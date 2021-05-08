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Эган Берналь и Павел Сиваков – лидеры команды Ineos Grenadiers на Джиро д’Италия-2021

Велокоманда Ineos Grenadiers  подтвердила состав на Джиро д’Италия-2021

 

 

   Британская велокоманда Ineos Grenadiers объявила состав на Джиро д’Италия-2021. Команда стартует с двумя лидерами – дебютирующим на итальянском Гранд-туре 24-летним колумбийским велогонщиком Эганом Берналем и 23-летним российским гонщиком Павлом Сиваковым, который в 2019 году в свой дебют занял на Джиро д’Италия 9-е место в генеральной классификации.

 

Велокоманда Ineos Grenadiers подтвердила состав на Джиро д&rsquo;Италия-2021Велокоманда Ineos Grenadiers подтвердила состав на Джиро д&rsquo;Италия-2021

 

  Капитанам команды Ineos Grenadiers будут помогать 34-летний испанский велогонщик Джонатан Кастровьехо, 25-летний колумбийский гонщик Даниэль Мартинес, итальянские гонщики 24-летний Филиппо Ганна, 27-летний Джанни Москон и 31-летний Сальваторе Пуччио, а также 24-летний эквадорский гонщик Джонатан Нарваэс.

 

  Чемпион мира в индивидуальной гонке Филиппо Ганна ставит целью победу на открывающей и закрывающей Джиро д’Италия-2021 разделках.

 

  Эган Берналь в недавнем интервью La Gazzetta dello Sport сказал: «Моя цель на Джиро в этом году – вернуться к тому Эгану, который любит атаковать, Эгану, который не боится быть сброшенным. Я готовлюсь, чтобы прибыть на старт Джиро в 100% форме, но, конечно, другие тоже готовятся бороться за победу».

 

  Павел Сиваков в интервью Cyclingnews сказал: «Конечно, Эган будет номером один. Без сомнений. Он выиграл Тур де Франс, одержал больше побед, чем я. Я знаю,  что он номер 1, но если я смогу показать прогресс, то команде будет выгодно полагаться ещё на одного гонщика. Джиро д’Италия – более открытая гонка, поэтому команде полезно, если есть два капитана. Если в какой-то день понадобится пожертвовать своими шансами ради его победы, я без колебаний так и поступлю. Но могут появиться и какие-то шансы. Это велоспорт, всё может случиться».

 

Состав велокоманды Ineos Grenadiers на Джиро д’Италия-2021:

 

Egan Bernal (Колумбия),

Pavel Sivakov (Россия),

Filippo Ganna (Италия),

Jonathan Castroviejo (Испания),

Jhonatan Narváez (Эквадор),

Salvatore Puccio (Италия),

Gianni Moscon (Италия),

Daniel Martínez  (Колумбия)

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal Ineos Grenadiers Павел Сиваков Pavel Sivakov Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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Giro d'Italia

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Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

30 мая - 6 июня 2021

Criterium du Dauphine

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • SportSpirit
    Состав велокоманды Deceuninck- ... (7)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: Sezar
    Цитата: SportSpirit
    Со слов СК Кейссе один из немногих в команде, к кому прислушивается Ремко)

    Ну он, типа, его опекун)

     

    Главное, чтобы соблюдали социальную дистанцию с официантками при фотографировании) 

  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2021. Розовая ... (18)
    SportSpirit-Фото

    Из списка в посте выберу Алмейду. В голосовалке тыцнула за Бухмана: верю в его возвращение формы TDF-2019 и состав у Боры норм) и контракт продлили - психологически важно. 

     

    Также к теневым лидерам на топ-3 отнесу Бильбао - имхо, самый недореализованный генеральщик по итогам 2-х ГТ прошлого сокращенного сезона (в виду других лидеров команды на бумаге). 

  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2021. Розовая ... (18)
    SportSpirit-Фото
    Классик Барде едет Гранд-Тур?))

    Возможно, без груза французской ответственности и нога будет легче. В связке с Хиндли может что вкусненькое предложат)
  • Sezar
    Состав велокоманды Deceuninck- ... (7)
    Sezar-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Со слов СК Кейссе один из немногих в команде, к кому прислушивается Ремко)

    Ну он, типа, его опекун)

  • EL-Fenomeno
    Состав команды Trek-Segafredo ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото
    Не я вам сМинусил, но это как раз вы ошибаетесь, как насчёт "подлечиться запрещёнными препаратами", так и то что это (так) сделал Нибали. Я не верю что Нибс вдруг сойдет во время Джиро, но если так дажде и случится, тогда вспомни ещё раз этот ваш пост и то "лечение" по вашему "сценарию"
  • SportSpirit
    Состав велокоманды Deceuninck- ... (7)
    SportSpirit-Фото
    Со слов СК Кейссе один из немногих в команде, к кому прислушивается Ремко)
  • Earl57
    Джиро д'Италия-2021. Розовая ... (18)
    Earl57-Фото

    И никто не вспонимает про Барде, призера Тур де Франс и ЧМ. Так проходит земная слава...

  • error
    Предварительные составы команд ... (36)
    error-Фото

    Интересно посмореть на Джамбо в таком составе. а если Беннет попрёт?

  • Camel
    Джиро д'Италия-2021. Розовая ... (18)
    Camel-Фото
    Берналя и Власова исключаем. У одного спина может треснуть не в нужное время, другой самостоятельно не потянет, а команда под него так себе.
    Йейтс? Ну такое... Чорти шо. На недельки пока.
  • Ice
    Состав велокоманды Deceuninck- ... (7)
    Ice-Фото

    Как-то со спринтом могут вопросы возникнуть. Нет в составе мастодонта.

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