Эган Берналь и Павел Сиваков – лидеры команды Ineos Grenadiers на Джиро д’Италия-2021

Велокоманда Ineos Grenadiers подтвердила состав на Джиро д’Италия-2021

Британская велокоманда Ineos Grenadiers объявила состав на Джиро д’Италия-2021. Команда стартует с двумя лидерами – дебютирующим на итальянском Гранд-туре 24-летним колумбийским велогонщиком Эганом Берналем и 23-летним российским гонщиком Павлом Сиваковым, который в 2019 году в свой дебют занял на Джиро д’Италия 9-е место в генеральной классификации.

Велокоманда Ineos Grenadiers подтвердила состав на Джиро д’Италия-2021

Капитанам команды Ineos Grenadiers будут помогать 34-летний испанский велогонщик Джонатан Кастровьехо, 25-летний колумбийский гонщик Даниэль Мартинес, итальянские гонщики 24-летний Филиппо Ганна, 27-летний Джанни Москон и 31-летний Сальваторе Пуччио, а также 24-летний эквадорский гонщик Джонатан Нарваэс.

Чемпион мира в индивидуальной гонке Филиппо Ганна ставит целью победу на открывающей и закрывающей Джиро д’Италия-2021 разделках.

Эган Берналь в недавнем интервью La Gazzetta dello Sport сказал: «Моя цель на Джиро в этом году – вернуться к тому Эгану, который любит атаковать, Эгану, который не боится быть сброшенным. Я готовлюсь, чтобы прибыть на старт Джиро в 100% форме, но, конечно, другие тоже готовятся бороться за победу».

Павел Сиваков в интервью Cyclingnews сказал: «Конечно, Эган будет номером один. Без сомнений. Он выиграл Тур де Франс, одержал больше побед, чем я. Я знаю, что он номер 1, но если я смогу показать прогресс, то команде будет выгодно полагаться ещё на одного гонщика. Джиро д’Италия – более открытая гонка, поэтому команде полезно, если есть два капитана. Если в какой-то день понадобится пожертвовать своими шансами ради его победы, я без колебаний так и поступлю. Но могут появиться и какие-то шансы. Это велоспорт, всё может случиться».

Состав велокоманды Ineos Grenadiers на Джиро д’Италия-2021:

Egan Bernal (Колумбия),

Pavel Sivakov (Россия),

Filippo Ganna (Италия),

Jonathan Castroviejo (Испания),

Jhonatan Narváez (Эквадор),

Salvatore Puccio (Италия),

Gianni Moscon (Италия),

Daniel Martínez (Колумбия)