VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Эган Берналь – победитель 16-го этапа Джиро д’Италия-2021

Эган Берналь и Дэйв Брэйлсфорд о победе на 16-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

 

  Эган Берналь одержал победу на 16-м этапе Джиро д’Италия-2021, уехав от соперников в одиночку на одном из тяжелейших перевалов итальянского Гранд-тура Пассо Джау. Этап, проходивший в холод и дождь, был сокращён организаторами из-за непогоды с 212 до 153 км. Перевалы Федайя и Пордой исключили из маршрута.

 

24-летний колумбийский велогонщик команды Ineos Grenadiers первым пересёк наивысшую точку Джиро д’Италия-2021, которой стал перевал Джау после исключения из маршрута перевала Пордой, и взял премию Чима Коппи, а также приз имени Марко Пантани.

 

Эган Берналь одержал вторую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия, и выиграл этап, будучи лидером генеральной классификации.

 

Финишную черту в Кортина д’Ампеццо Эган Берналь пересёк с запасом в 27 секунд перед ближайшими преследователями – Романом Барде (DSM) и Дамиано Карузо (Bahrain-Victorious).

 

Эган Берналь – победитель 16-го этапа Джиро д’Италия-2021

Эган Берналь – победитель 16-го этапа Джиро д’Италия-2021

Эган Берналь – победитель 16-го этапа Джиро д’Италия-2021

Эган Берналь – победитель 16-го этапа Джиро д’Италия-2021

Photo Credit: LaPresse

 

  Эган Берналь: «Это особенная победа, я одержал её в розовой майке, хотел её показать. Сегодня мне хотелось предпринять что-то, продемонстрировать, что я вернулся в игру. Этап был тяжёлым в том числе из-за погоды, но я с самого старта правильно на него настроился. Был готов терпеть, и мы это сделали.

 

  Не знаю, что было для нас лучше – этот укороченный этап или обычный. Возможно, длинный этап было бы легче контролировать. Мы были готовы ко всему, и в итоге всё сложилось. Мы сделали то, что должны были. Это королевский этап, поэтому думал о нём последние дни. Мне хотелось предпринять на нём что-то особенное. Не каждый день выигрываешь, и ещё реже выигрываешь в розовой майке. Поэтому мне пришлось потратить время, чтобы снять ветровку. Я должен был так сделать.

 

Я уже говорил, что розовая майка напоминает мне о Марко Пантани. У меня дома нет ни одной моей фотографии, но есть карикатура на Марка Пантани, это единственное изображение велосипедиста в моём доме!   

 

Сейчас я лидирую с преимуществом в 2:24, даже если у меня будет тяжёлый день в горах, я должен справиться с ситуацией».

 

  Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Ineos Grenadiers: «Для нас этот день – сбывшаяся мечта. В прошедшие дни, когда Эган надел розовую майку, мы должны были просто ехать рационально и защищаться. Возможно, это не самый зрелищный подход. Думаю, сегодня Эган увидел свой шанс, смело атаковал в розовой майке. Он хотел взять Чима Коппи, и сделал это, потом быстро, но осторожно прошёл спуск и одержал победу.

 

Он хотел выиграть в Доломитах после сольной атаки в розовой майке. Когда он впервые приехал в Италию из Колумбии, у него сложились близкие отношения с итальянскими болельщиками, людьми, с которыми он жил, которые ему помогали. Он любит Италию, для него и команды важно не просто то, что он выиграл, но и как выиграл. Мы очень им гордимся.

 

Возможно, говорю избитую фразу, но мы знаем, что в велоспорте всякое может случиться в любое время. Не в первый раз мы оказываемся на такой позиции, продолжим ехать внимательно. Я очень горжусь сплочённостью и работой команды».

 

 

Результаты 16 этапа Джиро д’Италия-2021

 

Фотогалерея 16 этапа Джиро д’Италия-2021

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal Ineos Grenadiers Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2021 Giro d'Italia Giro d'Italia-2021 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

8 - 30 мая 2021

Giro d'Italia

30 мая - 6 июня 2021

Criterium du Dauphine

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • Серафим
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (44)
    Серафим-Фото

    Кстати, в лимит  вписались все, чего не было бы при полном этапе. Ремко охраняли 3( три!) гонщика Д-КС, довезя его до финиша  в трамвае. В принципе, правильно. 

      Думаю, какой этап он  мог бы зацепить? Выбор между 18 или разделкой. Ставлю на разделку, поскольку под него вполне. Ну это надо еще надо в среду доехать. 

  • nibali
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (44)
    nibali-Фото
    Орги сократили гонку на 70 км и бурами 2 горы на королевском горном этапе из-за «дождя и холода»!!! Позорище!!! Куда катится мир! Испугались они непогоды! Ой бедняжечки! Посмотрите архивы, раньше и в снег и в дождь по одному без команды по 10 часов этапы ездили! На старых велосипедах по убитым дорогам! И ничего! А теперь сахарные все стали, дождя и холода боятся! Утепляйтесь и вперёд! Тьфу…….слов нет, одни эмоции!

