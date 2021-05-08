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Саймон Йейтс – победитель 19 этапа Джиро д’Италия-2021

Саймон Йейтс, Жуан Алмейда, Эган Берналь, Александр Власов о 19-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

 

  28-летний британский велогонщик команды BikeExchange Саймон Йейтс (Simon Yates) одержал победу на 19-м этапе Джиро д’Италия-2021, выиграв после сольной атаки.

 

 

 

На предпоследнем в этом выпуске горном этапе пелотон не отпустил отрыв дня. Ситуацию в гонке контролировали команды гонщиков, атаковавших на дебютном в маршруте итальянского Гранд-тура подъёме Альпе ди Мера, - BikeExchange и Deceuninck-Quick Step. За 6,5 км до финиша из группы розовой майки атаковал 22-летний португальский гонщик команды Deceuninck-Quick Step. На его атаку ответил Саймон Йейтс. Алмейда вскоре вернулся в группу фаворитов, а Йейтс в одиночку продолжил уезжать от соперников.

 

На финише преимущество британского гонщика стало сокращаться, но ему хватило запаса для того, чтобы выиграть четвёртый в карьере этап итальянского Гранд-тура. Жуан Алмейда, который отреагировал на атаку лидера общего зачёта Эгана Берналя (Ineos Grenadiers), а потом уехал от розовой майки на последнем километре, финишировал вторым. Эган Берналь пересёк финиш третьим через 28 секунд после победителя. Дамиано Карузо (Bahrain Victorious) и Александр Власов (Astana Premier Tech) замкнули пятёрку сильнейших на этапе и  сохранили позиции в общем зачёте.

 

Photo Credit: LaPresse

  Саймон Йейтс: «Очень счастлив. Команда сегодня фантастически работала, контролировала ситуацию от старта, поэтому так рад, что отфинишировал. Я видел ,что ребят Ineos вполне устраивала скорость, с которой они ехали после атаки Алмейды. И у меня было ощущение, что они дадут мне сегодня уехать. Как только я атаковал, понял, что предположил верно. Поэтому постарался поехать на максимальной скорости. Вот и всё.

 

Я постарался сделать всё, на что был способен. Это был не самый трудный из этапов, тяжёлым был лишь финальный подъём. Но завтра совсем другое дело. Будет очень тяжёлый этап, на большой высоте. Посмотрим, что у меня получится. Я просто буду стараться изо всех сил, которые есть на данный момент. Разрыв с розовой майкой всё ещё значительный, но я подвинулся ближе к Карузо, который идёт на втором месте».

 

  Мэтт Уайт, спортивный директор команды BikeExchange: «Мы очень довольны. Команда приложила огромные усилия, чтобы контролировать этап и вывезти Саймона на позицию, где он смог бы сам пройти финальный подъём. Чтобы подняться выше в генеральной классификации, сегодня мы должны были надавить на соперников. Ребята хорошо отработали, осложняли гонку весь этап. Саймон прошёл финальный подъём в атакующем стиле. Это заслуженная победа, и он привёз немного времени соперникам».

 

  Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step): «Прежде всего, хочу поблагодарить всю команду. Они были невероятны, идеально отработали на меня сегодня. Я чувствовал себя хорошо, был уверен в своих силах, поэтому рано атаковал, чтобы посмотреть, что получится. Я боролся с другими генеральщиками на этом трудном подъёме, что приятно и показывает, что у меня хорошо идёт нога. Жаль, что упустил победу на этапе и снова финишировал вторым. Но с другой стороны я отыграл больше времени в генеральной классификации, что даёт надежды на оставшиеся этапы».

 

  Эган Берналь (Ineos Grenadiers): «Самое важное для меня – надеть розовую майку в Милане. Когда идёт нога, я люблю атаковать. Но сегодня был один гонщик сильнее меня – Саймон Йейтс. Конечно, он был лучшим сегодня. Снимаю перед ним шляпу. Но я очень доволен своей формой.

 

Я хочу удержать время, которые выиграл на прошлых этапах, потому что оно – результат великолепной работы команды. Поэтому не хочу совершить ошибку, которая может всё разрушить. Сегодня я сделал ещё один шаг вперёд на пути к финальной победе. Это был важный для нас день после того, что случилось два дня назад. Я уверенно себя чувствую перед завтрашним этапом, мне нравится ехать на большой высоте. Надеюсь, завтра останусь в розовом. Хочу, чтобы силы остались и на финальную разделку».

