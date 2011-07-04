Ремко Эвенепул потерял время на 11-м этапе Джиро д’Италия-2021

Ремко Эвенепул: «Я всё ещё 7-й на первом в карьере Гранд-туре»

Перед стартом 11-го этапа Джиро д’Италия-2021 Ремко Эвенепул шёл вторым в генеральной классификации. Но «белые дороги» Тосканы отодвинули 21-летнего бельгийского велогонщика команды Deceuninck-Quick Step на 7-ю строчку в общем зачёте.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

Уже на первом секторе гравийных дорог Эвенепул оказался в хвосте пелотона, а затеи и выпал, когда Филиппо Ганна и команда Ineos Grenadiers увеличили скорость и растянули группу. Но товарищи по команде и другие команды помогли закрыть просвет, группы пелотона соединились.

На третьем секторе за 25 км до финиша Ремко Эвенепул снова потерял контакт с группой, и на этот раз помощников у него сначала не оказалось. Затем Жуан Алмейда вернулся к Ремко Эвенепулу из группы розовой майки. За 10 км до финиша Эвенепул проигрывал группе генеральщиков 1 минуту 12 секунд. Финишную черту бельгийский гонщик пересёк через 2 минуты 8 секунд после Эгана Берналя (Ineos Grenadiers).

Белая майка, которую Эвенепул носил "по наследству" от Эгана Берналя, перешла на плечи российского гонщика команды Astana - Premier Tech Александра Власова.

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Ремко Эвенепул: «К сожалению, я проиграл две минуты. Не лучший день для меня. На втором секторе мне было очень тяжело, потом, на третьем, когда они начали спринтовать, ноги у меня стали совсем пустыми. Поэтому я оказался на последней позиции и не смог ускориться. Так тело отреагировало на 11 дней гонки после девяти долгих месяцев без единого гоночного дня.

Я благодарен команде и Жуану за то, как они работали на меня от старта до финиша. Результат для меня не слишком хороший, но я всё ещё иду седьмым на первом в карьере Гранд-туре. Уверенности я не потерял, потому что до Милана ещё далеко».

Клаас Лодевик (Klaas Lodewyck), спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step: «Мы знали, что этап будет трудным. Мы потеряли немного времени, но, учитывая обстоятельства, это не конец света. Не мы одни потеряли время. Этап был сложным для многих гонщиков. Мы остаёмся оптимистами и решительно настроены перед большими горными этапами».