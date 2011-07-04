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Перевалы Федайя и Пордой исключены из маршрута 16-го этапа Джиро д’Италия-2021

На 16-м этапе Джиро д’Италия-2021 не будет перевалов Федайя и Пордой

 

 

  Из-за снега, низкой температуры на королевском горном 16-м этапе Джиро д’Италия-2021 организаторы вынуждены исключить из маршрута прохождение перевалов Пассо Федайя (Passo Fedaia, протяженность 14 км, 995–2057 м, перепад 1062 м, средний градиент 7,6%, максимальный градиент 18%) и Пордой (Пордой (Passo Pordoi, протяженность 11,8 км, 1440-2239 м, перепад 799 м, средний градиент 6,8%, максимальный градиент 10%).

 

  Пордой был высшей точкой маршрута Джиро д’Италия-2021. Теперь высшей точкой этого выпуска "Корса Роза" Чима Коппи становится перевал Джау (Passo Giau, протяженность 9,9 км, 1314-2233 м, перепад - 929 м, средний градиент 9,3%, максимальный - 14%). Максимальные градиенты расположены на первых трех километрах, оставшиеся почти 7 км со стабильными градиентами 8-10%.

 

В итоге маршрут будет сокращён до 153 км, из спусков останется только спуск к Кортина д'Ампеццо.

 

 

  Мауро Веньи, директор Джиро д’Италия: «Наша главная цель, чтобы гонщики целыми и невредимыми доехали до Милана. Сейчас погода может быть хорошей, но мы не знаем, что будет потом. Там прошли снегопады и дождь. Мы хотим сделать короткий, но напряжённый этап».

 

 

 

Перевалы Федайя и Пордой исключены из маршрута 16-го этапа Джиро д’Италия-2021

 

 

 

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2021 Giro d'Italia Giro d'Italia-2021 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Ігор

    Gerasim

    Сегодня, 11:48 | Регистрация: 15.10.2020

    Это уже не то....этап уже не королевский

  2. Имя: Максим

    Inception

    Сегодня, 11:54 | Регистрация: 12.05.2019

    та ну какой же теперь это королевский этап(((

  3. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 11:59 | Регистрация: 4.08.2018

    Это вся та же извечная история на Джиро. Сначала планируют запредельные мапшруты, не думая о времени года и обычной погоде и обстановке в это время. 

      Потом начинают отменять и переделывать на ходу. Зачем такое планировать?

    С одной стороны - гонщикам легче. С другой - планы все менять на ходу.

  4. Имя: Ігор

    Gerasim

    Сегодня, 12:00 | Регистрация: 15.10.2020

    Короче испаганили гонку...убрали 70 км горного с опасными спусками куска, теперь это простой этап и Инеосу это в плюс...организаторам жирный минус...я расстроен, так ждал этого этапа

  5. Имя: Анна П.

    Anna P.

    Сегодня, 12:08 | Регистрация: 25.06.2016

    Для зрителей, возможно, "испоганили", но гонщики вздохнули с облегчением. Экстрима и преодоления им еще хватит на третьей неделе.

    Я думала - как они переживут эти 5000 подъема в 4 градуса тепла (особенно со спуском). Может, я и чайник, но наблюдать "мороженое мясо" не хочется.

  6. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 12:13 | Регистрация: 4.07.2011

    Только хотел написать, и на тебе, зачем было планировать оргам если всегда канитель такая?

    Росчерком пера и нет Джиро, и так через изнанку все, Берналя и скай заранее с победой, слов нет, одни..

    Всё, кинА не будет...

  7. close2you

    Сегодня, 12:18 | Регистрация: 22.07.2017

    Забавно, но факт - на туре который выиграл Берналь, тоже меняли этап )) совпадение? - не думаю !))

    1. Имя: Михаил

      motte

      Сегодня, 12:20 | Регистрация: 4.07.2011

      Поэтому и поздравляю заранее, вспомнив тдф-:)

  8. redblack45

    Сегодня, 12:29 | Регистрация: 24.01.2021

    ........это печально. но лучше . чем подвергать опасности споортсменов. 

  9. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 12:35 | Регистрация: 22.05.2013

    Да что такое с этой гонкой,  на бумаге так все красиво было на второй неделе. 

  10. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 12:43 | Регистрация: 4.01.2015

    Твоя реакция на смену маршрута 16 этапа этой Джиро sad

    Цитата: Gerasim
    Короче испаганили гонку...убрали 70 км горного с опасными спусками куска, теперь это простой этап и Инеосу это в плюс...организаторам жирный минус...я расстроен, так ждал этого этапа

    С одной стороны мы все так ждали этого этапа и 100% борьбы среди всех генеральщиков, с другой стороны велогонщиков понять тоже можно. На диванах в уютной комнате или же даже в кресле рабочего кабинета эти все погодные условия + горные испытания воспринимаются совсем по другому как в пелотне, а у спортсменов ведь тоже есть жёны...дети.

    Обидно просто что орги в который раз/год снова просчитались.

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
  11. Имя: Виктор

    oblivion

    Сегодня, 12:57 | Регистрация: 18.04.2021

    Цитата: EL-Fenomeno
    Твоя реакция на смену маршрута 16 этапа этой Джиро sad

    Цитата: Gerasim
    Короче испаганили гонку...убрали 70 км горного с опасными спусками куска, теперь это простой этап и Инеосу это в плюс...организаторам жирный минус...я расстроен, так ждал этого этапа

    С одной стороны мы все так ждали этого этапа и 100% борьбы среди всех генеральщиков, с другой стороны велогонщиков понять тоже можно. На диванах в уютной комнате или же даже в кресле рабочего кабинета эти все погодные условия + горные испытания воспринимаются совсем по другому как в пелотне, а у спортсменов ведь тоже есть жёны...дети.
    Обидно просто что орги в который раз/год снова просчитались.
    Согласен с вами. Только вот оргам деваться некуда. Если заранее подумать о погоде и убрать все высокие перевалы, то будут те, которым не хватает гор (я в основном про болельщиков). В этом деле промах не избежен. Думаю у нас еще останется на что посмотреть. И всегда рано делать выводы, какой не был бы сильный соперник (это я про тех, кто уже наградил Берналя).

