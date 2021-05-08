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Фотогалерея 5-го этапа Джиро д'Италия-2021

 Фотогалерея 5-го этапа Джиро д'Италия-2021

 

 

   5-й этап Джиро д’Италия-2021, спринтерский, без категорийных подъёмов, завершился общим спринтом, в котором победу одержал 26-летний австралийский велогонщик команды Lotto Soudal Калеб Юэн (Caleb Ewan). Он опередил на финише чемпиона Европы, гонщика команды Qhubeka Assos Джакомо Ниццоло и Элиа Вивиани (Cofidis).

 

Этап проходил по традиционному сценарию, правда, в отличие от одного отрыва дня, таких отрывов было два. Но в обоих случаях из пелотона атаковали гонщики команд Androni Giocattoli и Bardiani - CSF – Faizane. Сразу после старта уехали Филиппо Тальяни (Filippo Tagliani /Androni Giocattoli) и Умберто Маренго (Umberto Marengo /Bardiani - CSF – Faizane), но пелотон догнал из сразу после первого промежуточного спринта за 104 км до финиша. Во второй отрыв за 68 км до финиша уехали Симон Пелло (Simon Pellaud / Androni Giocattoli – Sidermec) и Давиде Габбуро (Davide Gabburo / Bardiani-CSF-Faizanè), к которым за 20 км до финиша переложился Алекси Гужар (Alexis Gougeard/Ag2r – Citroën). Второй отрыв дня был нейтрализован за 3 км до финиша.

 

  На финальных 15 км, изобилующих поворотами и дорожной архитектурой, сужениями и расширениями дороги, произошло несколько падений. За 15 км до финиша упал российский велогонщик команды Ineos Grenadiers Павел Сиваков, который доехал до финиша, но из-за подозрения на перелом плеча не сможет продолжать гонку.

 

  За 4,5 км до финиша упали и получили травмы лидер горной классификации американский велогонщик команды UAE Team Emirates Джо Домбровски, капитан команды Bahrain Victorious Микель Ланда и гонщик команды AG2R Citroen Франсуа Бидар.

 

  Микель Ланда не смог подняться, его увезла машина скорой помощи, а команда сообщила, что у испанского гонщика перелом руки. Франсуа Бидар и Джо Домбровски финишировали более чем через 8 минут после победителя, но затем команда AG2R Citroen объявила, что Бидар сходит с Джиро д’Италия из-за перелома ключицы. Джо Домбровски избежал переломов, но его старт на 6-м этапе под вопросом, так как у врачей есть подозрение, что у него сотрясение мозга.

 

  Алессандро Де Марки (Israel Start Up Nation) сохранил розовую майку лидера. Джакомо Ниццоло (Qhubeka ASSOS), финишировавший вторым, перехватил цикламеновую майку лучшего в очковой классификации у Тима Мерлира (Alpecin-Fenix). Джо Домбровски (UAE Team Emirates) остался лидером горной классификации. Аттила Вальтер (Groupama-FDJ) продолжает лидировать в классификации лучшего молодого гонщика.

 

 

 

 

Photo Credit: LaPresse

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур фотогалерея

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (18)
    VeloVelo-Фото

    Эх, и вы вот теперь невезучий. Зачем трансляцию так не вовремя включили? Больше так не делайте, пожалуйста sarcastic

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (18)
    VeloVelo-Фото

    Михаил, не грустите по поводу Сивакова. Не стоит плакать. У Паши всё будет Хорошо! good

  • VeloVelo
    Павел Сиваков сошёл с Джиро д’ ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Паша, выше ноздри! Какие твои годы! Все еще получится good

  • VeloVelo
    Итальянский журналист критикуе ... (18)
    VeloVelo-Фото

    А я согласен с Беппе Конти. Дело тут даже не в Ганне. 
    Дело в отношении к Малья Роза. 

    Да, Ганна по-любому отдал бы майку на этом этапе, но, вопрос в том, как он ее отдал!!

    Зачем Инеос впрягает Розовую Майку лошадью в пелотон?!
    Разве нельзя было подключить к развозу кого-то другого, а Ганну просто довезти с честью до финиша, чтобы он включился в развоз на следующих этапах, а не на том, где он едет в Розовом?

    Полностью поддерживаю Конти. 
    Это решение Инеос и решение Ганны (если, конечно, это он так сам решил) — иначе как "странным и неуважительным" никак не могу назвать.


  • M-07
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (18)
    M-07-Фото

    Ну и этап, сколько гонщиков приложились и сошли, причём сразу два генеральщика. Печально. Не люблю эти спринтерские этапы, и скучные, и вот так нередко прикладываются гонщики.

  • старт-шоссе 82
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (2)
    старт-шоссе 82-Фото

    Этап конечно не =супер-горный=, но измотает будь здоров. Первые 80км бесконечный тягун еще и с пупками, потом гора ,которая  по своей сложности вполне тянет и на 1-категорию... До второго промежутка я думаю не один спринтер в первых рядах уже не доберется ,а горнякам он не нужен... 

    Финишная гора тоже вполне тянет на 1-категорию...

    Короче ,наверно не в категориях дело(оргам виднее) - этап сложный и это главное.

    Я думаю что серьезных перестановок не будет, все таки первая неделя и в предверии воскресных этапов поберегутся. Но вполне может случится так что те гонщики которые = капнули = или оказались в кризисе на 4- этапе поймают еще отстование.

    Скорее всего будет примерное повторение 4- этапа, отпустят отрыв ,а дальше группа лидеров будет идти ровно до последней горы...

  • flugegeheimen
    Павел Сиваков сошёл с Джиро д’ ... (4)
    flugegeheimen-Фото

    Как жалко. Что-то часто Паша падает

  • MVDP
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (18)
    MVDP-Фото
    В момент, когда зажали, цепь и слетела
  • salomon
    Микель Ланда сошёл с Джиро д’И ... (7)
    salomon-Фото
    Чёрный день на Джиро - минус Ланда и Сиваков
  • Karmatron
    Павел Сиваков сошёл с Джиро д’ ... (4)
    Karmatron-Фото

    Эх, пока не складывается у Паши с гранд-турами. Скорейшего выздоровления!

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