Фотогалерея 5-го этапа Джиро д'Италия-2021

5-й этап Джиро д’Италия-2021, спринтерский, без категорийных подъёмов, завершился общим спринтом, в котором победу одержал 26-летний австралийский велогонщик команды Lotto Soudal Калеб Юэн (Caleb Ewan). Он опередил на финише чемпиона Европы, гонщика команды Qhubeka Assos Джакомо Ниццоло и Элиа Вивиани (Cofidis).

Этап проходил по традиционному сценарию, правда, в отличие от одного отрыва дня, таких отрывов было два. Но в обоих случаях из пелотона атаковали гонщики команд Androni Giocattoli и Bardiani - CSF – Faizane. Сразу после старта уехали Филиппо Тальяни (Filippo Tagliani /Androni Giocattoli) и Умберто Маренго (Umberto Marengo /Bardiani - CSF – Faizane), но пелотон догнал из сразу после первого промежуточного спринта за 104 км до финиша. Во второй отрыв за 68 км до финиша уехали Симон Пелло (Simon Pellaud / Androni Giocattoli – Sidermec) и Давиде Габбуро (Davide Gabburo / Bardiani-CSF-Faizanè), к которым за 20 км до финиша переложился Алекси Гужар (Alexis Gougeard/Ag2r – Citroën). Второй отрыв дня был нейтрализован за 3 км до финиша.

На финальных 15 км, изобилующих поворотами и дорожной архитектурой, сужениями и расширениями дороги, произошло несколько падений. За 15 км до финиша упал российский велогонщик команды Ineos Grenadiers Павел Сиваков, который доехал до финиша, но из-за подозрения на перелом плеча не сможет продолжать гонку.

За 4,5 км до финиша упали и получили травмы лидер горной классификации американский велогонщик команды UAE Team Emirates Джо Домбровски, капитан команды Bahrain Victorious Микель Ланда и гонщик команды AG2R Citroen Франсуа Бидар.

Микель Ланда не смог подняться, его увезла машина скорой помощи, а команда сообщила, что у испанского гонщика перелом руки. Франсуа Бидар и Джо Домбровски финишировали более чем через 8 минут после победителя, но затем команда AG2R Citroen объявила, что Бидар сходит с Джиро д’Италия из-за перелома ключицы. Джо Домбровски избежал переломов, но его старт на 6-м этапе под вопросом, так как у врачей есть подозрение, что у него сотрясение мозга.

Алессандро Де Марки (Israel Start Up Nation) сохранил розовую майку лидера. Джакомо Ниццоло (Qhubeka ASSOS), финишировавший вторым, перехватил цикламеновую майку лучшего в очковой классификации у Тима Мерлира (Alpecin-Fenix). Джо Домбровски (UAE Team Emirates) остался лидером горной классификации. Аттила Вальтер (Groupama-FDJ) продолжает лидировать в классификации лучшего молодого гонщика.

Photo Credit: LaPresse