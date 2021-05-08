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Джиро д'Италия-2021. Альтиметрия маршрута

Джиро д’Италия-2021. Альтиметрия маршрута

 

 

 

   Джиро д’Италия-2021 стартует 8 мая в Турине (Torino) с индивидуальной гонки на время и завершится индивидуальной гонкой в Милане 30 мая. Маршрут протяжённостью 3479,9 км проложен по территории Италии, Словении и Швейцарии.

 

  Джиро д’Италия-2021 бросает вызов 47 километрами набора высоты, легендарными подъёмами Дзонколан, Пордой, Федайя, Джау, «белыми дорогами» Тосканы, финишами в подъём и технически сложными спусками, а также 39 километрами индивидуальных гонок на время.

 

  Весенняя погода добавит непредсказуемости. Сочетание традиций и новизны, расчёта и интуитивных атак создают неповторимый образ «Корса Роза», которая начинает писать 104-ю страницу своей истории.

 

 

 

 

 

 

 

8 мая. Суббота. Этап 1: Турин - Турин (ITT), 8,6 км

 

 

Джиро д'Италия-2021. Альтиметрия маршрута Джиро д'Италия-2021. Альтиметрия маршрута

 

   Турин (Torino, административный центр провинции Турин и региона Пьемонт) принимает старт всей Джиро д'Италия впервые с 1961 года. В последний раз велогонщики стартовали в Турине в 2015 году. По улицам Турина проложен маршрут индивидуальной гонки на время.

 

Со старта на Пьяцца Кастелло (Piazza Castello) велогонщики отправятся на юг, через 3,8 км достигнут промежуточной отсечки времени, расположенной на набережной реки По, после чего движение на юг продолжится. За 4 км до финиша, повернув на 180 градусов и перебравшись на противоположный берег реки, проедут еще 700 м на юг. Далее разворот и заключительные 2,8 км до финиша этапа по прямой дороге на север, вдоль набережной реки По.

 

Таким образом, на 1 этапе Джиро д'Италия-2021 организаторы предложили гонку с раздельным стартом протяженностью 8,6 км, проложенную с севера на юг и с юга на север по улицам Турина, с длинными прямыми участками вдоль набережных реки По и девятью поворотами на дистанции. Рельеф преимущественно равнинный с небольшими тягунами и пологими спусками. На результаты оказать влияние могут погодные условия.

 

Ориентировочное время на прохождение дистанции, по расчётам организаторов, составит около 10 минут. 30% лимит времени. Первый участник стартует в 14:00 (CET). Фаворитами можно назвать действующего чемпиона мира в гонке с раздельным стартом Филиппо Ганну (Ineos Grenadiers), Реми Каванью и Жуана Алмейду (Deceuninck-Quick Step), Виктора Кампенартса (Qhubeka ASSOS), Йоса ван Эмдена (Jumbo-Visma) и других.

 

Разрывы по времени могут достигать до одной минуты между генеральщиками. Победитель этапа наденет розовую майку лидера генеральной классификации и цикламеновую майку лидера классификации по очкам, и, возможно, белую майку лидера молодежной классификации. 

 


9.05. Воскресенье. Этап 2: Ступиниджи - Новара, 179 км

 

 

Джиро д'Италия-2021. Альтиметрия маршрута

Джиро д'Италия-2021. Альтиметрия маршрута

 

Во второй день участников ждёт спринтерcкий этап с единственным категорийным подъемом. Ступиниджи (Stupinigi, провинция Турин, регион Пьемонт) впервые принимает старт этапа Джиро д'Италия. Со старта пелотон отправится на юг, а затем повернёт на северо-восток.

 

В середине этапа велогонщикам, скорее всего это будет отрыв, предстоит преодолеть первыми подъем 4 категории Монтекьяро Д'Асти (Montechiaro D'Asti, 193 – 292 м, протяжённость 1,8 км, перепад 99 м, средний градиент 5,5%, максимальный градиент 10%). Первый на вершине становится первым обладателем синей майки лидера горной классификации Джиро д'Италия-2021.

