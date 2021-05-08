VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Фотогалерея 13-го этапа Джиро д'Италия-2021

 Фотогалерея 13-го этапа Джиро д'Италия-2021

 

 

  Равнинный 13-й этап предоставлял чистым спринтерам последний шанс побороться за победу. Все каноны спринтерского этапа были соблюдены – отрыв дня из трёх человек уехал сразу после старта и был нейтрализован после небольшой «игры» пелотона, который за 40 км до финиша сократил разрыв до полуминуты, а затем вновь позволил отрыву лидировать ещё двадцать километров.

 

Симон Пелло (Simon Pellaud/Androni Giocattoli), Умберто Маренго (Umberto Marengo/Bardiani - CSF – Faizane) и Самуэле Риви (Samuele Rivi/Eolo - Kometa Cycling Team) в этом выпуске Джиро уезжают в отрывы не в первый раз. Но на 13-м этапе команды спринтеров были настроены решительно. Разрыв  достигал 6 минут, на второй части дистанции сократился до полутора минут за 40 км до финиша благодаря усилиям пелотона, который возглавляли гонщики команд Jumbo-Visma, Qhubeka Assos, UAE Team Emirates и Cofidis,. Отрыв нейтрализовали за 7 км до финиша.

 

  На финальных 300 метрах атака 24-летнего итальянского гонщика команды Jumbo-Visma Эдоардо Аффини (Edoardo Affini) застала врасплох спринтеров. Но чемпион Европы Джакомо Ниццоло (Qhubeka Assos) первым отреагировал на его ускорение и обошёл Аффини на финише. Обладатель цикламеновой майки лучшего в очковой классификации Петер Саган (Bora-hansgrohe) замкнул тройку призёров этапа.

 

Генеральщики спокойно финишировали в группе, Эган Берналь (Ineos Grenadiers) сохранил розовую майку лидера и белую майку лучшего в очковой классификации.

Жоффрей Бушар (AG2R Citroen) сохранил синюю майку лучшего горного гонщика.

 

 

 

 

 

Photo Credit: LaPresse

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

8 - 30 мая 2021

Giro d'Italia

18 - 22 мая 2021

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

30 мая - 6 июня 2021

Criterium du Dauphine

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (11)
    VeloVelo-Фото

    Сдается мне, что Ремко завтра поедет домой. Хватит с него. Понюхал ГэТэшного пороху и хорошо, теперь будет знать его на вкус. Потом, авось, пригодится. 

    Жду движухи завтра от Семён Филипыча. 

     

    Саше желаю терпежки. Не лезть. Слушать своё самочувствие. Держу кулаки за Власова. И за Астану.

  • VeloVelo
    Чемпион Европы Джакомо Ниццоло ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Ну наконец-то. Пол-Европы выдохнуло ))

  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (11)
    VeloVelo-Фото
    А он в техничке?
  • velodoctor
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (11)
    velodoctor-Фото

    11 года этап кстати очень живенько смотрится, каждый капитан сам за себя.

  • Krakk
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (11)
    Krakk-Фото

    Вот и начинается настоящая Джиро!

    Хоть с этой стороны Дзонколан в среднем полегче, чем на обычно используемом восхождении, но радует, что именно заключительная часть - самая тяжелая, по мне, так даже лучше.

    На 100% гора Бухмана, если проедет в свою силу, никакой Берналь не удержится. Вопрос, сколько привезет.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вангую крутейший этап с крутейшей горой Джиро (не хватает только Мортироло, но это был бы уже перебор).

    Для Саймона Й. действительно время Х (икс). Если всё в порядке с ним и он просто шифровался + берёг силы, то пожалуй должен выдавать максимум и давить сильно на Берналя. Власов на Англиру держался неплохо, возможно и на Дзонколане удержится в тройке (по итогам генерала). Для Рэмко будет испытание которого он ещё не нюхал)  diablo

    Отрыв генеральщики полюбэ должны догонять, ведь выиграть этап с покорением Дзонколана - это почётно, круто и запомнится победителю на всю жизнь. Говорят что погода может спутать все карты пелотону и оргам, но не думаю, что начальство Джиро пойдёт на отмену горы или даже укороченный финиш (сделает).

     

    P.S.

    Криса Фрума и Марка кавэндига - с днюхами! hi 36 уже

     

  • старт-шоссе 82
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (9)
    старт-шоссе 82-Фото

    Теперь говоря о Вероне будут вспоминать не только Монтекки и Капулетти но и Ниццоло. В Италии сегодня праздник, браво, браво.

    Саган запоздал с рывком, если бы успел сесть на колесо Ниццоло ,то мог бы выиграть этап...

  • Ice
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (9)
    Ice-Фото

    Цитата: aksbor
    Дул бы встречный,еще дольше эта тягомотина продлилась бы

    А дул бы боковой - была бы жара))) 

  • aksbor
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (11)
    aksbor-Фото

    Больших разрывов (по 3-5 минут и даже 2 минут) между фаворитами, как показывает история, на Дзонколане не бывает. Помню хорошо этап 10-летней давности, когда каждый шел в одиночку в своем темпе. Думаю,максимум кто-то выиграет/проиграет минуту-полторы. В этом смысле это не решающий этап. Однако, если у кого-то из фаворитов будет кризис,после Дзонколана можно будет забыть о подиуме.

  • Arciv
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (11)
    Arciv-Фото
    Мне видится Берналь фаворит

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

22 мая

Ludovic Robeet (Bingoal Pauwels Sauces WB)

23 мая

Lorenzo Rota (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux)

Natnael Ocbit Tesfatsion (Androni Giocattoli)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4886
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3918
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3811
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2423
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2381
6 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1910
7 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
8 Демар А. (Fra) (GFC) 1781
9 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1761
10 Власов А. (Rus) (AST) 1644

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2021 (146)
Апрель 2021 (151)
Март 2021 (169)
Февраль 2021 (113)
Январь 2021 (90)
Декабрь 2020 (99)