюймовом телеке этап, как же круто смотрится Италия. Совсем иные впечатления от просмотра. 

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (16)
    Николай Н.-Фото

    Бора сегодня сработала просто превосходно. Сделала этап интересным. А финиш с такими поворотами как раз был под Саганаи его команда всё сделала для того, чтоб он выиграл.

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (16)
    Earl57-Фото

    Таки добрался Петенька до заветной маечки

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