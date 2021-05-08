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Состав команды Trek-Segafredo на Джиро д’Италия-2021

Винченцо Нибали дан зелёный свет для старта на Джиро д’Италия-2021

 

 

  «Жребий брошен», - эти слова команда Trek-Segafredo выбрала в качестве эпиграфа к пресс-релизу, объявляющему, что Винченцо Нибали сможет стартовать на Джиро д’Италия-2021.  

 

  «Акула из Мессинского пролива», (‘Lo squalo dello Stretto di Messina') как называют Нибали,  примет участие в итальянском Гранд-туре, несмотря на недавний перелом запястья.  После проверки у врача 36-летнему итальянскому велогонщику, дан зелёный свет для старта на итальянском Гранд-туре.

 

  Образ акулы, отсылающей к фильму «Челюсти» команда Trek-Segafredo использовала и вместо традиционной фотографии состава команды на Джиро д’Италия: «Нам нужна лодка побольше! «Акула» Винченцо Нибали едет Джиро д’Италия».

 

Photo (c) Team Trek-Segafredo

 

 

  Врач велокоманды Trek-Segafredo Эмилио Маньи (Emilio Magni): «Хирург, доктор Тами, оперировавший Винченцо, сделал ему рентген запястья. Рентген показал, что смещений пластины нет, она правильно расположена. Это означает, что запястье хорошо отреагировало на стресс последней недели интенсивных тренировок. Следующая проверка подтвердила, что функциональные возможности и сочленение восстанавливаются нормально. Благодаря этому доктор Тами разрешил Винченцо вернуться в гонки. Всё сложилось как нельзя лучше».

 

  «Акула» Винченцо Нибали: «Это была гонка со временем. Я очень счастлив, что выиграл. С 14 апреля, когда упал, думал лишь о том, как успеть восстановиться до Джиро. Я не на пике формы, который надеялся достичь, не будь падения. Мне теперь надо осторожно ехать в пелотоне. Но сейчас, наконец, я смогу думать только о соревновании. Больше, чем когда либо, сосредоточусь на прохождении гонки день за днём. Хочу внести ясность – бесполезно и невозможно говорить, что ставлю целью генеральную классификацию или победу на этапах. Хочу попробовать оставить след на Джиро, но пойму, как это сделать, только по ходу гонки».

 

  Вместе с Винченцо Нибали на старт Джиро д’Италия-2021 8 мая в Турине выйдут: 26-летний итальянский гонщик Джулио Чикконе, 33-летний итальянский гонщик Джанлука Брамбилла, 38-летний нидерландский гонщик Кун де Корт, 26-летний эритрейский гонщик Амануэль Гебрейгзабьер, 34-летний нидерландский гонщик Бауке Моллема, 24-летний итальянский гонщик Маттео Москетти, 27-летний итальянский гонщик Якопо Моска.

 

Винченцо Нибали, Бауке Моллема и Джулио Чикконе – лидеры команды на горных этапах, Маттео Москетти – ставка команды в спринтах.

 

  Лука Гуэрчилена (Luca Guercilena), генеральный менеджер команды: «Все на своих местах, мы готовы к вызову. Очень счастливы, что Винченцо выйдет на старт. Прежде всего, мы рады, что у нас есть трио капитанов, с которыми, надеемся, мы будем протагонистами на Джиро. Их способности и сплочённость команды – ключ к постановке целей.

 

  Наши спортивные директора Ким Андерсен, Адриано Баффи и Паоло Слонго могут рассчитывать на надёжную и разностороннюю команду.  У Москетти будет несколько шансов показать свой класс, мы верим в него. Брамбилла, Де Корт, Гебрейгзабьер и Моска – очень ценные гонщики, их вклад будет иметь фундаментальное значение».

 

 

Состав команды Trek-Segafredo на Джиро д’Италия-2021:

 

Vincenzo Nibali, (Италия)

Gianluca Brambilla, (Италия)

Giulio Ciccone, (Италия)

Amanuel Gebreigzabhier, (Эритрея)

Bauke Mollema, (Нидерланды)

Jacopo Mosca, (Италия)

Matteo Moschetti, (Италия)

Koen De Kort, (Нидерланды)

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Теги к статье: Винченцо Нибали Vincenzo Nibali Trek-Segafredo Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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Комментарии

  • BAXUTOB
    Саймон Йейтс возглавит велоком ... (8)
    BAXUTOB-Фото
    Цитата: ararat
    Зейца совсем не видно и не слышно(
    Он от падения на копа бартали только оправиться должен
  • VeloVelo
    Микель Ланда – капитан команды ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Не смогет, потому что в принципе не способен, у него психология другая. Много раз уже писал, что Ланда не генерал, он горный охотник. В прежние времена, возможно, смог бы взять один ГТ за счет "еды". Сейчас с этим строго, не прокатит. 

    Удивляет то, как Ланда распоряжается своим талантом! Какие контракты он подписывает!
    Есть ощущение, что он просто распродает свой талант. А ведь мог бы стать Горным Королем с Большой буквы!

  • SportSpirit
    Состав велокоманды Deceuninck- ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Типичный квиковский состав "гонка сама расставит акценты") 

     

    В более скромной команде Алмейда, Эвенпул, Нокс и Маснада изначально могли быть защищенными гонщиками на генерал.

     

     

     

     

  • Альоша Шац
    Джиро д'Италия-2021. Альтимет ... (13)
    Альоша Шац-Фото
    Состав 2003 был очень интересным.
  • Sezar
    Саймон Йейтс возглавит велоком ... (8)
    Sezar-Фото

    Да я сомневаюсь в Бернале, он очень быстро перегружает спину, хуже чем в прошлом году.

  • Sezar
    Саймон Йейтс возглавит велоком ... (8)
    Sezar-Фото

    У Инеоса, даром, что капитан не пойми кто. У Бахрейна, у квиков сбалансированная, да много у кого. Но дело не только в силе. Я не пойму, кто Саймона будет раскатывать в гору, просеивать группу. Кто будет ловить отрывы и тащить, ведь Саймон явно повезет РМ?

  • Student
    Микель Ланда – капитан команды ... (6)
    Student-Фото

    Цитата: Evergreen
    40 суммарных км разделки - приговор для Микеля. Опять героическими усилиями заработает деревянную медаль.

    Та ладно, гор хватает, есть где выигрывать, другое дело сможет ли.

     

    Цитата: Sezar
    Нормальный сбалансированный состав. Бильбао может даже поиграть в теневого лидера.

    Согласен. 

  • Student
    Саймон Йейтс возглавит велоком ... (8)
    Student-Фото

    Цитата: Sezar
    На бумаге Саймон - самый сильный. Но маршрут тяжелый, а команда ну что-то очень слабовата.

    По мне так Берналь, другое дело, как у него со здоровьем.

     

    Цитата: Earl57
    А у кого на Джиро сильная команда?

    Ну у Ская однозначно по сильнее будет.

     


     

  • Evergreen
    Микель Ланда – капитан команды ... (6)
    Evergreen-Фото
    40 суммарных км разделки - приговор для Микеля. Опять героическими усилиями заработает деревянную медаль.
  • Earl57
    Саймон Йейтс возглавит велоком ... (8)
    Earl57-Фото
    А у кого на Джиро сильная команда?

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