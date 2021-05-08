Джиро д’Италия-2021. Альтиметрия маршрута

Джиро д’Италия-2021 стартует 8 мая в Турине (Torino) с индивидуальной гонки на время и завершится индивидуальной гонкой в Милане 30 мая. Маршрут протяжённостью 3479,9 км проложен по территории Италии, Словении и Швейцарии.

Джиро д’Италия-2021 бросает вызов 47 километрами набора высоты, легендарными подъёмами Дзонколан, Пордой, Федайя, Джау, «белыми дорогами» Тосканы, финишами в подъём и технически сложными спусками, а также 39 километрами индивидуальных гонок на время.

Весенняя погода добавит непредсказуемости. Сочетание традиций и новизны, расчёта и интуитивных атак создают неповторимый образ «Корса Роза», которая начинает писать 104-ю страницу своей истории.

8 мая. Суббота. Этап 1: Турин - Турин (ITT), 8,6 км

Турин (Torino, административный центр провинции Турин и региона Пьемонт) принимает старт всей Джиро д'Италия впервые с 1961 года. В последний раз велогонщики стартовали в Турине в 2015 году. По улицам Турина проложен маршрут индивидуальной гонки на время.



Со старта на Пьяцца Кастелло (Piazza Castello) велогонщики отправятся на юг, через 3,8 км достигнут промежуточной отсечки времени, расположенной на набережной реки По, после чего движение на юг продолжится. За 4 км до финиша, повернув на 180 градусов и перебравшись на противоположный берег реки, проедут еще 700 м на юг. Далее разворот и заключительные 2,8 км до финиша этапа по прямой дороге на север, вдоль набережной реки По.

Таким образом, на 1 этапе Джиро д'Италия-2021 организаторы предложили гонку с раздельным стартом протяженностью 8,6 км, проложенную с севера на юг и с юга на север по улицам Турина, с длинными прямыми участками вдоль набережных реки По и девятью поворотами на дистанции. Рельеф преимущественно равнинный с небольшими тягунами и пологими спусками. На результаты оказать влияние могут погодные условия.

Ориентировочное время на прохождение дистанции, по расчётам организаторов, составит около 10 минут. 30% лимит времени. Первый участник стартует в 14:00 (CET). Фаворитами можно назвать действующего чемпиона мира в гонке с раздельным стартом Филиппо Ганну (Ineos Grenadiers), Реми Каванью и Жуана Алмейду (Deceuninck-Quick Step), Виктора Кампенартса (Qhubeka ASSOS), Йоса ван Эмдена (Jumbo-Visma) и других.

Разрывы по времени могут достигать до одной минуты между генеральщиками. Победитель этапа наденет розовую майку лидера генеральной классификации и цикламеновую майку лидера классификации по очкам, и, возможно, белую майку лидера молодежной классификации.



9.05. Воскресенье. Этап 2: Ступиниджи - Новара, 179 км

Во второй день участников ждёт спринтерcкий этап с единственным категорийным подъемом. Ступиниджи (Stupinigi, провинция Турин, регион Пьемонт) впервые принимает старт этапа Джиро д'Италия. Со старта пелотон отправится на юг, а затем повернёт на северо-восток.

В середине этапа велогонщикам, скорее всего это будет отрыв, предстоит преодолеть первыми подъем 4 категории Монтекьяро Д'Асти (Montechiaro D'Asti, 193 – 292 м, протяжённость 1,8 км, перепад 99 м, средний градиент 5,5%, максимальный градиент 10%). Первый на вершине становится первым обладателем синей майки лидера горной классификации Джиро д'Италия-2021.

Финишируют через 179 км со старта в Новаре (Novara, административный центр провинции Новара, регион Пьемонт), которая в последний раз принимала финиш этапа в 1968 году, победу тогда одержал Эдди Меркс (Eddy Merckx).

Заключительные 1,5 км прямая дорога с севера на юг по равнине. Претендентами на победу можно назвать Калеба Юэна (Lotto Soudal), Тима Мерлира (Alpecin-Fenix), Петера Сагана (Bora-hansgrohe), Джакомо Ниццоло (Qhubeka ASSOS), Элиа Вивиани (Cofidis), Фернандо Гавирию (UAE Team Emirates) и других спринтеров.



10.05. Понедельник. Этап 3: Биелла - Канале, 190 км

Биелла (Biella, административный центр провинции Биелла, регион Пьемонт) в прошлый раз принимала старт этапа в 2007 году. Это первый среднегорный этап Джиро д'Италия-2021.

Со старта пелотон отправится на юг по преимущенственно равнниной территории и после розыгрыша первого промежуточного спринта, расположенного на 114 км маршрута, начнется решающая часть этапа.

На ней велогонщикам предстоит преодлеть 4 подъема:

подъем 3 категории Пьянканелли (Piancanelli, 155 – 522 м, протяжённость 7,6 км, перепад 367 м, средний градиент 4,8%, максимальный градиент 12%), первый подъем 3-й категории на Джиро д'Италия-2021;

подъем 4 категории Кастино (Castino, 287 – 540 м, протяжённость 4,9 км, перепад 253 м, средний градиент 5,2%, максимальный градиент 11%);

подъем 4 категории Манера (Manera, 336 – 625 м, протяжённость 5,4 км, перепад 289 м, средний градиент 5,4%, максимальный градиент 10%).

Преодолев наивысшую точку этапа, велогонщики отправятся на 17 км спуск до подножия некатегорийного подъема Гварене (Guarene) протяжённостью 2,6 км со средним градиентом 7,1%, максимальный градиент 15%, на вершине которого будет разыгран второй промежуточный спринт.

Далее скоростной спуск - до финиша этапа останется 12 км. Канале (Canale, провинция Кунео, регион Пьемонт) впервые принимает финиш этапа Джиро д'Италия. Скорее всего будет спринт из небольшого пелотона. Фаворитами можно назвать Петера Сагана, Джанни Москона и других.

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