Итальянский журналист критикует Ineos Grenadiers за неуважение к розовой майке

Итальянский журналист Беппе Конти о потерянных шансах Филиппо Ганны

Филиппо Ганна (Filippo Ganna) надел розовую майку лидера после победы на 1-м этапе Джиро д’Италия-2021 и потерял на 4-м этапе. Первую половину 4-го этапа 24-летний итальянский гонщик команды Ineos Grenadiers провёл в голове пелотона, работая на своих товарищей по команде и догоняя отрыв дня. За 30 км до финиша он выпал из пелотона и поехал своим темпом. Финишную черту Филиппо Ганна пересёк через 21:08 после победителя этапа.

После 3-го этапа в интервью Филиппо Ганна говорил, что с 4-го этапа планирует полностью посвятить себя работе на коаманду: "Каждый может думать, что хочет, но завтра я буду в распоряжении команды. Я видел, что Эган Берналь настроен решительно. Надеюсь, розовая майка останется у нас, но если завтра она перейдёт другой команде, мы сможем повести гонку более спокойно".

Итальянский журналист Беппе Конти (Beppe Conti) после финиша 4-го этапа Джиро д’Италия-2021 в интервью Bicisport раскритиковал команду Ineos Grenadiers и Филиппо Ганну за неуважение к розовой майке лидера, которую не старались защищать.

Беппе Конти: «Не понимаю, почему он так сделал, смотреть было тяжело. Я очень уважаю Ганну и спортивного директора команды Маттео Тозатто, но то, как они принимают решение – это преступление. Правильно, что Ганна работает на Берналя, но это должно быть в пределах разумного. Одно дело – поработать 10 км, совсем другое – весь день.

Ганна – чемпион, но должен ли он быть готовым постоянно работать на других, даже если эти другие – Берналь, Квятковски и Пидкок. Это ошибка не только команды, он тоже должен выражать своё мнение, заставить их понять. После того, как он потерял свои шансы на Милан-Сан-Ремо, сегодня ещё один потерянный шанс. Не хочу видеть третий или четвёртый подобный эпизод.

Ineos – правильная команда для Ганны, потому что они очень помогают ему с оборудованием, дают свободу выступать на треке, а в будущем – с часовым рекордом. И эта команда останется подходящей ему, если он выскажется и сделает так, чтобы его услышали».