 

Джиро д'Италия-2021. Альтиметрия маршрута

 

Финишируют через 179 км со старта в Новаре (Novara, административный центр провинции Новара, регион Пьемонт), которая в последний раз принимала финиш этапа в 1968 году, победу тогда одержал Эдди Меркс (Eddy Merckx).

 

  Заключительные 1,5 км прямая дорога с севера на юг по равнине. Претендентами на победу можно назвать Калеба Юэна (Lotto Soudal), Тима Мерлира (Alpecin-Fenix), Петера Сагана (Bora-hansgrohe), Джакомо Ниццоло (Qhubeka ASSOS), Элиа Вивиани (Cofidis), Фернандо Гавирию (UAE Team Emirates) и других спринтеров.

 


10.05. Понедельник. Этап 3: Биелла - Канале, 190 км

 

 

Джиро д'Италия-2021. Альтиметрия маршрута

Джиро д'Италия-2021. Альтиметрия маршрута

 

Биелла (Biella, административный центр провинции Биелла, регион Пьемонт) в прошлый раз принимала старт этапа в 2007 году. Это первый среднегорный этап Джиро д'Италия-2021.

 

  Со старта пелотон отправится на юг по преимущенственно равнниной территории и после розыгрыша первого промежуточного спринта, расположенного на 114 км маршрута, начнется решающая часть этапа.

 

На ней велогонщикам предстоит преодлеть 4 подъема:

 

подъем 3 категории Пьянканелли (Piancanelli, 155 – 522 м, протяжённость 7,6 км, перепад 367 м, средний градиент 4,8%, максимальный градиент 12%), первый подъем 3-й категории на Джиро д'Италия-2021;

 

подъем 4 категории Кастино (Castino, 287 – 540 м, протяжённость 4,9 км, перепад 253 м, средний градиент 5,2%, максимальный градиент 11%);

 

подъем 4 категории Манера (Manera, 336 – 625 м, протяжённость 5,4 км, перепад 289 м, средний градиент 5,4%, максимальный градиент 10%).

 

  Преодолев наивысшую точку этапа, велогонщики отправятся на 17 км спуск до подножия некатегорийного подъема Гварене (Guarene) протяжённостью 2,6 км со средним градиентом 7,1%, максимальный градиент 15%, на вершине которого будет разыгран второй промежуточный спринт.

 

 

Джиро д'Италия-2021. Альтиметрия маршрута

 

Далее скоростной спуск -  до финиша этапа останется 12 км. Канале (Canale, провинция Кунео, регион Пьемонт) впервые принимает финиш этапа Джиро д'Италия. Скорее всего будет спринт из небольшого пелотона. Фаворитами можно назвать Петера Сагана, Джанни Москона и других.

 

 

Джиро д'Италия-2021. Альтиметрия маршрута

 

 

1 - 3 этапы 4 - 6 этапы 7 - 9 этапы 10 - 12 этапы 13 - 15 этапы 16 - 18 этапы 19 - 21 этапы

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гран-тур альтиметрия превью этапов Мировой Тур UCI

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Комментарии

  • Earl57
    Тур Романдии-2021. Этап 5 (14)
    Earl57-Фото

    Так он сам типа не топовый, по крайней мере трое из тех, что финишировали за ним из топ-15 рейтинга UCI. А Томми в этом рейтинге 32-й.
    Трасса да, по сравнению со Страде и Фландрией просто прогулочная)) Однако нынешний чемпион мира, француз Сарро в 2019 проходил ее заметно тяжелее чем Пидкок...

    Ожидание...

