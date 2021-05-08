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Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2021

 Фотогалерея и события 17-го этапа Джиро д'Италия-2021

 

 

  17-й этап, первый после второго дня отдыха, горный  с набором высоты 3400 м и финишем в подъем 1 категории с самым высокогорным стартом этапа на Джиро д’Италия-2021, завершился победой из отрыва дня. 34-летний ирландский велогонщик Дэн Мартин (Israel Start Up Nation) отобрался в многочисленный отрыв дня, который сформировался лишь через 60 км после старта.

 

На предпоследнем подъёме этапа - подъеме 1 категории Пассо Cан Валентино (Passo San Valentino, протяженность 14,8 км, 156-1315 м, перепад 1159 м, средний градиент 7,8%, максимальный градиент 14%) за 43 км до финиша Дэн Мартин ускорился вместе с Джанни Москоном (Gianni Moscon/Ineos Grenadiers). К ним переложился  Антонио Педреро (Antonio Pedrero/Movistar) и лидирующий в горной классификации Жоффрей Бушар (Geoffrey Bouchard/Ag2r – Citroën). Бушар первым прошёл вершину, укрепив свою позицию горного короля.

 

На финальном подъёме  1 категории Сега ди Ала (Sega di Ala, протяженность 11,2 км, 148-1246 м, перепад 1098 м, средний градиент 9,8%, максимальный градиент 17%) за 7 км до финиша Дэн Мартин атаковал в одиночку. Его преимущество над приближающейся группой генеральщиков быстро сокращалось, но 13 секунд в запасе позволили ирландскому гонщику одержать первую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия. Таким образом, Дэн Мартин вошёл в круг гонщиков, одержавших победы на этапах всех трёх Гранд-турах.

 

Пелотон, который большую часть этапа возглавляла команда BikeExchange, удерживал разрыв, который к предпоследнему подъёму этапа сократился до трёх минут. На спуске с Пассо Cан Валентино упали несколько гонщиков, в том числе Джулио Чикконе и Винченцо Нибали (Trek-Segagredo) и Ремко Эвенепул (Deceuninck-Quick Step), который добрал группу после того, как выпадал в подъёме. Эвенепул вернулся в гонку, но финишировал на этапе с помощью товарищей по команде через 36 минут после победителя.

 

В группе розовой майки шла своя борьба. Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) после падения в одиночку добирал группу претендентов, но в итоге финишировал почти через 8 минут после победителя.

 

На финальном подъёме за 10 км до финиша из группы претендентов выпал российский гонщик команды Astana – Premier Tech Александр Власов, который поехал подъём Сега ди Ала своим темпом и финишировал через 3 минуты 8 секунд после победителя и через 1 минуту 45 секунд после лидера общего зачёта Эгана Берналя (Ineos Grenadiers). Власов удержал 4-е место в генеральной классификации.

 

За 5 км до финиша в группе, возглавляемой командой Ineos Grenadiers, осталось 8 гонщиков. Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step) первым предпринял атаку, на его ускорение ответил Саймон Йейтс (BikeExchange). Эган Берналь не выдержал темп соперников и начал отставать. Берналь, его помощник Даниэль Мартинес и Дамиано Карузо (Bahrain-Victorious) старались минимизировать потери. Дамиано Карузо ускорился перед финишем. В итоге Эган Берналь уступил 3 секунды Карузо и 57 секунд Саймону Йейтсу в генеральной классификации.

 

Эган Берналь сохранил на плечах розовую майку лидера. Жоффрей Бушар (AG2R Citroen) продолжает лидировать в классификации лучшего горного гонщика, Петер Саган (Bora-hansgrohe) сохранил на плечах цикламеновую майку лучшего в очковой классификации.

 

 

Photo Credit: LaPresse

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2021 Giro d'Italia Giro d'Italia-2021 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (46)
    VeloVelo-Фото
    Про Инеос и Берналя:

    Тут же все очевидно, разве нет?
    Команда была готова капитана хоть на Монблан завезти!
    А у Берналя кризис случился. В результате работа команды пошла "коту под хвост".

    Такое очень часто случается, если что.
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (46)
    VeloVelo-Фото
    Да ничего не тихонько )
    Жмал на все педали! ) Красава!
  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Каванья совсем почему-то не видно было до сих пор. Удивительно!

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (46)
    Earl57-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Этап понравился. Ещё би один такой (#19), а лучше два (и #20) и 3-ч неделя Джиро полностью компенсирует то что было за первые 15 дней.

    Через 1,5 недели будет Тур Швейцарии. Там такой интересный состав намечается, что скучно быть не должно. Дюмулан наконец будет, Алафилипп, Ван дер Пул и Пидкок. Еще Адам Йейтс и Хирши. Две разделки, где Том зарубится с Кюнгом и Биссигером. И непременно будет баттл между МВДП, Алафилиппом и Пидкоком - ну не могут эти трое колхозить))

    Как по мне соостав на Швейцарии гораздо интереснее чем на Дофине...

    Не могу дождаться!

  • VeloVelo
    Эган Берналь о потере времени ... (2)
    VeloVelo-Фото

    А я за Каррузо! dance

  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул не выйдет на ст ... (3)
    VeloVelo-Фото

    А что за пиар был? Вроде, Квики изначально говорили, что Ремко поедет генерал в тестовом режиме. 

  • close2you
    Ремко Эвенепул не выйдет на ст ... (3)
    close2you-Фото
    Да, такого пиара никогда не было, а все получилось в итоге "как всегда" ...
  • старт-шоссе 82
    Ремко Эвенепул не выйдет на ст ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото

    Желаю Ремко только одного, не давать манипулировать собой, чтоб потом не превратилось все в абсурд ,а ты не стал заложником ситуации.

    Скорейшего востановления.

  • M-07
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (46)
    M-07-Фото
    Сколько смотрю ГТ, постоянно Карти заметен, но стабильно весь ГТ проехать не может, то и дело на каком-то этапе много сливает.
  • jerzyk
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (46)
    jerzyk-Фото
    Ище нэ вэчир! Пословица такая,украинская!

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