  12. Имя: Elina

    flugegeheimen

    Сегодня, 13:58 | Регистрация: 14.03.2018

    Мда уж, жаль конечно. Но плохая погода в горах это все же более весткая причина, чем дождь на спринтерском этапе. Тут еще печальная новость про китайских трейлраннеров подлила масла в огонь

  13. Имя: Олег

    levonardo

    Сегодня, 14:39 | Регистрация: 23.05.2017

    Я думаю, что ключевой проблемой стал дождь. По сухому холод особой бы проблемы не составил, мне кажется. А угодать будет дождь или нет, за пол года-это конечно нереально.

  14. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 14:46 | Регистрация: 17.05.2015

    Короче - в конце концов правильнее всего перейти наконец к виртуальным гонкам. Гонщик в тепле и уюте крутит педали,ему ничего не грозит - ни ветер, ни жара, не убийственный спуск, ни дождь, ни  снег. А то , понимаешь, болельщики в креслах и на диванах совсем оборзели - экстрим им подавай, борьбу, сражение, полную самоотдачу за их деньги. А ведь спортсмены тоже люди - их дома жены ждут,дети, а они жизнью рискуют !.. Хочу напомнить радетелям, проявляющим "заботу" о "бедных" велогонщиках - большинство ЧП с печальными последствиями происходили при ОБЫЧНЫХ  условиях. И на кого при этом пенять? На САМ велоспорт, на его сущность ? Вывод - переход в виртуальное пространство - а что еще ?! Если нет, тогда все эти причитания о безопасности - простое лицемерие ... Как и заявления организаторов. Подобные погодные условия можно было предусмотреть при подготовке к гонке , это не какая-то там аномалия. А получается - итальянский авось, мол, будет хорошая погода - прокатит, будет плохая - отменим, к чему заморачиваться, болельщики проглотят, спортсмены не возникнут , на деле - антиспортивный БАРДАК.

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Giro d'Italia

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Criterium du Dauphine

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • RVL
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (8)
    RVL-Фото
    почитай чат
  • Astanaforever
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Власов падал? Или велосипед? Кто знает?

    Цитата: velodoctor
    Власов из-за куртки своей минунту проиграл по итогу, наверное в группе Альмейды заехал бы. Да и не все так плохо 4ый всё еще.  
    Что с курткой?
  • RVL
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (8)
    RVL-Фото

    сколько словил бы Ейтс, если бы еще +60 и 2 диких горы

    паря укатался 

  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (8)
    velodoctor-Фото

    Власов из-за куртки своей минунту проиграл по итогу, наверное в группе Альмейды заехал бы. Да и не все так плохо 4ый всё еще.  

  • Khan
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (8)
    Khan-Фото

    Отличный этап, отличная реклама Джиро. Верность традициям и всё такое. Красивый финишный створ, брущатка на финише тоже хорошо уложена

     

    Прямо очень похоже на Джиро-13. Там тоже был доминатор, который грёб всё подряд, правда тогда его соперник сошел еще до гор, а тут его вообще не было. Тогда в радиорежиме был этап до олимпийской Бардонеккьи, тут до олимпийской Кортины. Правда никого, похожего на Сантамброджио тут нет и не предвидется

  • kwwk
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (8)
    kwwk-Фото

    Отличный этап: бескомпромиссная борьба, БЕРНАЛИЩЕ и отличная радиотрансляция.

  • motte
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (8)
    motte-Фото

    Это Скай...

  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (8)
    velodoctor-Фото

    Берналь не виноват что соперников у него нет, он побеждает красиво, атакует везде где должен.  Жаль, что сегодня всё осталось за кадром. 

  • Адриен
    Перевалы Федайя и Пордой исклю ... (15)
    Адриен-Фото

    Короче - в конце концов правильнее всего перейти наконец к виртуальным гонкам. Гонщик в тепле и уюте крутит педали,ему ничего не грозит - ни ветер, ни жара, не убийственный спуск, ни дождь, ни  снег. А то , понимаешь, болельщики в креслах и на диванах совсем оборзели - экстрим им подавай, борьбу, сражение, полную самоотдачу за их деньги. А ведь спортсмены тоже люди - их дома жены ждут,дети, а они жизнью рискуют !.. Хочу напомнить радетелям, проявляющим "заботу" о "бедных" велогонщиках - большинство ЧП с печальными последствиями происходили при ОБЫЧНЫХ  условиях. И на кого при этом пенять? На САМ велоспорт, на его сущность ? Вывод - переход в виртуальное пространство - а что еще ?! Если нет, тогда все эти причитания о безопасности - простое лицемерие ... Как и заявления организаторов. Подобные погодные условия можно было предусмотреть при подготовке к гонке , это не какая-то там аномалия. А получается - итальянский авось, мол, будет хорошая погода - прокатит, будет плохая - отменим, к чему заморачиваться, болельщики проглотят, спортсмены не возникнут , на деле - антиспортивный БАРДАК.

  • levonardo
    Перевалы Федайя и Пордой исклю ... (15)
    levonardo-Фото

    Я думаю, что ключевой проблемой стал дождь. По сухому холод особой бы проблемы не составил, мне кажется. А угодать будет дождь или нет, за пол года-это конечно нереально.

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