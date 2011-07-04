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Ремко Эвенепул потерял время на 11-м этапе Джиро д’Италия-2021

Ремко Эвенепул: «Я всё ещё 7-й на первом в карьере Гранд-туре»

 

 

  Перед стартом 11-го этапа Джиро д’Италия-2021 Ремко Эвенепул шёл вторым в генеральной классификации. Но «белые дороги» Тосканы отодвинули 21-летнего бельгийского велогонщика команды Deceuninck-Quick Step на 7-ю строчку в общем зачёте.

 

 

Ремко Эвенепул потерял время на 11-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

Ремко Эвенепул потерял время на 11-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

 

  Уже на первом секторе гравийных дорог Эвенепул оказался в хвосте пелотона, а затеи и выпал, когда Филиппо Ганна и команда Ineos Grenadiers увеличили скорость и растянули группу. Но товарищи по команде и другие команды помогли закрыть просвет, группы пелотона соединились.

 

  На третьем секторе за 25 км до финиша Ремко Эвенепул снова потерял контакт с группой, и на этот раз помощников у него сначала не оказалось. Затем Жуан Алмейда  вернулся к Ремко Эвенепулу из группы розовой майки. За 10 км до финиша Эвенепул проигрывал группе генеральщиков 1 минуту 12 секунд. Финишную черту бельгийский гонщик пересёк через 2 минуты 8 секунд после Эгана Берналя (Ineos Grenadiers).

 

Белая майка, которую Эвенепул носил "по наследству" от Эгана Берналя, перешла на плечи российского гонщика команды Astana - Premier Tech Александра Власова.

 

Ремко Эвенепул потерял время на 11-м этапе Джиро д’Италия-2021

Photo Credit: LaPresse

 

  Ремко Эвенепул: «К сожалению, я проиграл две минуты. Не лучший день для меня. На втором секторе мне было очень тяжело, потом, на третьем, когда они начали спринтовать, ноги у меня стали совсем пустыми. Поэтому я оказался на последней позиции и не смог ускориться. Так тело отреагировало на 11 дней гонки после девяти долгих месяцев без единого гоночного дня.

 

  Я благодарен команде и Жуану за то, как они работали на меня от старта до финиша. Результат для меня не слишком хороший, но я всё ещё иду седьмым на первом в карьере Гранд-туре. Уверенности я не потерял, потому что до Милана ещё далеко».

 

  Клаас Лодевик (Klaas Lodewyck), спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step: «Мы знали, что этап будет трудным. Мы потеряли немного времени, но, учитывая обстоятельства, это не конец света. Не мы одни потеряли время. Этап был сложным для многих гонщиков. Мы остаёмся оптимистами и решительно настроены перед большими горными этапами».

 

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Deceuninck - Quick Step Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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  1. SportSpirit

    Вчера, 22:38 | Регистрация: 4.05.2019

    Вообще, я Ремко-фан) много раз вдохновлялась его драйвом и жаждой побед. 

     

    Но сегодня, когда он начал выпадать на гравийке и извиваться на велосипеде ужом, у меня возникло четкое ощущение, что это не просто пустые ноги, нехватка гоночного километража и т.д., но в первую очередь отголоски травмы. Отголоски пока шепотом. 

     

    Пока публичная риторика от Эвенпула и команды для галочки, но завтра обо всем скажут ноги, точнее тазобедренный сустав. 

     

    И я не верю, что Ремко доедет до Милана.

  2. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 22:52 | Регистрация: 4.07.2011

    В 2010 здесь же бассо 2 минуты отхватил, будучи лидером, маечку Винокуров забрал, но потом отыграл к концу Джиро и вернул маечку.

     Одно мой рассудок не берет, как после 9ти месяцев без седла и сразу в пекло на 3 недели?

    Я расцениваю это как полное не уважение к Джиро, а что говорят в пелотоне?

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • Tom_Boonen
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (25)
    Tom_Boonen-Фото
    Почему такие комментарии не удаляют? Они разве не нарушают правила сайта?
  • flugegeheimen
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (28)
    flugegeheimen-Фото

    Скай мощны конечно.  Саша молодец, прям радует. Тактически бы ему поднатаскаться и помошников посильнее

  • motte
    Ремко Эвенепул потерял время н ... (2)
    motte-Фото

    В 2010 здесь же бассо 2 минуты отхватил, будучи лидером, маечку Винокуров забрал, но потом отыграл к концу Джиро и вернул маечку.

     Одно мой рассудок не берет, как после 9ти месяцев без седла и сразу в пекло на 3 недели?

    Я расцениваю это как полное не уважение к Джиро, а что говорят в пелотоне?

  • SportSpirit
    Ремко Эвенепул потерял время н ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Вообще, я Ремко-фан) много раз вдохновлялась его драйвом и жаждой побед. 

     

    Но сегодня, когда он начал выпадать на гравийке и извиваться на велосипеде ужом, у меня возникло четкое ощущение, что это не просто пустые ноги, нехватка гоночного километража и т.д., но в первую очередь отголоски травмы. Отголоски пока шепотом. 

     

    Пока публичная риторика от Эвенпула и команды для галочки, но завтра обо всем скажут ноги, точнее тазобедренный сустав. 

     

    И я не верю, что Ремко доедет до Милана.

  • BaTman
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (25)
    BaTman-Фото
    Он так то второй, а не 14-ый. Или болеть можно только за участников с сервантом )))
  • nibali
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (25)
    nibali-Фото
    Полученные ответы подтверждают мою логику. Русский, Астана, «противодействие политики» и т.д. Ничего нового. Я то думал в нем какая-то изюминка. А болеть то можно за кого хочешь конечно.
  • старт-шоссе 82
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (28)
    старт-шоссе 82-Фото

    Жесткий этап получился. Все таки этот этап надо было ставить перед днем отдыха, чтоб у людей хотябы была возможность отмыть себя и технику + нормально отдохнуть.

    Мой прогноз по прежнему остается тот же Власов - Берналь - Карти.

    Тут много говорят про Йейтса ... мое мнение скорее всего он сильно провалится в генерале на третьей недели или уже на Дзонколане. А что касается Ремко, то скорее всего покатается еще несколько этапов и сойдет с тура.

    (это сугубо личное мнение и никак не истина в последней инстанции)

  • BaTman
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (28)
    BaTman-Фото
    Без обид, но тут двух богатырей нет. И на Туре я думаю в большой тройке Томас достоин быть. Берналя в том году там видели.
    А Берналь со слабой спиной, это индеец со слабой спиной ))
  • BaTman
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (28)
    BaTman-Фото

     Этап был очень крутой, реально по грунтовке на таких скоростях. Выглядело очень бодряще, зрелище что надо, жаль не смог весь посмотреть. Организаторам респект, у кого есть ссылка на запись, поделитесь пожалуйста. 

  • BaTman
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (28)
    BaTman-Фото
    Можно и погадать когда отставание уже минутами меряем. Это в начале тяжко было )))

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