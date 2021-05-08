VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2021

 Фотогалерея и события 9-го этапа Джиро д'Италия-2021

 

 

  9-й этап Джиро д’Италия-2021, горный, с набором высоты 3400 м, финишем подъем 1-й категории и финальным гравийным сектором, решился на последнем километре дистанции. Отрыв дня долго не мог сформироваться. Атаки и попытки отъехать гасились пелотоном, как только генеральщики замечали, что в отрыв пытаются отобраться гонщики, находящиеся высоко в общем зачёте. Группе из 21 гонщика удалось оторваться от пелотона на втором по счёту и первом категорийном подъёме (2-й категории) Пассо Годи (Passo Godi, 982 – 1556 м, протяжённость 13,9 км, перепад 574 м, средний градиент 4,1%, максимальный градиент 11%). Их преимущество составляло около 25 секунд.

 

На спуске с Пассо Годи упал ехавший вторым колесом в отрыве словенский гонщик команды Bahrain Victorious Матей Мохорич. Он сумел подняться на ноги, но не смог вернуться на велосипед и сошёл с гонки. Его увезли в машине скорой помощи с подозрением на сотрясение мозга.

 

Команда BikeExchange возглавляла погоню, но затем пелотон сбавил скорость. Большую группу в отрыве добрали, но несколько гонщиков из неё не оставили попыток уехать. Несколько раз атаковал Жоффрей Бушар (Geoffrey Bouchard) из команды AG2R Citroen. За 83 км до финиша сформировался отрыв дня из 16 гонщиков, который пелотон не отпускал дальше, чем на три минуты.

 

За 25 км до финиша на  подъем 2 категории Овиндоли (Ovindoli, 830 – 1457 м, протяжённость 12,4 км, перепад 627 м, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 10%) из отрыва атаковали 29-летний французский гонщик Жоффрей Бушар (Geoffrey Bouchard) из команды AG2R Citroen  и 22-летний британский гонщик Саймон Карр (Simon Carr) из команды EF Education – Nippo.

 

За 1,3 км Бушар сбросил Саймона Карра на гравийном секторе, но через несколько сотен метров его догнал ещё один гонщик отрыва – 27-летний Кун Бауман (Koen Bouwman) из команды Jumbo-Visma.

 

В это время группа основных претендентов стремительно приближалась, возглавляемая командой Ineos Grenadiers. За 600 м до финиша у Бушара и Баумана в запасе осталось лишь 13 секунд. В это время из группы претендентов атаковал российский велогонщик команды Astana – Premier Tech Александр Власов.

 

24-летний колумбийский велогонщик Эган Берналь (Egan Bernal) из команды Ineos Grenadiers ответил на атаку Власова и создал просвет. За Берналем поехал Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), но не смог усидеть за колумбийским гонщиком. Эган Берналь прошёл гонщиков отрыва и в одиночку пересёк финиш, опередив Чикконе и Власова на 7 секунд.

 

Победа на этапе, первая в карьере, принесла Эгану Берналю и первую в карьере розовую майку лидера, которую он перехватил у Аттилы Вальтера (Groupama-FDJ). К Берналю также перешла белая майка лучшего молодого гонщика.

 

Жоффрей Бушар (AG2R Citroen), находившийся в отрыве дня, надел синюю майку лучшего горного гонщика. В этой классификации Бушар опережает Эгана Берналя на три очка.  

 

Тим Мерлир (Alpecin Fenix) сохранил цикламеновую майку лучшего в очковой классификации.

 

 

Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2021

Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2021

 

Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2021

Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2021 Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2021

 

Photo Credit: LaPresse

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

8 - 30 мая 2021

Giro d'Italia

18 - 22 мая 2021

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

30 мая - 6 июня 2021

Criterium du Dauphine

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • Earl57
    Матей Мохорич сошёл с Джиро д’ ... (3)
    Earl57-Фото

    Мохорич сообщил в твиттере, что он в порядке. Сломанных костей нет, небольшое сотрясение мозга и головная боль. Находится под присмотром медперсонала команды.

