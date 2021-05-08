Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2021

Фотогалерея и события 17-го этапа Джиро д'Италия-2021

17-й этап, первый после второго дня отдыха, горный с набором высоты 3400 м и финишем в подъем 1 категории с самым высокогорным стартом этапа на Джиро д’Италия-2021, завершился победой из отрыва дня. 34-летний ирландский велогонщик Дэн Мартин (Israel Start Up Nation) отобрался в многочисленный отрыв дня, который сформировался лишь через 60 км после старта.

На предпоследнем подъёме этапа - подъеме 1 категории Пассо Cан Валентино (Passo San Valentino, протяженность 14,8 км, 156-1315 м, перепад 1159 м, средний градиент 7,8%, максимальный градиент 14%) за 43 км до финиша Дэн Мартин ускорился вместе с Джанни Москоном (Gianni Moscon/Ineos Grenadiers). К ним переложился Антонио Педреро (Antonio Pedrero/Movistar) и лидирующий в горной классификации Жоффрей Бушар (Geoffrey Bouchard/Ag2r – Citroën). Бушар первым прошёл вершину, укрепив свою позицию горного короля.

На финальном подъёме 1 категории Сега ди Ала (Sega di Ala, протяженность 11,2 км, 148-1246 м, перепад 1098 м, средний градиент 9,8%, максимальный градиент 17%) за 7 км до финиша Дэн Мартин атаковал в одиночку. Его преимущество над приближающейся группой генеральщиков быстро сокращалось, но 13 секунд в запасе позволили ирландскому гонщику одержать первую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия. Таким образом, Дэн Мартин вошёл в круг гонщиков, одержавших победы на этапах всех трёх Гранд-турах.

Пелотон, который большую часть этапа возглавляла команда BikeExchange, удерживал разрыв, который к предпоследнему подъёму этапа сократился до трёх минут. На спуске с Пассо Cан Валентино упали несколько гонщиков, в том числе Джулио Чикконе и Винченцо Нибали (Trek-Segagredo) и Ремко Эвенепул (Deceuninck-Quick Step), который добрал группу после того, как выпадал в подъёме. Эвенепул вернулся в гонку, но финишировал на этапе с помощью товарищей по команде через 36 минут после победителя.

В группе розовой майки шла своя борьба. Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) после падения в одиночку добирал группу претендентов, но в итоге финишировал почти через 8 минут после победителя.

На финальном подъёме за 10 км до финиша из группы претендентов выпал российский гонщик команды Astana – Premier Tech Александр Власов, который поехал подъём Сега ди Ала своим темпом и финишировал через 3 минуты 8 секунд после победителя и через 1 минуту 45 секунд после лидера общего зачёта Эгана Берналя (Ineos Grenadiers). Власов удержал 4-е место в генеральной классификации.

За 5 км до финиша в группе, возглавляемой командой Ineos Grenadiers, осталось 8 гонщиков. Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step) первым предпринял атаку, на его ускорение ответил Саймон Йейтс (BikeExchange). Эган Берналь не выдержал темп соперников и начал отставать. Берналь, его помощник Даниэль Мартинес и Дамиано Карузо (Bahrain-Victorious) старались минимизировать потери. Дамиано Карузо ускорился перед финишем. В итоге Эган Берналь уступил 3 секунды Карузо и 57 секунд Саймону Йейтсу в генеральной классификации.

Эган Берналь сохранил на плечах розовую майку лидера. Жоффрей Бушар (AG2R Citroen) продолжает лидировать в классификации лучшего горного гонщика, Петер Саган (Bora-hansgrohe) сохранил на плечах цикламеновую майку лучшего в очковой классификации.

Photo Credit: LaPresse