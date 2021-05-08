Саймон Йейтс – победитель 19 этапа Джиро д’Италия-2021

Саймон Йейтс, Жуан Алмейда, Эган Берналь, Александр Власов о 19-м этапе Джиро д’Италия-2021

28-летний британский велогонщик команды BikeExchange Саймон Йейтс (Simon Yates) одержал победу на 19-м этапе Джиро д’Италия-2021, выиграв после сольной атаки.

На предпоследнем в этом выпуске горном этапе пелотон не отпустил отрыв дня. Ситуацию в гонке контролировали команды гонщиков, атаковавших на дебютном в маршруте итальянского Гранд-тура подъёме Альпе ди Мера, - BikeExchange и Deceuninck-Quick Step. За 6,5 км до финиша из группы розовой майки атаковал 22-летний португальский гонщик команды Deceuninck-Quick Step. На его атаку ответил Саймон Йейтс. Алмейда вскоре вернулся в группу фаворитов, а Йейтс в одиночку продолжил уезжать от соперников.

На финише преимущество британского гонщика стало сокращаться, но ему хватило запаса для того, чтобы выиграть четвёртый в карьере этап итальянского Гранд-тура. Жуан Алмейда, который отреагировал на атаку лидера общего зачёта Эгана Берналя (Ineos Grenadiers), а потом уехал от розовой майки на последнем километре, финишировал вторым. Эган Берналь пересёк финиш третьим через 28 секунд после победителя. Дамиано Карузо (Bahrain Victorious) и Александр Власов (Astana Premier Tech) замкнули пятёрку сильнейших на этапе и сохранили позиции в общем зачёте.

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Саймон Йейтс: «Очень счастлив. Команда сегодня фантастически работала, контролировала ситуацию от старта, поэтому так рад, что отфинишировал. Я видел ,что ребят Ineos вполне устраивала скорость, с которой они ехали после атаки Алмейды. И у меня было ощущение, что они дадут мне сегодня уехать. Как только я атаковал, понял, что предположил верно. Поэтому постарался поехать на максимальной скорости. Вот и всё.

Я постарался сделать всё, на что был способен. Это был не самый трудный из этапов, тяжёлым был лишь финальный подъём. Но завтра совсем другое дело. Будет очень тяжёлый этап, на большой высоте. Посмотрим, что у меня получится. Я просто буду стараться изо всех сил, которые есть на данный момент. Разрыв с розовой майкой всё ещё значительный, но я подвинулся ближе к Карузо, который идёт на втором месте».

Мэтт Уайт, спортивный директор команды BikeExchange: «Мы очень довольны. Команда приложила огромные усилия, чтобы контролировать этап и вывезти Саймона на позицию, где он смог бы сам пройти финальный подъём. Чтобы подняться выше в генеральной классификации, сегодня мы должны были надавить на соперников. Ребята хорошо отработали, осложняли гонку весь этап. Саймон прошёл финальный подъём в атакующем стиле. Это заслуженная победа, и он привёз немного времени соперникам».

Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step): «Прежде всего, хочу поблагодарить всю команду. Они были невероятны, идеально отработали на меня сегодня. Я чувствовал себя хорошо, был уверен в своих силах, поэтому рано атаковал, чтобы посмотреть, что получится. Я боролся с другими генеральщиками на этом трудном подъёме, что приятно и показывает, что у меня хорошо идёт нога. Жаль, что упустил победу на этапе и снова финишировал вторым. Но с другой стороны я отыграл больше времени в генеральной классификации, что даёт надежды на оставшиеся этапы».

Эган Берналь (Ineos Grenadiers): «Самое важное для меня – надеть розовую майку в Милане. Когда идёт нога, я люблю атаковать. Но сегодня был один гонщик сильнее меня – Саймон Йейтс. Конечно, он был лучшим сегодня. Снимаю перед ним шляпу. Но я очень доволен своей формой.

Я хочу удержать время, которые выиграл на прошлых этапах, потому что оно – результат великолепной работы команды. Поэтому не хочу совершить ошибку, которая может всё разрушить. Сегодня я сделал ещё один шаг вперёд на пути к финальной победе. Это был важный для нас день после того, что случилось два дня назад. Я уверенно себя чувствую перед завтрашним этапом, мне нравится ехать на большой высоте. Надеюсь, завтра останусь в розовом. Хочу, чтобы силы остались и на финальную разделку».

Александр Власов (Astana Premier Tech): «Сегодня чувствовал себя намного лучше, чем в предыдущие дни, и нога шла отлично. Я старался сделать максимум на этом финальном подъёме. Команда идеально отработала, ребята вывезли меня на хорошую позицию перед самым крутым участком подъёма, так что я смог сберечь силы для последних километров. После нескольких тяжёлых дней я доволен своим выступлением сегодня, оно даёт мне дополнительную мотивацию и уверенность перед последним горным этапом и разделкой».