  • RVL
    Тур Романдии-2021. Этап 5 (14)
    RVL-Фото
    спасибо, буду иметь в виду
  • salomon
    Тур Романдии-2021. Этап 5 (14)
    salomon-Фото
    Цитата: старт-шоссе 82
    Марк Солер и Йон Изагирре очень хорошо смотрятся в этом году...
    Для себя отмечу Ван Вилдера.
    Что касается Томаса, то он на сегодня единственный гонщик ,который может выиграть тур де Франс в соперничестве с Рогличем и Погачаром.
    Согласен на все 100 ! Без разделки в генерале ничё не светит !
  • Ice
    Герант Томас – победитель Тура ... (3)
    Ice-Фото

    Цитата: cmap_nep
    Ну, вот.
    И 35-ти летним старичкам есть где себя показать.
    Пятидневки, трёхдневки и даже недельки иногда, которые не интересны молодняку.
    Но, соваться туда, где пацанята разбираются меж собой - не стоит.
     

    Это вы погорячились))) Суть в том, что сейчас период, когда почти все старички на спаде. Ну нет убертопового гонщика в возрасте, хотя еще пару лет назад их было валом. Кто-то упал, кто-то уже не может форму набрать, кто-то устал и сделал паузу) Да и молодняк не того, Берналь себя второй год не может найти, Эвенпул упал так, что непонятно, в какой форме будет вообще. Один Погачар, но он скорее исключение, чем правило даже на фоне сверхталантливого поколения. А Рогла уже ну никак не молодежь, хоть и помладше мастодонтов.

  • Ice
    Тур Романдии-2021. Этап 5 (14)
    Ice-Фото

    Цитата: RVL
    Ну вот это слово "деклассировал"...
    Понизил в классе? Или что вы имеете ввиду?
    Выражение не комильфо. Ибо ...кто тогда не деклассирован формально...

    Деклассировать - выиграть очень убедительно, выражение по факту с понижением в классе ничего не имеет, оно устоявшееся и соотвествует все канонам.  И да, это не претензия, а просто к сведению, в вашем случае нужно писать "что вы имели в виду?", слитно это слово пишется в других ситуациях, вроде "ввиду короновирусных ограничений" и так далее. По сути - Каванья больше всех в этом году заслжил победу в разделке, самый стабильный в этом виде гонец.

  • cmap_nep
    Герант Томас – победитель Тура ... (3)
    cmap_nep-Фото

    Ну, вот.
    И 35-ти летним старичкам есть где себя показать.
    Пятидневки, трёхдневки и даже недельки иногда, которые не интересны молодняку.
    Но, соваться туда, где пацанята разбираются меж собой - не стоит.

     

  • Freejazz
    Тур Романдии-2021. Этап 5 (14)
    Freejazz-Фото
    Ну Вы сами отметили, что состав не топовый - да, состав не топовый и у меня кроме фамилии Флюкингер никакие другие имена не вспомнились. А трасса была как раз под кроссменов - пахота без жести. (Вчера хотел Вас поздравить, но не нашлось подходящего места для комментария :-))
  • flugegeheimen
    Тур Романдии-2021. Этап 5 (14)
    flugegeheimen-Фото

    Реми первый в разделке, ну наконец-то. Джи вознагражден за вчерашние страдания с задубевшими руками

  • RVL
    Тур Романдии-2021. Этап 5 (14)
    RVL-Фото
    Ну вот это слово "деклассировал"...
    Понизил в классе? Или что вы имеете ввиду?
    Выражение не комильфо. Ибо ...кто тогда не деклассирован формально...
  • SportSpirit
    Герант Томас – победитель Тура ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Возрождение валлийского дракона!) 

     

    После того, как сэр Дэйв прокатил Томаса мимо Тура-2020, а бочок болельщика - мимо - Джиро-2020, которую выиграл его записной оруженосец; после подписания в команду молодых звезд и при наличии Берналя, в год 35-илетия при современных тенденциях на омоложение триумфаторов пелотона, я в это, честно сказать, не верила. При огромной личной симпатии. 

     

    Браво-браво!

     

    Кстати, сопоставляя прохождение первой отсечки и финиша, мне тоже вспомнилась та разделка на ТДФ-2018, где Томас слегка юзанул в повороте и после поехал почти пешком, отпустив борьбу за этап.

     

     

     

     

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2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3918
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3811
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2423
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2381
6 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1910
7 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
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