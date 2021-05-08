Фотогалерея 13-го этапа Джиро д'Италия-2021

Равнинный 13-й этап предоставлял чистым спринтерам последний шанс побороться за победу. Все каноны спринтерского этапа были соблюдены – отрыв дня из трёх человек уехал сразу после старта и был нейтрализован после небольшой «игры» пелотона, который за 40 км до финиша сократил разрыв до полуминуты, а затем вновь позволил отрыву лидировать ещё двадцать километров.

Симон Пелло (Simon Pellaud/Androni Giocattoli), Умберто Маренго (Umberto Marengo/Bardiani - CSF – Faizane) и Самуэле Риви (Samuele Rivi/Eolo - Kometa Cycling Team) в этом выпуске Джиро уезжают в отрывы не в первый раз. Но на 13-м этапе команды спринтеров были настроены решительно. Разрыв достигал 6 минут, на второй части дистанции сократился до полутора минут за 40 км до финиша благодаря усилиям пелотона, который возглавляли гонщики команд Jumbo-Visma, Qhubeka Assos, UAE Team Emirates и Cofidis,. Отрыв нейтрализовали за 7 км до финиша.

На финальных 300 метрах атака 24-летнего итальянского гонщика команды Jumbo-Visma Эдоардо Аффини (Edoardo Affini) застала врасплох спринтеров. Но чемпион Европы Джакомо Ниццоло (Qhubeka Assos) первым отреагировал на его ускорение и обошёл Аффини на финише. Обладатель цикламеновой майки лучшего в очковой классификации Петер Саган (Bora-hansgrohe) замкнул тройку призёров этапа.

Генеральщики спокойно финишировали в группе, Эган Берналь (Ineos Grenadiers) сохранил розовую майку лидера и белую майку лучшего в очковой классификации.

Жоффрей Бушар (AG2R Citroen) сохранил синюю майку лучшего горного гонщика.

Photo Credit: LaPresse