Петер Саган – победитель 10-го этапа Джиро д’Италия-2021

Петер Саган, Фернандо Гавирия, Эган Берналь о 10-м этапе Джиро д’Италия-2021

Второй год подряд на Джиро д’Италия Петер Саган становится победителем 10-го этапа. На этот раз, на Джиро д’Италия-2021, 31-летний словацкий велогонщик команды Bora-hansgrohe выиграл этап не из одиночного отрыва, как в прошлом году, а в общем спринте, опередив Фернандо Гавирию (UAE Team Emirates) и Давиде Чимолаи (Israel Start Up Nation). 139-км этап, самый короткий из этапов Джиро д’Италия-2021, команда Bora-hansgrohe взяла под свой контроль, начав задавать скорость за 50 км до финиша, на подходе к единственному категорийному подъёму.

Когда отрыв дня был нейтрализован за 43 км до финиша, Bora-hansgrohe продолжила работать в голове пелотона и добилась своей цели. Скорости, задаваемой немецкой командой, не выдержали несколько соперников Петера Сагана – Тим Мерлир (Alpecin-Fenix), Дилан Груневеген (Jumbo-Visma) и Джакомо Ниццоло (Qhubeka Assos). Эмануэль Бухман, Джованни Алеотт, Даниэль Осс отработали до подъёма, а Чезаре Бенедетти, Феликс Гросшартнер и Маттео Фаббро провели мощные смены на подъёме 4-й категории.

На финальных 5 км Bora-hansgrohe оставалась в голове пелотона, где мастерство раздельщика проявил Мацей Боднар. Улицы Фолиньо осложнили подъезд к финишной прямой, но спринтеры прошли их без потерь. Петер Саган с преимуществом в длину велосипеда опередил Фернандо Гавирию и одержал вторую в карьере победу на этапе итальянского Гранд-тура и 117-ю в общей сложности, а также надел цикламеновую майку лучшего в очковой классификации.

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Петер Саган: «Сегодня хороший день для команды. Огромное спасибо товарищам по команде за их фантастические усилия. Мы показали всё, на что способны, каждый работал изо всех сил, чтобы усложнить этап. На двух последних подъёмах команда превосходно отработала. Ребята держали гонку под контролем.

Нам удалось сбросить нескольких чистых спринтеров, но несколько всё равно удержались. Легче бороться, когда весь этап держится высокая скорость. На первых этапах этой Джиро у меня каждый день шла нога, но если первые 150 км пелотон не напрягается, а всё действие сводится к финальным 30 километрам, мне гораздо сложнее опередить чистых спринтеров.

Мацей Боднар и Даниэль Осс вывезли меня на позицию к последнем повороту, чтобы я смог спринтовать за победой. Теперь у меня ещё и цикламеновая майка. Но до конца Джиро ещё далеко, мы только на половине пути. Удержать её будет непросто. Поедем от этапа к этапу, посмотрим, чего удастся достичь.

Я счастлив, что снова еду Джиро д’Италия, кажется, что прошлый выпуск был только месяц назад. Мне нравится выступать в Италии».

Ян Валах (Jan Valach), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Мы знали, что сегодня у нас есть шанс на победу. Этап подходил спринтерам, но не был похож на предыдущие спринтерские этапы, потому что был коротким и перед днём отдыха. Поэтому существовала вероятность, что контролировать его будет сложно. Нашей первой задачей было гарантировать, чтобы уехала небольшой отрыв. И мы этого добились. Мы понимали, что нам придётся тянуть пелотон вместе с другими четырьмя – пятью командами спринтеров. Но эти команды были заинтересованы только в том, чтобы завершить этап общим спринтом. Мы же, наоборот, хотели осложнить гонку, особенно на подъёмах, чтобы или сбросить несколько спринтеров, или доехать до финиша в небольшой группе. Мы так и сделали, каждый из наших гонщиков приложил невероятные усилия, они идеально работали до финального километра, где Петер принял эстафету и великолепно отспринтовал. Это красивая победа!»

Фернандо Гавирия: «Отличной формы недостаточно для победы. Но если продолжать бороться, уверен, победа будет. Финальный спринт был сложным, я почти выпал за километр до финиша, хотя это не оправдание. Думаю, нога у меня идёт хорошо, хотя на подъёме мне было тяжело, потому что Bora – hansgrohe поехали на высокой скорости. Должен поздравить Петера, он заслужил победу, ради неё его команда много работала. Я доволен, что подошёл к победе ещё ближе, буду бороться за ней на второй неделе».

24-летний колумбийский велогонщик команды Ineos Grenadiers Эган Берналь сохранил на плечах розовую майку лидера. Но на втором промежуточном спринте его ближайший соперник, 21-летний бельгийским гонщик команды Deceuninck-Quick Step Ремко Эвенепул отыграл у Берналя 1 секунду.

Эган Берналь: «Сегодня благодаря розовой майке ехал этап с особенным чувством. Хочу надеть эту майку и в Милане, но до него ещё далеко. Надо оставаться сфокусированными каждую секунду. Перед промежуточным спринтом я услышал, как спортивный директор попросил Джанни Москона и Джонатана Нарваэса побороться за секунды. Я сел на колесо Пиппо (Ганны), поэтому мне было так легко выехать вперёд. Я взял одну секунду, но, конечно, Джиро не выиграешь и не проиграешь из-за одной секунды, когда мы говорим о минутах на больших подъёмах. Не считаю, что Джиро сводится к психологической борьбе между Ремко и мной. Все гонщики, которые идут в минуте в генеральной классификации, являются претендентами на победу в генеральной классификации».