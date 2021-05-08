Состав команды Trek-Segafredo на Джиро д’Италия-2021:

Винченцо Нибали дан зелёный свет для старта на Джиро д’Италия-2021

«Жребий брошен», - эти слова команда Trek-Segafredo выбрала в качестве эпиграфа к пресс-релизу, объявляющему, что Винченцо Нибали сможет стартовать на Джиро д’Италия-2021.

«Акула из Мессинского пролива», (‘Lo squalo dello Stretto di Messina') как называют Нибали, примет участие в итальянском Гранд-туре, несмотря на недавний перелом запястья. После проверки у врача 36-летнему итальянскому велогонщику, дан зелёный свет для старта на итальянском Гранд-туре.

Образ акулы, отсылающей к фильму «Челюсти» команда Trek-Segafredo использовала и вместо традиционной фотографии состава команды на Джиро д’Италия: «Нам нужна лодка побольше! «Акула» Винченцо Нибали едет Джиро д’Италия».

Photo (c) Team Trek-Segafredo

Врач велокоманды Trek-Segafredo Эмилио Маньи (Emilio Magni): «Хирург, доктор Тами, оперировавший Винченцо, сделал ему рентген запястья. Рентген показал, что смещений пластины нет, она правильно расположена. Это означает, что запястье хорошо отреагировало на стресс последней недели интенсивных тренировок. Следующая проверка подтвердила, что функциональные возможности и сочленение восстанавливаются нормально. Благодаря этому доктор Тами разрешил Винченцо вернуться в гонки. Всё сложилось как нельзя лучше».

«Акула» Винченцо Нибали: «Это была гонка со временем. Я очень счастлив, что выиграл. С 14 апреля, когда упал, думал лишь о том, как успеть восстановиться до Джиро. Я не на пике формы, который надеялся достичь, не будь падения. Мне теперь надо осторожно ехать в пелотоне. Но сейчас, наконец, я смогу думать только о соревновании. Больше, чем когда либо, сосредоточусь на прохождении гонки день за днём. Хочу внести ясность – бесполезно и невозможно говорить, что ставлю целью генеральную классификацию или победу на этапах. Хочу попробовать оставить след на Джиро, но пойму, как это сделать, только по ходу гонки».

Вместе с Винченцо Нибали на старт Джиро д’Италия-2021 8 мая в Турине выйдут: 26-летний итальянский гонщик Джулио Чикконе, 33-летний итальянский гонщик Джанлука Брамбилла, 38-летний нидерландский гонщик Кун де Корт, 26-летний эритрейский гонщик Амануэль Гебрейгзабьер, 34-летний нидерландский гонщик Бауке Моллема, 24-летний итальянский гонщик Маттео Москетти, 27-летний итальянский гонщик Якопо Моска.

Винченцо Нибали, Бауке Моллема и Джулио Чикконе – лидеры команды на горных этапах, Маттео Москетти – ставка команды в спринтах.

Лука Гуэрчилена (Luca Guercilena), генеральный менеджер команды: «Все на своих местах, мы готовы к вызову. Очень счастливы, что Винченцо выйдет на старт. Прежде всего, мы рады, что у нас есть трио капитанов, с которыми, надеемся, мы будем протагонистами на Джиро. Их способности и сплочённость команды – ключ к постановке целей.

Наши спортивные директора Ким Андерсен, Адриано Баффи и Паоло Слонго могут рассчитывать на надёжную и разностороннюю команду. У Москетти будет несколько шансов показать свой класс, мы верим в него. Брамбилла, Де Корт, Гебрейгзабьер и Моска – очень ценные гонщики, их вклад будет иметь фундаментальное значение».

Состав команды Trek-Segafredo на Джиро д’Италия-2021:

Vincenzo Nibali, (Италия)

Gianluca Brambilla, (Италия)

Giulio Ciccone, (Италия)

Amanuel Gebreigzabhier, (Эритрея)

Bauke Mollema, (Нидерланды)

Jacopo Mosca, (Италия)

Matteo Moschetti, (Италия)

Koen De Kort, (Нидерланды)