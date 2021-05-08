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Фотогалерея 3-го этапа Джиро д'Италия-2021

 Фотогалерея 3-го этапа Джиро д'Италия-2021

 

 

  3-й этап Джиро д’Италия-2021 завершился победой из сольного отрыва. 27-летний дебютант Джиро д’Италия, нидерландский велогонщик команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Тако ван дер Хорн (Taco van der Hoorn) отобрался в отрыв дня, в который уехали помимо него ещё 7 гонщиков. После прохождения трёх категорийных подъёмов впереди остались Тако ван дер Хорн и швейцарский гонщик команды Androni Giocattoli Симон Пелло (Simon Pellaud). Ван дер Хорн атаковал своего попутчика по отрыву за 8 км до финиша и удержался под натиском пелотона. Тако ван дер Хорн опередил пелотон на 4 секунды, одержав первую в карьере победу на этапе Гранд-тура.

 

  Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers) сохранил на плечах розовую майку лидера, Тим Мерлир (Alpecin-Fenix) остался в цикламеновой майке лидера очковой классификации, Винченцо Альбанезе (EOLO-Kometa), проехавший в отрыве дня большую часть этапа и боровшийся за горные очки, сохранил синюю майку лидера горной классификации.

 

 

Photo Credit: LaPresse

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур фотогалерея

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • Александра
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (12)
    Александра-Фото

    Какой молодец! Прекрасная победа!!

  • старт-шоссе 82
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (1)
    старт-шоссе 82-Фото

    Зубастый рельеф. Этап как будто так и говорит = возьми меня если сможеш=

    ... Этап подходит как генеральщикам так и =охотникам= ,если темп взвинтят то возможно даже будут не большие изменения в генерале.

    Вопрос до Ганны , сможет или нет?

     

    Джиро д'Италия 2016. Этап 10. Финишные километры.

    https://www.youtube.com/watch?v=j_lATBDwT70  

     

  • salomon
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (12)
    salomon-Фото
    Ну чё... парня заметят большие команды !
  • Earl57
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (22)
    Earl57-Фото
    А как быть тем, у кого уже есть солидный контракт в большой команде? К чему они пробиваются? И ветераны, и молодые...
  • Ser Gio
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (12)
    Ser Gio-Фото
    А не было спринтерского пелотона. Бора высадила главные спринтерские команды - Фенкиксов, Висму и Лотто. А генеральщикам зачем впрягаться и отрыв догонять? :)
  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (12)
    SportSpirit-Фото

    Волевое преодоление на последних километрах и эмоции победителя доставили! Браво!) 

     

     

  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (12)
    velodoctor-Фото

    Я думаю большинство о нем не слышало, зато теперь запомнят его победу и будут знать. Кстати ванти с этого года мирового тура команда.

  • Shalam s Urala
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (12)
    Shalam s Urala-Фото

    прекрасный финиш! Тако до финиша не мог поверить насколько бывают потешны спринтерские команды )

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (12)
    Николай Н.-Фото

    Вот к чему приводит недооценка беглеца. И спринтерские команды просчитались в своей уверенности, что съедят его до финиша. Молодец парень, выстоял.

  • GTX
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (12)
    GTX-Фото
    2 года в команде мирового тура, победа на этапе Бинбанк тура, а СК говорит мало кому известный гонщик

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