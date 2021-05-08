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Эган Берналь – победитель 9 этапа Джиро д’Италия-2021

Эган Берналь, Джулио Чикконе, Александр Власов, Жоффрей Бушар, Ремко Эвенепул, Дэн Мартин о 9-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

 

Атака за 500 м до финиша на немощёном финальном секторе подъёма 1-й категории Кампо Феличе принесла Эгану Берналю первую в карьере победу на этапе Гранд-тура, первый этап на Джиро д’Италия и первую розовую майку лидера. Эган Берналь стал пятым колумбийским гонщиком в истории Джиро д’Италия, надевшим розовую майку лидера после Ригоберто Урана, Наиро Кинтаны, Фернандо Гавирии и Эстебана Чавеса.

 

  9-й горный этап Джиро д’Италия-2021 начался многочисленными атаками, но гонщикам отрыва не удалось уехать от пелотона. В финале группа претендентов на генеральную классификацию быстро сокращала разрыв с отрывом.

 

  Атаковавший Эган Берналь прошёл Жоффрея Бушара (Geoffrey Bouchard) из команды AG2R Citroen и Куна Баумана (Koen Bouwman) из команды Jumbo-Visma за 400 м до финиша.

 

26-летний итальянский гонщик Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) не смог усидеть за Эганом Берналем, но финишировал вторым, что позволило ему подняться на 4-ю строчку общего зачёта.

 

25-летний российский велогонщик команды Astana – Premier Tech Александр Власов, первым атаковавший из группы генеральщиков, финишировал  вместе с Джулио Чикконе и поднялся на третью позицию в генеральной классификации.

 

21-летний бельгийский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Ремко Эвенепул из-за небольшого инцидента за 2 км до финиша начал прохождение гравийного сектора не на первых позициях, финишировал 4-м.

 

29-летний французский гонщик Жоффрей Бушар, атаковавший несколько раз, не смог взять победу на этапе, но переоделся в синюю майку лучшего в очковой классификации.

 

Photo Credit: LaPresse

 

  Эган Берналь: «Не могу поверить! Я только что выиграл свой первый этап на Гранд-туре. Многим пожертвовал, чтобы это стало возможным после Тур де Франс прошлого года. Я очень счастлив.

 

Сегодня собирался хорошо проехать этап, но не был уверен, что поборюсь за победу на нём. Всё получилось в основном благодаря товарищам по команде. Они очень верили в меня. Я сомневался, но они сказали: «Ты можешь, мы берём за тебя ответственность, и будь что будет». Эта победа больше их заслуга, потому что они по-настоящему верили в меня.

 

  Эти два года для меня были трудными как морально, так и физически. Победа очень важна для меня и команды. Я думал, что впереди ещё едут гонщики. Был предельно сконцентрирован, ничего не замечал. Когда мне сказали, что я выиграл, не мог сдержать эмоции. Последние 1,5 км по гравийной дороге – это четыре минуты мучений, я не смотрел на остальных гонщиков. У меня всё ещё остаются сомнения по поводу спины. После каждого этапа прохожу физиотерапию. Сейчас просто хочу наслаждаться этой победой и розовой майкой».

 

Photo Credit: LaPresse

 

  Джулио Чикконе: «Второе место всегда сложно принять, особенно, когда был так близк к победе и на домашних дорогах. Однако, если смотреть на картину в целом, я очень доволен. Это был важный этап, на котором нужна была хорошая нога. Этап подтвердил, что форма у меня очень хорошая, и это даёт уверенность перед следующими этапами».

 

  Александр Власов: «Это был отличный опыт для меня в подобного рода финале. Подъем был очень непростым, особенно из-за гравийного участка. Я попробовал атаковать в самом конце, и думаю, что это была хорошая попытка, но на таком покрытии было сложно сохранять полную стабильность на велосипеде. Ноги работали хорошо, я неплохо себя чувствовал, но гравий все же был непростым испытанием. Я доволен своим выступлением, и я сделал все, что было в моих силах на такого рода финише. Так что, пока все хорошо, посмотрим, что будет завтра и после дня отдыха».

 

  Ремко Эвенепул: «Старт получился трудным. Но самые тяжёлые моменты начались на гравийном секторе. В туннеле я был на хорошей позиции, когда товарищ Берналя почти коснулся его колеса. Из-за этого я потерял несколько позиций. Это гонка, такое случается. Хорошо, что смог отыграть эти позиции до финиша, где я упустил бонусные секунды. К счастью, я проиграл не так много, что радует перед следующей неделей. Мы можем гордиться нашей работой и тем, как сегодня ехала команда».