    Убрали

    Скай как обычно, про Берналя молчу, там все ясно, так как всегда грегари круче остальных капитанов в гору едут. Когда уже этот цирк закончится?? Кто-нить прижмите уже их? Или там броня на политической основе???
  • DenisRodikov
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (44)
    DenisRodikov-Фото
    Из-за погоды не смог взлететь самолёт-ретранслятор. Вся трансляция была на 4G. Наверху и на спуске было очень плохое покрытие. Во всяком случае, так комментаторы на английском евроспорте говорили.
    Но странно что трансляции с мотоциклов не было совсем после того, как она прервалась. Казалось бы, должна была в городе-то включиться...
  • DenisRodikov
    Ronde van Limburg-2021 (5)
    DenisRodikov-Фото

    Лидера в одиночном отрыве за 700 метров до финиша завернули не туда. Наверное, всё равно бы догнали, но было бы очень близко к финишу...

  • svan
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (44)
    svan-Фото

    А почему последние 20 км. не было трансляции гонки ????? Самое интересное и не увидели.  Для чего куча операторов и т.п???

  • RVL
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (44)
    RVL-Фото

    Какое же разное чю у местного сообщества. И не только.
    Некоторые Не Смотрят ни гонку, не читают ни тему, ни контекст беседы.
    Ведь очевидно все что написано от вело доктора про ветровку в колесах и недоезд берналя....шепот Винокурова
    и до меня и гул интернета- это чистая шутка и сарказм...
    Руд райдер, ну ты чё? )))

    Ёлки палки , аж неудобно как то 

    Но все же есть люди !

    ребята, больше жизни))

  • Camarada
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (44)
    Camarada-Фото

    А меня порадовал Карузо, не ожидал такого от типичного горного трудяги.

    Ланда конечно мог быть грозен(

    С другой стороны, выше второго места ему все равно не светило, так что буду болеть за Дамиано.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (44)
    EL-Fenomeno-Фото

    Понравился жест поздравления после финиша Барде от Карузо и обратно - мы выдержали и прошли это.

    Погода внесла свой epic style на этапе...смотрелось клёво (пока была картинка). Финишировали все на задубелых ногах; "Йейтс аж зелёный", - сказал Курдюков, - может так и было у него на лице (со злости, что ничего не смог сделать). Интересно какой был лимит по времени, что даже после 45 минут и больше все вписались.

    Цитата: kwwk
    На Сега ди Ала Берналь опять привезет всем и разделку поедет с шампанским. Соперник на Джиро у него один - форс-мажор.

    Я вот тоже так думаю, однозначно Иган сильнейший. Хоть есть ещё 17-й, 19-й и 20-й этапы, но с такой формой как сейчас у Берналя...разве что коломбьяно где то упадёт или просто заголодает. Разделку хоть и проиграет, но майку удержит. На финише Берналь (неожидал, честно) устроил этакое мини-шоу как бы и полагет лидеру: не побоялся на брусчатке (в такую погоду) отпустить руль, снимая куртку, благородно тем самым раздал соперникам пару секунд, ведь розовая майка должна быть во всей красе тогда когда ты - ПОБЕДИТЕЛЬ такого этапа 

    Цитата: zhekinson
    Ремко хватанул 24 минуты,Алмейда уже 10 в генерале - опять радио забарахлило...

    Не того огласили капитаном. Молодой и весьма перспективный, но без наката СОВСЕМ в сезоне и уже ставка №1 в команде...Алмейду "попустили", а зря, хоть он и капнул вначале Джиро. Да что тут говорить, если даже на таком этапе ,т.е. при таких погодных условиях юнец Пономар финиширует выше Эвенпула. 

    Цитата: flugegeheimen
    Мда уж, жаль конечно. Но плохая погода в горах это все же более весткая причина, чем дождь на спринтерском этапе. Тут еще печальная новость про китайских трейлраннеров подлила масла в огонь

    Может это уже не к месту, но ещё и тот злощастный фуникулёр, который упал в Альпах с высоты 20м. 

  • Karmatron
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (44)
    Karmatron-Фото
    Если уж Ганну итальянские журналюги ругали за несерьезное отношение к розочке, то лидера ГК, который на королевском этапе первым заезжает в финишный створ в черной ветровочке, просто бы съели. Думается, что такие моменты прописаны где-то глубоко в спонсорских соглашениях - гонцы застегивают джерси, водружают со шлема на лицо свои "окли", тычут себе в грудь на имя спонсора и т.п. В любом случае Берналь все правильно сделал. А вот в том, КАК он это сделал - да, улавливается флёр выпендрёжа)
  • Ice
    Ronde van Limburg-2021 (5)
    Ice-Фото

    Цитата: patar
    А ра3ве он может гоняться, пока Джиро не 3акончена? Он же там 3аявлен.
    Свалил с Джиро, чтобы вторые/третьи составы объежать... слабак. нет уважения

    Ну дык, и он не из топовой команды, объезжал сопоставимые по классу коллективы. 

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

24 мая

Tony Gallopin (Ag2r - Citroen )

Romain Hardy (Team Arkea - Samsic)

25 мая

Geraint Thomas (INEOS Grenadiers)

Dorian Godon (Ag2r - Citroen)

Tobias Svendsen Foss (Jumbo - Visma)

Giovanni Aleotti (Bora-hansgrohe)

Jens Reynders (Sport Vlaanderen - Baloise)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4886
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3918
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3811
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2423
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2381
6 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1910
7 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
8 Демар А. (Fra) (GFC) 1781
9 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1761
10 Власов А. (Rus) (AST) 1644

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2021 (173)
Апрель 2021 (151)
Март 2021 (169)
Февраль 2021 (113)
Январь 2021 (90)
Декабрь 2020 (99)