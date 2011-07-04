Перевалы Федайя и Пордой исключены из маршрута 16-го этапа Джиро д’Италия-2021

На 16-м этапе Джиро д’Италия-2021 не будет перевалов Федайя и Пордой

Из-за снега, низкой температуры на королевском горном 16-м этапе Джиро д’Италия-2021 организаторы вынуждены исключить из маршрута прохождение перевалов Пассо Федайя (Passo Fedaia, протяженность 14 км, 995–2057 м, перепад 1062 м, средний градиент 7,6%, максимальный градиент 18%) и Пордой (Пордой (Passo Pordoi, протяженность 11,8 км, 1440-2239 м, перепад 799 м, средний градиент 6,8%, максимальный градиент 10%).

Пордой был высшей точкой маршрута Джиро д’Италия-2021. Теперь высшей точкой этого выпуска "Корса Роза" Чима Коппи становится перевал Джау (Passo Giau, протяженность 9,9 км, 1314-2233 м, перепад - 929 м, средний градиент 9,3%, максимальный - 14%). Максимальные градиенты расположены на первых трех километрах, оставшиеся почти 7 км со стабильными градиентами 8-10%.

В итоге маршрут будет сокращён до 153 км, из спусков останется только спуск к Кортина д'Ампеццо.

Мауро Веньи, директор Джиро д’Италия: «Наша главная цель, чтобы гонщики целыми и невредимыми доехали до Милана. Сейчас погода может быть хорошей, но мы не знаем, что будет потом. Там прошли снегопады и дождь. Мы хотим сделать короткий, но напряжённый этап».