Массовый завал и сходы на 15-м этапе Джиро д'Италия-2021

Массовое падение и сходы на 15-м этапе Джиро д’Италия-2021

Через 5 км после старта 15-го этапа Джиро д’Италия-2021, когда начались первые атаки и попытки уехать в отрыв дня, в хвосте пелотона произошёл большой завал. Директор гонки Стефано Аллокьо (Stefano Allocchio) остановил гонку, так как все врачи были задействованы в оказании помощи пострадавшим гонщикам. Когда врачи закончили оказывать помощь, пелотон вновь стартовал.

Из-за падения в начале этапа сошли Эмануэль Бухман (Emanuel Buchman), который после этапа с финишем на Дзонколане шёл на шестой позиции в генеральной классификации, Йос Ван Эмден (Jos Van Emden/ Jumbo-Visma, Натнаэль Берхане (Natnael Berhane)/Cofidis.

Команда Jumbo-Visma сообщила, что у Йоса Ван Эмджена ссадины, боль в рёбрах.

Португальский гонщик команды EF Education Nippo Рубен Геррейро (Ruben Guerreiro) сначала продолжил гонку, но потом не смог удержаться в пелотоне и в итоге сошёл через 18 км.

На данный момент команда Bora-hansgrohe не уточнила данные о состоянии здоровья Эмануэля Бухмана.