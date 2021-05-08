Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2021

Фотогалерея и события 9-го этапа Джиро д'Италия-2021

9-й этап Джиро д’Италия-2021, горный, с набором высоты 3400 м, финишем подъем 1-й категории и финальным гравийным сектором, решился на последнем километре дистанции. Отрыв дня долго не мог сформироваться. Атаки и попытки отъехать гасились пелотоном, как только генеральщики замечали, что в отрыв пытаются отобраться гонщики, находящиеся высоко в общем зачёте. Группе из 21 гонщика удалось оторваться от пелотона на втором по счёту и первом категорийном подъёме (2-й категории) Пассо Годи (Passo Godi, 982 – 1556 м, протяжённость 13,9 км, перепад 574 м, средний градиент 4,1%, максимальный градиент 11%). Их преимущество составляло около 25 секунд.

На спуске с Пассо Годи упал ехавший вторым колесом в отрыве словенский гонщик команды Bahrain Victorious Матей Мохорич. Он сумел подняться на ноги, но не смог вернуться на велосипед и сошёл с гонки. Его увезли в машине скорой помощи с подозрением на сотрясение мозга.

Команда BikeExchange возглавляла погоню, но затем пелотон сбавил скорость. Большую группу в отрыве добрали, но несколько гонщиков из неё не оставили попыток уехать. Несколько раз атаковал Жоффрей Бушар (Geoffrey Bouchard) из команды AG2R Citroen. За 83 км до финиша сформировался отрыв дня из 16 гонщиков, который пелотон не отпускал дальше, чем на три минуты.

За 25 км до финиша на подъем 2 категории Овиндоли (Ovindoli, 830 – 1457 м, протяжённость 12,4 км, перепад 627 м, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 10%) из отрыва атаковали 29-летний французский гонщик Жоффрей Бушар (Geoffrey Bouchard) из команды AG2R Citroen и 22-летний британский гонщик Саймон Карр (Simon Carr) из команды EF Education – Nippo.

За 1,3 км Бушар сбросил Саймона Карра на гравийном секторе, но через несколько сотен метров его догнал ещё один гонщик отрыва – 27-летний Кун Бауман (Koen Bouwman) из команды Jumbo-Visma.

В это время группа основных претендентов стремительно приближалась, возглавляемая командой Ineos Grenadiers. За 600 м до финиша у Бушара и Баумана в запасе осталось лишь 13 секунд. В это время из группы претендентов атаковал российский велогонщик команды Astana – Premier Tech Александр Власов.

24-летний колумбийский велогонщик Эган Берналь (Egan Bernal) из команды Ineos Grenadiers ответил на атаку Власова и создал просвет. За Берналем поехал Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), но не смог усидеть за колумбийским гонщиком. Эган Берналь прошёл гонщиков отрыва и в одиночку пересёк финиш, опередив Чикконе и Власова на 7 секунд.

Победа на этапе, первая в карьере, принесла Эгану Берналю и первую в карьере розовую майку лидера, которую он перехватил у Аттилы Вальтера (Groupama-FDJ). К Берналю также перешла белая майка лучшего молодого гонщика.

Жоффрей Бушар (AG2R Citroen), находившийся в отрыве дня, надел синюю майку лучшего горного гонщика. В этой классификации Бушар опережает Эгана Берналя на три очка.

Тим Мерлир (Alpecin Fenix) сохранил цикламеновую майку лучшего в очковой классификации.

Photo Credit: LaPresse