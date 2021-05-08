Эган Берналь – победитель 16-го этапа Джиро д’Италия-2021

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 22:30
Эган Берналь и Дэйв Брэйлсфорд о победе на 16-м этапе Джиро д’Италия-2021
Эган Берналь одержал победу на 16-м этапе Джиро д’Италия-2021, уехав от соперников в одиночку на одном из тяжелейших перевалов итальянского Гранд-тура Пассо Джау. Этап, проходивший в холод и дождь, был сокращён организаторами из-за непогоды с 212 до 153 км. Перевалы Федайя и Пордой исключили из маршрута.
24-летний колумбийский велогонщик команды Ineos Grenadiers первым пересёк наивысшую точку Джиро д’Италия-2021, которой стал перевал Джау после исключения из маршрута перевала Пордой, и взял премию Чима Коппи, а также приз имени Марко Пантани.
Эган Берналь одержал вторую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия, и выиграл этап, будучи лидером генеральной классификации.
Финишную черту в Кортина д’Ампеццо Эган Берналь пересёк с запасом в 27 секунд перед ближайшими преследователями – Романом Барде (DSM) и Дамиано Карузо (Bahrain-Victorious).
Photo Credit: LaPresse
Эган Берналь: «Это особенная победа, я одержал её в розовой майке, хотел её показать. Сегодня мне хотелось предпринять что-то, продемонстрировать, что я вернулся в игру. Этап был тяжёлым в том числе из-за погоды, но я с самого старта правильно на него настроился. Был готов терпеть, и мы это сделали.
Не знаю, что было для нас лучше – этот укороченный этап или обычный. Возможно, длинный этап было бы легче контролировать. Мы были готовы ко всему, и в итоге всё сложилось. Мы сделали то, что должны были. Это королевский этап, поэтому думал о нём последние дни. Мне хотелось предпринять на нём что-то особенное. Не каждый день выигрываешь, и ещё реже выигрываешь в розовой майке. Поэтому мне пришлось потратить время, чтобы снять ветровку. Я должен был так сделать.
Я уже говорил, что розовая майка напоминает мне о Марко Пантани. У меня дома нет ни одной моей фотографии, но есть карикатура на Марка Пантани, это единственное изображение велосипедиста в моём доме!
Сейчас я лидирую с преимуществом в 2:24, даже если у меня будет тяжёлый день в горах, я должен справиться с ситуацией».
Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Ineos Grenadiers: «Для нас этот день – сбывшаяся мечта. В прошедшие дни, когда Эган надел розовую майку, мы должны были просто ехать рационально и защищаться. Возможно, это не самый зрелищный подход. Думаю, сегодня Эган увидел свой шанс, смело атаковал в розовой майке. Он хотел взять Чима Коппи, и сделал это, потом быстро, но осторожно прошёл спуск и одержал победу.
Он хотел выиграть в Доломитах после сольной атаки в розовой майке. Когда он впервые приехал в Италию из Колумбии, у него сложились близкие отношения с итальянскими болельщиками, людьми, с которыми он жил, которые ему помогали. Он любит Италию, для него и команды важно не просто то, что он выиграл, но и как выиграл. Мы очень им гордимся.
Возможно, говорю избитую фразу, но мы знаем, что в велоспорте всякое может случиться в любое время. Не в первый раз мы оказываемся на такой позиции, продолжим ехать внимательно. Я очень горжусь сплочённостью и работой команды».
Результаты 16 этапа Джиро д’Италия-2021
Фотогалерея 16 этапа Джиро д’Италия-2021
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