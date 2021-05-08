Фотогалерея 3-го этапа Джиро д'Италия-2021

3-й этап Джиро д’Италия-2021 завершился победой из сольного отрыва. 27-летний дебютант Джиро д’Италия, нидерландский велогонщик команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Тако ван дер Хорн (Taco van der Hoorn) отобрался в отрыв дня, в который уехали помимо него ещё 7 гонщиков. После прохождения трёх категорийных подъёмов впереди остались Тако ван дер Хорн и швейцарский гонщик команды Androni Giocattoli Симон Пелло (Simon Pellaud). Ван дер Хорн атаковал своего попутчика по отрыву за 8 км до финиша и удержался под натиском пелотона. Тако ван дер Хорн опередил пелотон на 4 секунды, одержав первую в карьере победу на этапе Гранд-тура.

Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers) сохранил на плечах розовую майку лидера, Тим Мерлир (Alpecin-Fenix) остался в цикламеновой майке лидера очковой классификации, Винченцо Альбанезе (EOLO-Kometa), проехавший в отрыве дня большую часть этапа и боровшийся за горные очки, сохранил синюю майку лидера горной классификации.

Photo Credit: LaPresse