 

  Александр Власов (Astana Premier Tech): «Сегодня чувствовал себя намного лучше, чем в предыдущие дни, и нога шла отлично. Я старался сделать максимум на этом финальном подъёме. Команда идеально отработала, ребята вывезли меня на хорошую позицию перед самым крутым участком подъёма, так что я смог сберечь силы для последних километров. После нескольких тяжёлых дней я доволен своим выступлением сегодня, оно даёт мне дополнительную мотивацию и уверенность перед последним горным этапом и разделкой».

 

 

Фотогалерея 19 этапа Джиро д’Италия-2021

Результаты 19 этапа Джиро д’Италия-2021

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Теги к статье: Саймон Йейтс Simon Yates Team BikeExchange Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2021 Giro d'Italia Giro d'Italia-2021 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • nightbuster33
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (16)
    nightbuster33-Фото
    Хочу напомнить"velo-velo", Берналь победитель Тур де Франс 2019года.
  • nightbuster33
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (16)
    nightbuster33-Фото

    Вот и все. Можно уже констатировать, что в дальнейшем ничего в лучшую сторону ничего не изменится для Астаны. Только запомнится беззубой и однообразной тактикой ведения гоки. Как тут не вспомнить почти генерала-Супермена, генералов-Ф.Ару, В.Нибали и их Лейтенантов-М.Скарпони(вечная память),А.Зейтса иТ.Канггерта. а также Главного стратега Александра Шефера,чью тактику ведения гонки еще никто не повторил.Но по крайней мере сегоднишние руководители Зейтса и Кангерта помнят об этом.Надеюсь, что в будующем,из сегоднишних молодых что- нибудь получится(Пронский, Федоров).

  • VeloVelo
    Организаторы Джиро д'Италия-2 ... (14)
    VeloVelo-Фото
    При одном условии - что там он будет Королем и с хорошим багажом )
  • VeloVelo
    Организаторы Джиро д'Италия-2 ... (14)
    VeloVelo-Фото

    Петя себя в стае только в кошмарном сне может увидеть. 

    Там же надо быть "равноправным членом Стаи"!
    Не Царское это дело )

  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (16)
    VeloVelo-Фото

    Берналь впервые едет первым номером. Для него это серьезное испытание. 
    Ему на самом дел тяжело, прежде всего психологически, что влияет и на физику, конечно.

    Ответственность огромная. Вспомните его реакцию после побед на этапах.
    Завтра для Берналя час ХЭ (час икс). Если сдюжит - родится большой чемпион.

    На завтрашнем этапе может быть все что угодно. 
    Но, победит на Джиро, как всегда, Сильнейший )


  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (16)
    VeloVelo-Фото
    Эти горы не для Каррузо. Завтра он отхватит, к сожалению.
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (30)
    VeloVelo-Фото

    "Восходитель одного рывка"? Ну, не знаю.
    Берналь уже на этой Джиро демонстрировал несколько классных рывков на этапе.

    А вот на последних этапах да, уже не та силушка в ногах, рванет и осядет. Форма уходит. Хватит ли его на концовку - вопрос.

    Другое дело, что и соперники тоже уже не в кондициях.
    Мне кажется, только Алмейда и Йейтс.

  • SportSpirit
    Фотогалерея 17-го этапа Джиро ... (8)
    SportSpirit-Фото

    Ойangel Я вспомнила, что конкретно напоминает мне этот кадр: фильм "Легенда", сцена в баре. Немного голливудского флуда перед финальными разборками: сolumbia pictures не представляет) 

     

    Мартинес: 

    - Я сюда приперся, чтобы нормально отжечь в горах, ждал эпичной борьбы с топовыми горняками. Как в вестерне! Как Контадор и Шлек, как Армстронг и Пантани! А ты нацепил на себя розовую майку и слюни распустил. Макака, твою мать! 

     

    Дамиано на заднем плане солидарен с Дани)

  • Astanaforever
    Крис Фрум о старте на Критериу ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Крис Фрум: одной стороны, это бизнес.@@@@ вот это точно сказал. Классно ты развел самую хитрую нацию. Респект .
  • Kay82
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (30)
    Kay82-Фото
    может еще и откатиться

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