 

  Дэн Мартин: «На подходе к гравийному сектору я оказался далековато, но потом смог занять довольно хорошую позицию. Это был коварный подъём, потому что когда едешь по грунту, невозможно по-настоящему встать на педали, что обычно помогает мне выдавать наивысшую мощность. И потом обгоняли многих ребят из отрыва, которые блокировали дорогу. Из-за этого мне два или три раза пришлось тормозить на последнем километре, что, конечно, было не идеально. Это был ещё один этап, на котором можно было проиграть гонку. Счастлив, что сохранил позиции. С нетерпением жду настоящих гор!»

 

  Жоффрей Бушар: «В конце этапа мне не хватило сил. Для победы нужно, чтобы хорошо шла нога и немного удачи. Я работал, чтобы в финале остаться впереди в одиночку, но, к сожалению, фавориты догнали. С начала Джиро я столько раз старался выиграть этап, но ничего не сработало. И сегодня мне снова чуть-чуть не хватило. Но впереди ещё две недели гонки, буду пробовать снова. Я взял майку горного короля. В 2019 году выиграл эту классификацию на Вуэльте Испании. Но сегодня моей целью была победа на этапе. Я очень благодарен команде и персоналу, которые сегодня ждали на вершине этого подъёма. Тони Галлопан сыграл важную роль, помог мне отобраться в отрыв. Он великолепный дорожный капитан. Я благодарю всю команду».

 

  Кун Бауман: «Ужасно разочарован, особенно, когда был так близко. Но когда видишь, что приближается Берналь, понимаешь, что всё кончено. Он пролетел как ракета. Ехал очень быстро. Это был зверский этап. С самого начала я много раз пытался уехать в отрыв, но это заняло много времени, пока Джордж (Беннетт) и я смогли уехать с правильными ребятами. Но на предпоследнем подъёме свежести у меня не осталось. Я старался как можно больше беречь силы, прыгая с колеса на колесо. На вершине мне удалось присоединиться к Моллеме и Стореру. На финальном подъёме использовал шанс и атаковал. Я догнал француза на предпоследнем километре, но до финиша оставалось ещё 400 метров. Гравий не позволял атаковать. Жаль, расстроен. Но, по крайней мере, моя форма в порядке, и впереди ещё будут возможности. Продолжу стараться».

 

 

Результаты 9 этапа Джиро д’Италия-2021

 

Фотогалерея 9 этапа Джиро д’Италия-2021

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal Ineos Grenadiers Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (9)
    VeloVelo-Фото

    Послушайте, Все знали, что генералы будут отдыхать.
    Все это знали, а потому битва за этап была еще более ожесточенная. И эту битву выиграл Лафей! Он герой.

    ЦИТАТА;
    "...Победа неизвестного гонщика из отрыва, который пелотон отпустил, потому что берег силы на следующий этап... да...."

    Вот эта ваша фраза пропитана легким ароматом снобизма:
    "Какой-то Лафей выиграл какой-то никому не нужный этап, за который даже никто не боролся".

    Похоже, для вас существуют только Генералы. А все остальные что - декорация? )


  • VeloVelo
    Итальянский журналист критикуе ... (24)
    VeloVelo-Фото
    Взаимно )
  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Тут отрыв либо спринтеры. Ставлю все-таки на отрыв, который будет очень долго отбираться, но, в итоге доедет. Томас Де Гендт, ваш выход, маэстро! 



    Давить всех на усталости - это Тема Тома.

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (52)
    VeloVelo-Фото

    С чего это у него плохая форма? Семен Филипыч в Отличной форме подошел к Джиро.

    Тут два варианта как я думаю. Либо Саймон шифруется, либо мы чего-то не знаем о его состоянии здоровья на этой Джиро.

    Надеюсь на первое.

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (52)
    VeloVelo-Фото
    Да, я тоже заметил, что Отару как будто надоело всё это комментирование. Такое ощущение, что он задолбался и ищет возможность свалить из этой темы, но, пока не знает куда и терпит.
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (52)
    VeloVelo-Фото

    А Отар как вам в последние 1-2 месяца?

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (52)
    VeloVelo-Фото
    Астанамания будет точнее.
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (52)
    VeloVelo-Фото
    Спасибо за репортаж, Ольга. Благодаря вам, мы (ну, я уж точно) знаем, что там на МТБ происходит.
  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (52)
    SportSpirit-Фото

    Предположу, что это был TDF-2017, он еще там свой ДР праздновал и даже переодевался в желтую майку. И, казалось, что для него все только начинается. Но это был конец.

  • VeloVelo
    Tro-Bro Leon-2021 (1)
    VeloVelo-Фото

    Шикарная гонка! Друзья, смотрите классики, это и есть настоящие гонки!

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