  • Gerasim
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    Gerasim-Фото
    У Вас буйная фантазия. Я хоть и болею за Сашу, но не вижу предпосылок победы. Если бы Нибали сегодня катался за Астану, я думаю Вы и в его победу бы верили. Это всё называется астанофобия.
  • oblivion
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    oblivion-Фото
    Цитата: salomon
    Цитата: kabachok
    сегодня мы прослушали цикл лекций о правильном питании, велотуфлях и горнолыжных курортах.
    я очень уважаю СК, но последнее время его просто несёт, причём зачастую в самый неподходящий момент. 
    и да, Власов внушает.
     
    Ну, некоторым товарищам не угодишь. Да лучше СК нету вело-комментатора!Или вы по нраву например Отар Мамучашвили, который одну половину репортажа молчит, а другую говорит таким ленивым голосом, шо кажется его только что с постели подняли ! Скукотень!
    А я и против Отара ничего плохого не могу сказать. Да, манера речи не очень бодрая. Зато он хорошо следит за гонкой и неплохо читает ее. У них с СК свои плюсы и минусы и это нормально)
  • RVL
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    RVL-Фото
    А какова связь между сглазом Власовым сыном и покером? Любопытно просто)
  • Серафим
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (3)
    Серафим-Фото

     Разыгрывается 62 очка в зачет цикламеновой майки. Спринтеры вряд ли будут спокойно отпускать отрыв навсегда. Скорее постараются выпустить послабее людей, чтобы потом не возникло проблем с погоней.

  • cmap_nep
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    cmap_nep-Фото
    Не сметь против Серёжи... Он неподражаем. Красавчик!!!! -------------------- Ну вот, свершилось. Теперь есть у нас Супер Комментатор, СуперМэн и Супер Болелельщик. Св.троица.
  • salomon
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    salomon-Фото
    Цитата: kabachok
    сегодня мы прослушали цикл лекций о правильном питании, велотуфлях и горнолыжных курортах.
    я очень уважаю СК, но последнее время его просто несёт, причём зачастую в самый неподходящий момент. 
    и да, Власов внушает.
     
    Ну, некоторым товарищам не угодишь. Да лучше СК нету вело-комментатора! Или вы по нраву например Отар Мамучашвили, который одну половину репортажа молчит, а другую говорит таким ленивым голосом, шо кажется его только что с постели подняли ! Скукотень!
  • Серафим
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    Серафим-Фото

     Гравийный участок оказался не таким уж и гравийным. Скорее песчано-глиняная грунтовка. 

      И жалко, что быстро сдал смену розовая майка Атилла Вальтер. Немного не потянул в развязке, несмотря на необычную диету.

  • Astanaforever
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: kabachok
    сегодня мы прослушали цикл лекций о правильном питании, велотуфлях и горнолыжных курортах.
    я очень уважаю СК, но последнее время его просто несёт, причём зачастую в самый неподходящий момент. 
    и да, Власов внушает.
     
    Не сметь против Серёжи что то глорить, а то щас Отарик Мамчиашвили подтянется к рупору ЕN. А вот тогда все вспомнят добрым словом СК. Если, честно..то лучше чем Курдюков никто и рядом не стоял. Он комментатор от бога. И не важно, что он там несёт, но интересен до невозможности. С ним можно и десятичасовые репортажи смотреть не напрягаясь. Он просто оракул спича.Он неподражаем. Красавчик!!!!
  • MVDP
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    MVDP-Фото
    Не знаю, что там по физике, но в целом Матье с его весом тяжеловато против Пидкока будет. У Тома в КК, считаю, наилучшие перспективы, т.к. для СХ он мелковат, а на шоссе конкуренция повыше.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

16 мая

Anthony Turgis (Total Direct Energie)

Maxime Chevalier (BB Hotels)

17 мая

Edvald Boasson Hagen (Total Direct Energie)

Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious)

Dmitry Strakhov (Gazprom - RusVelo)

Greg Van Avermaet (Ag2r - Citroen)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4886
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3918
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3811
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2423
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2381
6 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1910
7 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
8 Демар А. (Fra) (GFC) 1781
9 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1761
10 Власов А. (Rus) (AST) 1644

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2021 (114)
Апрель 2021 (151)
Март 2021 (169)
Февраль 2021 (113)
Январь 2021 (90)
Декабрь 2020 (99)